Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В столице Беларуси Минске студенты вышли на акцию, чтобы поддержать задержанных 4 сентября студентов Минского государственного лингвистического университета. Силовики вчера устроили "спецоперацию" в Минском лингвистическом университете, буквально вытягивая студентов из заведения за руки и ноги. Правоохранители сегодня на улице Карла Маркса задержали более 10 демонстрантов.
Об этом сообщает Onliner, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня собралась группа студентов Беларусского национального технического университета. Молодые люди планировали выстроиться в цепь в сторону площади Якуба Коласа. Акция не успела начаться, как у тротуара остановились два микроавтобуса, люди в штатском задержали двух парней.
После этого правоохранители начали задерживать демонстрантов на Карла Маркса.
Свою солидарность с задержанными решили выразить и студенты БГУ. Они выстроились в цепочку на улице Бобруйской возле здания факультета международных отношений.
Студенты МГЛУ собрались возле своего университета с транспарантами. Очевидцы пишут, что вместе с молодыми людьми их преподаватели. Сюда же пришли и студенты БНТУ.
Белорусские врачи и ученые записали открытое видеообращение в связи с задержаниями студентов и лицеистов на мирных акциях 1—4 сентября.
Новые протесты спровоцированы вчерашними задержаниями студентов Минского лингвистического университета: когда омоновцы ворвались в холл заведения и начали выносить молодежь. При этом администрация вуза стояла рядом и просто наблюдала за происходящим. 1 сентября, в День знаний, белорусские студенты прошли колонной с бело-красно-белыми флагами в центр Минска. Тогда силовики жестко задерживали отдельных участников, буквально охотясь на молодежь по всей столице.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
практически формула штангенциркуля...
"Каждые выходные мы с друзьями ходим на протесты. Получаем звиздюлей и в понедельник идем на работу."
Наверно уже и спит с ружжом в обнимку.
==================================
Знову студенти??? А де ті звіздаболи "дєсантнікі" які мали б студентів від матьорих мусорів-ОМОНовців захищати? Де чесні міліціянти які позвільнялися від мук совісті і які мали б агітаційну роботу серед колег проводити??? Здулися?
******* бы моего ребенка, я бы пошел жечь тех кто был бы при власти (Или Клоуна или Пороха... мне пох...кто провинился тот и отгребал бы)
-----------------------
А и действительно, зачем правда и справедливость, если есть гарантированная миска и тёплая ануча? Правда, литвин? Какая такая свобода? Вы-то как-то без неё всю жизнь обходитесь? И ничего... Откуда Вам-то знать, что это такое? Лишь бы драный ватник с меткой #Ябатька на спине и ГПУшный наградной ошейник не отобрали... Вот Вы и гавкаете, своё сокровище охраняя...
Голодным и холодным, как раз, не до свободы и правды. Им бы кусок хлеба хотя бы через день да робу потеплее. Да, литвин?
А Вы уже решили с какой дощечкой на табуретку полезете, когда время придёт? Или мгновенно отречётесь от своего кумира, глазом не моргнув, когда из-под него табуретку выбьют?
Инструкцию, как сшить БЧБ стяг своими руками, в интернете уже скачали?
--------------------
Рискну показаться невежливой, но я не смогу принять Ваше интеллигентное приглашение к Вам в гости.
Даже если Ваша личная дупа широка, глубока, уютно обжита, и одному Вам там нестерпимо скучно, но Вы боитесь выглянуть из неё хотя бы одним глазком.
И не стОит так переживать. Насильно Вас никто из Вашей персональной дупы выковыривать не собирается.
Слава КПСС! Какую страну просрали! Да?
....кому Вы пишете? ....навозному жуку, который в куче дерьма привык жить и другого мира для него просто не существует .....
.....а выбьют табуретку, залезет поглубже в свою "обитель" и будет там доживать свой век злобно ненавидя тот мир, который непохож на его родную кучу говна и с которым его мировосприятие полностью несовместимо....
А последнее время литвин от пинка периодически выдаёт на гора совершенно искреннюю эмоцию. Ну, как тут удержаться и не пнуть... Вот я и развлекаюсь...
-------------------------
От кто бы сомневался.
Мазепинка... будёновка... конфедератка... пикельхаубе... фуражка НКВД... ермолка...
Вы же всегда готовы к любому развитию событий...
А кто там как живет, кого притесняют, кого убивают - никого это никогда не волновало и волновать не будет.
Беларусы сами себя в эту ловушку загнали, когда 30 лет просто наблюдали за тем, как Лука подгребает власть, обкладывается ментами и проводит выборы без выбора. Сами променяли свободу на "стабильность", сами, дай бог, эту проблему решат. А если нет - никто не поможет и тем более за них не сделает.
Вывод - все эти страшилки про массовое заражение и мор от короновируса - это сказки.
а достоверные цифры.
Официальные данные государственного статистического агенства Укрстат.
За первые шесть месяцев этого года в Украине умерло 280 тысяч. от различных причин болезней.
Из них, скончалось от обычного гриппа и вызванной им пневмонией 3060 человек
А от короновирусной болезни скончалось - 1112 человек...
Ещё есть вопросы по цифрам?
Чому не вводять заборону на рух всіх автомобілів?
Адже карантин на короновірус ввели, з закриттям шкіл, садочків, магазинів, базарів, забороною руху поїздів, літаків, ітд...
Так что там с цифрами по Беларуси ?
Поверь тогда на слово, если не умеешь пользоваться интернетом, в Беларуси официальная статистика ещё лучше по короновирусу, чем в Украине.
Там за полгода умерло аж 701 человек от короновируса.
--------------------------
Слёзы мешают мне Вам ответить....
Но на что под выборы зебил обменял перемирие. Если пушилка пугает зебила наступлением.
пушилка пугает зебила наступлением, требуя доп условия.
На войска вагнера(кивы) внутри украины?
Зебил уже достаточно - на вылет придурка.
2) Не "кал-лобрационистскими", а национальными бело-красно-белыми флагами. Ябатькам, не мешало бы историю подучить.
3) 200$ пенсия? Уже даже не смешно
4) У нас бесплатное обучение только для ПТУшников. Видимо ПТУ - это отличная фабрика для воспроизводства ябатек
5) А что ябатьки делают на "вражеском, биндеровском" сайте? Хiба на тут бае побанили всех Хотя, и там есть 3,5 идиота
квіточки, тапочки, тьху блд