В Минске вывесили национальный флаг на тросе между высотками. Приехали пожарные. ОМОН "отсёк гражданских". А флаг ускользнул. ВИДЕО

В Минске сторонникам революции удалось спасти национальный флаг из рук пожарных, приехавших его снимать.

Об этом написал в Фейсбуке волонтер Юрий Касьянов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Минске вывесили национальный флаг на тросе между двумя высотками. Это теперь каждый день (каждую ночь) случается. Приехали пожарники снимать с самым большим подъёмником в Беларуси (пожарным больше нечем заниматься), жители заблокировали машину, ОМОН "отсёк гражданских", мачту подняли, а флаг... ускользнул!.. Неуловимые беларуские партизаны его вытянули из лап карателей", - рассказал Касьянов.

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