Родственники десантников и экипажа сбитого над Луганском ИЛ-76 требуют создания ВСК по "белорусским" вагнеровцам: "Они должны ответить за смерть наших детей". ВИДЕО

Родственники десантников и экипажа ИЛ-76, сбитого в 2014 году в небе над Луганском, записали специальное обращение с требованием создать ВСК для расследования и выяснения причин провала спецоперации по поимке членов ЧВК Вагнера, которые, после задержания в Беларуси были переданы российским властям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращения опубликованы на странице "Вимагаємо правду" в Фейсбук. По данным родственников, именно террористы ЧВК Вагнера причастны к атаке на самолет, в котором находились украинские десантники.

Напомним, что военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска был сбит пророссийскими террористами из ПЗРК "Игла". На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Гибель всех 49 военных, находившихся на борту сбитого самолета, стала крупнейшей с начала антитеррористической операции и самой большой одновременной потерей Вооруженных Сил Украины за период ее независимости. Одноразовая, катастрофическая гибель большого количества личного состава внесла коррективы в планы АТО: как следствие, в июле украинские войска вынуждены были с боями и новыми потерями пробивать сухопутный коридор через Счастье к Луганскому аэропорту.

Из-за трагедии Минобороны Украины отстранило от своих обязанностей ряд военных. В том числе и заместителя руководителя антитеррористической операции генерал-майора Виктора Назарова. Военная прокуратура обвинила генерала в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. 27 марта 2017 года Павлоградский суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал на апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор.

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