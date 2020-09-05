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Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси Минске студенты вышли на акцию, чтобы поддержать задержанных 4 сентября студентов Минского государственного лингвистического университета. Силовики вчера устроили "спецоперацию" в Минском лингвистическом университете, буквально вытягивая студентов из заведения за руки и ноги. Правоохранители сегодня на улице Карла Маркса задержали более 10 демонстрантов.

Об этом сообщает Onliner, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня собралась группа студентов Беларусского национального технического университета. Молодые люди планировали выстроиться в цепь в сторону площади Якуба Коласа. Акция не успела начаться, как у тротуара остановились два микроавтобуса, люди в штатском задержали двух парней.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Сука, заткнись, сейчас и тебя заберем!" - в Минске ОМОН ворвался в лингвистический университет, избил и задержал группу студентов, поющих "Марсельезу". ВИДЕО

После этого правоохранители начали задерживать демонстрантов на Карла Маркса.

Свою солидарность с задержанными решили выразить и студенты БГУ. Они выстроились в цепочку на улице Бобруйской возле здания факультета международных отношений.

Студенты МГЛУ собрались возле своего университета с транспарантами. Очевидцы пишут, что вместе с молодыми людьми их преподаватели. Сюда же пришли и студенты БНТУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Минске студенты вышли на протест: начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 01
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 02
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 03
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 04
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 05
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 06
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 07
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 08
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 09
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 10
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 11
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 12
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 13
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают 14

Белорусские врачи и ученые записали открытое видеообращение в связи с задержаниями студентов и лицеистов на мирных акциях 1—4 сентября.

Новые протесты спровоцированы вчерашними задержаниями студентов Минского лингвистического университета: когда омоновцы ворвались в холл заведения и начали выносить молодежь. При этом администрация вуза стояла рядом и просто наблюдала за происходящим. 1 сентября, в День знаний, белорусские студенты прошли колонной с бело-красно-белыми флагами в центр Минска. Тогда силовики жестко задерживали отдельных участников, буквально охотясь на молодежь по всей столице.

Автор: 

Беларусь (7891) демонстрация (104) задержание (6675) Лукашенко Александр (3613) митинг (2556) репрессии (2767) Минск (1562) студенты (667)


