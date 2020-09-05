Проект "Без цензуры": Лайфхак: Как и за что можно закрыть ОПЗЖ-ТВ. ВИДЕО

Сегодня "Без цензуры" помогает Нацсовету по вопросам радио и ТВ понять, за что закрыть филиалы российской пропаганды в Украине.

Марина Данилюк-Ярмолаева пожертвовала временем и психикой, целенаправленно посмотрела ОПЗЖ-ТВ и собрала целую кучу примеров, которые наглядно демонстрируют - телеканалы Виктора Медведчука целенаправленно работают против Украины. И объясняет, почему Нацсовету можно и нужно на это реагировать.

Почему телеканалу "Наш" можно сомневаться в целесообразности украинской независимости? Какого эфира испугались даже пропагандисты с Ньюсвана? И почему Владимир Зеленский повторяет ошибки Петра Порошенко и тупо игнорирует медиа-спрут Медведчука?

А как вы думаете, должен ли Нацсовет заняться ОПЗЖ-ТВ? Оставляйте комментарий под этим видео, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления.

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