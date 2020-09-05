РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12003 посетителя онлайн
Новости Видео ДТП
10 188 42

В Коломые столкнулись легковушка и фура: четверо погибших, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Авария с погибшими произошла на Коломыйщине, где легковушка совершила столкновение с грузовым автомобилем. По данному факту открыто уголовное производство и следователями выясняются все обстоятельства.

5 сентября в 2:50 поступило сообщение на линию "102" о ДТП в Коломые на автодороге "Н-10" сообщением "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Следователями установлено, что водитель автомобиля марки "ВАЗ 2102", двигался в сторону Ивано-Франковска, а водитель "МАН" - в направлении Черновцов, но совершил остановку на встречной полосе движения для оказания помощи другому водителю автомобиля "МАН", у которого возникла поломка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сын кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ. ФОТОрепортаж

В результате лобового столкновения четыре человека из легковушки погибли на месте происшествия. Их возраст и место жительства устанавливаются. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские выяснять все обстоятельства этого трагического события.

В Коломые столкнулись легковушка и фура: четверо погибших, - полиция 01
В Коломые столкнулись легковушка и фура: четверо погибших, - полиция 02
В Коломые столкнулись легковушка и фура: четверо погибших, - полиция 03

Автор: 

ДТП (7673) Ивано-Франковск (830) Коломыя (42) Нацполиция (16463) смерть (9223)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Водитель фуры поленился пройти пару метров до коллеги. Четыре трупа. Если человек мудакк, то это уже ничем не исправишь.
показать весь комментарий
05.09.2020 15:05
+9
а шо, даже так можно останавливаться?!!
показать весь комментарий
05.09.2020 15:16
+9
не водила, а мудило
показать весь комментарий
05.09.2020 15:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей..
показать весь комментарий
05.09.2020 15:04 Ответить
Водитель фуры поленился пройти пару метров до коллеги. Четыре трупа. Если человек мудакк, то это уже ничем не исправишь.
показать весь комментарий
05.09.2020 15:05 Ответить
не водила, а мудило
показать весь комментарий
05.09.2020 15:34 Ответить
а шо, даже так можно останавливаться?!!
показать весь комментарий
05.09.2020 15:16 Ответить
де серед билого дня?"5 сентября в 2:50 поступило сообщение на линию "102" о ДТП в Коломые "Источник: https://censor.net/ru/v3217751
показать весь комментарий
05.09.2020 15:29 Ответить
Таки да..Вночі.Я по фотці глянув. Фура все-таки з аварійкою стояла ,хоч і порушив ПДР. І не побачити перешкоду по руху автомобіля-ще треба постаратися.Або заснув.
показать весь комментарий
05.09.2020 15:36 Ответить
А в момент аварии аварийка была включена?
показать весь комментарий
06.09.2020 12:08 Ответить
он тормозил вообще?
показать весь комментарий
05.09.2020 15:37 Ответить
Водила жигуля прям от бога!! Не увидеть на своей полосе огромный тягач, куда ж ты вообще тогда смотрел?!!!!
показать весь комментарий
05.09.2020 15:26 Ответить
5 сентября в 2:50 поступило сообщение
показать весь комментарий
05.09.2020 15:28 Ответить
Сліпошарим нічого робить на дорозі. У того аварійку увімкнено. Це хіба спав за кермом
показать весь комментарий
05.09.2020 15:49 Ответить
читай Правила, алень
показать весь комментарий
05.09.2020 16:10 Ответить
До чого тут Правила, алень? Це твоє погонялово ?
показать весь комментарий
05.09.2020 20:03 Ответить
так то ти водятел того червоного МАНа
показать весь комментарий
05.09.2020 20:46 Ответить
Це найтупіше, що можна було придумати.
Професійного стажу 37 років. Якщо вночі бачу попереду аварійку - знижую швидкість або зупиняюсь.
Тобі зрозуміло, чому я тобі розумнику відповідаю, а того вже з корита вирізáли
показать весь комментарий
05.09.2020 21:27 Ответить
а коли я читаю таких "фахівців", то посилаю їх до ПДД
показать весь комментарий
06.09.2020 02:45 Ответить
Якщо зі сторони ВАЗа є хоч маленьке закруглення дороги, то фура на узбіччі повністю закриває фуру на зустрічній. Толку від аварійон буде ноль. Тим більше шо вночі на ближніх ситуація "не читається". А могли ще й зустрічні сліпити.
