"Один за всех и все за одного", - Тихановская записала новое видеообращение к гражданам Беларуси. ВИДЕО

Тихановская поприветствовала всех, кто намерен прийти на "Марш Единства", который должен состояться в Беларуси 6 сентября.

Бывшая кандидат в президенты Беларуси и главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала белорусов в воскресенье 6 сентября выйти на Марш единства. Свое видеообращение она опубликовала в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Страна Для Жизни (@stranadlyazhizni) 5 Сен 2020 в 9:52 PDT

"В нашей семье всегда было так, что один за всех и все за одного. И я очень рада, что именно этот лозунг стал основным на Марше единства, который состоится завтра в 14:00", - сказала Тихановская.

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Она прибавила, что приветствует всех, кто придет на марш и что вместе народ Беларуси — сила.

"Конституционная реформа, конечно, нужна, но нужна уже после проведения новых выборов. Изменения должны быть, но уже после избрания нового президента", - заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в эфире своего YouTube-канала.

Она отметила, что с ней уже связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских государств. Однако звонка со стороны РФ не было.

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"Мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся", - сказала Тихановская.