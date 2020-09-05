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Беларусь обнародовала запись якобы перехваченного разговора о фальсификации отравления Навального. ВИДЕО

Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал запись, которую официальный Минск якобы передал ФСБ России. На ней 2 собеседников на английском языке обсуждают фальсификацию отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт телеканала.

ОНТ утверждает, что беседуют абонент из Варшавы (Ник) и абонент из Берлина (Майк). Ник якобы спрашивает, подтверждено ли точно отравление Навального. Майк из Берлина отвечает, что "в данном случае это не так важно, идет война, и во время войны всякие методы хороши".

Ник из Варшавы соглашается, подчеркивая, что надо "надо отбить Путину охоту совать нос в дела Беларуси", утопив его в проблемах России. На вопрос Майка из Берлина о том, как обстоят дела с дестабилизацией ситуации в Беларуси, Ник, очень комплементарно отзываясь о Лукашенко, говорит, что пока особых успехов нет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Следы вещества из группы "Новичок" обнаружили на коже, в крови и на бутылке Навального, - СМИ

О том, что этот телефонный разговор перехватили белорусские спецслужбы, накануне заявил Лукашенко. Запись, по его словам доказывает, что никакого отравления Навального не было.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Также на Цензор.НЕТ: Столтенберг об отравлении Навального: Доказательства Берлина не вызывают сомнений. РФ должна ответить на "серьезные вопросы"

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

Читайте также: Против РФ за отравление Навального необходимо ввести санкции и пересмотреть политику по строительству "Северного потока-2" , - Кулеба

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: 

Беларусь (7891) отравление (1584) россия (95526) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+43
Беларусь обнародовала запись якобы перехваченного разговора о фальсификации отравления Навального - Цензор.НЕТ 1398
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05.09.2020 02:02
+29
Это очень смешная сценка! Спасибо, поржал.
Супер агенты "Майк" и ''Ник", называющие друг друга по именам
Навальный, Лукашенко, Путин, Меркель - конечно же за одну минуту нужно упомянуть всех кого нужно.
Разговор без единой паузы и раздумий, в котором ничего лишнего, словно диалог из дешевого боевика.
Надо валить рашку ну и "беларашку" заодно.