показать весь комментарий
06.09.2020 15:14 Ответить
кому ви це пояснюєте? Як можна назвати двоногу амебу https://censor.net/ua/user/168557 , що пише про щойно загинулого:"Сліпошарим..." чи іншого https://censor.net/ua/user/41499 :"Водила жигуля прям от бога..." Зустрічної цегли вам в лобові вікна, за те, що такі людяні.
показать весь комментарий
06.09.2020 23:09 Ответить
А в момент аварии аварийка была включена?
показать весь комментарий
06.09.2020 12:09 Ответить
А ви впевнені, що так можна вночі фурам зупинятись посеред швидкісної дороги, на зустрічній (!!!) нехай навіть з аварійкою (не факт, що вона була увімкнена)?
показать весь комментарий
06.09.2020 15:21 Ответить
Читать научись, алень, потом комментируй ))
показать весь комментарий
05.09.2020 15:33 Ответить
Дело в том, что идя средь бела дня по тротуару ВНЕЗАПНО!!!! сзади мне на пятки наезжает наездник на велосипеде (объехать меня можно во всех измерениях ибо я худенький). Долго и нудно приводить здесь разговор наш (или его). Слепашара недоразвитая. А желание теперь одно - в следующий раз подкараулить это х...йло и пере...бать огнетушителем с тепловоза. Не могёш ездить - не садись за руль, не подходи на 15 метров близко к велику и авто!
показать весь комментарий
06.09.2020 18:38 Ответить
а может встречная машина шла и водителю жигули не куда было деваться, одним словом идиот в фуре не смог припарковаться на обочине и оторвать свою сраку от сиденья, типичная лень остановиться и перекиздеть на встречной, в результате 4 труппа.
показать весь комментарий
05.09.2020 16:02 Ответить
Ничего себе остановочка фуры на встречке,родственники жигулишников должны разобраться по справедливости с таким водилой.
показать весь комментарий
05.09.2020 16:13 Ответить
якщо не були в жигульці... Зверніть увагу на на цей MAN за склом- це як молитовня на колесах, ще б колокольню врубав та аварійки...
показать весь комментарий
06.09.2020 23:55 Ответить
а водилу мана с дурки выпускать нельзя. как же так иметь категор профи и так нарушать там вавка в кукушке. и до каких пор будут колесить капсулы смерти совкового автопрома ? это паталогическая жадность провластных тварей блокирующих ввоз авто из ес
показать весь комментарий
05.09.2020 16:27 Ответить
а кто блокирует? плати и ввози
показать весь комментарий
05.09.2020 17:47 Ответить
А "ввезення авто з єс" забезпечить автоматичне зникнення з наших доріг памятників радянського автопрому? Чи, навпаки, просто збільшить кількість наявного транспорту на українських "напрямках" з низькою пропускною здатністю?
показать весь комментарий
06.09.2020 15:26 Ответить
В Батумі за два тижні тільки одну "Ниву" бачив з радянського автопрому. Все решта іномарки, більш безпечні і з подушками безпеки. Але наші бонзи заради нажертися не дають людям навіть шансу на спасіння.
показать весь комментарий
06.09.2020 21:46 Ответить
в видео сказано устанавливают личности погибших.выходит шо у водителя двойки не было вод.удостоверения.
показать весь комментарий
05.09.2020 20:29 Ответить
Іхали б люди на старому мерсі мали би шанс...чи відчувають свою відповідальність за такі ситуації підери що не можуть нажертися на розмитненнях якісних автівок...а не ланос джілі вази *****...
співчуття рідним...
показать весь комментарий
05.09.2020 21:33 Ответить
ти макака чи людина? Вирішив, що саме тут потрібна реклама німецького автопрому? Вгадай з трьох разів, що буде з будь-яким авто, що на зустрічній влетить в лоб вантажної фури?
показать весь комментарий
06.09.2020 23:17 Ответить
Іди лісом дегенерат...
показать весь комментарий
07.09.2020 09:50 Ответить
***..как так...а нах он на встречку выехал? мудак что ли? не мог на обочине стать?
показать весь комментарий
06.09.2020 11:10 Ответить
Ой ,підозріваю що вони їхали добре напиті або лобое скло їм слон засрав!
показать весь комментарий
06.09.2020 13:41 Ответить
ще одне моральне гуано не стрималось? Який дотепний жарт? Прийди на похорон, порегочеш над прибитими від горя.
показать весь комментарий
06.09.2020 23:20 Ответить
Дякую за визнання, а то усі думають що означає твій нік ! На похороні всі розуміють і знають хто був шофером останнього рейсу ваз 2102.
показать весь комментарий
07.09.2020 08:10 Ответить
 
 