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"Титушки" разгромили кафе в Минске, в котором прятались участники акции протеста, позже выяснилось, что это силовики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестные без формы с дубинками разбили дверь кафе. Среди них журналисты узнали начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николая Карпенкова.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Около семи часов вечера полтора десятка неизвестных в кепках, масках и с дубинками в руках ворвались в кофейню O’Petit в самом начале проспекта Победителей, сообщило издание. Там укрылись демонстранты. Неизвестные разбили дубинками стеклянные двери и вломились внутрь. Они выволокли наружу несколько человек. Никто из обозначенных сотрудников внутренних дел ничего не предпринял.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали "титушки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Люди пытались отбить парней. В ответ неизвестные в масках и с дубинками начали их избивать. На видео видно, как один из неизвестных толкает девушку, которая стоит на лавочке - она падает в кусты. Также видно, что неизвестные в масках бьют дубинками лежащих людей.

Посетители кафе на Немиге, где силовики разбили дверь, возмущены: "Мы пришли попить кофе, кушали маффины, в кафе стали забегать люди, сотрудники закрыли дверь. Люди в гражданской одежде сначала прошли мимо кафе, а потом пришли целенаправленно, разбили витрину, поставили ребят к стене, нашего друга забрали, забрали еще зонтик с бело-красной лентой".

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Позже в человеке, который разбивал двери, журналисты идентифицировали начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николая Карпенкова.

Титушки разгромили кафе в Минске, в котором прятались участники акции протеста, позже выяснилось, что это силовики 01
Титушки разгромили кафе в Минске, в котором прятались участники акции протеста, позже выяснилось, что это силовики 02
Титушки разгромили кафе в Минске, в котором прятались участники акции протеста, позже выяснилось, что это силовики 03

"Предварительно известно: сотрудники милиции преследовали активных участников несанкционированного массового мероприятия. Эти граждане провоцировали сотрудников милиции своим поведением (умышленно вели себя вызывающе, грубо выражались в адрес сотрудников). При попытке сотрудниками милиции задержать протестующих, они закрылись в кафе, фактически забаррикадировались. Их было менее 10 человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан", - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Был ли среди них Николай Карпенков - она не подтвердила и не опровергла.

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Автор: 

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) силовики (2799) Минск (1562) титушки (507)


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Топ комментарии
+31
Люди без вормы и знаков различия избивающие людей называются бандитами а не силовиками. Усвойте уже ето наконец.
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06.09.2020 22:11
+27
Там с одного сняли маску - питерским оказался. Ниже в теме привёл его данные.
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06.09.2020 22:08
+25
пазор-пазор-пазор.....................
а так не пробовали?
"Титушки" разгромили кафе в Минске, в котором прятались участники акции протеста, позже выяснилось, что это силовики - Цензор.НЕТ 2504
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06.09.2020 22:08
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https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/06/ohorontsi-sadu-shevchenka-pobili-vidviduvachiv-harkiv-yani-vijshli-na-piket-u-harkovi-na-pidtrimku-postrazhdalih-video-foto/ Титушки Кернеса избили парня с девушкой в Парке Шевченко! Будте осторожні в городе Харьков - здесть идет подготовка к избранию Кернеса....даже если за него никто не проголосует.... как обычно!
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07.09.2020 06:59 Ответить
Ну очевидно, что белорусам придется как то защищатся. Дык собственно как это и было в Украине. Абсолютно нормально если люди сначала нейтрализуют "титушек". Т.е. тех, которые одеты в штатское, и это просто элементарная самооборона.
Если это силовики, то они должны быть одеты и иметь шевроны, остальные подлежат нейтрализации. А палки есть всюду и под ногами.
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07.09.2020 07:11 Ответить
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