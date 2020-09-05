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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Разговор врача и диспетчера скорой Киевской области о госпитализации пациентов: "У него пневмония с повреждением 70% легких. Задышка" - "У меня нет ни одного места". АУДИО

В Киевской области острая нехватка мест в больницах для пациентов с подозрением на COVID-19. Пациентов с двухсторонней пневмонией отказываются госпитализировать.

Соответствующую аудиозапись разговора обнародовал журналист Андрей Павловский, передает Цензор.НЕТ.

"Обязательно прослушайте эту аудиозапись, которую нам передали врачи. Этот диалог состоялся между семейным врачем из Софиевской Борщаговки и диспетчером областной скорой помощи. Реальность в Киевской области: койко-мест нет, тестов у скорой помощи нет....начинайте что-то делать, врачам нужна ваша поддержка", - написал журналист.

На аудиозаписи, семейный врач звонит в диспетчерскую и просит определить, куда госпитализировать больного с двухсторонней пневмонией, задышкой и подозрением на коронавирусную болезнь.

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"У него двухсторонняя пневмония с повреждением 70% легких, подтвержденная на КТ легких. Беспокоит задышка. ПЦР-тест, скорее всего, сегодня будет. Человек с ума сходит. Некуда его класть", - говорит врач.

"Я понимаю, сходит. Мне хоть к себе домой их вези, верите. На сегодня у меня на подозрение ни одного места вообще нет. Я сегодня пневмонию никуда не могу пристроить. Вы ему COVID ставите? Сегодня все пишут COVID под вопросом", - отвечает диспетчер.

"Если COVID не под вопросом, у него подтвержденная двухсторонняя пневмония, 70% повреждения. Что мне с ним делать? Пусть умирает дома?", - спрашивает врач.

"Я не знаю, что мне с ним делать, с вами и вообще. Честно. Я не знаю что. Я не знаю, кто его возьмет", - отвечает диспетчер.

Далее диспетчер предлагает врачу самому обзванивать больницы и договариваться о госпитализации, или лечить на дому.

"У меня на сегодня Переяслав дал 4 места "позитивных", одно мужское. Боярка мне дала "позитивных" три мужских, два женских. Все. Куда я его положу. У меня с пневмонией без COVID не берут", - отвечает диспетчер.

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На что, врач говорит, что клинически пациент имеет COVID, но ПЦР-теста до сих пор нет. А экспресс-тестов нет.

"Я реально не знаю. Я гарантий дать не могу. У меня сегодня отказы по подозрениям. Если бы были места, речи бы не было. Пока были места, мы госпитализировали все. На сегодняшний день с местами такое. Я сейчас буду обзванивать всю область. Я не знаю, кто его возьмет. Не обнадеживайте человека, потому что не знаю, что будет", - акцентирует диспетчер.

Автор: 

больница (1440) карантин (16729) врачи (1515) скорая (367) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+55
Выгнали врача "убийцу " Супрун и сразу все заработало , браво зебилы .
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05.09.2020 12:41
+34
нах кисилев.Мы ждем реакцию министра здравоохранения и самого дорого за всю историю гаранта наших прав и свобод. о нашем праве на жизнь. видосик из больнички ждем. там где в рядок стоят подготовленные для пациентов за счет фонда борьбы с СОVID койки. Врачи все в защите. Машины растворами моются.
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05.09.2020 12:45
+28
Послушай дебильный троль не все идиоты и зебилы :

