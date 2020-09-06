С начала суток на Донбассе двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли, трое - получили ранения, - пресс-центр. ВИДЕО
На 42-й день действия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреливали украинские позиции. Если это будет продолжаться, Объединенные силы применят все силы и средства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Уточняется, что вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.
"В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил. Раненому защитнику вовремя оказана медицинская помощь. Военнослужащего доставили в лечебное учреждение", - информируют в пресс-центре.
Вблизи населенного пункта Шумы зафиксирован один провокационный выстрел из подствольного гранатомета.
"Командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае повторного открытия прицельного огня в сторону украинских позиций, Объединенные силы оставляют за собой конституционное право на применение всех сил и средств для сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.
При этом военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Пожар вблизи Луганского ликвидирован, в районах населенных пунктов Трехизбенка и Лопаскино - локализован.
"Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семьям погибших воинов", - сообщают в пресс-центре.
Также 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая следовала к месту тушения районе населенного пункта Новгородское.
"В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
В то же время, отмечают в пресс-центре, по состоянию на шесть часов вечера 6 сентября Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.
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потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,
где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения
с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля,
которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
Одужання пораненим.
Героям слава!!!
ГНИДАМ горіти в пеклі.