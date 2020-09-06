Кулеба о "деле вагнеровцев": Отношения с Беларусью уже не могут быть такими, как прежде. Это недружественная политика. ВИДЕО
Кулеба назвал политику Беларуси в отношении Украины недружественной.
Такое мнение в эфире "Прямой" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого. И не только из-за массовых и системных нарушений прав человека в Беларуси, но и из-за решения по "вагнеровцам", потому что Украина во всем, оказывается, виновата. То есть Россия реально начинает там заводить своих специалистов, а обвиняют Украину. Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть. Моя политика в дипломатии всегда очень проста: если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ", - заявил Кулеба.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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А то сделали из Минска восточную Женеву!
Столицю диктатури платформой мирних переговоров? Смешно!
Все знаєш?
А все знає тільки ідіот. Науково встановлено.
Пиши українською, коли такий розумний.
Не маю часу з тобою - зелеманом, спорити
Він же умисне посилається на Кулебу.
Але ж і там збрехав, бо Клеба на пряме питання Калниньша на сьогоднішньому Прямому, послався на свою підписку держслужбовця про нерозголошення.
Звичайно, ти тут можеш завивати про "вифсьоврьоті", знаємо, проходили)
А ти спостерігай зі сторони. Ти лишень спостерігати й можеш.
Дивись яка річ- расєя блокувала створення міжнародної комісії по МН-17, усіляко блокує і зриває слухання. Як вважаєш, чому? Є у тебе своя думка щодо цього?
https://censor.net/ru/photo_news/3217824/arev_obnarodoval_protokol_sbu_s_familiyami_vagnerovtsev_a_takje_bilety_boevikov_na_reyis_v_stambul_eto
На, жри
https://censor.net/user/453111
ответил на https://censor.net/comments/locate/3141116/01921572-1c18-727c-ad69-8ce0f70319c9 в теме https://censor.net/news/3141116/portnov_anonsiruet_ugolovnoe_proizvodstvo_protiv_poroshenko_v_svyazi_s_otdyhom_na_maldivah
Я знаю гімн України а також математику та інші предмети, а твоїх зебілів навчали в трусксвці табличці множення. Зрозумів неук?
2.Ви переїхали на питання, чи винуваті білоруси в гріхах земразі. Ні, не винуваті, це ми з вами винуваті, що бидло до цього часу керує країною.
Але в статі все ж про пункт 1 ідеться, і тут я з ним згоден. Конфлікт вичерпано?
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В Україні дипломатія вмерла півторароки тому.