"Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций". ВИДЕО
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 является "заговором корпораций", цель которого - "экономический передел".
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире парламентского телеканала Рада.
"Все это только для того на самом деле, чтобы во всем мире произошел экономический передел. И то, что сейчас происходит в Украине — на самом деле это калька с многих других стран, в том числе европейских. Есть требование международных финансовых корпорация, которые работают в связке с фармкомпаниями", — заявил нардеп.
По словам Камельчука, их целью является максимальное снижение уровня жизни людей и целых стран.
"Мы должны проконтролировать, как ведут себя в данной ситуации, и будут вести себя потом все средства медицины, в том числе Министерство здравоохранения. Потому что эта история будет у нас до весны следующего года, а после этого, мне кажется, должны лететь головы просто всех тех, кто принимал участие в этой афере", — добавил народный избранник.
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хорошо бы видео организовать. стрим
выводы ,как представитель правящего большинства ?