Разумков о вероятности отставки Кабмина перед местными выборами: В нашем государстве много чего может произойти. ВИДЕО

Отставка Кабинета Министров Украины под руководством премьера Дениса Шмыгаля перед местными выборами маловероятна.

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" 5 сентября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"В нашем государстве много чего может произойти. Если мы говорим с вами о том, что можно будет на кого-то переложить свою ответственность или ответственность в целом, я думаю, что это маловероятно, и примеры в истории Украины это хорошо демонстрируют", – прокомментировал Разумков.

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Спикер Рады подчеркнул, что говорить об отставке правительства сейчас трудно.



"Я не гадаю на кофе", – заявил он.



"Пока нет таких ни предложений от народных депутатов Украины, ни заявлений от Кабинета Министров о сложении своих полномочий. Мы будем работать дальше слаженно и эффективно в интересах государства", – резюмировал Разумков.