Участники акции в Минске прыгали в реку, убегая от силовиков. Вытаскивавших их из воды спасателей нашли и задержали. ВИДЕО

Спасаясь от неизвестных в масках и силовиков, люди прыгали в реку Свислочь в парке Победы в Минске.

Соответствующее видео опубликовало издание TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.

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Снятое происходило 6 сентября, после того как участники Марша единства практически разошлись. Силовики устроили рейд в Парке Победы. Чтобы избежать задержаний, митингующие прыгнули с набережной в реку. Там их подобрали спасатели - и перевезли на другой берег озера, где находится их станция.

По данным нескольких независимых источников, вечером 6 сентября были задержаны спасатели, которые вытащили из воды тех, кто прыгнул в Свислочь, спасаясь от ОМОНа. Один из источников сообщает Euroradio, что шесть сотрудников станции водоспасательной организации, расположенной на озере Комсомольск, сейчас находятся в Центральном РОВД Минска.

Напомним, 6 сентября в Минске и других городах Беларуси прошел очередной Марш единства. Акции сопровождались жесткими задержаниями.

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