С 1981 по 1985 год обучалась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Университете Уэйна , где получила степень бакалавра естественных наук в области биологииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0#cite_note-**********-3 [3] . В 1985-1989 годах обучалась в https://en.wikipedia.org/wiki/Michigan_State_University_College_of_Human_Medicine Колледже медицины человека при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD Университете штата Мичиган , получила степень доктора медицины (MD, врач)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0#cite_note-**********-3 [3] . В 1989-1990 годах прошла промежуточную годовую программу резидентуры в больнице «Бомонт» (Beaumont) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD_(%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD) Дирборн , штат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD Мичиган ), входящей в систему здравоохранения «https://en.wikipedia.org/wiki/Oakwood_Health_System Оаквуд
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05.09.2020 12:51
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"Нуянєзнаю" - це, бляха, лозунг нашої швидкої допомоги...
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05.09.2020 12:57 Ответить
зато деньги для борьбы с коронавирусом успешно дерибанят на дорогах и "бальшой стройке"
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05.09.2020 12:58 Ответить
У спогадах Білого, Начштабу Революційної Повстанської Армії України, одним з факторів поразки Нестора Івановича Махна, Россії, була епідемія тифу.
1920-1921...
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05.09.2020 13:00 Ответить
Суть медичної реформи у тому, щоб "по своєму ліжку простягати ніжки...🤔

Супруншу ВЗАД!
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05.09.2020 13:09 Ответить
Сегодня вызывала скорую отцу- температура 39, кт все в норме, сейчас капают химию от рака , болеть никак нельзя. Приехала старенькая бабушка- одна! С двумя огромными чемоданами! Маска видавшая ещё 12 Марта, драненький халат- вот и вся защита врача от короновируса. Реформаторам медицины желаю лечиться только в наших больницах( не ведомственных), получать минимальную зп чтоб прочувствовали всю прелесть своих реформ. Люди, если есть Возможность- тикайте из этой страны, увозите детей! Тут будущего нет! если вы не чинуша, Прокурор, судья или депутат то тикайте при первой возможности
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05.09.2020 13:12 Ответить
Може все ж таки не тікати, а вигнати зайд з ізраільськими паспортами? Дивно і ганебно тікати з власноі землі.
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05.09.2020 13:23 Ответить
Земельку продали ЗЕ і ПЕ..
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05.09.2020 13:27 Ответить
и какая сила может, нас аборигенов, организовать на "зачистку"?
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05.09.2020 13:55 Ответить
А Бубон все видосики записывает-как Украина хорошо подготовилась ко второй войне. Степанов в телевизоре каждый день умничает. И НИИИ ....РА не делают! Вот просто зеро!
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05.09.2020 13:15 Ответить
І в цей же час Зеленський заборонив лікарням приймати допомогу від Порошенка. Під загрозою звільнення. Наша лікарня відмовилася від допомоги.
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05.09.2020 13:20 Ответить
Почему на насилие нельзя отвечать насилием? Вы спросите, о каком насилии идет речь? Нас же не убивают и не насилуют на улицах посреди белого дня? А разве принудительная нищета не насилие? А разве медицина с непосильными тарифами - не принуждение к смерти? А разве отсутствие рабочих мест - не принуждение к тому, чтобы покинуть родной дом?
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05.09.2020 13:21 Ответить
Ну так ,в Украине ,сейчас и сопротивляться и защищаться НЕЛЬЗЯ,судя по процессу над парнем из Одессы.. (Сущенко,кажется его фамилия !!
ИДИОТЫ (это относится к 73%) , ЧТО ВЫ НАТВОРИЛИ????
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06.09.2020 00:40 Ответить
Стерненко.
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06.09.2020 02:57 Ответить
Идиотка ты нравится то дерьм...о которое льют тебе в уши все года независимости. Бубочка может и ошибка вообще но против шоколадки точно лучший вариант. Как же вы все задрали все хотят быть богатыми и ничего неделать
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06.09.2020 15:31 Ответить
Стиль письма неуча с 6-го класса. Точнее-набор знаков.
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06.09.2020 17:51 Ответить
И почему я должен верить данному аудио? Это действительно записан разговор врача и диспетчера скорой?
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05.09.2020 13:22 Ответить
Не важно!!!
Главное, по стране нужно гонять трэш с помощью СМИ!!!
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05.09.2020 13:40 Ответить
Почему тогда Киевская область не в красной зоне?
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05.09.2020 13:23 Ответить
вероятно другие намного хуже
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05.09.2020 20:41 Ответить
Нужно еще с десяток миллиардов дать друзьям зеленых украсть на строительстве дорого. Для чего же еще нужен был фонд по борьбе с эпидемией
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05.09.2020 13:23 Ответить
Я вот думал, почему люди, старея, всё активнее читают Библию. И тут меня осенило: они ведь готовятся к выпускному экзамену.

