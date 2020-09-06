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"Кошмар! Что творится! Твою мать!": Жесткие задержания протестующих в Гродно и Бресте. ВИДЕО

В разных городах Беларуси ОМОН жестко задерживал вышедших на мирный протест людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает онлайн Телеграм-канал NEXTA Live.

Первые задержания в регионах начались в Гродно, о чем также сообщала NEXTA Live. "Ультражесткие задержания в Гродно. Старый мост. Жесткие стычки. Поливают газом. (Спустя какое-то время - ред.) В Гродно на Советской площади. ОМОН ушел. На проспекте Янки Купалы идет большая колонна протестующих", - таким образом развивалась ситуация в северо-западном областном центре Беларуси.

Задержания в Бресте возле ЦУМа также біли очень жетскими.

В Барановичах протестующие не давали силовикам задержать мужчину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Минске протестующие пришли к резиденции Лукашенко. ВИДЕО

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Беларусь (7891) задержание (6675) протест (5858)


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Топ комментарии
+81
...эх, беларусы, у вас ведь ресурсы просто шикарные...
"Кошмар! Что творится! Твою мать!": Жесткие задержания протестующих в Гродно и Бресте - Цензор.НЕТ 4430
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06.09.2020 18:01
+74
патамушта букеты мусорам дарите несвежие...
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06.09.2020 17:55
+59
_Свои права и страну так просто у бандитов вы не вырвете. Только через их труп. А не через песни, пляски, променады и цветы людоедским харям.
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06.09.2020 17:57
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Річку Сож знаєш? Північний берег - Білорусь, південний - Україна... Ширина - метрів 50 при впадінні в Дніпро... А в Лісах під Горностаївкою на возах їздять, не те що пішки ходять...
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07.09.2020 09:52 Ответить
у "штабу трьох домогосподарок" (імпотентного,які вся білоруська "революція") жевріє надія,що розгориться Всебілоруський страйк,і Бацька сам піде...

Я б більше від цього давав ймовірність що Бацька за пару місяців знову захіоріє Ковід-2019(антитіла дієві 4 місяці).....
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06.09.2020 20:23 Ответить
Ну что, как вам мирная революция? подарили цветы мусорам? Теперь ловите ответку. Мусора как и маньяки и ***** доброту воспринимают как слабость врага
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06.09.2020 19:27 Ответить
HOMO SAPIENS вже через все це проходив.
"Кошмар! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті - Цензор.НЕТ 371
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06.09.2020 19:27 Ответить
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06.09.2020 20:24 Ответить
НКВДшным карателям цветочки не зашли
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06.09.2020 19:34 Ответить
за битого двох небитих дають -
і розпочинається полювання на лошківі/ОМОН (потрібне підкреслити)
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06.09.2020 19:36 Ответить
Пацифізм - пастка для корисних ідіотів.

Ні одна нація не отримала свободу без проливання крові.
Білоруси, вашу толерантність, миролюбство тиран сприймає, як слабкість і моральну неповноцінність. Тиран розуміє лише силу, а як що не покажете силу, то вас будуть гнобить поки ви не почнете спротив, який знесе тирана.
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06.09.2020 19:38 Ответить
ахаха, да ну? а куча колоний британии?
из тебя историк, как из меня христианин или марсианин
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06.09.2020 20:44 Ответить
ни одна!
---
если ты про забастовки Ганди - так не они дали независимость, учи историю
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07.09.2020 01:19 Ответить
Я там "Ларисі-білорусці", вище, цілу "лекцію" по геополітиці, прочитав, саме на порівнянні "Індії Ганді" і Білорусі трьох домогосподарок"...
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07.09.2020 04:17 Ответить
нафиг мне Ганди-инди, когда есть куча папуасий, откуда томми убрались сами? жабоеды тоже оставили немало племен за так.
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07.09.2020 08:05 Ответить
ни одной
везде была кровь, как в в алжире или индокитае, как в "черной" африке

ну и сравнивать азиопскуюбеларашу с просвещенными бриттами... это тоже от нехватку ума
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07.09.2020 08:35 Ответить
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1302573009547517952 5 ч

сначала подумала (первый взгляд мельком), что это фотки с Крыма, когда его захватывали. Ан нет.
Оказалось, что это уже Беларусь.
Но "вежливые человечки" те же.

