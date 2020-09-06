"Кошмар! Что творится! Твою мать!": Жесткие задержания протестующих в Гродно и Бресте. ВИДЕО

В разных городах Беларуси ОМОН жестко задерживал вышедших на мирный протест людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает онлайн Телеграм-канал NEXTA Live.

Первые задержания в регионах начались в Гродно, о чем также сообщала NEXTA Live. "Ультражесткие задержания в Гродно. Старый мост. Жесткие стычки. Поливают газом. (Спустя какое-то время - ред.) В Гродно на Советской площади. ОМОН ушел. На проспекте Янки Купалы идет большая колонна протестующих", - таким образом развивалась ситуация в северо-западном областном центре Беларуси.

Задержания в Бресте возле ЦУМа также біли очень жетскими.

В Барановичах протестующие не давали силовикам задержать мужчину.

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