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Топ комментарии
+21
Похоже у белорусов рождается славная традиция.
"Каждые выходные мы с друзьями ходим на протесты. Получаем звиздюлей и в понедельник идем на работу."
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05.09.2020 14:43
+8
...чувак, хочешь на экскурсию в Александровскую больничку? Персонально тебе маску можно не одевать
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05.09.2020 14:47
+7
Оно то так, но и лукашенку тоже нихило колбасит.
Наверно уже и спит с ружжом в обнимку.
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05.09.2020 14:53
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Правила форума Совет форумчан
трон шатается? - пришурупь-обнулись-отрави.
практически формула штангенциркуля...
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05.09.2020 14:42 Ответить
Похоже у белорусов рождается славная традиция.
"Каждые выходные мы с друзьями ходим на протесты. Получаем звиздюлей и в понедельник идем на работу."
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05.09.2020 14:43 Ответить
Оно то так, но и лукашенку тоже нихило колбасит.
Наверно уже и спит с ружжом в обнимку.
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05.09.2020 14:53 Ответить
Весьма сомнительный ченж: тебя ****** дубинкой, а Лукашенко потом плохо спит
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05.09.2020 19:26 Ответить
Еще периодически, выходим и после получения люлей ПРом-72, набрасываемся на ОМОН и зацеловываем его))).
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05.09.2020 15:12 Ответить
В столице Беларуси Минске студенты вышли на акцию...
==================================
Знову студенти??? А де ті звіздаболи "дєсантнікі" які мали б студентів від матьорих мусорів-ОМОНовців захищати? Де чесні міліціянти які позвільнялися від мук совісті і які мали б агітаційну роботу серед колег проводити??? Здулися?
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05.09.2020 15:25 Ответить
Может целуются?..
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05.09.2020 15:31 Ответить
Меня больше интересует, где родители тех студентов, которых ******.
******* бы моего ребенка, я бы пошел жечь тех кто был бы при власти (Или Клоуна или Пороха... мне пох...кто провинился тот и отгребал бы)
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05.09.2020 19:29 Ответить
Студенти зараз теж такі бики бувають..відро пива за один підхід між парами випити може
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06.09.2020 10:41 Ответить
73. 73-го года.
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05.09.2020 15:38 Ответить
Конечно, хотелось бы, что бы они в ответ ментам наваляли. Но у них просто за сопротивление аресту, дают пять лет. Не думаю, что беларусы отличаются какой то мазохистской миролюбивостью. Просто страх. И трудно в этом кого то обвинять. Против лома нет приёма, а другого лома, или достойных лидеров, похоже у них нет
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05.09.2020 15:23 Ответить
Я восхищаюсь теми, кто сейчас в таких условиях выходит на протесты, зная, что может быть избит или еще хуже. Это очень смелые люди, которым не плевать на будущее. Но вот эта идиотская идея, что без насилия можно победить маньяка-убийцу и его слуг да еще и по выходным без отрыва от производства... это ли не безумие.
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05.09.2020 15:44 Ответить
Это не голодные(холодные) люди выходят добиваться правды и свободы. Ты на фотки посмотри, в основном покрасоваться выходят, пофоткаться, в инстаграмм выложить.
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05.09.2020 15:48 Ответить
... Это не голодные(холодные) люди выходят добиваться правды и свободы...
-----------------------
А и действительно, зачем правда и справедливость, если есть гарантированная миска и тёплая ануча? Правда, литвин? Какая такая свобода? Вы-то как-то без неё всю жизнь обходитесь? И ничего... Откуда Вам-то знать, что это такое? Лишь бы драный ватник с меткой #Ябатька на спине и ГПУшный наградной ошейник не отобрали... Вот Вы и гавкаете, своё сокровище охраняя...
Голодным и холодным, как раз, не до свободы и правды. Им бы кусок хлеба хотя бы через день да робу потеплее. Да, литвин?
А Вы уже решили с какой дощечкой на табуретку полезете, когда время придёт? Или мгновенно отречётесь от своего кумира, глазом не моргнув, когда из-под него табуретку выбьют?
Инструкцию, как сшить БЧБ стяг своими руками, в интернете уже скачали?
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05.09.2020 16:42 Ответить
Свобода в людському суспільстві - міф...А для білорусів свобода - то бульба і більше нічого...Ні БЄЛАЗів,ні МАЗів,ні тракторів,ні холодильників,ні телевізорів,одні бульба і свобода...Майже як в Україні...Тому інтелігентно скажу - ідіть в дупу з Вашим полум"яним спічем,не заганяйте людей в свободу як баранів,не провокуйте...
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05.09.2020 17:26 Ответить
......осеннее обострение?..... прими лекарства....
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05.09.2020 17:32 Ответить
... .Тому інтелігентно скажу - ідіть в дупу...
--------------------
Рискну показаться невежливой, но я не смогу принять Ваше интеллигентное приглашение к Вам в гости.
Даже если Ваша личная дупа широка, глубока, уютно обжита, и одному Вам там нестерпимо скучно, но Вы боитесь выглянуть из неё хотя бы одним глазком.
И не стОит так переживать. Насильно Вас никто из Вашей персональной дупы выковыривать не собирается.
Слава КПСС! Какую страну просрали! Да?
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05.09.2020 18:45 Ответить
ай да маладца!!! мокнула по самі .... .
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05.09.2020 19:52 Ответить
....этот ушлёпок - витебский мусор на пенсии, огурцы выращивает и исподтишка по клаве тыкает....
....кому Вы пишете? ....навозному жуку, который в куче дерьма привык жить и другого мира для него просто не существует .....
