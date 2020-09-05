Белорусы вышли на протесты после вчерашних задержаний студентов внутри вуза: демонстрантов задерживают. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси Минске студенты вышли на акцию, чтобы поддержать задержанных 4 сентября студентов Минского государственного лингвистического университета. Силовики вчера устроили "спецоперацию" в Минском лингвистическом университете, буквально вытягивая студентов из заведения за руки и ноги. Правоохранители сегодня на улице Карла Маркса задержали более 10 демонстрантов.

Об этом сообщает Onliner, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня собралась группа студентов Беларусского национального технического университета. Молодые люди планировали выстроиться в цепь в сторону площади Якуба Коласа. Акция не успела начаться, как у тротуара остановились два микроавтобуса, люди в штатском задержали двух парней.

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После этого правоохранители начали задерживать демонстрантов на Карла Маркса.

Свою солидарность с задержанными решили выразить и студенты БГУ. Они выстроились в цепочку на улице Бобруйской возле здания факультета международных отношений.

Студенты МГЛУ собрались возле своего университета с транспарантами. Очевидцы пишут, что вместе с молодыми людьми их преподаватели. Сюда же пришли и студенты БНТУ.

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Белорусские врачи и ученые записали открытое видеообращение в связи с задержаниями студентов и лицеистов на мирных акциях 1—4 сентября.

Новые протесты спровоцированы вчерашними задержаниями студентов Минского лингвистического университета: когда омоновцы ворвались в холл заведения и начали выносить молодежь. При этом администрация вуза стояла рядом и просто наблюдала за происходящим. 1 сентября, в День знаний, белорусские студенты прошли колонной с бело-красно-белыми флагами в центр Минска. Тогда силовики жестко задерживали отдельных участников, буквально охотясь на молодежь по всей столице.