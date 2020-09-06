Разумков о вероятности отставки Кабмина перед местными выборами: В нашем государстве много чего может произойти. ВИДЕО
Отставка Кабинета Министров Украины под руководством премьера Дениса Шмыгаля перед местными выборами маловероятна.
Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" 5 сентября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
"В нашем государстве много чего может произойти. Если мы говорим с вами о том, что можно будет на кого-то переложить свою ответственность или ответственность в целом, я думаю, что это маловероятно, и примеры в истории Украины это хорошо демонстрируют", – прокомментировал Разумков.
Спикер Рады подчеркнул, что говорить об отставке правительства сейчас трудно.
"Я не гадаю на кофе", – заявил он.
"Пока нет таких ни предложений от народных депутатов Украины, ни заявлений от Кабинета Министров о сложении своих полномочий. Мы будем работать дальше слаженно и эффективно в интересах государства", – резюмировал Разумков.
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Янелох чотириразовий.
https://twitter.com/yanahtyrska/status/1292149081419272198/photo/1
Ось і вся ваша зелена політика в нашій багатостраждальній країні.
Тіки не в державі, а в тому цирку, який ви створили в державі! А решта все правильно - ці засиділись вже. Самокатчик і пів року не протримався... Ой, а шо? Бєня знов з ахмєткою глеки побив?
Тут вже й питання, що воно взагалі з Государством проізойті може.
мне, с "высоты" двух реальных образований, университетских в том числе, проживания и работы в Западной Сибири среди непуганых медведей-обезьян, реальной службы в горячих точках Кавказа, в среде реальноразных людей Востока - это особенно заметно..
зебилы, вы выбрали ботаников и клоунов - втішайтеся, дебіли-експериментатори, фани сватів та чотирьох весіль.....
а за тих, хто , серед виборців Зєлі, має совість називати себе українцями, мені соромно і просто нема цензурних слів...(