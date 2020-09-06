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Кулеба о "деле вагнеровцев": Отношения с Беларусью уже не могут быть такими, как прежде. Это недружественная политика. ВИДЕО

Кулеба назвал политику Беларуси в отношении Украины недружественной.

Такое мнение в эфире "Прямой" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого. И не только из-за массовых и системных нарушений прав человека в Беларуси, но и из-за решения по "вагнеровцам", потому что Украина во всем, оказывается, виновата. То есть Россия реально начинает там заводить своих специалистов, а обвиняют Украину. Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть. Моя политика в дипломатии всегда очень проста: если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ", - заявил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев": только враги Украины могут быть против проверки фактов, - Лерос

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

Беларусь (7891) Кулеба Дмитрий (2880) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+14
Конечно недружественная!
А то сделали из Минска восточную Женеву!
Столицю диктатури платформой мирних переговоров? Смешно!
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06.09.2020 10:13
+7
Вагнерівці- це і є операція, яку злили. Не маніпулюйте!
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06.09.2020 10:21
+6
Так виходить, що ОП і сом сцикло разом з силовиками тупо брешуть, що не було ніякої операції, а це Держ.зрада, як ні як.
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06.09.2020 10:14
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Конечно недружественная!
А то сделали из Минска восточную Женеву!
Столицю диктатури платформой мирних переговоров? Смешно!
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06.09.2020 10:13 Ответить
Твій любий Пу
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06.09.2020 10:23 Ответить
Дурник, пихні і літи у Сонечне місто!
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06.09.2020 10:37 Ответить
Тобі зрозумілою!
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06.09.2020 10:44 Ответить
Зеленський розповів Лукашенку про спецоперацію українських спецслужб, а Лукашенко кинув Зеленського і сам арештував вагнерівців!
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06.09.2020 10:50 Ответить
Ми смішні, з висоти твоєї "вчоності"?
Все знаєш?
А все знає тільки ідіот. Науково встановлено.
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06.09.2020 11:09 Ответить
Практика ідіотів - це великий опит.
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06.09.2020 11:14 Ответить
В твоєму випадку "опит".
Пиши українською, коли такий розумний.
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06.09.2020 11:24 Ответить
Манія твоєї величі лікується
Не маю часу з тобою - зелеманом, спорити
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06.09.2020 11:30 Ответить
Так виходить, що ОП і сом сцикло разом з силовиками тупо брешуть, що не було ніякої операції, а це Держ.зрада, як ні як.
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06.09.2020 10:14 Ответить
Але й НЕ ЗАПЕРЕЧУВАВ.
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06.09.2020 10:20 Ответить
Вагнерівці- це і є операція, яку злили. Не маніпулюйте!
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06.09.2020 10:21 Ответить
Ну кассаб хьітрьій.
Він же умисне посилається на Кулебу.
Але ж і там збрехав, бо Клеба на пряме питання Калниньша на сьогоднішньому Прямому, послався на свою підписку держслужбовця про нерозголошення.
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06.09.2020 10:25 Ответить
Шустера хай подивится, якраз там цікаво було....опзж та слюгі в один голос кричали, що це все брехня! Ніякої операції не було!
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06.09.2020 10:28 Ответить
А хто така Шустера?
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06.09.2020 12:00 Ответить
«Ві всьо ффрьоттііііііііі !!!!!» (с)
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06.09.2020 10:50 Ответить
А чому Бутусова викликали в прокуратуру по "неіснуючій операції"?
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06.09.2020 10:55 Ответить
Так чому твої обранці блокують створення комісії по вагнерівцям?))) Чого вони бояться?
Звичайно, ти тут можеш завивати про "вифсьоврьоті", знаємо, проходили)
А ти спостерігай зі сторони. Ти лишень спостерігати й можеш.
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06.09.2020 11:08 Ответить
"Так чому твої обранці блокують створення комісії по вагнерівцям?))) Чого вони бояться?" (С)
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06.09.2020 11:12 Ответить
І нічого там не ворушиться в голові? Просто задай собі це питання, і спробуй дати відповідь. Це називається - думати. Так роблять зазвичай ті, хто не лише спостерігає і яким "какаяразніца".
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06.09.2020 11:19 Ответить
І кому я що приписував? Пруф))

