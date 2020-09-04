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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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"Сука, заткнись, сейчас и тебя заберем!" - в Минске ОМОН ворвался в лингвистический университет, избил и задержал группу студентов, поющих "Марсельезу". ВИДЕО

В Минском государственном лингвистическом университете белорусский ОМОН избил и задержал группу студентов, поющих "Марсельезу" в холле учебного заведения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом TUT.BY.

До того, как в университете появились силовики, студенты пели "Марсельезу" (гимн Французской Республики) на английском языке.

Студенты сообщали, что во дворе университета стояли три автобуса без номеров, внутри был ОМОН. Задержания проходили жестко. На видео выше видно, что задерживают людей неизвестные в штатском, но среди них есть и ОМОН, желтая надпись на черной одежде одного из сотрудников четко различима в кадре.

"В холле присутствовало несколько человек из администрации. Все были в шоке", - сообщали очевидцы.

Точно задержаны по крайней мере трое студентов, пишут в одной из тематических студенческих групп. Где молодые люди сейчас, неизвестно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минске студенты вышли на протест: начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Студентка 2-го курса переводческого факультета со слезами рассказала о задержаниях.

Начали петь песню "Марсельезу", тут врывается ОМОН и начинает кричать: "Сука, если вы не пойдете на занятия, сейчас всех заберут. Парней сразу начали хватать, - плачет девушка. - Просто говорят: "Сука, заткнись, сейчас и тебя заберем! Как нас только ни называли. И просто всех девочек, которые пытались отбить парня с четвертого курса, откидывали. А администрация стояла и ничего не делала!

Виктория учится на 5-м курсе переводческого факультета. Среди задержанных ее парень Александр, молодые люди учатся вместе.

Девушка рассказывает, что "Марсельезу" пели около 50 человек, среди которых парней было меньшинство - навскидку семеро.

"В здание ворвался ОМОН, как минимум 20 человек. Они сразу же побежали на парней. Саша не сопротивлялся, он повторял: "Я не сопротивляюсь, я не сопротивляюсь". Его повели в бус.

Виктория побежала следом за парнем, видела, что в автобусе силовиков уже сидело "четыре-пять человек".

"При мне привели еще одного, его ударили коленом в спину, я видела", - сказала она.

Девушка говорит, что представители администрации университета не реагировали на задержания.

"Все бусы с омоновцами уехали, но потом мы видели, что в здание университета зашел "тихарь". Нам кажется, что он до сих пор внутри", - добавила студентка.

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) ОМОН (112) студенты (667)


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Топ комментарии
+67
коктейли молотова нужно по бутылкам разливать, а не песенки напевать. наивные дурачки.
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04.09.2020 14:48
+43
"Саша не сопротивлялся, он повторял: "Я не сопротивляюсь, я не сопротивляюсь". Его повели в бус."...
ну-ну... "не сопротивляйтесь" и дальше...
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04.09.2020 14:49
+41
вітаємо в обіймах брацкай расіі!
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04.09.2020 14:47
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Все то же: три гоблина крутят одного студента, а 300 рыл снимают на камеру или поют Марсельезу!
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04.09.2020 16:22 Ответить
...стали на колени и бунтуют...
20 ментов против всего института... задержание за пение Марсельезы...МРАК.
Преподователи и администрация зомби какие-то..

Детей жалко. Валить им надо с этого государства. Если не в состоянии защитить себя.
Писец Беларуси... Скоро станет очередным окргом рф.
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04.09.2020 16:23 Ответить
"Вот зачем снимать?" (с) Типичная белорусская училка на глазах которой омон грубо заламывает студентов непонятно за что, обращаясь к снимающему этот беспредел студенту.
Эти постсовковые училки всегда одни из главных пособниц диктаторских режимов, что в Беларуси, что на паРаше. Всегда рады и агитпропаганду за царька детям на уроках провести и результаты выборов подделать...
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04.09.2020 16:24 Ответить
это БССР! радуйтесь!
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04.09.2020 17:00 Ответить
Сябры становитесь серьёзней.Бо этих девушек,прямиком в Домбабве в секс рабство погонят.Щоб потом не удивлялись куда люди исчезают.Это обычные уголовники похищающие людей.
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04.09.2020 17:04 Ответить
Нет, ну правда, они же скандируют - "Мы не майданутые" и дарят цветочки силовикам?
Так они этого и хотят, мне их не жаль. Там 90% ждет рашку, для наведения порядка......
Хай щастыть, у них все впереди - все радости и сюрпризы........
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04.09.2020 17:08 Ответить
На мою думку імпотенція білорусів це відсутність історії боротьби за незалежність якою так багата Україна. Вони просто не знають що робити і як боротися на генетичному рівні.
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04.09.2020 17:10 Ответить
У хунтаря Пиночета омон ездил на джипах и расстреливал тех кто бегал в комендантский час. Но, еще все впереди в Беларуси, Барин Александр Григорьевич будет пороть крепостных за разные там Марсельезы, может они еще и потребуют - Свобода, Равенство, Братство (Liberté, Égalité, Fraternité), а кто будет на плантациях бульбу закапывать и выкапывать? Коля еще маленький для диктатора. Старшенькие заняты, кто бизнесом со спирным, а кто - оружейным не до политики когда денежка капает в семью.
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04.09.2020 17:12 Ответить
У каждого кроме личной, карма народная. Карма белорусов состоит в том, чтобы трястись от бессильной злобы. Проблемы, которые на раз разрешились бы в Польше, Литве или Украине, для белорусов неподъёмны. Люди по причине может менталитета боятся нарушить закон, чтобы не сесть. Даже Гарри Каспаров, заправачеловеков, и тот обратил внимание, пока не научимся давать силовой отпор, ничего не выйдет.

