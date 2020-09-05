Разговор врача и диспетчера скорой Киевской области о госпитализации пациентов: "У него пневмония с повреждением 70% легких. Задышка" - "У меня нет ни одного места". АУДИО
В Киевской области острая нехватка мест в больницах для пациентов с подозрением на COVID-19. Пациентов с двухсторонней пневмонией отказываются госпитализировать.
Соответствующую аудиозапись разговора обнародовал журналист Андрей Павловский, передает Цензор.НЕТ.
"Обязательно прослушайте эту аудиозапись, которую нам передали врачи. Этот диалог состоялся между семейным врачем из Софиевской Борщаговки и диспетчером областной скорой помощи. Реальность в Киевской области: койко-мест нет, тестов у скорой помощи нет....начинайте что-то делать, врачам нужна ваша поддержка", - написал журналист.
На аудиозаписи, семейный врач звонит в диспетчерскую и просит определить, куда госпитализировать больного с двухсторонней пневмонией, задышкой и подозрением на коронавирусную болезнь.
"У него двухсторонняя пневмония с повреждением 70% легких, подтвержденная на КТ легких. Беспокоит задышка. ПЦР-тест, скорее всего, сегодня будет. Человек с ума сходит. Некуда его класть", - говорит врач.
"Я понимаю, сходит. Мне хоть к себе домой их вези, верите. На сегодня у меня на подозрение ни одного места вообще нет. Я сегодня пневмонию никуда не могу пристроить. Вы ему COVID ставите? Сегодня все пишут COVID под вопросом", - отвечает диспетчер.
"Если COVID не под вопросом, у него подтвержденная двухсторонняя пневмония, 70% повреждения. Что мне с ним делать? Пусть умирает дома?", - спрашивает врач.
"Я не знаю, что мне с ним делать, с вами и вообще. Честно. Я не знаю что. Я не знаю, кто его возьмет", - отвечает диспетчер.
Далее диспетчер предлагает врачу самому обзванивать больницы и договариваться о госпитализации, или лечить на дому.
"У меня на сегодня Переяслав дал 4 места "позитивных", одно мужское. Боярка мне дала "позитивных" три мужских, два женских. Все. Куда я его положу. У меня с пневмонией без COVID не берут", - отвечает диспетчер.
На что, врач говорит, что клинически пациент имеет COVID, но ПЦР-теста до сих пор нет. А экспресс-тестов нет.
"Я реально не знаю. Я гарантий дать не могу. У меня сегодня отказы по подозрениям. Если бы были места, речи бы не было. Пока были места, мы госпитализировали все. На сегодняшний день с местами такое. Я сейчас буду обзванивать всю область. Я не знаю, кто его возьмет. Не обнадеживайте человека, потому что не знаю, что будет", - акцентирует диспетчер.
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1920-1921...
Супруншу ВЗАД!
ИДИОТЫ (это относится к 73%) , ЧТО ВЫ НАТВОРИЛИ????
Главное, по стране нужно гонять трэш с помощью СМИ!!!
😇
А я вот её читал в середине девяностых, а потом она стала для меня не интересна...
Значит, я экзамен не сдал!
Всё!!! Я теперь буду жить вечно
Що казки-так!
Я- АТЕЇСТ..😇
зачем?
для чего?
ХЗ..
Цинізм може і допомогти..))
и будет то место называться банковский и мариинский ЯР
геноцид мисцевых пейсатыми геноцидниками
реально свозить и размещать
а ось в 2020 році пневмонія може бути ускладненням ЛИШЕ "ковіду"
з якого дива хто-небудь викладав би такий аудіозапис у вільний доступ, це, звичайно, риторичне питання
аудіозапис, що підтверджує лише той факт, що в Україні знищено медицину, закрито більшість лікарень, звільнено лікарів, розкрадено відповідний фонд
проблема не у начебто "великій" кількості хворих, проблема саме у знищеній медицині
Не знали того лікарі, які мені його ще в школі діагностували після чергової ГРВІ.
Тепер це оформляють як "відкриття".
