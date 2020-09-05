Беларусь обнародовала запись якобы перехваченного разговора о фальсификации отравления Навального. ВИДЕО
Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал запись, которую официальный Минск якобы передал ФСБ России. На ней 2 собеседников на английском языке обсуждают фальсификацию отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт телеканала.
ОНТ утверждает, что беседуют абонент из Варшавы (Ник) и абонент из Берлина (Майк). Ник якобы спрашивает, подтверждено ли точно отравление Навального. Майк из Берлина отвечает, что "в данном случае это не так важно, идет война, и во время войны всякие методы хороши".
Ник из Варшавы соглашается, подчеркивая, что надо "надо отбить Путину охоту совать нос в дела Беларуси", утопив его в проблемах России. На вопрос Майка из Берлина о том, как обстоят дела с дестабилизацией ситуации в Беларуси, Ник, очень комплементарно отзываясь о Лукашенко, говорит, что пока особых успехов нет.
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О том, что этот телефонный разговор перехватили белорусские спецслужбы, накануне заявил Лукашенко. Запись, по его словам доказывает, что никакого отравления Навального не было.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
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В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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-герр Мюллер,я не был любовником радистки Кэт...
-Штирлиц, меня интересует Пастор Шлаг, а не ваши любовные интриги с рюсскими
- Майк, с этим есть проблема: они никак не мог найти хранилище бульбы.
- Ни слова больше об этом, а то я еще не жрал!
Штирлиц молча вставил типи линковскую флешку в Мас и включил запись. Приемную рейхканцелярии наполнили звуки безудержного веселья, звон бокалов и рюмок, визг женщин и напрерывное чавканье с пропукиванием.
- Мдаа, это провал. Как то не похоже на секретное совещание в Ставке Главнокомандующего - подумал Штирлец. Очень захотелось воды, к стакану на подносе почти самопроизвольно потянулась рука.
А вдруг там фосфорорганические соединения нервнопаралитического действия? - почти чудовищным усилием воли Штирлиц подавил это желание.
Видите ли группенфюрер, когда я переносил чемоданы беженцев на бульваре Унтер ден Линден, запись могли на ходу подменить!!!
Штирлиц даже сам не поверил в эту хайповскую версию.
Да, действительно. Я об этом не подумал, надо проверить- задумчиво сказал Мюллер.
Фууу, пронесло ....и Штилиц почувствовал как легкая капля попала в трусы.
- Яволь, мой Фюрер!
Однако, навальный не Немцов, не Щекочихин и ни другая серьезная политическая фигура.
Травить свою ручную абсолютно безобидную обезьяну фуйлу и нафиг не всралось.
Теперь, наоборот, придется дрессировать новую.
" -Президент Білорусі виявився міцним горішком, хвала йому і його нащадкам, нехай правління його буде довгим і безтурботним.
-Так, досі ми не зустрічали країн, де всі як один готові йти за своїм лідером і в вогонь і в воду. Ми безпомічні, захід загніває.")))))
- Польша.
- Это я, Меркель.
- Привет.
- Хочу вам рассказать, что про диагноз Навального я всё наврала. На самом деле Познер был прав, омской скорой надо верить. Надеюсь нас Беларусь не подслушивает.
- А зачем наврали?
- Русофобка я.
- Понятно. А нам зачем звоните?
-Это я, Германия.
Как богат и могуч русский язык!
Даже американские шпионы не в силах обойтись без искр народного говора, типа "крепкий орешек", "совать нос".....
Ночью - все собаки черны!
Навального мы новачком не травили.
Смотрели на Новосибирские ели и шпили,
За английский косяк стояли в шестой позиции
Куратор сказал - тренируйтесь теперь на родной оппозиции.
Сольвьёв бьётся головой о стенку......
И только распятый мальчик в трусиках молча кусает губы!
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16980 10 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16980 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16980&force-full=1
📻💬📲Белорусские СМИ опубликовали перехваченную запись «разговора Берлина и Варшавы» об отравлении Навального. Приметой фальсификации служит момент с комплиментарным упоминанием заказчика фейка - пассаж о том, что «Лукашенко оказался крепким орешком», занимающий 3/5 всего разговора. Возможно, президенту Белоруссии хотелось подсластить горькую пилюлю. Лукашенко, являясь безвольной марионеткой в руках Кремля, зажатый между интеграцией с Россией и белорусским майданом, играет уже не в свою игру, а в чужую. Ее правила устанавливаются Путиным. Попытка перевести акцент в кейсе Навального на западные спецслужбы безоговорочно скомпрометирована, как и дискредитированы споры о том, что Путин не является выгополучателем от травли оппозиционера. В мире Президента, фаната вертикалей, нет места импровизациям, он строго вертикален. В этом контексте нет людей, которые могут действовать независимо, тем более в решении важнейших вопросов. Ключевые решения вождь всегда принимает сам. Децентрализация системы принятия решений при Путине может означать только саморассыпание системы."
У британцев нет росийского образца! В отчете так и написано, что "предположительно росийского производства, потому что никто из других стран не разрабатывал".
И еще пленка явно смонтирона там Майк 5 минут Лукашенка хвалит
Сейчас можно симитировать любой голос...