Коронавирус обнаружили у шести прибывших в Умань хасидов, - мэр города Цебрий. ВИДЕО

Медики обнаружили коронавирус у шести хасидов, прибывших в Умань на празднование Рош-ха-Шана.

Об этом сообщил мэр города Александр Цебрий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Pavlovsky News.

"Насколько мне известно, на сегодня у шести паломников обнаружены положительные тесты на Covid-19. Далее работают медицинские работники согласно своему протоколу", - сказал он.

По его словам, о проведении тестирования хасидов он договаривался с главным раввином Украины.

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