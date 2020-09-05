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Проект "Без цензуры": Лайфхак: Как и за что можно закрыть ОПЗЖ-ТВ. ВИДЕО

Сегодня "Без цензуры" помогает Нацсовету по вопросам радио и ТВ понять, за что закрыть филиалы российской пропаганды в Украине.

Марина Данилюк-Ярмолаева пожертвовала временем и психикой, целенаправленно посмотрела ОПЗЖ-ТВ и собрала целую кучу примеров, которые наглядно демонстрируют - телеканалы Виктора Медведчука целенаправленно работают против Украины. И объясняет, почему Нацсовету можно и нужно на это реагировать.

Почему телеканалу "Наш" можно сомневаться в целесообразности украинской независимости? Какого эфира испугались даже пропагандисты с Ньюсвана? И почему Владимир Зеленский повторяет ошибки Петра Порошенко и тупо игнорирует медиа-спрут Медведчука?

А как вы думаете, должен ли Нацсовет заняться ОПЗЖ-ТВ? Оставляйте комментарий под этим видео, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Отвоюем украинский Youtube вместе!

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Медведчук Виктор (1789) Нацсовет ТРВ (572) пропаганда (3676) россия (95526) ТВ (1858) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+29
Та отправить мертведчука к олесе бузине та и всьо 😁
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05.09.2020 17:32
+16
За финансирование из госбюджета РФ, и призывы к изменению государственного устройства Украины, например.
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05.09.2020 17:34
+9
Единственный реалистичный вариант: просто ликвидировать заклятого врага Украины.
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05.09.2020 17:55
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Та отправить мертведчука к олесе бузине та и всьо 😁
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05.09.2020 17:32 Ответить
Единственный реалистичный вариант: просто ликвидировать заклятого врага Украины.
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05.09.2020 17:55 Ответить
так мертвяк не хоче...ховається за охороною.
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05.09.2020 18:45 Ответить
Мали ли чего то падло не хочет! Думаешь чаушеску хотел?
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05.09.2020 18:52 Ответить
Чаушеску не был кумом самого могущественнего человека на земле.
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09.01.2021 10:14 Ответить
Ну, Петя же не отправил. А Зеля и подавно!
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05.09.2020 18:13 Ответить
Рыбак рыбака ... ...
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05.09.2020 19:55 Ответить
При "Петє" вони сиділи під плінтусом.
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05.09.2020 20:20 Ответить
При парашенко ано сидело на трубе с салярай, каторую ******* иму и падарило.
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05.09.2020 22:02 Ответить
Если бы вместо плинтуса они гайдались на шыбыныце, то возможно Петя бы остался на второй срок.
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06.09.2020 11:51 Ответить
При пете мертвечук воспрял и начал с молчаливого согласия шоколадника скупать телеканалы и строить медиасеть российской пропаганды в Украине .Сильно подозреваю ,что назначение мертвечука переговорщиком в ткг и дача ему возможности скупать под себя телеэфир нашей страны было условием для разблокировки переговоров по донбассу в нормандской четвёрке,на которое шоколадник безропотно согласился
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06.09.2020 17:12 Ответить
Може вони вже перевзулись ?
Проєкт "Без цензури": Лайфхак: як і за що можна закрити ОПЗЖ-ТВ - Цензор.НЕТ 6178

Проєкт "Без цензури": Лайфхак: як і за що можна закрити ОПЗЖ-ТВ - Цензор.НЕТ 6337
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05.09.2020 20:18 Ответить
Соски..На корабельных не тянут.
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07.09.2020 02:13 Ответить
Бузина был никто - пустое место .
После убийства стал намного полезнее для ***** !
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06.09.2020 13:58 Ответить
ОПЗЖ нужно вюрезать,как тупиковую ветвь .Как гангрену на теле Украині. Иначе эта опухоль даст метастазы. Вырезать жестко и бескомпромиссно,не взирая на их вопли..
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07.09.2020 02:10 Ответить
Тогда при дется вырезать и большую часть Украины.
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09.01.2021 10:08 Ответить
_Кто хочет - ищет возможности. А вот кто не хочет - тот не хочет! И возможности ему не нужны. А вот Цензор и Прямой закрыть - верю - хочет.
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05.09.2020 17:34 Ответить
За финансирование из госбюджета РФ, и призывы к изменению государственного устройства Украины, например.
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05.09.2020 17:34 Ответить
зєлєнський це Моніка у буквальному змісті. Поки є кадиров який може висмикнути через ютуб зєлєнського і передати йому накази путєна, не буде ніякого закриття ОПЗЖ- тв.