Дивись яка річ- расєя блокувала створення міжнародної комісії по МН-17, усіляко блокує і зриває слухання. Як вважаєш, чому? Є у тебе своя думка щодо цього?
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06.09.2020 11:28 Ответить
У нас сегодня кучу мусора подпалили.... Тоже комиссию создавать?
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06.09.2020 12:03 Ответить
Ти хто такий?))
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06.09.2020 12:18 Ответить
Тебя пославший!
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06.09.2020 12:21 Ответить
xD вологі мрії лахтоботви мене мало цікавлять.

https://censor.net/ru/photo_news/3217824/arev_obnarodoval_protokol_sbu_s_familiyami_vagnerovtsev_a_takje_bilety_boevikov_na_reyis_v_stambul_eto

На, жри
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06.09.2020 12:23 Ответить
Жри-- это занятие для ПЕСыкив, и сывочёлого Свына!
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06.09.2020 12:30 Ответить
Паламарчук,тебе не надоело писать одно и тоже,ну все знмют кто ты и на кого работаешь,ну палишься так грубо!!!
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06.09.2020 11:21 Ответить
Елена, я когда-то скопировал его ответ, он сам за сабя скажет:

https://censor.net/user/453111
ответил на https://censor.net/comments/locate/3141116/01921572-1c18-727c-ad69-8ce0f70319c9 в теме https://censor.net/news/3141116/portnov_anonsiruet_ugolovnoe_proizvodstvo_protiv_poroshenko_v_svyazi_s_otdyhom_na_maldivah
Я знаю гімн України а також математику та інші предмети, а твоїх зебілів навчали в трусксвці табличці множення. Зрозумів неук?
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06.09.2020 12:33 Ответить
Дякую!!!!Спасибо!!!! Просто - КЛАСС!!!!!
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07.09.2020 15:18 Ответить
Кулеба о "деле вагнеровцев": Отношения с Беларусью уже не могут быть такими, как прежде. Это недружественная политика - Цензор.НЕТ 5426
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06.09.2020 10:14 Ответить
Нарешті прозрів.
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06.09.2020 10:15 Ответить
Ганьба, ганьба. Тобі також.
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06.09.2020 10:22 Ответить
То це білоруси винні, що Зєлєнскій рощвів під своїм крилом цілий курятник з аґентів ФСБ? То це білоруси повинні чистити цей курятник і просити вибачення у українців, родичі, батьки, сини яких загинули через кацапську агресію? Цікава логіка.
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06.09.2020 10:21 Ответить
Тобі потрібно з 1 класу почати освіту знову. Потім поспілкуємось, хто що повинен і чому.
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06.09.2020 10:24 Ответить
Не спалося? Дуло сильно? Співчуваю. 😌
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06.09.2020 10:28 Ответить
Ростик, то усе вірно. Але білоруси - такі собі *********** свині. І довіряти їм не можна.
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06.09.2020 12:34 Ответить
Хто такі білоруси, вірніше більшість з них, я знаю. Але запитую ще раз - це вони винні у тму, Що ОПа Зєлєнского стала рестораном "Елефант" для кацапських аґентів і диверсантів?
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06.09.2020 12:45 Ответить
1.Давай по черзі. Яке питання обговоюється у статті? Що білорусам довіряти не можна. Це вірно? На 100%.
2.Ви переїхали на питання, чи винуваті білоруси в гріхах земразі. Ні, не винуваті, це ми з вами винуваті, що бидло до цього часу керує країною.
Але в статі все ж про пункт 1 ідеться, і тут я з ним згоден. Конфлікт вичерпано?
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06.09.2020 13:24 Ответить
Кулеба у видачі вагнерівці мацкві звинуватив білорусів. Насправді винними є ті, хто здав деталі операції чи тим же бвлорусам, чи кацапам. Тому я і пишу, що немає чого Кулебі вину продажної влади перепюкладати на бвюілорусів, які ніколи нам не були союзниками. Офіційний Мінськ - точно не був.
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06.09.2020 13:43 Ответить
Ну треба ж! Щось його сьогодні понесло. Мабуть, черга дійшла. Прямо, прозрєніє якесь наступило. А до того очі засцяні були?
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06.09.2020 10:21 Ответить
Так а що ви хотіли !?