Ну а Лукашенко надо похвалить - "крепкий орешек" со своими профессионалами!
Ничего не забыли? Вроде ничего лишнего не сболтнули, а самое секретное - только при встрече конечно, а то ж мало ли что... Ну пока!
Беларусь обнародовала запись якобы перехваченного разговора о фальсификации отравления Навального - Цензор.НЕТ 4297
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05.09.2020 01:25
+25
наш фсбшник-депутат к батьке перебрался что ли?
как его? который кривые аудио монтирует?
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05.09.2020 00:45
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-Штирлиц,а вас я попрошу остаться...
-герр Мюллер,я не был любовником радистки Кэт...
-Штирлиц, меня интересует Пастор Шлаг, а не ваши любовные интриги с рюсскими
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05.09.2020 01:28 Ответить
Штирлиц встал спозаранку и отодвинул занавеску. Только потом он узнал,что Спозаранка и Занавеска были Румынскими разведчицами
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05.09.2020 01:35 Ответить
Пастер Шлаг шлет телеграмму Штирлицу,,Стер четвертую пару лыж. Где Швейцария?"
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05.09.2020 01:36 Ответить
Беларусы, выложите вариант звонка без перевода, хочется поржать с "оригинала".
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05.09.2020 01:35 Ответить
Штирлиц входит в кафе,а с порога... Ооо,господин Бользен,как поживает ваша Фрау Заурих,говорят она связана со Штирлицом
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05.09.2020 01:38 Ответить
- Ник, почему НАТО тянет с захватом Беларуси?
- Майк, с этим есть проблема: они никак не мог найти хранилище бульбы.
- Ни слова больше об этом, а то я еще не жрал!
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05.09.2020 01:40 Ответить
😂😂😂😂
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05.09.2020 02:18 Ответить
Напоминает диалог шпионов из тупого совкового фильма Мик и Майк похоже не узнают что их слушают и поэтому продолжение будет......
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05.09.2020 03:58 Ответить
-Мне кажется что у нас ничег не получится , Майк. - Мне то же, ведь мы негодяи , Ник. И мне хочется набить тебе лицо -При встрече , Майк
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05.09.2020 04:18 Ответить
кокаина, кокаина, кокаина... очень большой передоз...
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05.09.2020 04:58 Ответить
да уж. мощное разоблачение. лукавый с козырей зашёл.
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05.09.2020 05:27 Ответить
Ясно же что это для внутреннего пользования.
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05.09.2020 06:12 Ответить
Эта история с "Новичком" явный подлог. Яд может и был, но определенно не "Новичок". Европа рискует испортить репутацию.
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05.09.2020 06:18 Ответить
линейщикам надо контакты на кроссах подтянуть. все шипит скрипит, нихрена не разберешь
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05.09.2020 06:23 Ответить
Народ Беларуси его не воспринимает. И поэтому это сотрясание воздуха направлено только в адрес Москвы. Мол, "смотри Владимир Владимирович, я еще пригожусь, не надо меня поить чаем с "Новичком". Именно вот так это и выглядит.
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05.09.2020 06:27 Ответить
Классное хобби у Путина - коллекционирование диктаторов-психопатов: Овощ, ударенный яйцом, Бацька - Президент ОМОНа, думающий, что он Президент страны, Мадуро - предводитель коллективос, Асад - позволивший Путину лупануть по своим жителям авиацией так, что Европу захлестнул миллион беженцев, Пухлыш, расстреливающий из зенитных орудий родственников.
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05.09.2020 07:37 Ответить
Так беженцев в ивропу путен заслал?
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05.09.2020 22:42 Ответить
А что вы на это!, скажете....дружище Штирлиц? - перед лицом разведчика появилась ехидное лицо Мюллера. В рейхканцелярии все посмотрели в их сторону.
Штирлиц молча вставил типи линковскую флешку в Мас и включил запись. Приемную рейхканцелярии наполнили звуки безудержного веселья, звон бокалов и рюмок, визг женщин и напрерывное чавканье с пропукиванием.
- Мдаа, это провал. Как то не похоже на секретное совещание в Ставке Главнокомандующего - подумал Штирлец. Очень захотелось воды, к стакану на подносе почти самопроизвольно потянулась рука.
А вдруг там фосфорорганические соединения нервнопаралитического действия? - почти чудовищным усилием воли Штирлиц подавил это желание.
Видите ли группенфюрер, когда я переносил чемоданы беженцев на бульваре Унтер ден Линден, запись могли на ходу подменить!!!
Штирлиц даже сам не поверил в эту хайповскую версию.
Да, действительно. Я об этом не подумал, надо проверить- задумчиво сказал Мюллер.
Фууу, пронесло ....и Штилиц почувствовал как легкая капля попала в трусы.
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05.09.2020 06:41 Ответить
Алекс Юстасу.
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05.09.2020 07:09 Ответить
Диспетчер Карлос перехватив.
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05.09.2020 08:59 Ответить
- Немедленно отстраняйтен Лукашенка от власти!
- Яволь, мой Фюрер!
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05.09.2020 07:18 Ответить
- Аллах акбар
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05.09.2020 22:38 Ответить
Воистину акбар!
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05.09.2020 22:45 Ответить
Вся беларусь ржёт с идиотов.
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05.09.2020 07:38 Ответить
