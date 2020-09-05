В Коломые столкнулись легковушка и фура: четверо погибших, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Авария с погибшими произошла на Коломыйщине, где легковушка совершила столкновение с грузовым автомобилем. По данному факту открыто уголовное производство и следователями выясняются все обстоятельства.

5 сентября в 2:50 поступило сообщение на линию "102" о ДТП в Коломые на автодороге "Н-10" сообщением "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Следователями установлено, что водитель автомобиля марки "ВАЗ 2102", двигался в сторону Ивано-Франковска, а водитель "МАН" - в направлении Черновцов, но совершил остановку на встречной полосе движения для оказания помощи другому водителю автомобиля "МАН", у которого возникла поломка.

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В результате лобового столкновения четыре человека из легковушки погибли на месте происшествия. Их возраст и место жительства устанавливаются. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские выяснять все обстоятельства этого трагического события.





