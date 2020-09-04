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Родственники десантников и экипажа сбитого над Луганском ИЛ-76 требуют создания ВСК по "белорусским" вагнеровцам: "Они должны ответить за смерть наших детей". ВИДЕО

Родственники десантников и экипажа ИЛ-76, сбитого в 2014 году в небе над Луганском, записали специальное обращение с требованием создать ВСК для расследования и выяснения причин провала спецоперации по поимке членов ЧВК Вагнера, которые, после задержания в Беларуси были переданы российским властям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращения опубликованы на странице "Вимагаємо правду" в Фейсбук. По данным родственников, именно террористы ЧВК Вагнера причастны к атаке на самолет, в котором находились украинские десантники.

Напомним, что военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска был сбит пророссийскими террористами из ПЗРК "Игла". На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Гибель всех 49 военных, находившихся на борту сбитого самолета, стала крупнейшей с начала антитеррористической операции и самой большой одновременной потерей Вооруженных Сил Украины за период ее независимости. Одноразовая, катастрофическая гибель большого количества личного состава внесла коррективы в планы АТО: как следствие, в июле украинские войска вынуждены были с боями и новыми потерями пробивать сухопутный коридор через Счастье к Луганскому аэропорту.

Из-за трагедии Минобороны Украины отстранило от своих обязанностей ряд военных. В том числе и заместителя руководителя антитеррористической операции генерал-майора Виктора Назарова. Военная прокуратура обвинила генерала в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. 27 марта 2017 года Павлоградский суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал на апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп "ЕС" Арьев в Раде продемонстрировал доказательства по "делу вагнеровцев" и потребовал создать ВСК

Автор: 

Беларусь (7891) задержание (6675) Луганск (3164) самолет (3591) трагедия (241) Донбасс (26956) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+15
Вата будет писать кипятком!!!
Американські стратегічні бомбардувальники B-52 літають над Мелітополем у Запорізькій області.
Про це https://mil.in.ua/ повідомляє Український мілітарний портал.
Бомбардувальники з бортовими номерами JULIA51/61-0034 та JULIA53/60-0044 https://mil.in.ua/uk/news/dva-strategichnyh-bombarduvalnyka-ssha-vpershe-letyat-nad-**********/ залетіли на територію України з Польщі .
Після того як літаки зайшли у повітряний простір України над Волинською областю вони попрямували спочатку у напрямку Києва, а згодом на південь нашої держави.
Станом на 14:00 вони зробили вже декілька кіл між Мелітополем та Генічеськом у Запорізькій області
Родственники десантников и экипажа ИЛ-76, сбитого в 2014 году в небе над Луганском, требуют создания ВСК по "белорусским" вагнеровцам: "Они должны ответить за смерть наших детей" - Цензор.НЕТ 6514
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04.09.2020 14:16
+13
Мокша под прокси - лепишь тухлые отмазки.
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04.09.2020 14:13
+13
влип очкарик
Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей" - Цензор.НЕТ 681
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04.09.2020 14:20
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Правила форума Совет форумчан
Отпустили того кого не поймали? О чем он вообще.
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04.09.2020 14:11 Ответить
Мокша под прокси - лепишь тухлые отмазки.
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04.09.2020 14:13 Ответить
Забугорні тролі не в темі.
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04.09.2020 14:13 Ответить
Кто отпустил? Лукашенко? Он агент СБУ?
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04.09.2020 14:19 Ответить
Ему же кто то сказал.
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04.09.2020 14:21 Ответить
это диспетчер Карлос. горбатого лепит.
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04.09.2020 14:22 Ответить
Рюзьгє дурак, не пиши дурниць. Ви ще навіть не усвідомили на чому вас зловили.
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04.09.2020 14:22 Ответить
пуцкентий онанас
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04.09.2020 14:28 Ответить
лапоть https://censor.net/ua/user/473985 за фанфырик бояры с двух сторон даст
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04.09.2020 15:25 Ответить
Дурочку не врубай. Їх в Білорусі затримали внаслідок витоку інформації від єрмака. А повинні були затримати при перельоті з Білорусі.
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04.09.2020 14:41 Ответить
МОЛОДЦЫ! Выведите изменников Украины наружу!!!
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04.09.2020 14:45 Ответить
Наша влада послідовна, всіх покидьків віддавати московітам...
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04.09.2020 14:12 Ответить
Почекайте, говнокомандуючому ще не доставили памперси.
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04.09.2020 14:12 Ответить
Кто близких не терял, тот не поймет.
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04.09.2020 14:15 Ответить
Требовать от агента кремля расследовать слив информации по операции против наемников кремля?