тут главное, что лукашенко крепкий орешек
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05.09.2020 09:08 Ответить
"Укропи" десяток раз збивали МН17 і винищувачами і ракетами і трупи з моргу грузили в Нідерландах і докази паРаша показувала, знімки з космосу пред"являла і експерименти проводила -грошей не жаліла, а тут якийсь Навальний з насморком і вічні вороги Росіі -поляки з америкосами - і ось вам докази:"Навального в Росіі ніхто не труів "Новічком", а білоруське КГБ перехопило розмову "вічних друзів" - поляка з німцем".
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05.09.2020 07:52 Ответить
Введение допсанкций безусловно поддерживаю.
Однако, навальный не Немцов, не Щекочихин и ни другая серьезная политическая фигура.
Травить свою ручную абсолютно безобидную обезьяну фуйлу и нафиг не всралось.
Теперь, наоборот, придется дрессировать новую.
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05.09.2020 07:54 Ответить
Такая грубая работа и кто в это поверит? Таракан не забыл себя похвалить даже тут.
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05.09.2020 07:58 Ответить
Это же полная лажа. Возьмите и сравните переговоры Стрелкова со своими пид-рами после сбития МН 17. Там разговор идёт с расстановкой и временем на восприятие информации. Здесь же полная руская стилистика разговора, тараторят как с одного листка, и уж больно долго сочиняли этот текст. СБУ же выставило запись по МН 17 в тот же день. Батька полностью подтвердил своё положение в путреловской игре и сам завяз по уши. А как громко он кричал о наступающих Поляках и где они? Короче проститутка ещё та. И после этого он ещё надеется удержаться на штыках? Да в такой ситуации пускай ожидает нож в спину от его любимого Ху-ла, потому как последнему, не остаётся мозможности отпи-деться.
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05.09.2020 08:05 Ответить
Где смайлик умереть от смеха ? ))))))))))))))))))))))))))))
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05.09.2020 08:16 Ответить
Там не все переклали, насправді було так :
" -Президент Білорусі виявився міцним горішком, хвала йому і його нащадкам, нехай правління його буде довгим і безтурботним.
-Так, досі ми не зустрічали країн, де всі як один готові йти за своїм лідером і в вогонь і в воду. Ми безпомічні, захід загніває.")))))
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05.09.2020 08:18 Ответить
Це розраховано на білорусів. І чомусь мені здається, що робили це росіяни... Лукашенко попросив допомоги, от вони йому таким чином і допомагають, і далі рохитуючи ситуацію подібними зневажливими фейками стосовно білорусів.
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05.09.2020 08:39 Ответить
Согласен, что состряпали эту дешёвку русские. Простейший лексический анализ покажет, что половина фразочек, типа, например, ".. идёт война.. а во время войны все методы хороши", взяты из обихода классического русского пропагандистско-энкавэвэшного пространства.
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05.09.2020 15:34 Ответить
То есть Бацько официально признался в шпионаже в третьих странах, прослушке.
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05.09.2020 08:41 Ответить
Ппц. Це рівень ставлення лукі до свого народу. Він їх має за тупу скотину, якій можна вішати на вуха будь яку локшину, а самому вже нічого втрачати, бо увесь цивілізований світ визнав лукашенку за фальсифікатора і узурпатора, він усюди не легітимний.
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05.09.2020 08:51 Ответить
В Украине верили в бредятину про кондиционер. Чем вы лучше?
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05.09.2020 09:24 Ответить
Это особенность всех совков. Прогибать реальность под политическую повестку. И я не про власти, а про быдло которое называют народом.
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05.09.2020 09:28 Ответить
це ще не все. Нік і Майк. у Варшаві і Берліні засіли янкі!
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05.09.2020 08:57 Ответить
То розмова іспанського диспетчера з аргентинським.
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05.09.2020 09:25 Ответить
"...Президент Лукашенко оказался крепким орешком, они профессионалы и организованны. Понятно их поддерживает россия, чиновники и военные верны президенту. Пока работаем...". Сами состряпали сказку о переговорах Майка и Ника, супершпиЁнов злого НАТА, и конечно же не забыли похвалить сильного и непобедимого Лукашенко, упомянули поддержку россии и преданных чиновников и военных. Бугага, мулька расчитанная на идиЁтов.
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05.09.2020 09:31 Ответить
Сценарий студии ,,95 квартал".
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05.09.2020 09:44 Ответить
- Алло, Польша?
- Польша.
- Это я, Меркель.
- Привет.
- Хочу вам рассказать, что про диагноз Навального я всё наврала. На самом деле Познер был прав, омской скорой надо верить. Надеюсь нас Беларусь не подслушивает.
- А зачем наврали?
- Русофобка я.
- Понятно. А нам зачем звоните?
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05.09.2020 09:46 Ответить
Не "это я Меркель", а...
-Это я, Германия.
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05.09.2020 22:50 Ответить
Какая прелесть!
Как богат и могуч русский язык!
Даже американские шпионы не в силах обойтись без искр народного говора, типа "крепкий орешек", "совать нос".....
Ночью - все собаки черны!
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05.09.2020 10:00 Ответить
Петров и Боширов записали на английском свою версию. Лукашенко у них как непорочное дитя, крепкий орешек, кондовый хозяйственник, а Навальный новичок.

