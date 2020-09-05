С начала суток обстрелов со стороны противника на Донбассе не зафиксировано, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским воинами.

"Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, подразделения Объединенных сил продолжают выполнять свои задачи по назначению", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе размещают тяжелую артиллерию с нарушением договоренностей, - штаб ООС

Отмечается, что с начала текущих суток в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Режим тишины сохраняется в полной мере. Однако защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника", - сообщают в пресс-центре.

Напомним, 4 сентября наемники российско-террористических войск один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Неподалеку от населенного пункта Авдеевка боевики произвели одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей из стрелкового оружия. Украинские военнослужащие не пострадали.

Также читайте: В повестку дня 75-й сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе, - замглавы МИД Джапарова