.....а выбьют табуретку, залезет поглубже в свою "обитель" и будет там доживать свой век злобно ненавидя тот мир, который непохож на его родную кучу говна и с которым его мировосприятие полностью несовместимо....
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05.09.2020 17:26 Ответить
Периодически посыпать его кучу дерьма хлоркой и смотреть, как он корячится, пуская пену, развлечение, конечно, так себе, но, видимо, я была в детстве недобрым ребёнком .
А последнее время литвин от пинка периодически выдаёт на гора совершенно искреннюю эмоцию. Ну, как тут удержаться и не пнуть... Вот я и развлекаюсь...
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05.09.2020 17:50 Ответить
300%
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05.09.2020 19:53 Ответить
Ну, не только огурцы, много чего. Сейчас грибы пошли, лещ в реке, работы валом.
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10.09.2020 13:34 Ответить
У меня много одежды и шапок, могу поделиться. Небось мокнете (и мерзнете) на протестах.
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10.09.2020 13:29 Ответить
... У меня много..... шапок...
-------------------------
От кто бы сомневался.
Мазепинка... будёновка... конфедератка... пикельхаубе... фуражка НКВД... ермолка...
Вы же всегда готовы к любому развитию событий...
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10.09.2020 14:44 Ответить
Ну почему ты не идешь нахер?
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05.09.2020 23:28 Ответить
У меня больше претензии к так называемому "мировому сообществу", которое кроме "серьёзной озабоченности" ничего тирану противопоставить не может. В отличие от диктаторского режима по соседству, который помогает узурпатору и словом и делом
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05.09.2020 16:24 Ответить
мировое сообщество интересует только личная выгода и сиюминутное спокойствие каждого из членов.
А кто там как живет, кого притесняют, кого убивают - никого это никогда не волновало и волновать не будет.
Беларусы сами себя в эту ловушку загнали, когда 30 лет просто наблюдали за тем, как Лука подгребает власть, обкладывается ментами и проводит выборы без выбора. Сами променяли свободу на "стабильность", сами, дай бог, эту проблему решат. А если нет - никто не поможет и тем более за них не сделает.
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05.09.2020 16:52 Ответить
Ну так если сами белорусы выражают "серьезную озабоченность", то почему ЕС должно быть нужно больше, чем самим белорусам?!
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05.09.2020 19:34 Ответить
Все зависит от количества тех кто сопротивляется. А то с таким же успехом, в Беларуси можно ввести рабство и расстрел за побег из рабства и тогда по вашей логике надо терпеть
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05.09.2020 19:31 Ответить
У нас по городу каждый день катается группа парней с девчулей рядом и флагом из окна.За ними ГАИ следом. Начинают оппозиция сигналить, их штрафуют и так далее. Неплохая прибавка к бюджету.
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05.09.2020 15:45 Ответить
Все без масок, сотни тысяч еженедельно протестуют, массовые скопления людей без маско и это уже продолжается месяц. Никто не умер, Беларусь не вымерла... Так же как и Швеция, где не носят маски, не вымерла.
Вывод - все эти страшилки про массовое заражение и мор от короновируса - это сказки.
Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают - Цензор.НЕТ 691
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05.09.2020 14:43 Ответить
...чувак, хочешь на экскурсию в Александровскую больничку? Персонально тебе маску можно не одевать
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05.09.2020 14:47 Ответить
а ти там гідом?
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05.09.2020 19:54 Ответить
Бубочке же нужно чем то прикрывать залет за залетом. А так он хотя бы время выиграет, отходные пути на Ростов подготовит.
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05.09.2020 14:48 Ответить
" Никто не умер ". Уверен ? Для подобного вывода нужна не демагогия ,
а достоверные цифры.
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05.09.2020 14:50 Ответить
Достоверные цифры.
Официальные данные государственного статистического агенства Укрстат.
За первые шесть месяцев этого года в Украине умерло 280 тысяч. от различных причин болезней.
Из них, скончалось от обычного гриппа и вызванной им пневмонией 3060 человек
А от короновирусной болезни скончалось - 1112 человек...
Ещё есть вопросы по цифрам?
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05.09.2020 14:55 Ответить
Від СНІД померли приблизно стільки ж. Отже його не потрібно боятись? А туберкульоз? Також заб'ємо, бо померлих не сотні тисяч?
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05.09.2020 15:12 Ответить
Як ти особисто бережешся від туберкульозу?
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05.09.2020 15:17 Ответить
Від аврій на дорогах гине набагато більше людей ніж від короновірусу.
Чому не вводять заборону на рух всіх автомобілів?
Адже карантин на короновірус ввели, з закриттям шкіл, садочків, магазинів, базарів, забороною руху поїздів, літаків, ітд...
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05.09.2020 15:21 Ответить
Аварія на дорозі- це наслідок недотримання ПДР. Аналогія недоречна від слова взагалі.
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05.09.2020 16:41 Ответить
Есть вопрос . Твой коммент был по Беларуси ,а цифры приводишь по Украине.
Так что там с цифрами по Беларуси ?
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05.09.2020 15:20 Ответить
Ясно, пытаешься сьехать, понимая что ты не не прав и начинаешь под прирудка косить ... типа не можешь в нете посмотреть официальную статистику по короновирусу в Беларуси, из за своей ущербности...
Поверь тогда на слово, если не умеешь пользоваться интернетом, в Беларуси официальная статистика ещё лучше по короновирусу, чем в Украине.
Там за полгода умерло аж 701 человек от короновируса.
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05.09.2020 15:26 Ответить