Навального мы новачком не травили.
Смотрели на Новосибирские ели и шпили,

За английский косяк стояли в шестой позиции
Куратор сказал - тренируйтесь теперь на родной оппозиции.
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05.09.2020 10:06 Ответить
ник и майк..., а почему не чип и дейл..!? Прикольный чувак этот Лука.
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05.09.2020 10:09 Ответить
Лука как был цыганом, так белорусом и не стал.
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05.09.2020 10:15 Ответить
Скобеева рыдает и рвёт волосы на голове.....
Сольвьёв бьётся головой о стенку......
И только распятый мальчик в трусиках молча кусает губы!
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05.09.2020 10:28 Ответить
"Як сам себе не похвалиш"-лукашенко.................."Білорусь оприлюднила запис нібито перехопленої розмови про фальсифікацію отруєння Навального - Цензор.НЕТ 685
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16980 10 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16980 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16980&force-full=1
📻💬📲Белорусские СМИ опубликовали перехваченную запись «разговора Берлина и Варшавы» об отравлении Навального. Приметой фальсификации служит момент с комплиментарным упоминанием заказчика фейка - пассаж о том, что «Лукашенко оказался крепким орешком», занимающий 3/5 всего разговора. Возможно, президенту Белоруссии хотелось подсластить горькую пилюлю. Лукашенко, являясь безвольной марионеткой в руках Кремля, зажатый между интеграцией с Россией и белорусским майданом, играет уже не в свою игру, а в чужую. Ее правила устанавливаются Путиным. Попытка перевести акцент в кейсе Навального на западные спецслужбы безоговорочно скомпрометирована, как и дискредитированы споры о том, что Путин не является выгополучателем от травли оппозиционера. В мире Президента, фаната вертикалей, нет места импровизациям, он строго вертикален. В этом контексте нет людей, которые могут действовать независимо, тем более в решении важнейших вопросов. Ключевые решения вождь всегда принимает сам. Децентрализация системы принятия решений при Путине может означать только саморассыпание системы."
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05.09.2020 10:32 Ответить
чёто ржу ))))
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05.09.2020 10:47 Ответить
Супер Халк, Джеймс Бонд.Лукашенко кажется ,как и путин живёт в своём мире, как сказала Меркель про путина.
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05.09.2020 10:48 Ответить
********* тут не место
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05.09.2020 11:10 Ответить
К стати, откуда у Германии образец рашкиного Новичка?
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05.09.2020 11:04 Ответить
У британцев отдолжили. Мозг твой не работает?
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05.09.2020 12:00 Ответить
По своему мозгу судишь?
У британцев нет росийского образца! В отчете так и написано, что "предположительно росийского производства, потому что никто из других стран не разрабатывал".
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07.09.2020 09:31 Ответить
млять. а, где на записи об участии Украины и найденных несгораемых визитках Яроша "слушай, обидно, клянусь, обидно" даже. хотя, не исключено, что об Украине и визитках будет при встрече
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05.09.2020 11:35 Ответить
Когда это кгб беларуси что то там перехвачивала не припомню..
И еще пленка явно смонтирона там Майк 5 минут Лукашенка хвалит
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05.09.2020 12:13 Ответить
Білорусь оприлюднила запис нібито перехопленої розмови про фальсифікацію отруєння Навального - Цензор.НЕТ 5883
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05.09.2020 12:29 Ответить
Мэр Геническа разговоры Трампа с Си Дзиньпинем еще не выкладывал?
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05.09.2020 12:49 Ответить
Я думаю, ФСБ через своих клевретов запустило Луке эту шнягу, что проверить его уровень тупости. Усатый Уйбень не подвел, схавал, и выставил себя полным дебилом, чем снизил свою ценность для Хйла до уровня 3 рублевой шкуры.
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05.09.2020 12:53 Ответить
хьюстон, у нас проблема..луашенка крэпкий арешак
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05.09.2020 12:59 Ответить
РФерия имея вклинившуюся в НАТО Калининградскую область и на порядок большие технические возможности не " подслушала разговор", а задерганный и загнанный в угол как крыса Лука используя стакан приложенный к уху все "срисовал", всех " прослушал", все " перехватил" не смешите людей.. Или это он так потролил Путина.. мол во мы какие а вы лопухи, даже Новального отравить незаметно и то не смогли а я вот еще успеваю и разговоры "перехватывать"... в общем конечно дебил конченный. Но ему другого и не остается, на кону не то что власть , а жизнь.. Теперь он в роли гавкающей, блудливой , блохастой дворняги на цепи у хозяина.
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05.09.2020 13:03 Ответить
Пусть совкодрочерам втирают о "перехваченых записях"...
Сейчас можно симитировать любой голос...
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05.09.2020 16:15 Ответить
https://m.gazeta.ua/ru/articles/politics/_nejroset-nauchili-govorit-golosom-putina/973995/
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05.09.2020 16:16 Ответить
В Англии скамью спилили из за того ,что она рядом стояла ,а тута целый самолет пассажиров не считая еще несколько тысяч случайных людей вокруг и не чего .
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05.09.2020 22:50 Ответить
лукавые очередной раз слажали. Английское словосочетание completely nuts из этой поделки переводится не "крепкий орешек" а "совершенно чокнутый". Об этом сегодня ржет вся Беларусь с подачи Тихановской (она дипломированный переводчик) и даже студентов МГЛУ.
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05.09.2020 23:46 Ответить
Текст по-дебильному написан... (с)
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09.09.2020 11:11 Ответить
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