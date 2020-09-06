"Титушки" разгромили кафе в Минске, в котором прятались участники акции протеста, позже выяснилось, что это силовики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестные без формы с дубинками разбили дверь кафе. Среди них журналисты узнали начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николая Карпенкова.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Около семи часов вечера полтора десятка неизвестных в кепках, масках и с дубинками в руках ворвались в кофейню O’Petit в самом начале проспекта Победителей, сообщило издание. Там укрылись демонстранты. Неизвестные разбили дубинками стеклянные двери и вломились внутрь. Они выволокли наружу несколько человек. Никто из обозначенных сотрудников внутренних дел ничего не предпринял.

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Люди пытались отбить парней. В ответ неизвестные в масках и с дубинками начали их избивать. На видео видно, как один из неизвестных толкает девушку, которая стоит на лавочке - она падает в кусты. Также видно, что неизвестные в масках бьют дубинками лежащих людей.

Посетители кафе на Немиге, где силовики разбили дверь, возмущены: "Мы пришли попить кофе, кушали маффины, в кафе стали забегать люди, сотрудники закрыли дверь. Люди в гражданской одежде сначала прошли мимо кафе, а потом пришли целенаправленно, разбили витрину, поставили ребят к стене, нашего друга забрали, забрали еще зонтик с бело-красной лентой".

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Позже в человеке, который разбивал двери, журналисты идентифицировали начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николая Карпенкова.







"Предварительно известно: сотрудники милиции преследовали активных участников несанкционированного массового мероприятия. Эти граждане провоцировали сотрудников милиции своим поведением (умышленно вели себя вызывающе, грубо выражались в адрес сотрудников). При попытке сотрудниками милиции задержать протестующих, они закрылись в кафе, фактически забаррикадировались. Их было менее 10 человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан", - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Был ли среди них Николай Карпенков - она не подтвердила и не опровергла.

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