😇
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05.09.2020 13:26 Ответить
Ухт-ы)
А я вот её читал в середине девяностых, а потом она стала для меня не интересна...
Значит, я экзамен не сдал!
Всё!!! Я теперь буду жить вечно
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05.09.2020 13:44 Ответить
Я на початку 90-х , на англійській..))
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05.09.2020 13:48 Ответить
Ойц! збрехав- в 1989му..))
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05.09.2020 13:50 Ответить
не читал эти бредовые сказки и не собираюсь
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05.09.2020 21:24 Ответить
А не було іншої книги...дійшло??
Що казки-так!
Я- АТЕЇСТ..😇
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05.09.2020 21:31 Ответить
Да, точно. Будете жить вечно, только гореть в аду.)
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05.09.2020 23:38 Ответить
мо ищут ответы
зачем?
для чего?
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05.09.2020 14:00 Ответить
Может совесть(?) кошмарами ночными достает??
ХЗ..
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05.09.2020 14:09 Ответить
Цього не знаю і не бачив..))
Цинізм може і допомогти..))
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05.09.2020 14:27 Ответить
Отвезите его прямо к офису президента и в Раду- раз мест нет в больницы! Пусть прям там человек умирает, чтобы они видели твари. Какой же п@дец!
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05.09.2020 13:33 Ответить
недалико моз. хатынка зэ

и будет то место называться банковский и мариинский ЯР
геноцид мисцевых пейсатыми геноцидниками
реально свозить и размещать
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05.09.2020 14:09 Ответить
Да им посрать.
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05.09.2020 15:03 Ответить
Очень даже классная идея. Я бы на месте родственников отправил пациента к офису резедента и позвонил предварительно новостным каналам. В этом случае есть шанс, что пациент выживет.
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05.09.2020 17:40 Ответить
до 2020 року щороку від пневмонії помирало кілька мільйонів людей, хворіло кількасот мільйонів
а ось в 2020 році пневмонія може бути ускладненням ЛИШЕ "ковіду"

з якого дива хто-небудь викладав би такий аудіозапис у вільний доступ, це, звичайно, риторичне питання
аудіозапис, що підтверджує лише той факт, що в Україні знищено медицину, закрито більшість лікарень, звільнено лікарів, розкрадено відповідний фонд