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился мнением о ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа, где, по официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко.
«Белорусская ситуация очень показательна, потому что имея подавляющий перевес в силах и психологический перевес, белорусская революция, по-моему Шендерович написал, - это травоядный протест. Она пытается продемонстрировать свое, не нравится мне слово травоядность, но пока лучше подобрать не могу, желание сменить власть волею народа.
Никуда Лукашенко не уйдет. И автомат в его руках, пусть даже и без рожка, это демонстрация того, что это и есть его последний аргумент. И путинское сообщение о том, что переход российских войск через границу является неизбежным, потому что понятно, что в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля Лукашенко и тогда эта помощь российских карателей потребуется, то есть что это решение принято и они будут до конца. И снова мне кажется, что это во многом связано с тем, что у белорусской революции при огромном числе людей, мы говорим о 250 тысяч людей в Минске (таких цифр в России даже представить невозможно), результата пока нет. И здесь мы должны начать задумываться о том, что делать дальше. Потому что нечто подобное мы видели в Венесуэле, Сирии. Диктаторы, которые чувствуют за собой путинскую поддержку, готовы идти до конца и готовы убивать столько, сколько потребуется для них, чтобы сохранить собственную власть. Единственный способ переломить это, это вселить страх в тех, кто выполняет преступные приказы. Мне кажется, что пока с этим дело обстоит не очень.
Как глава Фонда защиты прав человека я вместе с нашим президентом Тором Халворссеном написал письмо, которое мы распространили. Там уже более 25 ведущих белорусских силовиков получили его. Мы там сообщаем обо всех преступлениях, которые совершаются и неизбежность возмездия. Понятно, что для них это пока бумажка. И для того, чтобы такое письмо возымело определенный эффект - необходимо изменить ситуацию на улицах. Даже присутствующий в воздухе элемент готовности к силовому отпору - он может стать решающим психологическим фактором.
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04.09.2020 17:33 Ответить
чушь не пори , почитай как решала проблемы Солидарность . это далеко не так просто было для поляков и жертв было масса . Украина еще свои проблемы не решила от слова совсем .
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05.09.2020 01:39 Ответить
Мне для сравнения больше нравится Чехия и Венгрия. Как там, значимость событий в столице определяющая. В Минске и пригородах 25% населения. Так вот венгры в 1956, чехи в 1968 у себя в столицах моментально с режимом покончили. И только внешняя интервенция переломила ситуацию. В Белоруссию никто вторгатся не собирался, даже Путин 2 недели молча выжидал, чья возьмёт.
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05.09.2020 05:53 Ответить
Ну, Лука же сразу сказал митингующим на заводе (кажется, МТЗ) - "вот когда меня убьете, не раньше".
Не готовы его убить? Тогда становитесь раком и разминайте очко.
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05.09.2020 10:45 Ответить
Девочка, ну какая же ты тупая! По тебе сразу видно, что из Сябростана.
Ты учишься в ВУЗе и что, неужели ты не в курсе кто хозяин людей, прозябающих в тоталитарных помойках типа СССР, РФ, Белоруссии?
Да администрация вашего ВУЗа уже подвиг совершила в том, что просто стояли и смотрели, хотя обязаны были помогать вязать крамольников и запихивать их в автозак.
И слезы надо лить не по тем пропавшим в зеве автозака парням, а по тем долгим годам, которые вы, белорусы, удивительно покорно прожили в позорной позе загнутого рака, анально насилуемого. А теперь, когда вы пытаетесь с члена кремлядско-совковых жидомасонов соскочить и попытаться из крепостных смердов стать людьми, вы удивляетесь, что кремляди вас не отпускают и только спенили режим анального насилия на жесткий режим.
Слезами и марсельезой да плакатиками вы только задницу себе больше развальцуете.
С СОВКАМИ ПОЗОРНЫМИ ЛЮДИ БОРБТСЯ СИЛОЙ ОРУЖИЯ!
ИНОГО ПУТИ НЕТ!!!
Ну как нет, есть вариант смириться и остаться в изнасилуемом состоянии позорных смердов и дальше.
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04.09.2020 17:45 Ответить
Мене беруть сумніви що цей народ партизанив під час 2-ї світової. Може це просто совкова брехня, якої було купа всюди?
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04.09.2020 17:56 Ответить
Партизанська війна в Білорусі- це правда. Але керівництво партизанського руху було у Кремлі. З СРСР надавалось командування, гроші, харчі, ********** і озброєння, плани операцій і таке інше. Скидувалося авіаційним транспортом.
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04.09.2020 18:18 Ответить
Якщо були партизани, то в білорусів це є записане в генах і вони згадають ким були їхні діди.
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04.09.2020 19:42 Ответить
Не було ні яких білоруський партизанів.
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04.09.2020 21:28 Ответить
,Були мародери що грабували населення по весях, люди ледве виживали через голод, старші люди у відвертих розмовах добре про партизанів не говорили бо мали через них великі біди.
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04.09.2020 21:43 Ответить
Звісно це суцільна совкова брехня,як і вся "історія великої (*****!)вітчизняної війни
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04.09.2020 21:05 Ответить
Не було ні яких білоруських партизанів. Білоруські партизани то є кремлівский пропагандиський фейк.
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04.09.2020 21:27 Ответить
Я так і думав.
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04.09.2020 21:31 Ответить
Ну насправді, не українців же, де в основному діяли партизанські з'єднання називати героїчним народом.
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04.09.2020 21:33 Ответить
в студенческие годы провёл целое лето в деревне Пуховичи, это недалеко от городка Марьина Горка: весь этот район был заставлен многочисленными тупыми угребано-бетонными памятниками во славу партизан-героев, но, местные старухи, к моему невероятному изумлению, в любом разговоре о войне, качая головами, говорили:

