"Сука, заткнись, сейчас и тебя заберем!" - в Минске ОМОН ворвался в лингвистический университет, избил и задержал группу студентов, поющих "Марсельезу". ВИДЕО

В Минском государственном лингвистическом университете белорусский ОМОН избил и задержал группу студентов, поющих "Марсельезу" в холле учебного заведения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом TUT.BY.

До того, как в университете появились силовики, студенты пели "Марсельезу" (гимн Французской Республики) на английском языке.

Студенты сообщали, что во дворе университета стояли три автобуса без номеров, внутри был ОМОН. Задержания проходили жестко. На видео выше видно, что задерживают людей неизвестные в штатском, но среди них есть и ОМОН, желтая надпись на черной одежде одного из сотрудников четко различима в кадре.

"В холле присутствовало несколько человек из администрации. Все были в шоке", - сообщали очевидцы.

Точно задержаны по крайней мере трое студентов, пишут в одной из тематических студенческих групп. Где молодые люди сейчас, неизвестно.

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Студентка 2-го курса переводческого факультета со слезами рассказала о задержаниях.

Начали петь песню "Марсельезу", тут врывается ОМОН и начинает кричать: "Сука, если вы не пойдете на занятия, сейчас всех заберут. Парней сразу начали хватать, - плачет девушка. - Просто говорят: "Сука, заткнись, сейчас и тебя заберем! Как нас только ни называли. И просто всех девочек, которые пытались отбить парня с четвертого курса, откидывали. А администрация стояла и ничего не делала!

Виктория учится на 5-м курсе переводческого факультета. Среди задержанных ее парень Александр, молодые люди учатся вместе.

Девушка рассказывает, что "Марсельезу" пели около 50 человек, среди которых парней было меньшинство - навскидку семеро.

"В здание ворвался ОМОН, как минимум 20 человек. Они сразу же побежали на парней. Саша не сопротивлялся, он повторял: "Я не сопротивляюсь, я не сопротивляюсь". Его повели в бус.

Виктория побежала следом за парнем, видела, что в автобусе силовиков уже сидело "четыре-пять человек".

"При мне привели еще одного, его ударили коленом в спину, я видела", - сказала она.

Девушка говорит, что представители администрации университета не реагировали на задержания.

"Все бусы с омоновцами уехали, но потом мы видели, что в здание университета зашел "тихарь". Нам кажется, что он до сих пор внутри", - добавила студентка.