проблема не у начебто "великій" кількості хворих, проблема саме у знищеній медицині
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05.09.2020 13:42 Ответить
Я Вам, девушка, яростно плюсую!
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05.09.2020 14:14 Ответить
Тут один форумчанин ще постив "відкриття" німецьких вчених про те, що ковід спричиняє потім міокардит.
Не знали того лікарі, які мені його ще в школі діагностували після чергової ГРВІ.
Тепер це оформляють як "відкриття".
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05.09.2020 22:51 Ответить
Є куди класти, але треба перш за все гроші, за просто так вони навіть не подивляться в твою сторону, помахав бумажками - все є і ліки і палати тільки бабла побільше
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05.09.2020 13:56 Ответить
Отправляй детей учиться на семейного врача,будут деньги гребтси и тебя вылечат бесплатно
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05.09.2020 14:40 Ответить
Хм, интересная запись, участковый ставит дыхательную недостаточность на сатурации 94%, допустим она пока компенсированная и из симптомов пока отдышка, если он уверен почему он так скромно шепчет "вы отказываете в госпитализации?" А родственники не могут позвонить 103 с поводом к вызову задыхается? Или это уже не повод к вызову смп? А вообще это все настолько индивидуально смотреть надо, какой возраст, может там действительно адовый звиздец, а может родственники деда сдыхаться хотят любыми способами, и грозя участковому анальной расправой заставляют деда хоть куда то определить, в таких случаях надо картину целиком видеть а не 8 минут взаимного блеяния по телефону
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05.09.2020 14:07 Ответить
Вы ведёте к тому, что коронавирус - миф от сороса и жидомасонов?
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05.09.2020 14:58 Ответить
https://censor.net/ru/user/95438 А разве нет? Уже были: атипичная пневмония, свиной грипп, гонконгский грипп и пр. У нас эпидемии гепатита С и туберкулеза, но об этом никто не говорит, т.к. невыгодно. Выгодно имитировать коронавирус и получать деньги за это. Махинации, по районам - 5 тыс человеку и он болеет дома, типа от вируса, больнице- 25 тыс. Вы этого не знали?
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05.09.2020 15:15 Ответить
Не, не заметил. Но вы продолжайте
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05.09.2020 15:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/95438 Нет смысла. Со временем, может и дойдет.
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05.09.2020 16:28 Ответить
До вас?
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05.09.2020 16:30 Ответить
Розмова лікаря і диспетчера швидкої Київської області про госпіталізацію пацієнтів: "У нього пневмонія з пошкодженням 70% легень. Задуха" - "У мене немає жодного місця" - Цензор.НЕТ 7823 https://censor.net/ru/user/95438 До тебя.
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06.09.2020 13:41 Ответить
Нет я как раз очень даже верю в ковид, а веду я к тому что пациенты и их родственники бывают разные и возможно с нибиру, я незнаю как сейчас, я вижу что участковый почему то мнет долго сиськи если утверждает что в наличии дыхательная недостаточность, и еще слыхал бывает что час уговариваешь с перетонитом ехать в больницу а бывает 128 лет декомпенсированый и родственники чуть не нож к горлу вези в больницу в 3 часа ночи, по этому и говорю что подобные случаи нельзя оценивать по записи одного разговора
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05.09.2020 15:16 Ответить
Я в этих вопросах не специалист, но разве диспетчеру не пофиг что там за дед? Озвучены симптомы, диспетчер открывает свою тетрадочку и направляет деда туда, где есть места. Какой ему смысл кого-то динамить?
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05.09.2020 15:32 Ответить
В том то и дело, мы слышим лишь разговор участкового с диспечером, что мешало вызвать смп самим с поводом "задыхается" Скорая приехала бы полюбому, подобные жалобы рассматриваются как угроза жизни, почему его после кт с картиной 70% поражения отправили домой, кт он всяко в стационаре делал как его отпустили домой? Может действительно #издец наступил в медицине, а может мы чего то незнаем, мне не верится что ему сказали мест нет приходите завтра, а может так и есть, как по мне инфы мало для однозначных выводов
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05.09.2020 16:20 Ответить
А родственники не могут позвонить 103 с поводом к вызову задыхается?

Россия. Май. Намеряли температуру 38 на проходной завода. Согнали домой и сказали вызвать скорую. Вызвал. Спросили симптомы. Температура? Ну ждите. К вам завтра во второй половине дня приедет врач. Приехал. Намерял сатурацию 95%. "Не смертельно. Сидите дома. Через неделю явитесь туда то на повторный приём. Вам больничный. Будет хуже - снова звоните". Уехал. Знакомая вызвала скорую к матери с давлением 180 на 250. Вызвала во вторник - приехала в пятницу. (95% экипажей скорой - инфицированы. Очередь в 40 вызовов).

