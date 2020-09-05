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В Минске вывесили национальный флаг на тросе между высотками. Приехали пожарные. ОМОН "отсёк гражданских". А флаг ускользнул. ВИДЕО
В Минске сторонникам революции удалось спасти национальный флаг из рук пожарных, приехавших его снимать.
Об этом написал в Фейсбуке волонтер Юрий Касьянов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Минске вывесили национальный флаг на тросе между двумя высотками. Это теперь каждый день (каждую ночь) случается. Приехали пожарники снимать с самым большим подъёмником в Беларуси (пожарным больше нечем заниматься), жители заблокировали машину, ОМОН "отсёк гражданских", мачту подняли, а флаг... ускользнул!.. Неуловимые беларуские партизаны его вытянули из лап карателей", - рассказал Касьянов.
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Для страны, которая 26 лет находилась под диктатурой, даже для вывешивания флага нужна очень сильная смелость.
Лука и ОМОН расформирует и тут же в отставку подаст...
Нашы продкi змагалicя i памiралi за родную Лiтву. Калi б iх хто назваў у той час белымi рускiмi ( беларусамi ), яны палiчылi б такое iмя cмяротнай абразай. Для ix маскаль ( пазней расеяц, «белы цi чорны» ) быў галоўным ворагам, у войнах з якiм загiнула палова насельнiцтва.
Я тоже знаю вашу историю и то, что вы и есть литвины, настоящие восточные европейцы, а ваши народы-братья, это поляки и прибалты, а никак не россияне.
Хорошо, что хоть кто-то в вашем советском колхозе, который вам построил Лукашенко, это знает и помнит.Несите правду о своей истории в народ,.
А еще я верю, что рано или поздно белорусы вернуться туда, где им и должно быть, в Восточную Европу, к своим братским народам, европейцам.
У них по закону есть только определённые места для национального флага?
https://vimeo.com/455061029
Жители минского «Каскада» уже вернули на место знамя, за которым сегодня безуспешно охотились тихари.
https://vimeo.com/455082396
Что с ним сделают? Начнут гоняться на вертолёте ? Палить из ПТУРов ?
В любом случае это будет потешный цирк.
Деньги на дрон - по доллару с каждого кому не всё равно.
Книга "Історія Русів" Георгія Кониського, Архієпископа Білоруського. Книга вперше передрукована в Москві в 1846 році в університетській друкарні, хоча з'явилася за сто років до цього (в XVII столітті, ще до окупації московитами ВКЛ) і поширювалася в рукописах.
Так ось книга, "Історія Русів" дуже чітко дає відповідь на питання про час повного звільнення східних територій слов'янської Київської Русі від татаро-монгольського і московитського посягання. Вона стверджує: звільнення відбулося в 1320 році. Послухаємо автора, який написав "Історію Русів" .
Гедимін Князь року 1320-го, прийшов в землі Росіяни з воїнством своїм литовським і литвинським, з'єднавшись з руським з - воїнством Київським, що складалося під командою воєвод руських Пренцеслава, Світольда і Блуда та полковників Громвала,, Перунада, Ладана... і інших, знищили і вигнали з Русі (зі Східної України і Білорусі ) монголо-татар, перемігши їх у трьох битвах і в останній, головній, над річкою Ірпінь, де вбиті Тимур і Дівлат, князі татарські, принци ханські і на їх стороні монгольського холуя князя київського станіслава. В битві на боці орди також брали участь величезна зграя підступно замаскованих під нібито "росіян" але москалів - угро-фінів, рабів Золотої орди з московського улусу яких теж всіх знищив Великий князь Русі Гедимін.
Після цих перемог відновив Гедимін правління Руське під начальством вибраних народом осіб, а над ними поставив намісником своїм з руського роду Князя Ольшанського, після якого було з того ж руського роду багато інших намісників і воєвод ". (Георгiй Кониський." Iсторiя Русiв ". Київ, 1991 рiк, ст. 41.).
Видно пора знову як і раніше потрібно негайно об'єднатись братнім слов'янським - балтським народам: польському, українському, литовському, білоруському і дати жорстку відсіч загарбникам з ******** не слов'янської кацапської орди з кривавої паРаші.
Група видатних міжнародних вчених і експертів в області генетики провела в лабораторії Німеччини масштабне генетичне дослідження ДНК жителів всієї України. Результати дослідження свідчать про великі відмінності слов'ян -українців від НЕ слов'ян нібито росіян але угро- фінів. Концентрація гаплогрупи хромосом, яку вчені ідентифікують, як успадковану від аріїв, виявлена у 53% досліджених українців, цей ген є і у багатьох інших народів Європи. "Українці є прямими предками (прабатьками європейців, і територія ******** України - колискою раси нинішньої слов'янської і європейської цивілізації".
А у придуманих тільки в 18 столітті монголоїдних угро-фінів нібито росіян показник гаплогруп хромосом, успадкованих від аріїв і трипільців, в порівнянні з слов'янами українцями дуже малий він нікчемний. "Це свідчить про те, що ДНК аріїв - слов'ян українців і не слов'ян але чомусь нібито росіян і вони є абсолютно різними етносами, і ми з ними є генетично навіть далекими" родинними - братніми народами "як це брехливо стверджували наші споконвічні вороги татаро - угро фіни москалі нібито вялікороси, - йдеться в дослідженні вчених генетиків.