"Сука, заткнись, сейчас и тебя заберем!" - в Минске ОМОН ворвался в лингвистический университет, избил и задержал группу студентов, поющих "Марсельезу". ВИДЕО
В Минском государственном лингвистическом университете белорусский ОМОН избил и задержал группу студентов, поющих "Марсельезу" в холле учебного заведения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом TUT.BY.
До того, как в университете появились силовики, студенты пели "Марсельезу" (гимн Французской Республики) на английском языке.
Студенты сообщали, что во дворе университета стояли три автобуса без номеров, внутри был ОМОН. Задержания проходили жестко. На видео выше видно, что задерживают людей неизвестные в штатском, но среди них есть и ОМОН, желтая надпись на черной одежде одного из сотрудников четко различима в кадре.
"В холле присутствовало несколько человек из администрации. Все были в шоке", - сообщали очевидцы.
Точно задержаны по крайней мере трое студентов, пишут в одной из тематических студенческих групп. Где молодые люди сейчас, неизвестно.
Студентка 2-го курса переводческого факультета со слезами рассказала о задержаниях.
Начали петь песню "Марсельезу", тут врывается ОМОН и начинает кричать: "Сука, если вы не пойдете на занятия, сейчас всех заберут. Парней сразу начали хватать, - плачет девушка. - Просто говорят: "Сука, заткнись, сейчас и тебя заберем! Как нас только ни называли. И просто всех девочек, которые пытались отбить парня с четвертого курса, откидывали. А администрация стояла и ничего не делала!
Виктория учится на 5-м курсе переводческого факультета. Среди задержанных ее парень Александр, молодые люди учатся вместе.
Девушка рассказывает, что "Марсельезу" пели около 50 человек, среди которых парней было меньшинство - навскидку семеро.
"В здание ворвался ОМОН, как минимум 20 человек. Они сразу же побежали на парней. Саша не сопротивлялся, он повторял: "Я не сопротивляюсь, я не сопротивляюсь". Его повели в бус.
Виктория побежала следом за парнем, видела, что в автобусе силовиков уже сидело "четыре-пять человек".
"При мне привели еще одного, его ударили коленом в спину, я видела", - сказала она.
Девушка говорит, что представители администрации университета не реагировали на задержания.
"Все бусы с омоновцами уехали, но потом мы видели, что в здание университета зашел "тихарь". Нам кажется, что он до сих пор внутри", - добавила студентка.
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20 ментов против всего института... задержание за пение Марсельезы...МРАК.
Преподователи и администрация зомби какие-то..
Детей жалко. Валить им надо с этого государства. Если не в состоянии защитить себя.
Писец Беларуси... Скоро станет очередным окргом рф.
Эти постсовковые училки всегда одни из главных пособниц диктаторских режимов, что в Беларуси, что на паРаше. Всегда рады и агитпропаганду за царька детям на уроках провести и результаты выборов подделать...
Так они этого и хотят, мне их не жаль. Там 90% ждет рашку, для наведения порядка......
Хай щастыть, у них все впереди - все радости и сюрпризы........
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился мнением о ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа, где, по официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко.
«Белорусская ситуация очень показательна, потому что имея подавляющий перевес в силах и психологический перевес, белорусская революция, по-моему Шендерович написал, - это травоядный протест. Она пытается продемонстрировать свое, не нравится мне слово травоядность, но пока лучше подобрать не могу, желание сменить власть волею народа.
Никуда Лукашенко не уйдет. И автомат в его руках, пусть даже и без рожка, это демонстрация того, что это и есть его последний аргумент. И путинское сообщение о том, что переход российских войск через границу является неизбежным, потому что понятно, что в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля Лукашенко и тогда эта помощь российских карателей потребуется, то есть что это решение принято и они будут до конца. И снова мне кажется, что это во многом связано с тем, что у белорусской революции при огромном числе людей, мы говорим о 250 тысяч людей в Минске (таких цифр в России даже представить невозможно), результата пока нет. И здесь мы должны начать задумываться о том, что делать дальше. Потому что нечто подобное мы видели в Венесуэле, Сирии. Диктаторы, которые чувствуют за собой путинскую поддержку, готовы идти до конца и готовы убивать столько, сколько потребуется для них, чтобы сохранить собственную власть. Единственный способ переломить это, это вселить страх в тех, кто выполняет преступные приказы. Мне кажется, что пока с этим дело обстоит не очень.