"Кошмар! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті - Цензор.НЕТ 9716
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06.09.2020 19:53 Ответить
аффтар проверял паспорта у них?
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06.09.2020 20:18 Ответить
нэ знаю, но нэпохожэ шоп Рашка нэ нагадила и там
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06.09.2020 20:45 Ответить
Народ уже распознаёт в соц сетях российскую титушню с Питера, что громит кафешки...
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06.09.2020 19:55 Ответить
можно ссылочки?
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06.09.2020 20:19 Ответить
В нехте скрины.
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06.09.2020 20:23 Ответить
ну так давай, посмотрим.
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06.09.2020 20:26 Ответить
В телеграмме свой формат видео, сюда не вставишь. Вот это тело там конкретно быковало и уже почистило аккаунт.

"Кошмар! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті - Цензор.НЕТ 8184

"Кошмар! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті - Цензор.НЕТ 8744
"Кошмар! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті - Цензор.НЕТ 2601
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06.09.2020 20:36 Ответить
А откуда известно что он питерский?
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06.09.2020 23:55 Ответить
"Кошмар! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті - Цензор.НЕТ 8620
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06.09.2020 20:24 Ответить
а в итоге Господь поклал на него хер!
теперь горит в аду
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06.09.2020 22:54 Ответить
там великий відсоток людей,особливо студенти,виходять на протести щоб мати кейс затримання,побиття для подачі в майбутньому на політику,наприклад в Штати...ітшники валять з Білорусі всі...
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06.09.2020 20:08 Ответить
поки що у планах...ІТ-шників..

бо звалити,коли "валять усі" не так просто.. зокрема продати нерухомість не задешево....
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06.09.2020 20:26 Ответить
родителям оставят, те продадут. врядли у них есть своя недвижимость
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06.09.2020 21:15 Ответить
Останутся только те,кто может сделать игру,,симулятор бульбовода,,
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06.09.2020 20:30 Ответить
Выше даже не читаю, так называющей себя страной. пи......... а. Проглотят, акулы мира, спасения нет .Вопрос один, какая из акул.
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06.09.2020 20:30 Ответить
Это уже солдаты НАТО или еще нет?
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06.09.2020 21:44 Ответить
Циган нікуди не дінеться та сам не піде. Тримайтеся. Захищайтеся. Боріться.
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06.09.2020 23:30 Ответить
Треба починати мирно палити шини
Запалив і хай собі палає, а якщо сурьозно то у білорусів починається боротьба за Незалежність Белорусі тільки зараз і Кремль проти Незалежності Білорусі.
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07.09.2020 00:42 Ответить
- Что вы делаете?
- Как это что? Арестовываем среди вас самых активных. Будем им в отделении отшибать почки. Мучить. Делать инвалидами.
- ПА-А-А-ЗОР!!!
- Это вам позор. За то, что вы - овцы-терпилы.
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07.09.2020 01:15 Ответить
Беларусы продолжают бороться за свободу на коленях с цветочками в руках, крича о справедливости под чучелами ленина. Они смотрят подобно тупорылым баранам, как пиз..дят и арестовывают их друзей. У них, видите ли, партизанские гены... Гены пресмыкающихся рабов! Вот к чему приводит совкодрочерство...
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07.09.2020 02:26 Ответить
Если такие бесхребетные , зачем идти кроликом в пасть удава?...хтозна
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07.09.2020 04:28 Ответить
А ти Фазіля Іскандера читав? Саме філософську казку "Кролики та удави"? Якщо ні, то почитай - багато чого цікавого зустрінеш... Білорусь "у всій красі"...
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07.09.2020 05:48 Ответить
Нет огня без шин и горючего.
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07.09.2020 11:40 Ответить
вангую, мразь лукашенковская будет гасить самых активных, остальные разбегутся по квартирам. титушня в намордниках их пресует, а они кричат позор.
а может пора отпресовать титушню, переодетых мусоров,что бы боялись нос высунуть из мусарни. не?
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07.09.2020 13:43 Ответить
януШЕСКУ тоже начинал с насилия..
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07.09.2020 16:20 Ответить
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