Лише після того як зєлєнськая банда буде відірвана від державного корита.
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05.09.2020 17:37 Ответить
закрыть ОПЗЖ-ТВ/ Невозможно при власти кодлана Коломойского: Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами.
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05.09.2020 17:51 Ответить
Шире: этого невозможно нелепо ожидать от антиукраинской власти.
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05.09.2020 17:58 Ответить
басу надо бы немного прибавить - по локаторам режет(((
то шо, ПОП это не очень хорошо? (бежит жаловаться Антиколорадосу)
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05.09.2020 18:19 Ответить
Не вистачає сили це дивитися. Після таких відео і новин з'являються погані думки.
Є розуміння - що люди які живуть на українських землях, заслуговують такого гівна, 73% так точно.
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05.09.2020 18:41 Ответить
Мертвейчука вже можна саджати починаючи зі справи стуса Стуса (за наклеп і співучасть в доведенні до смерті). А якщо поритись як державні надра опинились у його власності можна хоч щодня справу клепати. От за сепаратизм і відверту пропаганду ворога на щонайменше трьох каналах ЗМІ не притягнешь. Бо після 6-ти років ВІЙНИ такого Закону в Україні НЕМАЄ.
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05.09.2020 18:53 Ответить
Причина такого состояния, в Украине закончились украинцы, они стали хохлами, теперь они говорят, какая разница, за триста втянулись жить в ярме, зачем усложнять себе жизнь, лучше не придумаель, моя хата скраю, а там хоть трава не расти.
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05.09.2020 19:08 Ответить
Поширю ваше відео, якщо українська версія сайту буде основною і новини розміщатимуться за адресою censor.net, а не censor.net/ua.
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05.09.2020 19:20 Ответить
І тут їм Порох наклав...
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05.09.2020 19:31 Ответить
Не то лукабздо набздело.
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05.09.2020 22:05 Ответить
Опа за Же!
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05.09.2020 19:42 Ответить
Марина Данилюк-Ярмолаева пожертвовала временем и психикой, целенаправленно посмотрела ОПЗЖ-ТВ и собрала целую кучу примеров, которые наглядно демонстрируют - телеканалы Виктора Медведчука целенаправленно работают против Украины. И объясняет, почему Нацсовету можно и нужно на это реагировать. Источник: https://censor.net/ru/v3217765

Скажу більше - всих РИГІВ ТРЕБА посадити, а майно КОНФІСКУВАТИ на користь України, зі Слуг Народу також ті хто працював на користь Кремля
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05.09.2020 20:28 Ответить
Я считаю единственно верным методом борьбы с этим антиукраинским движением-ПРЕСЛЕДОВАТЬ ИХ РУКОВОДСТВО ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ МЕТОДАМИ, вплоть до дезинтеграции их физического тела до молекул. Их не должно существовать во Вселенной. Спросите покойного Стуса!
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05.09.2020 20:59 Ответить
Астатки слить у канализассыю.
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05.09.2020 22:07 Ответить
может проще ликвидировать ?
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05.09.2020 22:07 Ответить
Я ту ОПЗЖ-гидоту не дивлюся, так що за факти з ролика - подяка. Але знову і знову автори не можуть позбутися порохофобських наративів. У них що контракт такий, що вони повинні на кожні 3-5 хвилин згадати хоч раз Порошенка в негативному контексті з будь якої тематики
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06.09.2020 00:10 Ответить
Не маю жодного сумніву, що з екранів українських підкасапських каналів на голови глядачів лл'ється беззупинний потік 25 кадрів, вмонованих фсб, що переконують глядачів у праведності цілей та діянь зЕленського, кАломойського, слуг народу та опзж за життя за правилами рф!
В них уже є досвід застосування цієї методи під час президентських виборів, коли у голови українців вбивали нісенітниці "про поганого крадія" Порошенка. Тепер, дехто відійшов від цього божевілля, але програма лохотронізації населення прокасапськими силами триває...
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06.09.2020 00:22 Ответить
Ви ж розумієте, що критикувати Зе не можна, а от плювати на державу та незалежність, здобуту кров'ю тисячі патріотів - будь ласка, топчіть.
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06.09.2020 09:47 Ответить
ЗА всё нужно благодарить Петра Алексеевича, он сделал судебную "реформу" И он позволил за годы своего правления окрепнуть и укрепить свои позиции и Медведчуку, Бойко, Ахметову, Вилкулам, и остальным про российским "деятелям" в Украине.
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06.09.2020 10:32 Ответить
Достал из вюнючей помойки эту всю свору .
Только Ахметов и Вилкул -- это отдельная группировка и напрямую не связанная как Мертветчук с ****** !
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06.09.2020 14:07 Ответить
Это правда . Именно так : Зеленский , как и его предшественник Порошенко играют в одну и ту же игру : оне намеренно выбирают себе "спаринг партнёра" очевидного и непопулярного ***** . Только у Вофика игра стала уже треугольником , где кроме Мертвечука и ОПЗЖ ещё появляется третий спаринг партнёр - Петя и ЕС ...