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04.09.2020 14:15 Ответить
Мдаа...
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04.09.2020 14:17 Ответить
Ціль операції юридично довести наявність зрадника в адміністрації президента і притягти до суду. Порошенко, між іншим дуже мудра людина і це чітко розумів-ось чому сьогоднішня влада і б'ється головою об стіну шукаючи на нього любий легітимний компромат.
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04.09.2020 14:18 Ответить
Вата будет писать кипятком!!!
Американські стратегічні бомбардувальники B-52 літають над Мелітополем у Запорізькій області.
Про це https://mil.in.ua/ повідомляє Український мілітарний портал.
Бомбардувальники з бортовими номерами JULIA51/61-0034 та JULIA53/60-0044 https://mil.in.ua/uk/news/dva-strategichnyh-bombarduvalnyka-ssha-vpershe-letyat-nad-**********/ залетіли на територію України з Польщі .
Після того як літаки зайшли у повітряний простір України над Волинською областю вони попрямували спочатку у напрямку Києва, а згодом на південь нашої держави.
Станом на 14:00 вони зробили вже декілька кіл між Мелітополем та Генічеськом у Запорізькій області
Родственники десантников и экипажа ИЛ-76, сбитого в 2014 году в небе над Луганском, требуют создания ВСК по "белорусским" вагнеровцам: "Они должны ответить за смерть наших детей" - Цензор.НЕТ 6514
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04.09.2020 14:16 Ответить
Заблудились.
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04.09.2020 14:18 Ответить
нее.. походу, отрабатывают маневр: "ракетная атака"..
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04.09.2020 14:23 Ответить
По Геническу?
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04.09.2020 14:24 Ответить
по Джанкою
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04.09.2020 15:27 Ответить
Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей" - Цензор.НЕТ 1915
Мер Генічеська каже велкам і на радостях віддирає гопака.
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04.09.2020 14:24 Ответить
Оставайтесь и не улетайте Welcome to Ukraine!
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04.09.2020 14:31 Ответить
Іл-76 14 июня 2014 з десантниками збили:
- Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
- Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
Памятаємо.


А звинувачують Генерала Назарова.
І звинувачують ті, воЯки, хто тоді ховався від прийняття рішень, коли існування Держави було під загрозою.
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04.09.2020 14:17 Ответить
И так во всем.
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04.09.2020 14:20 Ответить
Генерала Назарової судять не за те, що він «збив літак», а за халатність. Він мав оперативні данні , що літак можуть збити. Чому я знаю про це, а ти ні і постиш відверту дезінформацію?
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04.09.2020 14:21 Ответить
Генералы действуют по указаниям Верховного главнокомандующего
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04.09.2020 14:33 Ответить
Тебе послали нах, кацапська свиня-не затримуйся.
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04.09.2020 14:35 Ответить
а ты о велению каждого встречного становишься раком, лишь бы платили, *********** как ты все такие
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04.09.2020 15:29 Ответить
Цікаво, а на якій війні не збивають літаки, а хто дасть наказ без того щоб не прикрити свою високопосадову дупу. Генерали це ті посадові особи робота яких і є посилати на смерть солдатів. Для тупих, поцікавтесь коли звільняли Київ в 2СВ з 5000 десантників 3000 було знищено німцями, і що розстріляти треба було той ГШ, який планував операцію? Турчинов он здав Крим і Донбас без бою, і аби не добробати то ходили б у ватниках і кокошніках по Хрещатику. Тільки ті хто воював мають право судити військових, а не ригівське корумповане лайно, яке виплио при зелених на поверхню. У війні своя мораль, свої страшні закони.
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04.09.2020 14:43 Ответить
1. Війна, це завжди смерть, або тебе, або твого ворога.
2. Навіть зараз у владі купа агентів россіі, і **********. А тоді 100% ЗАВЖДИ йшла «інформація», що літаки українських ВПС будуть збиті.
3. Таким чином у «виграші», виявились ті, хто не давав дозволи на виконання бойових дій проти «браццкой страни». Та й взагалі тоді вони або зашухерились, або закосили під дурня, як Гриценка.
Зараз вони бєлиє пушистиє д'Артаньяни.
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04.09.2020 15:31 Ответить
влип очкарик
Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей" - Цензор.НЕТ 681
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04.09.2020 14:20 Ответить
"Они должны ответить за смерть наших детей"