Россия. Май. Намеряли температуру 38 на проходной завода. Согнали домой и сказали вызвать скорую. Вызвал. Спросили симптомы. Температура? Ну ждите. К вам завтра во второй половине дня приедет врач. Приехал. Намерял сатурацию 95%. "Не смертельно. Сидите дома. Через неделю явитесь туда то на повторный приём. Вам больничный. Будет хуже - снова звоните". Уехал. Знакомая вызвала скорую к матери с давлением 180 на 250. Вызвала во вторник - приехала в пятницу. (95% экипажей скорой - инфицированы. Очередь в 40 вызовов).
Тест на коронавирус мне сделали примерно через 50 дней после этого (отрицательный (что через 50 дней - естественно)). В процессе лечения признали на КТ пневмонию, но тест всё равно сделали только через месяц.
А Германия,несмотря на то,что заполненность отделений для больных СОVID-19 были звполненны всего на 56% ,построили в Берлине огромный комплекс ,на тот случай,если больницы где-то в регронах не будут справляться.
Можете быть дураками и не беречь себя,но подумайте о своих родителят и соседских пожилых людях ! НОСИТЕ МАСКИ В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ!
Кстати, я слежу за показателми в Германии и нашем регионе и обратила внимание,что уровень летальных случаев значительно понизился. Похоже,научились "вытаскивать" тяжёлых....
Кстати,в Канаде,при населении 37 602 103 чел - 9.192 умерших,тогда как в Германи при населении 83,166,711чел. умерших 9.329 чел.
Т.Ч. можно, мы будем спать в масках???
Age and gender distribution of COVID-19 cases deceased in Canada as of September 4, 2020 7pm
Age group Number of cases with case reports
80+ 6,426 (71.4%)
70-79 1,636 (18.2%)
60-69 652 (7.2%)
50-59 211 (2.3%)
40-49 51 (0.6%)
30-39 15 (0.2%)
20-29 9 (0.1%)
0-19 1 (0.0%)
При ГРВІ, в сезон грипу і т.д. також радять уникати натовпів і скупчень людей. Та й вдома перебути, щоб не заражати інших. Але маски ніколи не примушували натягати скрізь.
Ну хорошо,мне 72 года и без этог вируса я могу прожить ещё прилично при нашей мидецине..,хотя я по 2м показателям в группе риска. Я не хочу умирать"раньше времени" из-за кого-то ,кто молодой и перенесёт инфекцию легко. Поэтому я благодарна детям и службе "пфлегединст",которые окружили меня заботой . Я могу не ходить в магазины.,аптеки и т.п.
А гулять на свежем воздухе в парке,можно и нужно (без маски).
А чего мы спорим? Каждый поступает как считает нужным....
Но у сына на заводе запрещены пожатия рук...И я считаю правильным.Не знаю как в Канаде,а у немцев рукопожатие -у врачей, запрещены с марта... Опять завелась...
Не болейте!!! Всего хорошего...
Ключове слово з березня: ЗАБОРОНА. Новий =смисл життя=.
Замість порад і рекомендацій - заборона. Штрафи, примус, побиття, вбивство (так-так, тих, хто без масок - вбивають, літаки саджають), скоро будуть тюрми ...
І Вам - здоров*я.
Я писала: у нас були загальні збори, на які запросили представницю від охорони здоров*я.
Яка кілька разів чітко і ясно повторила: МАСКА НЕ ЗАХИЩАЄ.
Тому якщо особи в масках, але на відстані, меншій 2х метрів - це ні про що.
І нам наголосили лише на ДИСТАНЦІЮВАННІ. Ще мити руки з милом, звичайно.
У кабінеті ні клієнт, ні працівник не мусять бути в масці, бо там можна зберігати відстань.
БІльше того, дама саме це і повторила: маски створюють штучне відчуття захищеності і коронопсихозний піпл впевнений, що натягнув маску - і все, нічого не підхопить. І вищить-біснується, проклинає, бажає смерті і кидається бити тих, хто їм пробує хоч щось пояснити.
А в нас дирекція сказала, що тепер буде суворо стежити за дотриманням дистанції у зонах спільног користування.
Але ви маску не знімайте - можете і спати в ній.
-диагностировал пневмонию и заминался при вопросе о сатурации? ну есть незначительное понижение сатурации ( пожилые и малодвижимые живут при 91-92% без проблем)
-говорит что "офіційно відмовляеєте?" провоцируя на конфликт - при том что диспетчер ему идет на встречу во всем ( диспетчер не уполномочен решать данные вопросы и действует сугубо по протоколу)
-почему не вызвал ШМД с жалобами "плохо дышать" как делаю все "семейники" которые не хотят напрягаться понапрасну?
