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"Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций". ВИДЕО

Мировая пандемия коронавируса COVID-19 является "заговором корпораций", цель которого - "экономический передел".

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире парламентского телеканала Рада.

"Все это только для того на самом деле, чтобы во всем мире произошел экономический передел. И то, что сейчас происходит в Украине — на самом деле это калька с многих других стран, в том числе европейских. Есть требование международных финансовых корпорация, которые работают в связке с фармкомпаниями", — заявил нардеп.

По словам Камельчука, их целью является максимальное снижение уровня жизни людей и целых стран.

"Мы должны проконтролировать, как ведут себя в данной ситуации, и будут вести себя потом все средства медицины, в том числе Министерство здравоохранения. Потому что эта история будет у нас до весны следующего года, а после этого, мне кажется, должны лететь головы просто всех тех, кто принимал участие в этой афере", — добавил народный избранник.

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Автор: 

афера (249) карантин (16729) Камельчук Юрий (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+35
киньте его голого в самую ковидную больничку. и не лечить потом
хорошо бы видео организовать. стрим
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05.09.2020 14:24
+11
Заговор с целью разворовывания бюджета зеублюдками, однозначно!!!
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05.09.2020 14:26
+10
Он понимает ,что не просто мелет языком ,а должен нести ответственность за свои
выводы ,как представитель правящего большинства ?
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05.09.2020 14:27
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Нарешті дупутат сказав правду!
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05.09.2020 20:10 Ответить
Розмова лікаря і диспетчера швидкої Київської області про госпіталізацію пацієнтів: "У нього пневмонія з пошкодженням 70% легень. Задуха" - "У мене немає жодного місця". https://censor.net/ua/video_news/3217737
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05.09.2020 21:35 Ответить
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