Бо как и Пепе , так и ЗЕ нечем крыть против Юли или Гриценко . Тем более , что у Юли с Гриценко нет своих медиа и за ними не стоят олигархи .
Олигархов в этом анализе забыли включить в список игроков . Но откуда бы взялся ЗЕ и его "Слуги однорукого бандита" , если он не устраивал бы олигархат ?!
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06.09.2020 14:05 Ответить
Да, за Юлієй не стоять олігархи.... Щоправда одягається вона на десяток середніх зарплат по країні та живе в маєтку якого більшості читачів не побудувати чи купити за кілька їхніх життів
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07.09.2020 21:04 Ответить
ЮВТ була до 1998 року багатішою за Ахметова ... Так що на тому фоні шмутки й навіть маєткок це як до столяра бутилка молока .
Я не мав такі статик ніколи , але сумку Луї Вітон й моя жінка може себе дозволити .
Це такий собі погляд "торговки сімками" , коли дивляться на якісь там шмутки тих , хто колись займався бізнесом .
Крім того , зять Юлі серьозно займається бізнесом в США , а чоловік має середній бізнес в Чехії . Головне для політика не мати конфлікту інтересів , як то є в Порошенко , коли він на політиці усі 20 років в політиці збільшував свої статки .
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07.09.2020 22:20 Ответить
а Юля по-вашому при владі зменшувала свої статки?
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08.09.2020 21:30 Ответить
Відчуйте різницю - за 20 років в політиці , Юля була один раз віце-прем"єром - 10 місяців , два рази - прем"єром 8 місяців (2005) й 2 роки (2008-2010) . Взагалом при владі 3.5 роки й 16.5 років в жорсткій оппозиції .
Тепер Пєтя - за ті ж самі 20 років на різних "хлібних" посадах при владі - 17 років й в опозиції 3 роки . Даже в тих сухих цихерака відчувається якістна різниця : для кого влада це можливість провести свою програму , а для кого лише засіб збільшення статків ... Хто при будь якій владі рветься до корита . В 1998 році загальний капітал родини Тимошенко оцінювався "Форбсом" як приблизно 12 млд. долларів . А вже в 2000 році це призвище зникло з "Форбсу" й з того часу тисячи таких шавок як богословська рилом землю копали , щоб якийсь актив знайти . В 2012 рокі Пахло з Ібуковичем (й Порошенко те ж був у тому уряді міністром) найняли вже британське агенство , що ну щось знайти хоч де на Земній кільці - результат : "куй цілих , кер десятих" , як писав один ********* класик .
Хоча моя особиста оцінка , що мільярдні статки не можуть зникнути без залишка . Може десь серед мінорних властників того ж Майкрософту , або якогось еквадорського концерну й залишилось щось - це я припускаю .
Головне для політика не мати свого бізнесу в рідній країні й через коррупційні схеми збільшувати свої активи на 500-1000 відсотків .
А ось це очевидний факт , що десь в 2000 році коли Порошенко був дрібним мілійонером , навіть не мульті ... 20-50 млн. було , а в 2013 вже потрапив у п"ятірку українського "Форбс" з капіталізацією приблизно в 1.3 млд. баксоїдів . Тобто збогатів десь в 80 разів . Й усе це під час активної участі в самих високих щаблях влади й на топ-посадах .

P.S. Ну не згадуйте , будь ласочка , жіночий парфюм й якійсь сумки від кутюр"є .
Будинок в Пущі -- ось це інше , хоча б нерухомість , але ж таки не порівнянно з бізнес активом суттєвим .
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09.09.2020 03:29 Ответить
якщо ви дійсно живете в Ізраїлі, то може ваша жінка і може дозволити собі Луї Вітон і може навіть не підробний.
Але наша Юля, судячи з її декларацій, бідна як церковна миша і може дозволити (згідно її статків) хіба що сумочку зі шкіри молодого дермантина з Троєщинського ринку Києва.
Але одягається вона геть не по статкам з декларації, а тому закидання Порошенку його доходів та протиставлення в цій площині Юлі - якось виглядає непереконливо.
Я не вважаю Порошенка святим. Мабуть при приватизації у 90-х рр він теж не все зробив чисто, але в плюси йому безумовно можно занести Рошен, тролейбуси Богдан і навіть маршрутки.
Ну а мінуси вже всім і так відомі - це здебільшого співпраця з російським бізнесом та білоруським в останній час
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27.09.2020 23:50 Ответить
 
 