Тест на коронавирус мне сделали примерно через 50 дней после этого (отрицательный (что через 50 дней - естественно)). В процессе лечения признали на КТ пневмонию, но тест всё равно сделали только через месяц.
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06.09.2020 01:53 Ответить
Боже, как интересно, держите нас в курсе как там у вас. На самом деле нет. Но отвечу, повод задыхается и срочно приезжайте фиксировать у бабки а/д для книги рекордов Гиннеса несколько разнятся своей приоритетностью, смп вообще то на гипертонию ездить и не должна, и не должна была никогда
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06.09.2020 06:01 Ответить
Трандец. Зато из фонда на ковид ЗЕк "строит дороги". Все раздеребанил. Умерло 98 врачей от ковид. потому что нет нормальной защиты. Людей класть некуда. Зато продолжают реХЕРформу Доктора смерть-Супрун.
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05.09.2020 14:47 Ответить
Тикайте люди з цього болота.
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05.09.2020 14:48 Ответить
70% - это уже жмур!
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05.09.2020 15:04 Ответить
Вот эта статья - яркий образец херовой журнилистики в Украине. Вместо постить жёлтое чёрти-шо, Бутусов бы взял руки в ноги, нацепил масочку да выяснил бы как реально обстоят дела с местами в больницах. А то одни говорят - мест нет, а другие говорят - больницы вообще пустые и это всё заговор. Но журналистам цензора видать не до того.
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05.09.2020 15:27 Ответить
І для чого ці залякування? Давайте країну закриємо,до весни.
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05.09.2020 15:32 Ответить
Якщо в день захворіє одночасно хоч сто тисяч населення, то люди будуть умирати на вулицях, як у блокадному Ленінграді. І ми йдемо до ситуації, у якій були Італія, Іспанія весною. Те саме. Згадайте відео як весною італійські мери матюками заганяли жителів своїх міст додому на карантин, а їм було пофіг, бо сиділи купками на вулиці, обнімались і бухали . МИ САМІ ПОВИННІ БОРОТИСЯ ЗА ВЛАСНЕ ЖИТТЯ! Ніякий клоун чи міністр нас не врятує. НЕ ВИСОВУЙТЕСЬ ЗАЙВИЙ РАЗ В ЛЮДИ! СИДІТЬ ВДОМА! БУДЬТЕ ОХАЙНИМИ! БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ І БЛИЗЬКИХ!
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05.09.2020 15:59 Ответить
Кстати,Италия сделала вывод во время первой волны и сейчас применяет строгие меры карантина... Инфицированность у них гораздо меньше,чем было.
А Германия,несмотря на то,что заполненность отделений для больных СОVID-19 были звполненны всего на 56% ,построили в Берлине огромный комплекс ,на тот случай,если больницы где-то в регронах не будут справляться.
Можете быть дураками и не беречь себя,но подумайте о своих родителят и соседских пожилых людях ! НОСИТЕ МАСКИ В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ!
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06.09.2020 00:22 Ответить
хотели цирк, получите.
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05.09.2020 16:15 Ответить
Задышка- это что такое Зедышка Весело вам, суки тупые
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05.09.2020 16:19 Ответить
Одні матюки! Носіть, люди, маски! КАРАНТИН для того щоб були місця в лікарнях. А то маска муляє - тепер трубка в горлі буде муляти, це якщо пофортить і місце буде в лікарні. А мери-засранці виступають проти карантину. Хвиля Ковіду іх накриє раніше виборів, люди будуть вмирати по хатах без допомоги. І президент тут ні до чого. Лікарню можна і в спортзалі розвернути, але де стільки лікарів візьмете? Спочатку шастають без масок, по морях, по магазинах і хер занє де, а потім давайте срочно оформляйте у лікарню. А таких умників тисячі - нема на всіх лікарень. Це тільки початок.
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05.09.2020 16:25 Ответить
Маска защищает окружающих от инфецирования вами,если у вас уже есть инфекция!\Наверное в Германии дураки живут... Ношение масок в транспорте,магазинах ,местах скопления -ОБЯЗАТЕЛЬНО! Недавно ввели штраф 50 евро за неношение масок ,во всех Землях,кроме одной (Саксония-Анхальт). У нас мало инфецированных и низкая смертность!
Кстати, я слежу за показателми в Германии и нашем регионе и обратила внимание,что уровень летальных случаев значительно понизился. Похоже,научились "вытаскивать" тяжёлых....
Кстати,в Канаде,при населении 37 602 103 чел - 9.192 умерших,тогда как в Германи при населении 83,166,711чел. умерших 9.329 чел.
Т.Ч. можно, мы будем спать в масках???
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06.09.2020 01:20 Ответить
Я поправила нижче - щоб було зрозуміліше.
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06.09.2020 01:21 Ответить
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

