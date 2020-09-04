Коронавирус обнаружили у шести прибывших в Умань хасидов, - мэр города Цебрий. ВИДЕО
Медики обнаружили коронавирус у шести хасидов, прибывших в Умань на празднование Рош-ха-Шана.
Об этом сообщил мэр города Александр Цебрий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Pavlovsky News.
"Насколько мне известно, на сегодня у шести паломников обнаружены положительные тесты на Covid-19. Далее работают медицинские работники согласно своему протоколу", - сказал он.
По его словам, о проведении тестирования хасидов он договаривался с главным раввином Украины.
Топ комментарии
+8 Костянтин Залізняк
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+6 Владимир #467749
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Наших схвильованих коронавболівальників може втішити хіба той факт, що за "підсумком творчої діяльності" Наша Епідемя ізраїльську все ж випереджає (130 951 випадок проти 125 755). Більш того, сьогодні їй вдалося, хоч і незначно, але обставити й канадську.
As new infections soared to 3,074, the coronavirus cabinet meeting on Thursday will have to approve further restrictions, especially shutdowns in "red" regions. Health experts want restraints tightened in the whole country to contain the spread, since 1,700 of the new cases were registered in non-red areas.
Якби не закриття українських кордонів ці цифри могли б бути меншими.
а где эти 6 хасидов хорошкались с 28 числа??? скольким они чихнули-плюнули на спину?
а руки мыть они не очень любят...
А если серьезно, они не сами ехали, а наверняка контактировали с кучей таких же "паломников", которые теперь также несут опасность для украинцев.
Дальше екзекутори повинні працювати, а не медпрацівники!