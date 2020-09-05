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На Днепропетровщине охрана магазина без масок избила дубинками покупателя за отказ надеть маску. ВИДЕО

В Марганце Днепропетровской области в одном из супермаркетов произошел конфликт между мужчиной без защитной маски и охраной магазина, на которых тоже не было масок.

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в сообществе "Типичный Марганец" в Facebook.

Как сообщает "Depo.Дніпро", в Марганце в магазине "АТБ" мужчина отказался надевать защитную маску. Сотрудники магазина вызвали охрану.

На вызов прибыли трое охранников фирмы "Явир-2000", на которых тоже не было защитных масок.

Во время конфликта с мужем охранники применили резиновые дубинки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Запорожье покупатель напал на охранника супермаркета из-за замечания о неправильно надетой маске: "Да набейте ему #бало!". ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+23
Под суд охранников, и что-бы реальный срок заключения.
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05.09.2020 13:45
+17
На Днепропетровщине охрана магазина без масок избила дубинками покупателя за отказ надеть маску - Цензор.НЕТ 4912
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05.09.2020 14:06
+16
і знов про популяційну регуляцію за рахунок недовір та недорік
https://twitter.com/Nezznajka_1
Незнайка Первый@Nezznajka_1 ·https://twitter.com/Nezznajka_1/status/1302144968262287361 2 ч

В таксі:
- Можете снимать маску, она не нужна
- ?
- Это ведь простой грип. Он не опасный
- ...В мене знайомий зараз хворіє
- У меня результат отрицательный
- Я вас захищаю (тест також негативний)
- Это все промывка мозгов
- Фільм "слуга народа"- промивка, а це безпека здоров'я...

Невиліковні
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05.09.2020 13:45
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тобто ти не відрізняєш бактерії від вірусів, а в мене мізків не вистачає?
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05.09.2020 18:40 Ответить
Дійсно мізків не вистачає. Не треба домислювати, я Вам не казав ні про віруси, ні про бактерії, ні про Ваші безцінні мізки. Я говорив, одягни маску лиха жінка в магазині, захворієш.
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05.09.2020 19:05 Ответить
"одягни маску лиха жінка в магазині, захворієш."

звідки ти це взяв?

а я говорю, вдягни відро на голову, бо захворієш
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05.09.2020 19:07 Ответить
мало отмудохали это быдло. народ невминяемый, опустился ниже плинтуса. это вот такие говорят на рашу вата)))))
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05.09.2020 17:59 Ответить
на якій підставі вони взагалі його чіпали?
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05.09.2020 18:01 Ответить
на той что на всех магазинах написано для оленей БЕЗ МАСКИ НЕ ВХОДИТЬ. а магазин это чья то частная собственность.
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05.09.2020 18:14 Ответить
на сараї ХРІН написано, а там дрова
далі що? яким чином ці писульки відносяться до мене?

магазин не є приватною власність, магазин - це підприємницький об'єкт, який при відкритті взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів
не виконуєш обов'язок? закривайся
таким є ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО України
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05.09.2020 18:18 Ответить
а распоряжение каб мина о карантине ты инориш? напомню что есть еще штраф в 17 тыщ. так что еще легко отделался))))
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05.09.2020 18:35 Ответить
28 серпня КСУ у своєму рішенні чітко зазначив, що Кабмін не має повноважень вводити якісь карантинні обмеження, це може робити лише ВР у вигляді законів

ці штрафи ніхто не платить, оскільки суди спростовують відповідні протоколи, як не законні
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05.09.2020 18:39 Ответить
вот пусть этот отморозок и подаст в суд)))) я бы тоже пнул ему под сраку. почему я и мои дети должны рисковать заражением от какого то мудака который плевал на карантин. он мешает мне жить своими действиями. права есть у всех, а не только у нарушителя общественного порядка
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05.09.2020 18:43 Ответить
Вони взагалi не мають права нiчого робити в плані фізичної сили, крім того як викликати поліцію при необхідності, то що вони роблять це стаття на кілька років. І чому вони мають кийки, на якій підставі я ніде в Європі не бачив охорону супермаркету з кийками і в камуфляжі, що це курва за Зімбабве ?? ??Думав на старості років повернутися доживати своє життя в Україну рідну, зараз вже міцно подумаю (не лише цей випадок ,це сумарно..) - а на куй мені то Зімбабве,де ти ніхто та звати тебе ніяк і будь-який тупий охоронець магазина може тебе тупо вбити або інвалідом зробити ??
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05.09.2020 18:11 Ответить
ПиСи.Але маску тре вдягати однозначно
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05.09.2020 18:12 Ответить
немає закону, який вимагає в здорової людини носити маску будь-де
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05.09.2020 18:19 Ответить
Та я взагалi i не про маску...То хіба лише зараз це перший випадок коли охорона лупила людей ??Це було ще задовго до масок і корони
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05.09.2020 18:30 Ответить
Да но применять физическую силу не имеют права. Т к наеазания нкт, и суда не было. Это самоуправство и хулиганка. За это тюрьма по ук.
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05.09.2020 20:30 Ответить
Ось так повинна виглядати охорона в цивілізованій країні (типовий німецький супермаркет секьюріті) а не в гавняномy камуфляжі і з палицею
https://imgur.com/a/S4BWQNJ

На Дніпропетровщині охорона магазину без масок побила кийками покупця за відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 5386
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05.09.2020 18:26 Ответить
На Дніпропетровщині охорона магазину без масок побила кийками покупця за відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 299
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05.09.2020 18:28 Ответить
Ці дурні з АТБ зі своїми масками реально дістали.
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05.09.2020 20:09 Ответить
Мабуть тому що, не купують на вході.
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06.09.2020 09:18 Ответить
Коронопсихоз крокує по планеті ...
Добре, що не вбили. Бо і такі випадки є.
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05.09.2020 22:24 Ответить
Така поведінка злочинців характерна для народів у яких відібрали зброю і право на захист.
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06.09.2020 09:15 Ответить
Мужик в магазин с мужем пришёл?
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05.09.2020 22:29 Ответить
Таке саме на Московії відбувається і діло не в масці.Маска це лише привід.А цей супермаркет бандюки тримають.Кругом бандюки,це така в нас демократія.
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05.09.2020 22:38 Ответить
Ви патріоти що зовсім подуріли з цими масками? Ви самі вірусологи чи що? Чому ви вірите політологам і чиновникам? І чому ви вірите західним політологам і чиновникам? За цей вірус говорять не вірусологи зі ступенями,а саме політологи,журналісти,чиновники і тд.
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05.09.2020 22:56 Ответить
73% думают что они не попадут под такую раздачу !))))
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06.09.2020 08:49 Ответить
Молодцы!
Дыбилы слов не понимают!
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06.09.2020 20:06 Ответить
Ему надо было не конфликтовать а подчиница и срочно одеть маску. Так правильно было бы.
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07.09.2020 00:28 Ответить
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