"Какие там партизаны-герои! Грабили по ночам, забирали, што хотели. А кто слово против скажет: тут же душа с тебя вон! Убивали на месте, кого вздумается: чуть что: расстрел, мол, предатель Родины. Гэти партизаны убивали людзей целами семьями: у кого-то брат или дядька в полиции у районе служил, так ночью приходили в древню эти партизаны и убивали всю семью с детями, женщинами и стариками, всех до одного, а хату сжигали.
С беззащитными расправляться были герои. Мы от них, гадов, натерпелись столько, что страшно вспомнить. Они для нас хуже всяких немцев были. Немцы один раз в месяц продналог брали и больше мы от них никаких угнетений знать не знали. Церкви разрешили пооткрывать, школы работали, районная больница действовали при немцах."
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05.09.2020 00:27 Ответить
Менты Зеленского Владимира Срульевича- это тот же Беркут, который был при Овоще. И они готовы служить верно новому хозяину за пайку ситного... И как все менты, по примеру Даунбасса и Крыма- встречать с караваем войска *****! Так что нам тоже расслаблять булки рановато!
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04.09.2020 18:03 Ответить
Лука понял, что теперь с этими терпилами можно делать что угодно, они только хороводы водить умеют, испанский стыд
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04.09.2020 18:06 Ответить
лукавый же профессиональный КГБ-ист, служил в ПВ.
знает толк в охранной службе, а вы думаете, что он лапоть колхозный.
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04.09.2020 18:13 Ответить
он говно на палочке . без московской поддержки лука давно сидел бы в камере или валялся в канаве с черенком лопаты в заднице .
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05.09.2020 01:42 Ответить
т.е. по сути беларусы боятся пуйла?
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05.09.2020 02:12 Ответить
Марсельезу?

Французские революции практически всегда кончались массовыми казнями властьпридержащих. Значит, луке и остальным палачам светит гильотина...
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04.09.2020 18:14 Ответить
В 1905 году студенты тоже пели "Марсельезу"... А их казачки донские нагайками разогнали аж до 17 года!))) А потом этих студентиков ЧК растреляло окончательно и безповоротно!)))
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04.09.2020 18:22 Ответить
Таково было в 1905 году качество человеческого материала. А попробовали бы кизячки разогнать французских студентов...
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04.09.2020 18:34 Ответить
У французів темперамент як і вашої Тані Чорновол, на маніфестаціях майже відразу лупцюються з поліцаями.
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04.09.2020 21:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=649toUuqz7Y&feature=emb_logo
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04.09.2020 21:47 Ответить
У нас уже б в мусоров летели коктели
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04.09.2020 18:26 Ответить
Дівчинка кричала до керівників учбового закладу щоб вони захистили студентів не підозрюючи що саме вони викликали лукагестапо.
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04.09.2020 18:43 Ответить
Даже в Российской империи был циркуляр, запрещающий заходить полиции на территорию университета.
Сябры, учите историю.
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04.09.2020 19:17 Ответить
в Российской империи царский суд оправдал Веру Засулич, которая выстрелом в упор разворотила весь живот генерал-губернатору Петербурга за то, что по его приказу высекли розгами в тюрьме студента-революционера за сопротивление надзирателям.

