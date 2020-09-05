"Чырвоная і Белая": Украинская группа "Пирятин" записала эмоциональный клип в поддержку беларусов. ВИДЕО

Песня "Чырвоная і Белая" - это музыкальный жест солидарности с беларуским народом, который в настоящее время борется за право на свободу от тирании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Charter97.org, об этом сообщили музыканты из группы "Пирятин".

"Мы надеемся, что песня воодушевит белорусов и напомнит им, что они не одиноки в своих стремлениях и поступках. Многие наши беларуские друзья были с нами физически и морально в критические для Украины времена. Поэтому сегодня мы внимательно следим за развитием событий, желаем успехов и подъема общенационального дела! Жыве Беларусь", - говорит фронтмен группы Иван Семесюк.

"Пирятин" - музыкальная группа из Киева, образованная в 2016 году. Лидер коллектива - художник и писатель Иван Семесюк. Группа определяет свой жанр как "power country", тема песен - исследование украинской души во всем, даже в самых темных ее уголках. Дискография коллектива включает альбомы "Атентат" и "Тантра". Текст песни написал поэт Алесь Плотка, переводчик на беларуский язык книги Семесюка "Приключения павиана Томаса" и сборника стихов Юрка Издрика "Сигареты".

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Музыка - Пирятин, слова - Алесь Плотка, звукорежиссер - Артем Малюга. Иван Семесюк - вокал, губная гармошка; Андрей "Бит" Литвинок - ударные; Артём Малюга - бас-гитара; Богдан Буткевич - гитара, бэк-вокал; Надя Коломеец - бэк-вокал.

Видео - Ганкафильм, режиссер - Ганка Третьяк, видео с акций протеста - Марина Драбышевская, Евгений Меркис, Даша Сопранецкая (Настоящее время).