Поддерживаю!!!
Все виновные в этой трагедии ДОЛЖНЫ понести самое суровое наказание.
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04.09.2020 14:23 Ответить
Військовий злочин та трагедія це різні речі.
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04.09.2020 14:34 Ответить
сумно звичайно, але звертатись ні до кого(
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04.09.2020 14:32 Ответить
Минимум,пока не ответил ермак-никто не ответит.
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04.09.2020 14:47 Ответить
За рік 44% українців втратили почуття безпеки - результати дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" Ілька Кучеріва.
Яка, до чорта, безпека? Коли корупціонер та пройдисвіт Вовк - ОК; ватні хвойди Фокін і Кравчук - ОК; плагіатор і латентний московіт в особі міністра освіти - ОК; лейтенант Баканов, який виконує лише приВАТНІ вказівки Зе - ОК; Єрмак, що здає Кремлю операції спецслужб - ОК; Аваков, який свої пройоби прикриває триманням під вартою патріотів України - ОК; Шмигаль, який 300 млрд діру у бюджеті називає "дефіцитом" - ОК; гвалтівник Іванісов у ВР - ОК; викликач хвойд на робоче місце депутат Яременко - ОК; багатокілометрові кортежі замість велосипеда - ОК; дача у Кончі замість дитячого будинку - ОК, весь 95-й квартал при владі - ОК.
Все інше (у тому числі, безпека) - ваші проблеми, бо ви - "мікроби", що "плутаються під ногами". Це ви у квітні 2019-го були президентами, а наразі ви ніхто, і звати вас - ніяк. Липовий чорний пояс, липовий берет, липовий диплом юриста, липовий презЕдент. Йдіть ще на місцевих виборах проголосуйте за його корабельні сосни. Безпеки вони захотіли, бовдури наївні...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZV8xwuSw74lYcRez565G2QWof_q_eOauFApxCZFA5gFi-uUf5mKuwjDnrvpowS2n_Iu8SYiSIH-LKmbpBn4g-mClxneVb3zQmzRqivQ3N7ZXd4GJeQwGsXMXL1AoVgpDWyuL0dVU82X5E7SDhnebeQv&__tn__=-]C%2CP-y-R Helgi Sharp
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04.09.2020 14:49 Ответить
"Требуют"? Это как требуют? Как белорусы? Неужели непонятно, что у этих бесполезно что-то требовать. Они хоть чьи-то требования выполнили?
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04.09.2020 14:56 Ответить
После сбития Ил 76 над Луганском, генерала Назарова президент Порошенко наградил орденом Богдана Хмельницкого. Родственники погибших были очень возмущены.
Цензор об этом писал

https://censor.net/ru/news/338207/rodstvenniki_pogibshih_v_il76_voinov_poroshenko_pochemu_nazarov_ne_otstranen_vy_nagradili_ego_ordenom
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04.09.2020 15:11 Ответить
"Петр Алексеевич! Мы, родственники военнослужащих ВС Украины, погибших во время катастрофы самолета Ил-76, 14 июня 2014 года вблизи аэродрома Луганск, обращаемся к Вам с открытым письмом, поскольку Ваши ответы на предыдущие наши письма с грифом "контроль" нас вовсе не устраивают!!! Во-первых: Мы требуем!!! Уже требуем, после того как просили, чтобы генерал-майор Назаров В.М. был отстранен от занимаемой должности. Назаров В.М. находится под следствием, ему предъявлены обвинения в преступной халатности, в следствие которой погибло 49 военнослужащих. Но он и до сих пор продолжает ходить на работу?! Кроме того по информации, которая освещает в СМИ, Назаров В.М. даже пытается давить на экспертов, которые доказывают преступность отданных им приказов. Для кого пишутся законы? Это как? Дайте ответ", - возмущаются родственники.

Читайте также: Генерал Назаров, подозреваемый в катастрофе Ил-76, начал знакомиться с материалами дела. Есть шанс, что до годовщины трагедии начнется судебный процесс, - Бутусов