-почему не обратился в СВОЮ поликлинику для перевозки пневмонии в стационар если так нужно
-скорая НЕ делает тест на ковид19 ( бабки и алкаши сожралиб все тесты) ... сделать тест имеет право тотже семейник
Пахнет тухлой провокацией ( я врач ШМД Полтава и я за Супрун)
себеіх разам", да тупорылые? Теперя асталася за ОПЗЖ прагаласавать. На них адна надежда!
Пока использовали 30% средств из коронавирусного фонда, - министр финансов Марченко
Ездят пьяные, ходят без масок. А сколько гибнет в водоёмах или на пожарах?! А сколько аварий из-за плохих дорог? А сколько везде воровства, ведь миллионами воруют, в военное время! И медицина обворовывалась десятками лет!
И вот сейчас наконец-то президент занялся строительством дорог, но его за это сжирают!
Хочется уехать из этого дурдома.
Саме так таписано в тексті.
Про що і писалося вже багато разів впродовж останніх місяців: лікують тільки ковідних, всі інші хай вмирають.
І планові операції повідміняли (пацієнти потім померли в окремих випадках, ініш мовчки чекають смерті), і невідкладних не беруть.
А врачи пусть не принимают ,и дальше, помощь от Порошенко и ЕС.....
И всё будет ЗАШИБИСЬ!!!
Ключове слово - ПІДОЗРА
И это не удивительно, потому, что важно только, как украсть бюджетные деньги, угробив экономику и поставить народ нищитой на колени,угрожая короновирусом, - средние 12,5% годовых,а есть что и 18%,которые должна выплачивать Украина по гос.долгу сделаный властью и банковской системой под руководством НБУ, ограбив бюждет и сбережения граждан в сумме 85 млрд. $,что составляет более 10 миллрд. $ выплат, только % ежегодно,переплатив , как минимум 7 миллрд. $ ежегодно, Польша например платит 1,5% по облигациям государства, и это 1% от ВВП, а на медицину там идет 7%, в Украине наобород 8% от ВВП идет на выплату % и 3% от ВВП на медицину.
Нужны деньги с бюджета олигархам и власти на завышенные в 2, 5 раза тарифы от Европейских по "зеленой" э/э, сумма перепла 30-35 миллрд.грн., нужны деньги на дороги в сумме 120 милрд.грн.,несмотря , что автомобилисты платят за их деньги с акциза,покупая бензин,какая эфективность финансирования этих денег в дороги властью ни кто не знает, отчитываться ни кто не собирается, в Европе дороги платные,и государство их не финансирует с бюджета , а модеж инвестировать с самоокупаемостью и давать кредит с возвратом, а это две большие разницы,потому, что это бизнес по предосивлению услуг проезда по дорогам ими пользуются, как частники так бизнес за что платят, а государство получает налоги, часть из которых идет на компенсацию за проезд бюддетникам и малоимущим, защищеных прожиточным минимумом в Польше это 500 евро, в Германии 900 и при чем здесь бюджет , тем более с фонда коронрвируса.
На борьбу с короновирусом: ремонт больниц,закупку инвентаря, оборудования в том числе для тестов, томографов, зарплат медикам в среднем 1, 5 евро в месяц,страховку, что бы в Польшу не уехали по формуле Ротердам +, по которой только зарплаты не считаются в Украине,примерно для 6-ти тыс.медиков, которые будут лечить короновирус в течении года эпидемии ,нужно не больше 25 миллрд грн, что в 10 меньше перечисленных завышенных и не целевых расходов с бюджета, а по простому воровства, к то му же больницы в лучшем состоянии останутся после эпидемии, казалось все логично,но нет самого главного - желания и это тоже реальная логичность,потому, что жизни украинцев не важны как в 1943 как говорил Жуков, когда отправлял "черную" пехоту, потому, что не давали им даже обмундирование из огромных "потерь"от немецких пулеметов, на ******** Днепра при освобождении Киева , чем больше украинцев погибнет, тем меньше их надо в Сибирь везти. Отношение к населению власти не поменялрсь, разве, что они пока Нас не сдали в Сибирь, еще не все украли.