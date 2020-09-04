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Коронавирус обнаружили у шести прибывших в Умань хасидов, - мэр города Цебрий. ВИДЕО

Медики обнаружили коронавирус у шести хасидов, прибывших в Умань на празднование Рош-ха-Шана.

Об этом сообщил мэр города Александр Цебрий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Pavlovsky News.

"Насколько мне известно, на сегодня у шести паломников обнаружены положительные тесты на Covid-19. Далее работают медицинские работники согласно своему протоколу", - сказал он.

По его словам, о проведении тестирования хасидов он договаривался с главным раввином Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас в Умани находятся около 50 паломников-хасидов, порядок будут обеспечивать более 500 полицейских, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

Умань (362) хасиды (255)


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Топ комментарии
+8
З Ізраїля з любов'ю!
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04.09.2020 16:54
+6
НУ-ну,с почином,какого ..я их туда вооще пустили...
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04.09.2020 16:57
+6
Мені до сраки звідки вони їдуть, краще за всіх в Умані їх зустрічав Гонта з Залізняком.
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04.09.2020 16:59
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З Ізраїля з любов'ю!
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04.09.2020 16:54 Ответить
Они едут со всего мира . И со всей Украины . Израиль не при чём .
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04.09.2020 16:56 Ответить
Мені до сраки звідки вони їдуть, краще за всіх в Умані їх зустрічав Гонта з Залізняком.
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04.09.2020 16:59 Ответить
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04.09.2020 17:30 Ответить
как это непгичем??? как раз из Израиля в основном, и израильские самые забористые.
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04.09.2020 19:45 Ответить
Тільки не з любов'ю, а з ковідлом.
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04.09.2020 17:25 Ответить
отправьте их к Зюганову..
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04.09.2020 17:43 Ответить
А якщо вони його покусають?
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04.09.2020 19:12 Ответить
У шести из шести ?
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04.09.2020 16:54 Ответить
...усыпить....и тело с "концом"...
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04.09.2020 17:07 Ответить
І буде вже не одна могила, а сім... Щоб ще більше носатих перло?
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07.09.2020 10:00 Ответить
как задолбали эти религиозные фанатики, сколько из-за них крови пролилось и смертей еще произойдет
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04.09.2020 16:55 Ответить
НУ-ну,с почином,какого ..я их туда вооще пустили...
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04.09.2020 16:57 Ответить
У хасидов женщины еще более бесправны чем у мусульман, единственное - камнями не забивают
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04.09.2020 16:57 Ответить
Та ладно, не забивають. Коли Марію хтіли закидати камінням ні яких мусульман ще навіть не існувало!
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04.09.2020 17:00 Ответить
Чоловік на задньому плані-стоїть,куре біля сміттярки і акуратно збиває попіл в попільницю.Він,явно,не хасид.
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04.09.2020 17:07 Ответить
куре?))))))
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04.09.2020 17:26 Ответить
Палить.
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04.09.2020 17:53 Ответить
А шоб вони виздихали !
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04.09.2020 17:12 Ответить
чому? можеш обгрунтувати?
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04.09.2020 17:23 Ответить
заразу розносять
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05.09.2020 11:35 Ответить
А птичка с ветки на заднем плане какнула, интересно во что она верит?
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04.09.2020 17:13 Ответить
вот воши, где они- там всегда грязь
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04.09.2020 17:14 Ответить
нє абіжайтє вову зеленого з квартала це ж його соплімєннікі...
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04.09.2020 17:15 Ответить
Після того, як внаслідок підступного закриття наших кордонів більшість спраглих хасидів не змогли потрапити в Україну, Ізраїльська епідемія показала Нашій "кузькіну мать", побивши найкращі українські "антирекорди": у перший же день вересня вона видала 2926 нових випадків коронавіруса, а за вчора витягнула ще на 2991. І це в країні вчетверо меншій за кількістю населення!

Наших схвильованих коронавболівальників може втішити хіба той факт, що за "підсумком творчої діяльності" Наша Епідемя ізраїльську все ж випереджає (130 951 випадок проти 125 755). Більш того, сьогодні їй вдалося, хоч і незначно, але обставити й канадську.
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04.09.2020 17:20 Ответить
До речі. Сьогодні ізраїльська епідемія антивстановила свій вчорашній рекорд і денна кількість інфікованих перевалила за три тисячі:
As new infections soared to 3,074, the coronavirus cabinet meeting on Thursday will have to approve further restrictions, especially shutdowns in "red" regions. Health experts want restraints tightened in the whole country to contain the spread, since 1,700 of the new cases were registered in non-red areas.
Якби не закриття українських кордонів ці цифри могли б бути меншими.
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04.09.2020 19:36 Ответить
Тільки обрізання, ще раз, допоможе..
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04.09.2020 17:23 Ответить
коли кінець забаві буде*
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04.09.2020 17:25 Ответить
начинается...
а где эти 6 хасидов хорошкались с 28 числа??? скольким они чихнули-плюнули на спину?
а руки мыть они не очень любят...
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04.09.2020 17:31 Ответить
Расстрелять на месте ,с ними умрет "мировой коронавирус".
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04.09.2020 17:31 Ответить
А почему их так много приехало - аж 6? Вроде же не собирались пускать.
А если серьезно, они не сами ехали, а наверняка контактировали с кучей таких же "паломников", которые теперь также несут опасность для украинцев.
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04.09.2020 17:43 Ответить
их тут уже тысячи...а у шести обнаружили тут хаос полнейший. школы садики закрывают, а этим ни малейших препятсвий..
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04.09.2020 19:48 Ответить
Так вот за что они получили в пятак! А вы - хулиганка..
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04.09.2020 17:47 Ответить
Ну сейчас израильтяне заценят, что такое медицина в Украине!
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04.09.2020 17:59 Ответить
Коронавірус виявили у шести прибулих до Умані хасидів, - мер міста Цебрій - Цензор.НЕТ 6496Коронавірус виявили у шести прибулих до Умані хасидів, - мер міста Цебрій - Цензор.НЕТ 4700
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04.09.2020 18:02 Ответить
Перефразируя Озерова - такой "импорт" нам не нужен.
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04.09.2020 18:27 Ответить
родственники зеленского
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04.09.2020 18:34 Ответить
Близнюки!
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04.09.2020 19:20 Ответить
Гандоны еврейские!! пусть сидят в своём долбаном Израиле и там распространяют среди своих жидов эту заразу!!
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04.09.2020 18:34 Ответить
"По его словам, о проведении тестирования хасидов он договаривался с главным раввином Украины.Источник: https://censor.net/ru/v3217650" - Тестування лише за згодою прокуратора України...
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04.09.2020 18:43 Ответить
Як будуть депортовувати хасидів, нехай вишлють плюс один, того, що без бороди.
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04.09.2020 18:55 Ответить
Израиль предупредил блазня, чтобы не пускали умалишенных, но блазень решил быть большим евреем, чем израиль.
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04.09.2020 18:57 Ответить
"...Насколько мне известно, на сегодня у шести паломников обнаружены положительные тесты на Covid-19. Далее работают медицинские работники..."

Дальше екзекутори повинні працювати, а не медпрацівники!
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04.09.2020 19:18 Ответить
 
 