..Кулеба о "деле вагнеровцев": Отношения с Беларусью уже не могут быть такими, как прежде. Это недружественная политика - Цензор.НЕТ 3315Кулеба о "деле вагнеровцев": Отношения с Беларусью уже не могут быть такими, как прежде. Это недружественная политика - Цензор.НЕТ 7578...
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06.09.2020 10:27 Ответить
Кулеба о "деле вагнеровцев": Отношения с Беларусью уже не могут быть такими, как прежде. Это недружественная политика - Цензор.НЕТ 4805
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06.09.2020 10:27 Ответить
Лукашеску не хочет платитьь Путлеру за газ 127 долларов за тонну....,Германия братская платит 67 а мы 2 раза больше....
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06.09.2020 10:29 Ответить
Нарэшце ва Украiне з'явiу'ся зусiм не дрэнны кiрау'нiк Мiнiстэрства Замежных Спрау'. Стау'лю лайк.
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06.09.2020 10:33 Ответить
В Украину инвестиции не пойдут,пока у власти Зелемойские.После отжатия братьями Суркисами бабла из Приватбанка,многие очень подумают а ради чего? Судья Вовк все равно отберет Майно... или бабло
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06.09.2020 10:34 Ответить
Не с Беларусью, а с резидентом захватившим незаконно власть посредством фальсификации выборов. По сути Беларусь - это народ Беларуси, а не плешивый обкуренный тракторист. Кстати Лука, кокс аргентинский пробовал? Попробуешь, попробуешь, поробуй только отказаться, тебе деваться некуда, и вид у тебя будет как у мочалки Захаровой.
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06.09.2020 10:34 Ответить
Це той народ, який всіма руками і ногами в мокшанію рветься? Для мене поки що Лука=Тіхановська=Народ Білорусії.
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06.09.2020 13:27 Ответить
деле вагнеровцев/ "Вы (Зеленский) могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем." - депутат СН. Выпросившему извинение у Кадырова пианисту Уинстоном Черчиллем стать не суждено. Вместо всемирной славы и уважения - позорный осиновый кол в репутацию Главнокомандующего.- О предательстве в кабинете президента Украины и провале операции по задержанию "вагнеровцев"
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06.09.2020 10:42 Ответить
А до дєрьмака немає питань? Все нормально?
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06.09.2020 10:51 Ответить
Дипломатія, це вміння балансувати, відстоюючи інтереси держави.
В Україні дипломатія вмерла півторароки тому.
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06.09.2020 11:10 Ответить
А товарообіг з країною окупантом мало того що він є, так він щей виріс в три рази. У них в голові мухи замість спротиву. Вони можуть тільки продати землю, або її просто віддати окупанту политу кров'ю захисників України. Якось дивно Лукашенко ворог, а про Путіна язик запхнули в сіднічні м'язи. Він така тоталітарна скотина як і Алєксандр Ригоравіч навіть гірша бо він є воєнний злочинець
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06.09.2020 11:48 Ответить
брехло!!! ты с венедиктовой обсыкался от страха , при мысли о том ,что надо ехать и забирать вагнеревцов из Беларусии , и смелости у тебя хватает только брехать Украинцам ! кому ты угождаешь подобными заявлениями - ты сам не знаешь , марионетка !!!
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06.09.2020 12:25 Ответить
Кулеба - маніпулятор. "Вагнерівців" врятував зрадник в ОП або зрадник Зе. Прийде час, зовсім скоро, коли потрібно буде відповідати за цю зраду та інші зради, яких багато здійснила зелена пліснява. Будете відповідати!
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06.09.2020 12:29 Ответить
неужели? Лучше поздно чем никогда
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06.09.2020 15:28 Ответить
це та кулеба ,що працює секретаркою завхоза ОП єрмака в міністерстві закордонних справ ?
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06.09.2020 15:48 Ответить
 
 