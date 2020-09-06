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Разумков о вероятности отставки Кабмина перед местными выборами: В нашем государстве много чего может произойти. ВИДЕО

Отставка Кабинета Министров Украины под руководством премьера Дениса Шмыгаля перед местными выборами маловероятна.

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" 5 сентября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"В нашем государстве много чего может произойти. Если мы говорим с вами о том, что можно будет на кого-то переложить свою ответственность или ответственность в целом, я думаю, что это маловероятно, и примеры в истории Украины это хорошо демонстрируют", – прокомментировал Разумков.

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Спикер Рады подчеркнул, что говорить об отставке правительства сейчас трудно.

"Я не гадаю на кофе", – заявил он.

"Пока нет таких ни предложений от народных депутатов Украины, ни заявлений от Кабинета Министров о сложении своих полномочий. Мы будем работать дальше слаженно и эффективно в интересах государства", – резюмировал Разумков.

Автор: 

ВР (29246) Кабмин (14027) местные выборы (2752) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+8
Разумков о вероятности отставки Кабмина перед местными выборами: В нашем государстве много чего может произойти - Цензор.НЕТ 2089
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06.09.2020 11:39
+5
МаминіРимині війська.
Янелох чотириразовий.

Разумков о вероятности отставки Кабмина перед местными выборами: В нашем государстве много чего может произойти - Цензор.НЕТ 4773

https://twitter.com/yanahtyrska/status/1292149081419272198/photo/1
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06.09.2020 11:37
+5
Да-да, нового премьер-министра несите в студию; этот проделал в бюджете дыру в размере 300 миллиардов гривен, и больше не нужен.
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06.09.2020 11:41
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МаминіРимині війська.
Янелох чотириразовий.

Разумков о вероятности отставки Кабмина перед местными выборами: В нашем государстве много чего может произойти - Цензор.НЕТ 4773

https://twitter.com/yanahtyrska/status/1292149081419272198/photo/1
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06.09.2020 11:37 Ответить
Як у нас під час строкової казали:" Снімі п..ду надень пілотку!"
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06.09.2020 11:40 Ответить
І чорний пояс на шиї. Всьо путьом.
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06.09.2020 11:44 Ответить
Разумков про ймовірність відставки Кабміну перед місцевими виборами: У нашій державі багато що може статися - Цензор.НЕТ 4996
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06.09.2020 12:12 Ответить
Разумков о вероятности отставки Кабмина перед местными выборами: В нашем государстве много чего может произойти - Цензор.НЕТ 2089
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06.09.2020 11:39 Ответить
Пакращуть там де цього просять. Просіть і буде дано вам.(Біблія)
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06.09.2020 11:47 Ответить
Кручу, верчу - на..ать хочу!
Ось і вся ваша зелена політика в нашій багатостраждальній країні.
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06.09.2020 11:39 Ответить
А чего на 112? Зашёл бы сразу на на "расея1" поумничать. А по факту блеет,как дурачок. Не знаю..всё может быть..все что угодно...Дебил.
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06.09.2020 11:40 Ответить
Да-да, нового премьер-министра несите в студию; этот проделал в бюджете дыру в размере 300 миллиардов гривен, и больше не нужен.
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06.09.2020 11:41 Ответить
"В нашем государстве много чего может произойти." Источник: https://censor.net/ru/v3217818

Тіки не в державі, а в тому цирку, який ви створили в державі! А решта все правильно - ці засиділись вже. Самокатчик і пів року не протримався... Ой, а шо? Бєня знов з ахмєткою глеки побив?
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06.09.2020 11:42 Ответить
Як ЗЕлайно залізло на табуретку, так і почались чудєса.
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06.09.2020 11:49 Ответить
О чем это он. В Украине 6 лет вообще ничего не происходит. Стабильное болото.
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06.09.2020 11:52 Ответить
Та після 21.04.2019 хто б сумнівався.
Тут вже й питання, що воно взагалі з Государством проізойті може.
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06.09.2020 11:54 Ответить
А почему никто не пишет о том, что местные выборы на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей скорее всего не состоятся 25.10.2020, и будут перенесены так, чтобы синхронизировать их по времени с "выборами" в Лугандоне под дулами автоматов }{уйла?
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06.09.2020 11:54 Ответить
Не в вашем. НЕ В ВАШЕМ.
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06.09.2020 11:55 Ответить
В нашем государстве много чего может произойти.- Какое ещё там государство. У барыги дел не впроворот: ему Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса .Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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06.09.2020 11:56 Ответить
Может быть хватит переставлять кровати ,а пора менять зелёных ****** 😡😡🤔
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06.09.2020 12:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gONXSQ__yrs СепаРаша
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06.09.2020 14:31 Ответить
разумков - продуманое говно..
мне, с "высоты" двух реальных образований, университетских в том числе, проживания и работы в Западной Сибири среди непуганых медведей-обезьян, реальной службы в горячих точках Кавказа, в среде реальноразных людей Востока - это особенно заметно..
зебилы, вы выбрали ботаников и клоунов - втішайтеся, дебіли-експериментатори, фани сватів та чотирьох весіль.....
а за тих, хто , серед виборців Зєлі, має совість називати себе українцями, мені соромно і просто нема цензурних слів...(
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06.09.2020 15:27 Ответить
Разумков про ймовірність відставки Кабміну перед місцевими виборами: У нашій державі багато що може статися - Цензор.НЕТ 8013
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06.09.2020 17:29 Ответить
 
 