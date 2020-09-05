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Новости Видео Агрессия России против Украины
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С начала суток обстрелов со стороны противника на Донбассе не зафиксировано, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским воинами.

"Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, подразделения Объединенных сил продолжают выполнять свои задачи по назначению", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе размещают тяжелую артиллерию с нарушением договоренностей, - штаб ООС

Отмечается, что с начала текущих суток в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Режим тишины сохраняется в полной мере. Однако защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника", - сообщают в пресс-центре.

Напомним, 4 сентября наемники российско-террористических войск один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Неподалеку от населенного пункта Авдеевка боевики произвели одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей из стрелкового оружия. Украинские военнослужащие не пострадали.

Также читайте: В повестку дня 75-й сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе, - замглавы МИД Джапарова

Автор: 

Донбасс (26956) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
Дяку, дуже дякую твоєму презервенту що поховав мої надії на звільнення мого краю від загарбників.
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05.09.2020 18:34
+2
мне интересно Ваше мнение - а Черчелю или Рузвельту было по вашему все равно , с Петеном все понятно ?
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05.09.2020 18:30
+2
Всеодно ніхто не вірить вашим звітам... Зараз до ОБСЄ, яке за звичай сліпе і глухе і то більше віри ніж до вашої "звітності", бо ви брехуни! А ОБСЄ зараз дає інші дані ...
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05.09.2020 18:57
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мне интересно Ваше мнение - а Черчелю или Рузвельту было по вашему все равно , с Петеном все понятно ?
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05.09.2020 18:30 Ответить
Не всех ещё зе-тыпилов капитуляция власти образумила.
Вот, ещё есть тыпилы, что в сказки верят.
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05.09.2020 18:31 Ответить
Дяку, дуже дякую твоєму презервенту що поховав мої надії на звільнення мого краю від загарбників.
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05.09.2020 18:34 Ответить
Мир не выплакивают. Мир завоевывают.
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05.09.2020 19:04 Ответить
Дэбил твой ЗЕлох. ДЭ-БИЛ.
Нарисуй у себя на лбу и каждый день в зеркало смотри. Может дойдет.
Хотя нет, какое дойдет. Доходящий орган там отсутствует.
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05.09.2020 19:40 Ответить
Що, цікаво, найближчими днями скаже місія ОБСЄ?
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05.09.2020 18:22 Ответить
Очередные"грабёж,пиз@еж и провокация"!!!
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05.09.2020 18:25 Ответить
Пардоньте. а хто у нас противник, "та сторона" ?
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05.09.2020 18:30 Ответить
Домбаси з іхтамнетами.
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05.09.2020 18:37 Ответить
а, ну да нуда, шахтьори и iхтиандрi.
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05.09.2020 19:00 Ответить
Ти сумліваєшся що там стріляють і домбаські бандюки?
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05.09.2020 19:09 Ответить
я СОМНЕВАЮСЬ ЧТО ОНИ КОРЕННЫЕ ДОНБАСЦЫ.
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05.09.2020 19:46 Ответить
Так шо, ДЬІРА обісралась зносити укріплення ЗСУ?
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05.09.2020 18:35 Ответить
Сепары не стреляют только по двум причинам:
1. Надеются болтологией в Минске добиться большего, чем войной.
2. Обустраивают зимние укрепления и огневые точки.
И тот, кто не понимает таких простых вещей, должен лечиться у психиатра.
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05.09.2020 18:37 Ответить
Наивный, там минируют всю серую зону, бесплатное "не стреляют" бывает только в мышеловке.
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05.09.2020 18:55 Ответить
Ну минируют и что?
В чем это противоречит моим утверждениям?
Или ты споришь по методу "трёх зелёных свистков"?
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05.09.2020 19:33 Ответить
Успокойся, тебе никто не противоречит. И даже не спорит. Не льсти себе.
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05.09.2020 19:42 Ответить
тогда в чем смысл твоих постов - только комменты засрать?
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05.09.2020 19:56 Ответить
Мальчик, кроме говна в мире есть много чего интересного.Не будь таким узколобым и не меряй окружающих по своим предпочтениям.
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05.09.2020 19:59 Ответить
Деточка, когда чувствуешь говно - проверь в первую очередь собственный диван.
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05.09.2020 20:48 Ответить
Во первых, я не чувствую, его чувствуешь ты, начав писать про "засрать", то есть ты и твоё дерьмо чувствуете друг друга даже без проверки дивана)).
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05.09.2020 21:01 Ответить
Т.е. утренний обстрел опять не считается. И так каждый день.

Утро у ЗЕленых генералов в сутки не входит.
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05.09.2020 18:39 Ответить
Как быть с этим?

https://censor.net/ru/news/3217717/naemniki_rf_veli_ogon_iz_granatometov_vblizi_avdeevki_poter_net_podrazdeleniya_oos_prodoljayut_tushit
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05.09.2020 18:43 Ответить
А врать и предавать Украину тоже они ЗЕ заставляют?
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05.09.2020 19:09 Ответить
У зелескотов обстрел из гранатомёта - не считается обстрелом?! Или они имеют в виду, что сегодня ВСУ не обстреливало их братушек -апалченцев?!
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05.09.2020 18:54 Ответить
Всеодно ніхто не вірить вашим звітам... Зараз до ОБСЄ, яке за звичай сліпе і глухе і то більше віри ніж до вашої "звітності", бо ви брехуни! А ОБСЄ зараз дає інші дані ...
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05.09.2020 18:57 Ответить
Эта чмошная называет террористов и уооловников противником, они получила вказивку, или она тупая дура?
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05.09.2020 19:16 Ответить
Может она и тупая,но читать умеет
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05.09.2020 20:11 Ответить
 
 