Как глава Фонда защиты прав человека я вместе с нашим президентом Тором Халворссеном написал письмо, которое мы распространили. Там уже более 25 ведущих белорусских силовиков получили его. Мы там сообщаем обо всех преступлениях, которые совершаются и неизбежность возмездия. Понятно, что для них это пока бумажка. И для того, чтобы такое письмо возымело определенный эффект - необходимо изменить ситуацию на улицах. Даже присутствующий в воздухе элемент готовности к силовому отпору - он может стать решающим психологическим фактором.
Не готовы его убить? Тогда становитесь раком и разминайте очко.
Ты учишься в ВУЗе и что, неужели ты не в курсе кто хозяин людей, прозябающих в тоталитарных помойках типа СССР, РФ, Белоруссии?
Да администрация вашего ВУЗа уже подвиг совершила в том, что просто стояли и смотрели, хотя обязаны были помогать вязать крамольников и запихивать их в автозак.
И слезы надо лить не по тем пропавшим в зеве автозака парням, а по тем долгим годам, которые вы, белорусы, удивительно покорно прожили в позорной позе загнутого рака, анально насилуемого. А теперь, когда вы пытаетесь с члена кремлядско-совковых жидомасонов соскочить и попытаться из крепостных смердов стать людьми, вы удивляетесь, что кремляди вас не отпускают и только спенили режим анального насилия на жесткий режим.
Слезами и марсельезой да плакатиками вы только задницу себе больше развальцуете.
С СОВКАМИ ПОЗОРНЫМИ ЛЮДИ БОРБТСЯ СИЛОЙ ОРУЖИЯ!
ИНОГО ПУТИ НЕТ!!!
Ну как нет, есть вариант смириться и остаться в изнасилуемом состоянии позорных смердов и дальше.
"Какие там партизаны-герои! Грабили по ночам, забирали, што хотели. А кто слово против скажет: тут же душа с тебя вон! Убивали на месте, кого вздумается: чуть что: расстрел, мол, предатель Родины. Гэти партизаны убивали людзей целами семьями: у кого-то брат или дядька в полиции у районе служил, так ночью приходили в древню эти партизаны и убивали всю семью с детями, женщинами и стариками, всех до одного, а хату сжигали.
С беззащитными расправляться были герои. Мы от них, гадов, натерпелись столько, что страшно вспомнить. Они для нас хуже всяких немцев были. Немцы один раз в месяц продналог брали и больше мы от них никаких угнетений знать не знали. Церкви разрешили пооткрывать, школы работали, районная больница действовали при немцах."
знает толк в охранной службе, а вы думаете, что он лапоть колхозный.
Французские революции практически всегда кончались массовыми казнями властьпридержащих. Значит, луке и остальным палачам светит гильотина...
Сябры, учите историю.
Сябры понятия не имеют о том, что даже в царской РИ уровень свободы был в 20-30 раз выше, чем в их нынешнем колхозном скотомогильнике БССР.
Странно как-то. Ну поют "марсельезу" и что? А если бы "косив ясь конюшину" пели, тоже в кутузку. Вот это и есть причина "избил и задержал группу"? На видосике вообще какие-то гопники ломают кого-то, девка верещит. А ОМОН то где? Странно все это...
Не нашлось НИ ОДНОГО нормального, чтобы дать в бубен уродам. Не говорю о том, что этих уродов просто следовало бы убить.
..
меня в который раз просто поражает удивление протестующих от того, как себя ведут власть и менты
А ЧЕГО ВЫ ОЖИДАЛИ, розовые вы пони?
1. Марсел"єза не допомагає.
2. Це ще тільки початок. Поки лукашенківське оточення не впевнене в тому що лукашенко залишиться президентом. Це версія софт. Після того як вони впевняться, що він залищився - тоді почнеться справжній террор.
Не треба допускати, щоб злодій лукашенко залишився при владі.