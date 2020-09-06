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С начала суток на Донбассе двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли, трое - получили ранения, - пресс-центр. ВИДЕО

На 42-й день действия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреливали украинские позиции. Если это будет продолжаться, Объединенные силы применят все силы и средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ООС в Красногоровке: ранен украинский воин, устранявший последствия пожара, - пресс-центр

Уточняется, что вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.

"В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил. Раненому защитнику вовремя оказана медицинская помощь. Военнослужащего доставили в лечебное учреждение", - информируют в пресс-центре.

Вблизи населенного пункта Шумы зафиксирован один провокационный выстрел из подствольного гранатомета.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае повторного открытия прицельного огня в сторону украинских позиций, Объединенные силы оставляют за собой конституционное право на применение всех сил и средств для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.

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При этом военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Пожар вблизи Луганского ликвидирован, в районах населенных пунктов Трехизбенка и Лопаскино - локализован.

"Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семьям погибших воинов", - сообщают в пресс-центре.

Также 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая следовала к месту тушения районе населенного пункта Новгородское.

"В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

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В то же время, отмечают в пресс-центре, по состоянию на шесть часов вечера 6 сентября Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.

Автор: 

ранение (3384) Донбасс (26956) потери (4384) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Віталій Барабаненко

@baraban088

·https://twitter.com/baraban088/status/1302040902278545409 5 сент.

Харьковщина должна знать своих героев!
Пока пожарные собирались, этот человек не долго думая сел в трактор и пахал возле жилых домов во время пожара. Тем самым локализировал переброс огня и спас по меньшей мере 20 жилых домов. Зовут Тесленко Сергей Григорьевич.

С начала суток на Донбассе двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли, трое - получили ранения, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6103
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06.09.2020 18:42
+24
убили бойцов орки, а пожар виноват.
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06.09.2020 18:42
+19
С начала суток на Донбассе двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли, трое - получили ранения, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6252
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06.09.2020 18:38
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И да, самого главного Фокина не забудьте. Пускай предложит пожару полную автономию на дамбасе
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06.09.2020 20:15 Ответить
"двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли, трое - получили ранения" - чем Аваков занимался, в то время когда армия пожар тушила?
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06.09.2020 20:57 Ответить
Двое погибших, трое раненных, только за один день и по официальным данным. Только вот, гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,

где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения
с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля,
которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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06.09.2020 21:34 Ответить
слава героям!
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06.09.2020 22:03 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
Героям слава!!!

ГНИДАМ горіти в пеклі.
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06.09.2020 22:09 Ответить
Від початку доби на Донбасі два бійці, які брали участь у гасінні пожеж, загинули, троє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9816
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06.09.2020 22:16 Ответить
поджоги, 100%, искусственного происхождения..в условиях,как бы перемирия, это дополнительный маневр отвлечь личный состав на тушение пожара, внести сумятицу в подразделениях, плюс уничтожение военного имущества..это варварские методы, но чего ещё можно ждать от орков и "заезжих бурятов" , у них на паРаше сжечь несколько миллионов гектаров леса запросто, а тут тем более..и как видим это работает, без формального острого обострения обстановки
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06.09.2020 22:50 Ответить
Зачем их там тушить грибы собирать..нелюди какой то фигней поливают наверно ночью дронами..а феодалы генералы адмиралы
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07.09.2020 00:19 Ответить
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