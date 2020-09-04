Родственники десантников и экипажа сбитого над Луганском ИЛ-76 требуют создания ВСК по "белорусским" вагнеровцам: "Они должны ответить за смерть наших детей". ВИДЕО
Родственники десантников и экипажа ИЛ-76, сбитого в 2014 году в небе над Луганском, записали специальное обращение с требованием создать ВСК для расследования и выяснения причин провала спецоперации по поимке членов ЧВК Вагнера, которые, после задержания в Беларуси были переданы российским властям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращения опубликованы на странице "Вимагаємо правду" в Фейсбук. По данным родственников, именно террористы ЧВК Вагнера причастны к атаке на самолет, в котором находились украинские десантники.
Напомним, что военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска был сбит пророссийскими террористами из ПЗРК "Игла". На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.
Гибель всех 49 военных, находившихся на борту сбитого самолета, стала крупнейшей с начала антитеррористической операции и самой большой одновременной потерей Вооруженных Сил Украины за период ее независимости. Одноразовая, катастрофическая гибель большого количества личного состава внесла коррективы в планы АТО: как следствие, в июле украинские войска вынуждены были с боями и новыми потерями пробивать сухопутный коридор через Счастье к Луганскому аэропорту.
Из-за трагедии Минобороны Украины отстранило от своих обязанностей ряд военных. В том числе и заместителя руководителя антитеррористической операции генерал-майора Виктора Назарова. Военная прокуратура обвинила генерала в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. 27 марта 2017 года Павлоградский суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал на апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор.
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Американські стратегічні бомбардувальники B-52 літають над Мелітополем у Запорізькій області.
Про це https://mil.in.ua/ повідомляє Український мілітарний портал.
Бомбардувальники з бортовими номерами JULIA51/61-0034 та JULIA53/60-0044 https://mil.in.ua/uk/news/dva-strategichnyh-bombarduvalnyka-ssha-vpershe-letyat-nad-**********/ залетіли на територію України з Польщі .
Після того як літаки зайшли у повітряний простір України над Волинською областю вони попрямували спочатку у напрямку Києва, а згодом на південь нашої держави.
Станом на 14:00 вони зробили вже декілька кіл між Мелітополем та Генічеськом у Запорізькій області
Мер Генічеська каже велкам і на радостях віддирає гопака.
- Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
- Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
Памятаємо.
А звинувачують Генерала Назарова.
І звинувачують ті, воЯки, хто тоді ховався від прийняття рішень, коли існування Держави було під загрозою.
2. Навіть зараз у владі купа агентів россіі, і **********. А тоді 100% ЗАВЖДИ йшла «інформація», що літаки українських ВПС будуть збиті.
3. Таким чином у «виграші», виявились ті, хто не давав дозволи на виконання бойових дій проти «браццкой страни». Та й взагалі тоді вони або зашухерились, або закосили під дурня, як Гриценка.
Зараз вони бєлиє пушистиє д'Артаньяни.
Поддерживаю!!!
Все виновные в этой трагедии ДОЛЖНЫ понести самое суровое наказание.
Яка, до чорта, безпека? Коли корупціонер та пройдисвіт Вовк - ОК; ватні хвойди Фокін і Кравчук - ОК; плагіатор і латентний московіт в особі міністра освіти - ОК; лейтенант Баканов, який виконує лише приВАТНІ вказівки Зе - ОК; Єрмак, що здає Кремлю операції спецслужб - ОК; Аваков, який свої пройоби прикриває триманням під вартою патріотів України - ОК; Шмигаль, який 300 млрд діру у бюджеті називає "дефіцитом" - ОК; гвалтівник Іванісов у ВР - ОК; викликач хвойд на робоче місце депутат Яременко - ОК; багатокілометрові кортежі замість велосипеда - ОК; дача у Кончі замість дитячого будинку - ОК, весь 95-й квартал при владі - ОК.
Все інше (у тому числі, безпека) - ваші проблеми, бо ви - "мікроби", що "плутаються під ногами". Це ви у квітні 2019-го були президентами, а наразі ви ніхто, і звати вас - ніяк. Липовий чорний пояс, липовий берет, липовий диплом юриста, липовий презЕдент. Йдіть ще на місцевих виборах проголосуйте за його корабельні сосни. Безпеки вони захотіли, бовдури наївні...
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Цензор об этом писал
https://censor.net/ru/news/338207/rodstvenniki_pogibshih_v_il76_voinov_poroshenko_pochemu_nazarov_ne_otstranen_vy_nagradili_ego_ordenom
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"Во-вторых: извольте объяснить, за что Вы наградили Назарова В.М. орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени? За 49 потерянных жизней, за неисполненные мечты, за горе и смуту матерей, родителей, жен, сестер? За то, что дети остались без родителей? О каком проявлении мужества и героизма при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины идет речь? В-третьих: Расследование уголовного дела относительно Назарова В.М. с марта 2015 года уже завершено, но до сих пор Назаров В.М. никак не может осилить ознакомление с материалами уголовного дела. Три месяца мы опять ожидаем, пока Назаров В.М. научится читать! Не многовато чести?! Пожалуйста, помогите ему в этом! Надеемся, Вы не допустите возможность уклонения генерала Назарова В.М. от следствия и справедливого суда и он действительно будет наказан за тяжкие преступления, которые обернулись трагедией не только для наших семей, но и подорвали обороноспособность государства", - говорится в обращении.Источник: https://censor.net/ru/n338207
Держіть сзаду бо я впаду.
От вас упоротых можно только угорать. Тупое стадо которое млеет от своей свиноматки.
Тупо, теоретически, интересно, вот сдохнет ваша икона и куда подадитесь, на кого на****чивать себе будете?
Когла будет украинская власть куда бежать будете где хозяина искать будете наркомана??
...
Вообще то это технология защиты, увода темы разговора от опасной для ботов темы .
Друзья, Порошенко уже давно не Президент , а тема статьи: Родственники десантников и экипажа сбитого над Луганском ИЛ-76 требуют создания ВСК по "белорусским" вагнеровцам
Зеленскому - чтоб ты, ****, сдох в мучениях. Я бы сам его задушил, если другие не могут, но
я не могу добраться до его горла. Пусть власти считают мое заявление, как попытку убийства этого дегенерата.