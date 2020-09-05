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На Днепропетровщине охрана магазина без масок избила дубинками покупателя за отказ надеть маску. ВИДЕО
В Марганце Днепропетровской области в одном из супермаркетов произошел конфликт между мужчиной без защитной маски и охраной магазина, на которых тоже не было масок.
Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в сообществе "Типичный Марганец" в Facebook.
Как сообщает "Depo.Дніпро", в Марганце в магазине "АТБ" мужчина отказался надевать защитную маску. Сотрудники магазина вызвали охрану.
На вызов прибыли трое охранников фирмы "Явир-2000", на которых тоже не было защитных масок.
Во время конфликта с мужем охранники применили резиновые дубинки.
Топ комментарии
+23 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий05.09.2020 13:45
+17 Топ Ган
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+16 olele
показать весь комментарий05.09.2020 13:45
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звідки ти це взяв?
а я говорю, вдягни відро на голову, бо захворієш
далі що? яким чином ці писульки відносяться до мене?
магазин не є приватною власність, магазин - це підприємницький об'єкт, який при відкритті взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів
не виконуєш обов'язок? закривайся
таким є ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО України
ці штрафи ніхто не платить, оскільки суди спростовують відповідні протоколи, як не законні
https://imgur.com/a/S4BWQNJ
Добре, що не вбили. Бо і такі випадки є.
Дыбилы слов не понимают!