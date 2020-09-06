С начала суток на Донбассе двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли, трое - получили ранения, - пресс-центр. ВИДЕО

На 42-й день действия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреливали украинские позиции. Если это будет продолжаться, Объединенные силы применят все силы и средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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Уточняется, что вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.

"В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил. Раненому защитнику вовремя оказана медицинская помощь. Военнослужащего доставили в лечебное учреждение", - информируют в пресс-центре.

Вблизи населенного пункта Шумы зафиксирован один провокационный выстрел из подствольного гранатомета.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае повторного открытия прицельного огня в сторону украинских позиций, Объединенные силы оставляют за собой конституционное право на применение всех сил и средств для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.

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При этом военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Пожар вблизи Луганского ликвидирован, в районах населенных пунктов Трехизбенка и Лопаскино - локализован.

"Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семьям погибших воинов", - сообщают в пресс-центре.

Также 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая следовала к месту тушения районе населенного пункта Новгородское.

"В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

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В то же время, отмечают в пресс-центре, по состоянию на шесть часов вечера 6 сентября Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.