"Во-вторых: извольте объяснить, за что Вы наградили Назарова В.М. орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени? За 49 потерянных жизней, за неисполненные мечты, за горе и смуту матерей, родителей, жен, сестер? За то, что дети остались без родителей? О каком проявлении мужества и героизма при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины идет речь? В-третьих: Расследование уголовного дела относительно Назарова В.М. с марта 2015 года уже завершено, но до сих пор Назаров В.М. никак не может осилить ознакомление с материалами уголовного дела. Три месяца мы опять ожидаем, пока Назаров В.М. научится читать! Не многовато чести?! Пожалуйста, помогите ему в этом! Надеемся, Вы не допустите возможность уклонения генерала Назарова В.М. от следствия и справедливого суда и он действительно будет наказан за тяжкие преступления, которые обернулись трагедией не только для наших семей, но и подорвали обороноспособность государства", - говорится в обращении.Источник: https://censor.net/ru/n338207
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04.09.2020 15:13 Ответить
Не сыпьте порохоботам сахар в пиво, хотя им пофигу, ибо веруют в Святого Петра.
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04.09.2020 15:21 Ответить
кацап кацапов, к сожалению нет пока другого в Украине, кто бы доводил вас, неподмытых, до энуреза
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04.09.2020 15:30 Ответить
Это ты насчет себя.
Держіть сзаду бо я впаду.
От вас упоротых можно только угорать. Тупое стадо которое млеет от своей свиноматки.
Тупо, теоретически, интересно, вот сдохнет ваша икона и куда подадитесь, на кого на****чивать себе будете?
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04.09.2020 16:04 Ответить
О туповатый ватный зебиленок выперделся- иди полижи еще своему наркоману предателю марионетке олигархов поклоннику Пуйла имеющего на рашке твоей три фирмы входящие в Грин Фэмели зарегестрированную на Кипре и не платящие ни копейки в бюджет УКраины а нах ему у него есть стадо тупых продажных свиней которые ему вылижут очко как ты мудила
Когла будет украинская власть куда бежать будете где хозяина искать будете наркомана??
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07.09.2020 22:14 Ответить
Ни Порошенко, ни Зеленский, ни Кучма, ни Янукович, ни какой-либо другой президент и знать не знает Назарова. Может быть, слышал краем уха, но тут же забыл. Ну не их это уровень. Генеральный штаб, получив задание наградить столько-то человек из Администрации (или Офиса) Президента, распределяет награды - сколько и как наградить, и просит командующих подать представления на их подчинённых для награждения. Всё по цепочке - количество тех или иных наград, распределение квартир, денежные премии, именное оружие, внеочередные воинские звания, и т.д. И лишь очень немногие (типа Надежды Савченко) удостаиваются внимания первых лиц государства. Глава государства лишь подписывает документы из папки "На підпис". А часто и на это у него нет времени, назначенный клерк просто проштамповывает мастичными (чернильными) оттисками подписи Президента нужные бумаги. Зеленский знает только министра, начальника генштаба и подобное им начальство из других министерств и ведомств. И то не всех - их там сотни, разве всех упомнишь...
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04.09.2020 18:29 Ответить
После такой резонансной катастрофы награждение этого тупого предателя выглядит таким же предательством! Порошенко должен был иницировать разбирательство и лишить Назарова ордена! Тем более смешными выглядят эти вбросы про родственников, требующих расследования якобы предательства Зеленского! Сперва нужно призвать к ответу сывочолого гетьмана за 5 взорванных складов и 2 котла!
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04.09.2020 19:08 Ответить
Тебе же тупой зебил все обьяснили чего гавкаешь зомбированное??
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07.09.2020 22:17 Ответить
Ни Порошенко, ни Зеленский, ни Кучма, ни Янукович, ни какой-либо другой президент и знать не знает Назарова. Может быть, слышал краем уха, но тут же забыл. Ну не их это уровень. Генеральный штаб, получив задание наградить столько-то человек из Администрации (или Офиса) Президента, распределяет награды - сколько и как наградить, и просит командующих подать представления на их подчинённых для награждения. Всё по цепочке - количество тех или иных наград, распределение квартир, денежные премии, именное оружие, внеочередные воинские звания, и т.д. И лишь очень немногие (типа Надежды Савченко) удостаиваются внимания первых лиц государства. Глава государства лишь подписывает документы из папки "На підпис". А часто и на это у него нет времени, назначенный клерк просто проштамповывает мастичными (чернильными) оттисками подписи Президента нужные бумаги. Президент знает только министра, начальника генштаба и подобное им начальство из других министерств и ведомств. И то не всех - их там сотни, разве всех упомнишь
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07.09.2020 22:18 Ответить
Что же вы хотите, если во главе государства стоит ЗеКремлеБанда.
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04.09.2020 15:22 Ответить
Теперішня влада-покидьки і вороги України.
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04.09.2020 15:48 Ответить
Вагнєровці лише виконавці. Бити треба передусім у Пиню.
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04.09.2020 17:44 Ответить
Привлечь их не получится, только после того как Путин сдохнет и Россиюшка станет выдавать преступников.
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04.09.2020 18:04 Ответить
Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей" - Цензор.НЕТ 4062

...
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04.09.2020 20:23 Ответить
как зе боты любят переключать разговор на Порошенко )))
Вообще то это технология защиты, увода темы разговора от опасной для ботов темы .

Друзья, Порошенко уже давно не Президент , а тема статьи: Родственники десантников и экипажа сбитого над Луганском ИЛ-76 требуют создания ВСК по "белорусским" вагнеровцам
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05.09.2020 08:08 Ответить
Единственным требованием к этой ЗЕленой дряни, говнюку, сволочи, предателю и наркоману
Зеленскому - чтоб ты, ****, сдох в мучениях. Я бы сам его задушил, если другие не могут, но
я не могу добраться до его горла. Пусть власти считают мое заявление, как попытку убийства этого дегенерата.
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05.09.2020 12:36 Ответить
Я бы сам его задушил потом месяц руки бы мыл
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07.09.2020 22:19 Ответить
Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей" - Цензор.НЕТ 7843
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08.09.2020 01:51 Ответить
 
 