Age and gender distribution of COVID-19 cases deceased in Canada as of September 4, 2020 7pm
Age group Number of cases with case reports

80+ 6,426 (71.4%)

70-79 1,636 (18.2%)

60-69 652 (7.2%)

50-59 211 (2.3%)

40-49 51 (0.6%)

30-39 15 (0.2%)

20-29 9 (0.1%)

0-19 1 (0.0%)

При ГРВІ, в сезон грипу і т.д. також радять уникати натовпів і скупчень людей. Та й вдома перебути, щоб не заражати інших. Але маски ніколи не примушували натягати скрізь.
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06.09.2020 01:36 Ответить
У нас примерно такая же картина по возрастам и статистика не в процентак а кол-во в чел
Ну хорошо,мне 72 года и без этог вируса я могу прожить ещё прилично при нашей мидецине..,хотя я по 2м показателям в группе риска. Я не хочу умирать"раньше времени" из-за кого-то ,кто молодой и перенесёт инфекцию легко. Поэтому я благодарна детям и службе "пфлегединст",которые окружили меня заботой . Я могу не ходить в магазины.,аптеки и т.п.
А гулять на свежем воздухе в парке,можно и нужно (без маски).
А чего мы спорим? Каждый поступает как считает нужным....
Но у сына на заводе запрещены пожатия рук...И я считаю правильным.Не знаю как в Канаде,а у немцев рукопожатие -у врачей, запрещены с марта... Опять завелась...
Не болейте!!! Всего хорошего...
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06.09.2020 02:25 Ответить
У нас теж заборонили.
Ключове слово з березня: ЗАБОРОНА. Новий =смисл життя=.
Замість порад і рекомендацій - заборона. Штрафи, примус, побиття, вбивство (так-так, тих, хто без масок - вбивають, літаки саджають), скоро будуть тюрми ...
І Вам - здоров*я.
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06.09.2020 02:42 Ответить
Мусила виправити, бо автоматично відтворюються вбиті коронопропагандистами мантри:

Я писала: у нас були загальні збори, на які запросили представницю від охорони здоров*я.
Яка кілька разів чітко і ясно повторила: МАСКА НЕ ЗАХИЩАЄ.
Тому якщо особи в масках, але на відстані, меншій 2х метрів - це ні про що.
І нам наголосили лише на ДИСТАНЦІЮВАННІ. Ще мити руки з милом, звичайно.
У кабінеті ні клієнт, ні працівник не мусять бути в масці, бо там можна зберігати відстань.
БІльше того, дама саме це і повторила: маски створюють штучне відчуття захищеності і коронопсихозний піпл впевнений, що натягнув маску - і все, нічого не підхопить. І вищить-біснується, проклинає, бажає смерті і кидається бити тих, хто їм пробує хоч щось пояснити.
А в нас дирекція сказала, що тепер буде суворо стежити за дотриманням дистанції у зонах спільног користування.
Але ви маску не знімайте - можете і спати в ній.
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06.09.2020 01:21 Ответить
Семейник какой-то "странный":
-диагностировал пневмонию и заминался при вопросе о сатурации? ну есть незначительное понижение сатурации ( пожилые и малодвижимые живут при 91-92% без проблем)
-говорит что "офіційно відмовляеєте?" провоцируя на конфликт - при том что диспетчер ему идет на встречу во всем ( диспетчер не уполномочен решать данные вопросы и действует сугубо по протоколу)

-почему не вызвал ШМД с жалобами "плохо дышать" как делаю все "семейники" которые не хотят напрягаться понапрасну?