Не верю. А ясности в твоих комментах 0%.
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05.09.2020 15:31 Ответить
... официальная статистика... В Беларуси...
--------------------------
Слёзы мешают мне Вам ответить....
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05.09.2020 16:48 Ответить
У нас в поселке переболели 80% жителей.Умерли две женщины.Вот и весь ковид.
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05.09.2020 15:13 Ответить
Кажется там живут одни женщины. Заберите меня в Беларусь.
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05.09.2020 14:46 Ответить
в очередь.
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05.09.2020 14:50 Ответить
Скажите на погранпереходе, что нас с Ларисой знаете.
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06.09.2020 00:03 Ответить
какой переход? - самолет и "очки зними"
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06.09.2020 00:07 Ответить
именно так - не "окуляри"
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06.09.2020 00:15 Ответить
и тут я сразу понял - долетел таки...
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06.09.2020 00:22 Ответить
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06.09.2020 01:10 Ответить
На что зебил выменял перемирие? Если на встречу с ****** он обменял 20 млнд штрафов.
Но на что под выборы зебил обменял перемирие. Если пушилка пугает зебила наступлением.
пушилка пугает зебила наступлением, требуя доп условия.
На войска вагнера(кивы) внутри украины?
Зебил уже достаточно - на вылет придурка.
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05.09.2020 15:10 Ответить
Развитие сюжета подсказывает, что лука очень сильно доиграется.
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05.09.2020 14:51 Ответить
Так Бацьку там весь народ поддерживает. Есть ролик в Интернете - стоят вдоль дороги с коллаборационистскими флагами, а по дороге едет велосипедист - на спине гос. флаг Белоруссии и кричит - За Бацьку! И все кто держит красно-белые флаги тоже кричат - За Бацьку! Говорят, он каждый день ездит. Они деньги берут- должны отстоять, а сами - за Бацьку! А чего нет? Пенсия 200 долларов и всех этих налогов на животных, закрытия школ и больниц - нет и все лечение и обучение бесплатно, а олигархам тоже фигу Лука показал. Вот они и кричат все - За Бацьку!
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05.09.2020 15:13 Ответить
1) Они кричат не "За "Батьку"", а "Со-Бачку". Любят собачек видимо
2) Не "кал-лобрационистскими", а национальными бело-красно-белыми флагами. Ябатькам, не мешало бы историю подучить.
3) 200$ пенсия? Уже даже не смешно
4) У нас бесплатное обучение только для ПТУшников. Видимо ПТУ - это отличная фабрика для воспроизводства ябатек
5) А что ябатьки делают на "вражеском, биндеровском" сайте? Хiба на тут бае побанили всех Хотя, и там есть 3,5 идиота
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05.09.2020 17:53 Ответить
Посмотрев один ролик, ты стал просто непревзойденным экспертов в белорусских делах. Браво!
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05.09.2020 23:30 Ответить
«Протекший» разгонный блок «Фрегат-МТ» могут отправить из космодрома Куру во Франзузской Гвиане домой, к предприятию-изготовителю - Научно-производственному объединению (НПО) Лавочкина, в https://lenta.ru/tags/organizations/roskosmos/ «Роскосмосе» .
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05.09.2020 15:03 Ответить
Где же КОВИД в Белоруссии? Таки все это фейк?
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05.09.2020 15:08 Ответить
Квіточки мусорам подаруйте)))
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05.09.2020 15:09 Ответить
Белорусам смогут помочь только волшебные обнимашки и целовашки с ОМОНом!
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05.09.2020 15:09 Ответить
Лукакашка сдал беларусов пыне.Кина не будет,расходимся
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05.09.2020 15:18 Ответить
Белорусы больше воздушных шариков,кричалок,песен и цветочков!!!!!!!! Будете если не уже,не Белорусь а Терпелусь!!!!!
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05.09.2020 15:22 Ответить
Білоруси вийшли на протести після вчорашніх затримань студентів всередині вишу: демонстрантів затримують - Цензор.НЕТ 9573
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05.09.2020 15:24 Ответить
Самый бестолковый (импотентный) протест за всю историю наблюдений.
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05.09.2020 15:40 Ответить
Дураку полдела не показывают
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05.09.2020 23:32 Ответить
Білоруси вийшли на протести після вчорашніх затримань студентів всередині вишу: демонстрантів затримують - Цензор.НЕТ 8851
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05.09.2020 15:57 Ответить
Studenti ne xocet zit sovetskoj sisteme im eto tiurma.Jesli sovetskaja xunta neujdiot bolsinstvo iz molodiozy sbezit v drugyje strani
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05.09.2020 15:58 Ответить
Ну так что-же.Пусть и дальше бегают нежным каракулем под папахи нынешних садистов,и будущих генералов.
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05.09.2020 16:00 Ответить
Белорусам еще не надоело фигнёй заниматься.
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05.09.2020 16:59 Ответить
раби блд. розходьтеся. вже всім ясно шо нічого не буде.

квіточки, тапочки, тьху блд
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05.09.2020 17:17 Ответить
Білоруси вийшли на протести після вчорашніх затримань студентів всередині вишу: демонстрантів затримують - Цензор.НЕТ 7409
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06.09.2020 11:38 Ответить
На Цензорі активізація російських тролів, які намагаються максимально ****** брудом білоруську опозицію. У деяких якщо перевірити історію в гуглах, в старих повідомленнях навіть російські прапорці. До чого б це, що їм з того?
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06.09.2020 14:55 Ответить
 
 