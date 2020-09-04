Министр экономики Петрашко лоббировал интересы "Тэдис-Украина" и должен быть уволен, - нардеп "Слуги народа" Качура. ВИДЕО

Во фракции партии "Слуга народа" обсуждается вопрос отставки министра экономического развития Игоря Петрашко. Одной из причин его увольнения может быть попытка пролоббировать легализацию монополии компании "Тэдис-Украина" на табачном рынке.

Об этом сегодня в интервью журналистам перед заседанием Верховной Рады сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура.

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"Нужно признать, что есть прогалины в работе экономического блока правительства. Мы недовольны работой министра экономического развития Петрашко. Мой опыт взаимодействия с ним такой: он саботировал организацию работы рабочей группы по борьбе с табачными монополистами, делал все, чтобы огромные табачные корпорации не платили налоги в Украине. Именно Петрашко вносил на рассмотрения КМУ проект постановления о фактической легализации табачной монополии. Он хотел сделать национального табачного оператора, и под заявленные критерии подходило только одно юридическое лицо – "Тэдис – Украина". Я вижу, что человек на месте министра занимается не тем, чем нужно. Это был лоббизм? Да, лоббизм. Нужно ли в связи с этим проводить кадровые изменения? Я уверен, что да. Более того, после увольнения, я не исключаю, будут еще и несколько уголовных дел", - сказал Качура.

Он также добавил, что, по его данным, Игорь Петрашко уже собрал вещи и проинформировал подчиненных о том, что "ему недолго осталось".

Напомним, народный депутат от партии Слуга народа Андрей Холодов несколько раз заявлял о том, что министерство экономики срывает работу рабочей группы, которая должна контролировать выполнение Меморандума, подписанного между производителями сигарет и Кабинетом Министров Украины в декабре 2019 года. По словам Холодова, с марта до июля Министерство ни разу не проводило заседания.

Когда же заседание наконец-то состоялось, депутаты Холодов и Юрченко заявили о том, что на рабочей группе председательствует представитель табачного бизнеса, а заместитель министра Светлана Панаиотиди выступала там на стороне табачных компаний и не задала ни одного вопроса о выполнении обязательств табачных корпораций по Меморандуму.

Также Антимонопольный Комитет Украины обвиняет компанию "Тэдис-Украина" и 4 крупнейших производителей сигарет – компании Филип Моррис, Бритиш Американ Тобакко, ДжейТиАй и Империал Тобакко в картельном сговоре, на компании наложен штраф в 6,5 миллиардов гривен.

Три из четырех компаний-производителей уже выплатили штраф в государственный бюджет.

Вопрос о неуплате налогов табачными компаниями также рассматривается Временной следственной комиссией по расследованию махинаций в налоговой и на таможне.