-почему не обратился в СВОЮ поликлинику для перевозки пневмонии в стационар если так нужно

-скорая НЕ делает тест на ковид19 ( бабки и алкаши сожралиб все тесты) ... сделать тест имеет право тотже семейник

Пахнет тухлой провокацией ( я врач ШМД Полтава и я за Супрун)
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05.09.2020 16:59 Ответить
В прошлом году болел пневмонией, сразу изменили сатурацию - 95%. Врач сказала что выше 90 - негоспитальная пневмония и лечится дома. Что успешно за 5 дней уколов антибиотиков 3-го поколения (на второе посещение, через 5 дней, посторонних шумов в легких не было) + 10 контрольных на таблетках 2-го поколения (и повторный рентген) вылечилась
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07.09.2020 18:47 Ответить
"Зрабілі себе іх разам", да тупорылые? Теперя асталася за ОПЗЖ прагаласавать. На них адна надежда!
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05.09.2020 17:35 Ответить
грустный стеб....
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05.09.2020 17:39 Ответить
Велкам то зе риэл ворлд! Такова реальность, не?
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05.09.2020 17:42 Ответить
к сожалению.
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05.09.2020 17:49 Ответить
ваЗелин вратьне станет!
Пока использовали 30% средств из коронавирусного фонда, - министр финансов Марченко
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05.09.2020 17:56 Ответить
https://censor.net/ru/news/3217712/poka_ispolzovali_30_sredstv_iz_koronavirusnogo_fonda_ministr_finansov_marchenko
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05.09.2020 17:56 Ответить
Ти віриш цьому Марченку? серйозно?
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05.09.2020 19:30 Ответить
Розмова лікаря і диспетчера швидкої Київської області про госпіталізацію пацієнтів: "У нього пневмонія з пошкодженням 70% легень. Задуха" - "У мене немає жодного місця" - Цензор.НЕТ 9359
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05.09.2020 19:48 Ответить
если такое положение с местами в больницах и число заболевших растет с каждым днем, то вопрос к власти - где временные госпитали? которые должны были быть построены недели 2-3 назад в областях с тяжелой ситуацией по ковид?..., я даже знаю, чем власти занимаются вместо борьбы с эпидемией - готовятся к выборам, и используют бюджетные деньги на агитацию за себя - прекрасных...
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05.09.2020 21:33 Ответить
Иногда мне кажется, что наши люди запрограммированы на самоуничтожение.
Ездят пьяные, ходят без масок. А сколько гибнет в водоёмах или на пожарах?! А сколько аварий из-за плохих дорог? А сколько везде воровства, ведь миллионами воруют, в военное время! И медицина обворовывалась десятками лет!
И вот сейчас наконец-то президент занялся строительством дорог, но его за это сжирают!
Хочется уехать из этого дурдома.
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05.09.2020 22:18 Ответить
Без ковідки з пневмонією в лікарню не кладуть ...

Саме так таписано в тексті.
Про що і писалося вже багато разів впродовж останніх місяців: лікують тільки ковідних, всі інші хай вмирають.
І планові операції повідміняли (пацієнти потім померли в окремих випадках, ініш мовчки чекають смерті), і невідкладних не беруть.
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05.09.2020 22:41 Ответить
А ВЫ ПОЛОЖИТЕ БОЛЬНЫХ НА ТЕ ДОРОГИ,КОТОРЫЕ ВАМ ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСТРОИЛ НА ДЕНЬГИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ БОРЬБЫ С СОVID-19 , они сразу и выздоровеют!!!
А врачи пусть не принимают ,и дальше, помощь от Порошенко и ЕС.....
И всё будет ЗАШИБИСЬ!!!
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06.09.2020 00:33 Ответить
Ну что господа, которые кричать здесь, что Корона это выдумка правительства? Продолжайте ходить без масок и кричать "шо бизнес важнее". Что делать будете, когда сами заболеете?
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06.09.2020 09:28 Ответить
зеленая правящая мразь реально потеряла берега. зебаран, мразь, так говоришь не надо болеть? как по мне, после такой информации министр здравоохранения автоматом должен идти в отставку вместе с со всем кабинетом зеленых дегенератов. это просто какой то треш.
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06.09.2020 12:54 Ответить
В Киевской области острая нехватка мест в больницах для пациентов с подозрением на COVID-19 Источник: https://censor.net/ru/v3217737

