С начала суток обстрелов со стороны противника на Донбассе не зафиксировано, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским воинами.
"Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, подразделения Объединенных сил продолжают выполнять свои задачи по назначению", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.
Отмечается, что с начала текущих суток в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
"Режим тишины сохраняется в полной мере. Однако защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника", - сообщают в пресс-центре.
Напомним, 4 сентября наемники российско-террористических войск один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Неподалеку от населенного пункта Авдеевка боевики произвели одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей из стрелкового оружия. Украинские военнослужащие не пострадали.
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Вот, ещё есть тыпилы, что в сказки верят.
Нарисуй у себя на лбу и каждый день в зеркало смотри. Может дойдет.
Хотя нет, какое дойдет. Доходящий орган там отсутствует.
1. Надеются болтологией в Минске добиться большего, чем войной.
2. Обустраивают зимние укрепления и огневые точки.
И тот, кто не понимает таких простых вещей, должен лечиться у психиатра.
В чем это противоречит моим утверждениям?
Или ты споришь по методу "трёх зелёных свистков"?
Утро у ЗЕленых генералов в сутки не входит.
https://censor.net/ru/news/3217717/naemniki_rf_veli_ogon_iz_granatometov_vblizi_avdeevki_poter_net_podrazdeleniya_oos_prodoljayut_tushit