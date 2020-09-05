На Днепропетровщине охрана магазина без масок избила дубинками покупателя за отказ надеть маску. ВИДЕО

В Марганце Днепропетровской области в одном из супермаркетов произошел конфликт между мужчиной без защитной маски и охраной магазина, на которых тоже не было масок.

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в сообществе "Типичный Марганец" в Facebook.

Как сообщает "Depo.Дніпро", в Марганце в магазине "АТБ" мужчина отказался надевать защитную маску. Сотрудники магазина вызвали охрану.

На вызов прибыли трое охранников фирмы "Явир-2000", на которых тоже не было защитных масок.

Во время конфликта с мужем охранники применили резиновые дубинки.

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