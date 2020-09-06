30 040 244
"Кошмар! Что творится! Твою мать!": Жесткие задержания протестующих в Гродно и Бресте. ВИДЕО
В разных городах Беларуси ОМОН жестко задерживал вышедших на мирный протест людей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает онлайн Телеграм-канал NEXTA Live.
Первые задержания в регионах начались в Гродно, о чем также сообщала NEXTA Live. "Ультражесткие задержания в Гродно. Старый мост. Жесткие стычки. Поливают газом. (Спустя какое-то время - ред.) В Гродно на Советской площади. ОМОН ушел. На проспекте Янки Купалы идет большая колонна протестующих", - таким образом развивалась ситуация в северо-западном областном центре Беларуси.
Задержания в Бресте возле ЦУМа также біли очень жетскими.
В Барановичах протестующие не давали силовикам задержать мужчину.
Топ комментарии
+81 Топ Ган
показать весь комментарий06.09.2020 18:01
+74 Don Bessam #359417
показать весь комментарий06.09.2020 17:55
+59 NonCFist
показать весь комментарий06.09.2020 17:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я б більше від цього давав ймовірність що Бацька за пару місяців знову захіоріє Ковід-2019(антитіла дієві 4 місяці).....
і розпочинається полювання на лошківі/ОМОН (потрібне підкреслити)
Ні одна нація не отримала свободу без проливання крові.
Білоруси, вашу толерантність, миролюбство тиран сприймає, як слабкість і моральну неповноцінність. Тиран розуміє лише силу, а як що не покажете силу, то вас будуть гнобить поки ви не почнете спротив, який знесе тирана.
из тебя историк, как из меня христианин или марсианин
---
если ты про забастовки Ганди - так не они дали независимость, учи историю
везде была кровь, как в в алжире или индокитае, как в "черной" африке
ну и сравнивать азиопскуюбеларашу с просвещенными бриттами... это тоже от нехватку ума
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1302573009547517952 5 ч
сначала подумала (первый взгляд мельком), что это фотки с Крыма, когда его захватывали. Ан нет.
Оказалось, что это уже Беларусь.
Но "вежливые человечки" те же.
теперь горит в аду
бо звалити,коли "валять усі" не так просто.. зокрема продати нерухомість не задешево....
Запалив і хай собі палає, а якщо сурьозно то у білорусів починається боротьба за Незалежність Белорусі тільки зараз і Кремль проти Незалежності Білорусі.
- Как это что? Арестовываем среди вас самых активных. Будем им в отделении отшибать почки. Мучить. Делать инвалидами.
- ПА-А-А-ЗОР!!!
- Это вам позор. За то, что вы - овцы-терпилы.
а может пора отпресовать титушню, переодетых мусоров,что бы боялись нос высунуть из мусарни. не?