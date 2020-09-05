Разговор врача и диспетчера скорой Киевской области о госпитализации пациентов: "У него пневмония с повреждением 70% легких. Задышка" - "У меня нет ни одного места". АУДИО

В Киевской области острая нехватка мест в больницах для пациентов с подозрением на COVID-19. Пациентов с двухсторонней пневмонией отказываются госпитализировать.

Соответствующую аудиозапись разговора обнародовал журналист Андрей Павловский, передает Цензор.НЕТ.

"Обязательно прослушайте эту аудиозапись, которую нам передали врачи. Этот диалог состоялся между семейным врачем из Софиевской Борщаговки и диспетчером областной скорой помощи. Реальность в Киевской области: койко-мест нет, тестов у скорой помощи нет....начинайте что-то делать, врачам нужна ваша поддержка", - написал журналист.

На аудиозаписи, семейный врач звонит в диспетчерскую и просит определить, куда госпитализировать больного с двухсторонней пневмонией, задышкой и подозрением на коронавирусную болезнь.

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"У него двухсторонняя пневмония с повреждением 70% легких, подтвержденная на КТ легких. Беспокоит задышка. ПЦР-тест, скорее всего, сегодня будет. Человек с ума сходит. Некуда его класть", - говорит врач.

"Я понимаю, сходит. Мне хоть к себе домой их вези, верите. На сегодня у меня на подозрение ни одного места вообще нет. Я сегодня пневмонию никуда не могу пристроить. Вы ему COVID ставите? Сегодня все пишут COVID под вопросом", - отвечает диспетчер.

"Если COVID не под вопросом, у него подтвержденная двухсторонняя пневмония, 70% повреждения. Что мне с ним делать? Пусть умирает дома?", - спрашивает врач.

"Я не знаю, что мне с ним делать, с вами и вообще. Честно. Я не знаю что. Я не знаю, кто его возьмет", - отвечает диспетчер.

Далее диспетчер предлагает врачу самому обзванивать больницы и договариваться о госпитализации, или лечить на дому.

"У меня на сегодня Переяслав дал 4 места "позитивных", одно мужское. Боярка мне дала "позитивных" три мужских, два женских. Все. Куда я его положу. У меня с пневмонией без COVID не берут", - отвечает диспетчер.

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На что, врач говорит, что клинически пациент имеет COVID, но ПЦР-теста до сих пор нет. А экспресс-тестов нет.

"Я реально не знаю. Я гарантий дать не могу. У меня сегодня отказы по подозрениям. Если бы были места, речи бы не было. Пока были места, мы госпитализировали все. На сегодняшний день с местами такое. Я сейчас буду обзванивать всю область. Я не знаю, кто его возьмет. Не обнадеживайте человека, потому что не знаю, что будет", - акцентирует диспетчер.