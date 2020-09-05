"Чырвоная і Белая": Украинская группа "Пирятин" записала эмоциональный клип в поддержку беларусов. ВИДЕО
Песня "Чырвоная і Белая" - это музыкальный жест солидарности с беларуским народом, который в настоящее время борется за право на свободу от тирании.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Charter97.org, об этом сообщили музыканты из группы "Пирятин".
"Мы надеемся, что песня воодушевит белорусов и напомнит им, что они не одиноки в своих стремлениях и поступках. Многие наши беларуские друзья были с нами физически и морально в критические для Украины времена. Поэтому сегодня мы внимательно следим за развитием событий, желаем успехов и подъема общенационального дела! Жыве Беларусь", - говорит фронтмен группы Иван Семесюк.
"Пирятин" - музыкальная группа из Киева, образованная в 2016 году. Лидер коллектива - художник и писатель Иван Семесюк. Группа определяет свой жанр как "power country", тема песен - исследование украинской души во всем, даже в самых темных ее уголках. Дискография коллектива включает альбомы "Атентат" и "Тантра". Текст песни написал поэт Алесь Плотка, переводчик на беларуский язык книги Семесюка "Приключения павиана Томаса" и сборника стихов Юрка Издрика "Сигареты".
Музыка - Пирятин, слова - Алесь Плотка, звукорежиссер - Артем Малюга. Иван Семесюк - вокал, губная гармошка; Андрей "Бит" Литвинок - ударные; Артём Малюга - бас-гитара; Богдан Буткевич - гитара, бэк-вокал; Надя Коломеец - бэк-вокал.
Видео - Ганкафильм, режиссер - Ганка Третьяк, видео с акций протеста - Марина Драбышевская, Евгений Меркис, Даша Сопранецкая (Настоящее время).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
но там борются не украинцы, а белорусы
поэтому - сольют
собственно, уже почти слили
_Только так поборете. А песенки, цвяточки, мялицыя с народам... людоеды лишь смеются над вами! И продолжают чавкать человечиной...
Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба…
Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=D_UQIhPIigI
Диктаторы заканчиваются, когда над ними начинают громко смеяться.
Пісні не допоможуть..
🤣
- Пирятина.
Плюньте на них что бы потом не развешивать сопли.
И тема фигня.
За что ратуют - убрать Лукашенко за былую несговорчивость с путеном и поставить путинского кадрового КГБ-та?
Не знаю, есть ли в музыке аналог этого понятия.
-Фашист звичайно!Що по нему не видно!
З іншого боку, досвід боротьби білорусів з тоталітарним режимом потрібно вивчати дуже детально. Тому що, там зараз широко використовуються нові та вже відомі технології спротива тоталітарному режиму. Їх дії потрібно записувати олівцем в зошит кожного дня і відслідковувати як і до чого вони ведуть.Такий досвід українцям може знадобитися.