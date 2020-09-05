Беларусь обнародовала запись якобы перехваченного разговора о фальсификации отравления Навального. ВИДЕО

Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал запись, которую официальный Минск якобы передал ФСБ России. На ней 2 собеседников на английском языке обсуждают фальсификацию отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт телеканала.

ОНТ утверждает, что беседуют абонент из Варшавы (Ник) и абонент из Берлина (Майк). Ник якобы спрашивает, подтверждено ли точно отравление Навального. Майк из Берлина отвечает, что "в данном случае это не так важно, идет война, и во время войны всякие методы хороши".

Ник из Варшавы соглашается, подчеркивая, что надо "надо отбить Путину охоту совать нос в дела Беларуси", утопив его в проблемах России. На вопрос Майка из Берлина о том, как обстоят дела с дестабилизацией ситуации в Беларуси, Ник, очень комплементарно отзываясь о Лукашенко, говорит, что пока особых успехов нет.

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О том, что этот телефонный разговор перехватили белорусские спецслужбы, накануне заявил Лукашенко. Запись, по его словам доказывает, что никакого отравления Навального не было.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

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В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.