Ключове слово - ПІДОЗРА
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06.09.2020 12:54 Ответить
сдается мне с октября и до весны правящие зеленые мрази не будут знать куда девать больных с ковидом плюс с осложнениями гриппа. будет такая жопа, что ситуация в Италии прошлой зимой покажется детским лепетом.
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06.09.2020 13:00 Ответить
Жизни украинцев не важны и сказать объективно это политика не только нынешней власти, а других так званных "демократических про Европейскийх" властей,бандита Януковича не учитываю, так как он сразу сказал, что в Еропу не пойдет.
И это не удивительно, потому, что важно только, как украсть бюджетные деньги, угробив экономику и поставить народ нищитой на колени,угрожая короновирусом, - средние 12,5% годовых,а есть что и 18%,которые должна выплачивать Украина по гос.долгу сделаный властью и банковской системой под руководством НБУ, ограбив бюждет и сбережения граждан в сумме 85 млрд. $,что составляет более 10 миллрд. $ выплат, только % ежегодно,переплатив , как минимум 7 миллрд. $ ежегодно, Польша например платит 1,5% по облигациям государства, и это 1% от ВВП, а на медицину там идет 7%, в Украине наобород 8% от ВВП идет на выплату % и 3% от ВВП на медицину.
Нужны деньги с бюджета олигархам и власти на завышенные в 2, 5 раза тарифы от Европейских по "зеленой" э/э, сумма перепла 30-35 миллрд.грн., нужны деньги на дороги в сумме 120 милрд.грн.,несмотря , что автомобилисты платят за их деньги с акциза,покупая бензин,какая эфективность финансирования этих денег в дороги властью ни кто не знает, отчитываться ни кто не собирается, в Европе дороги платные,и государство их не финансирует с бюджета , а модеж инвестировать с самоокупаемостью и давать кредит с возвратом, а это две большие разницы,потому, что это бизнес по предосивлению услуг проезда по дорогам ими пользуются, как частники так бизнес за что платят, а государство получает налоги, часть из которых идет на компенсацию за проезд бюддетникам и малоимущим, защищеных прожиточным минимумом в Польше это 500 евро, в Германии 900 и при чем здесь бюджет , тем более с фонда коронрвируса.
На борьбу с короновирусом: ремонт больниц,закупку инвентаря, оборудования в том числе для тестов, томографов, зарплат медикам в среднем 1, 5 евро в месяц,страховку, что бы в Польшу не уехали по формуле Ротердам +, по которой только зарплаты не считаются в Украине,примерно для 6-ти тыс.медиков, которые будут лечить короновирус в течении года эпидемии ,нужно не больше 25 миллрд грн, что в 10 меньше перечисленных завышенных и не целевых расходов с бюджета, а по простому воровства, к то му же больницы в лучшем состоянии останутся после эпидемии, казалось все логично,но нет самого главного - желания и это тоже реальная логичность,потому, что жизни украинцев не важны как в 1943 как говорил Жуков, когда отправлял "черную" пехоту, потому, что не давали им даже обмундирование из огромных "потерь"от немецких пулеметов, на ******** Днепра при освобождении Киева , чем больше украинцев погибнет, тем меньше их надо в Сибирь везти. Отношение к населению власти не поменялрсь, разве, что они пока Нас не сдали в Сибирь, еще не все украли.
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07.09.2020 02:24 Ответить
Верховная Рада 3 сентября проголосовала за основу законопроект о выделении из государственного бюджета Укравтодору дополнительных 2,16 млрд. грн, а также 1,17 млрд. грн ряду силовых и государственных органов, в т.ч. Национальной полиции выделили 450 млн грн, Государственной пограничной службе 300 млн грн, Минюсту 117 млн грн на «исполнения наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины», Государственном бюро расследований - 69 млн грн.
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07.09.2020 09:52 Ответить
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