Сябры понятия не имеют о том, что даже в царской РИ уровень свободы был в 20-30 раз выше, чем в их нынешнем колхозном скотомогильнике БССР.
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05.09.2020 00:34 Ответить
что ты руссотуристо несешь ? вы кацапы более 500 лет прессуете Беларусь , убиваете беларускую интеллигенцию , заселяете страну выходцами из росии . и ты ставишь в вину людям их пассивность ?
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05.09.2020 01:47 Ответить
Ну, гарненька, гарненька, що є то є.
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04.09.2020 21:31 Ответить
В Минске ОМОН ворвался в лингвистический университет, избил и задержал группу студентов, поющих "Марсельезу".

Странно как-то. Ну поют "марсельезу" и что? А если бы "косив ясь конюшину" пели, тоже в кутузку. Вот это и есть причина "избил и задержал группу"? На видосике вообще какие-то гопники ломают кого-то, девка верещит. А ОМОН то где? Странно все это...
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04.09.2020 22:17 Ответить
Просто мусорам ніхто з перекладачів не зміг текст пісні перекласти ,от вони й розізлилися.
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05.09.2020 10:02 Ответить
Як би співали французькою то вони б підхопили ,а по-англійськи вони нуй штіу!
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05.09.2020 10:03 Ответить
Бздливые совковые рабы. На коленях борятся за свободу, вымаливая у путлера помощи.
Не нашлось НИ ОДНОГО нормального, чтобы дать в бубен уродам. Не говорю о том, что этих уродов просто следовало бы убить.
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04.09.2020 22:19 Ответить
случись подобное в Киевском инъязе в феврале 2014 года, то этот ОМОН студенты-киевляне порвали бы на куски прямо там же на факультете.
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05.09.2020 00:37 Ответить
ты , герой , сколько омоновцев порвал своими хилыми ручонками ?

..
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05.09.2020 01:48 Ответить
кацап, пшел на бутылку
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05.09.2020 08:59 Ответить
дарите дальше цветы и не сопротивляйтесь...
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04.09.2020 23:30 Ответить
тю
меня в который раз просто поражает удивление протестующих от того, как себя ведут власть и менты
А ЧЕГО ВЫ ОЖИДАЛИ, розовые вы пони?
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05.09.2020 08:58 Ответить
Если не Вы -то Вас .... !
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05.09.2020 10:38 Ответить
Треба зрозуміти 2 речі.
1. Марсел"єза не допомагає.
2. Це ще тільки початок. Поки лукашенківське оточення не впевнене в тому що лукашенко залишиться президентом. Це версія софт. Після того як вони впевняться, що він залищився - тоді почнеться справжній террор.
Не треба допускати, щоб злодій лукашенко залишився при владі.
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05.09.2020 10:41 Ответить
Не треба вимагати від сябрів, того, на що вони не здатні ПОКИ ЩО, сподіваюсь. Їм ще хочеться вірити в казку. В те, що добро переможе і йому не потрібні для цього кулаки, а вистачить квіточок,пісень і молитов. Від щирого серця бажаю сябрам,щоб так і сталося. Але результат отримують ЗАВЖДИ ЧЕРЕЗ БІЛЬ, КРОВ І СЛЬОЗИ. Тим більше результат роботи по перетворенню соціума, по модифікаціїї національного ергрегора. Та цей шлях усвідомлення банальної істини про "сир і мишоловку" критичною кількістю представників білорусів, як нації, СВІЙ. І ДОПОМОГТИ ЇМ В ЦЬОМУ МИ НЕ ЗМОЖЕМО. Тільки САМІ,тільки через свої НАЦІОНАЛЬНІ КРЕВ, ПІТ І СЛЬОЗИ сябри зможуть зрозуміти, що таке свобода, воля, державність... А або не зможуть, таке теж трапляється. ТОЖ ДАВАЙТЕ ПОБАЖАЄМОЇМ УДАЧІ І ПЕРЕМОГИ У виконанні їхнього домашнього завдання.
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05.09.2020 14:51 Ответить
белорусы не смогут работать на лукашенко, ему придется заменить их китайцами.
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05.09.2020 17:24 Ответить
Дежавю...Тринадцятий рік у нас...Заплакані дівчата скликають Майдан...В нас "ще не вмерла" і там "живє"...поки що...
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05.09.2020 17:31 Ответить
смолями туйки не допоможеш...
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16.10.2020 18:59 Ответить
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