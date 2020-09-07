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Участники акции в Минске прыгали в реку, убегая от силовиков. Вытаскивавших их из воды спасателей нашли и задержали. ВИДЕО

Спасаясь от неизвестных в масках и силовиков, люди прыгали в реку Свислочь в парке Победы в Минске.

Соответствующее видео опубликовало издание TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Титушки" разгромили кафе в Минске, в котором прятались участники акции протеста, позже выяснилось, что это силовики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Снятое происходило 6 сентября, после того как участники Марша единства практически разошлись. Силовики устроили рейд в Парке Победы. Чтобы избежать задержаний, митингующие прыгнули с набережной в реку. Там их подобрали спасатели - и перевезли на другой берег озера, где находится их станция.

По данным нескольких независимых источников, вечером 6 сентября были задержаны спасатели, которые вытащили из воды тех, кто прыгнул в Свислочь, спасаясь от ОМОНа. Один из источников сообщает Euroradio, что шесть сотрудников станции водоспасательной организации, расположенной на озере Комсомольск, сейчас находятся в Центральном РОВД Минска.

Напомним, 6 сентября в Минске и других городах Беларуси прошел очередной Марш единства. Акции сопровождались жесткими задержаниями.

Также смотрите: "Кошмар! Что творится! Твою мать!": Жесткие задержания протестующих в Гродно и Бресте. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7891) задержание (6675) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) Минск (1562)


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Топ комментарии
+34
ну, все-таки в Украине есть честные и свободные выборы, а у тебя, раб, их нет
соси лукашенковские 80%

во-вторых, украинцы дважды восставали и дважды побеждали, а вы - ни разу

поэтому не сравнивай себя, раба, со свободными людьми

вот если станешь свободным, тогда только и поймешь, что свободные имеет право избирать и клоуна во власть
а раб типа тебя - имеет право только сосать причиндалы Луки

все, разговор закончен
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07.09.2020 02:14
+28
прыгали в реку… и что пели купалинку? угощали драниками? или кричали позор с балконов, одетой по-гражданке тетушне? телевизор в 14-м не смотрели? Зачем украинцы прошли весь свой путь, чтобы белорусы сейчас своих тихарей синхронным плаванием развлекали?
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07.09.2020 01:34
+15
Читаю наших "сяброу" и акуеваю, если честно. Сколько вы доходили до самообороны Майдана? Месяц? 1,5-2? А до этого все то же самое было и беркутня с титушками киздила и караводы с квiточками... Но дошло же наконец. Так вот. У нас все на самом деле не так уж безрадужно:
1) Люди начинают отбивать своих от мусоров. Поверьте, для нашего затюканного за годы диктатуры пипла - это очень большое достижение.
2) До людей начинает доходить, кто нам на самом деле - друг, кто - враг, а кто просто - торговый партнер. Очень для многих - это огромнейший разрыв шаблона (после 26 лет вливаний в мозг таракнье-совковой пропаганды и соловьиного помета), но... Глаза не врут, а мыслительный процесс какой-никакой имеется. Так что, это тоже можно записать в достижения.
3) Наверное самый главный козырь. Я бы сказал тяжелая артиллерия - айтишники. Вот их, таракан зря задел. Сейчас они просто веселятся: то на сайте МВД таракана с главмусором Караевым в розыск объявят, то на сайте Академии МВД, фоточку запилят гитлерюгенда с тараканом в центре Т.е., это чисто "по-приколу", они хакнули сайты госструктур. А если всерьез возьмутся за дело?
Поэтому завязывайте со своими "рабы"-"нерабы". Каждый своим путем идет к Свободе. Я не знаю, может уже завтра, до нашего большинства дойдет, что за Свободу нужно драться, а может вообще через полгода. А может вообще никогда. Время покажет. Но "ванговать" - дело глупое и неблагодарное, как показывает практика. Ещё полгода назад ни у кого и в мыслях не было выходить куда-то с БЧБ сцягом, как и сам флаг воспринимался, как что-то неприемлимое и маргинальное. И тут на тебе. Сегодня уже сикелев слюни пускал про бело-красно-белы, под которым дидов сжигали Знакомо звучит? Вдвойне доставило, когда он рассказывал про Кондрусевича, зачем-то упомянул, что тот участвовал в службе, когда в Вильнюсе перезахоронили нашего национального героя "возглавившего "антироссийское" восстание" Кастуся Калиновского Я понимаю, что он тупой, как пробка жопализ, но хоть чуточку знание матчасти иметься должно же. А то совсем жиденько вышло

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07.09.2020 06:26
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Я те ж саме написав би, хоча вболіваю за білорусів. Мене також злить оце "абнімашкі, квіти та цьомчики"... Їх вбивають, а вони намагаються достукатись до совісті катів...
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07.09.2020 08:20 Ответить
"Досягнення" украiнськоi полiтичноi елiти за 29 рокiв незалежностi:тiльки двi краiни в свтii:Украiна i Зiмбабве не досягли рiвня ВВП 1990 року."Досягнення "украiнського народу:вiн маэ стару полiтичну елiту- бездарну,цинiчну,корумповану,користолюбну,а також маэ нову полiтичну елiту-скомороха(блазня),дивака,полiтичного авантюриста Зеленського та його команду,так звану партiю Слуга народа-це аморфне збiговисько безпринципних й нiкчемних людей.Бiлорусi i бiлорусам, хоч з економiкою повезло.Бацька Лукашенко-диктатор,шахрай(жулик),ганстер(вбивця),психований тип.Тут iлюзiй не повинно бути,тiльки збройна боротьба дозволить здолати Лукашенко та його злочинний режим!
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07.09.2020 08:56 Ответить
Ну эти еще, что прыгали в холодную воду и спасатели относительно мужественные люди, а вот на площадях и проспектах Минска последняя часть манифестаций угнетает.
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07.09.2020 01:37 Ответить
Какой-то из тебя херовый "доцент". Не находишь?
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07.09.2020 02:47 Ответить
Не стоит требовать от беларусов невозможного. У них сейчас по украинскому календарю 2004 год. Только с той разницей, что Кучма тогда категорически был против насилия, в Верховной Раде была вполне приличная оппозиция и был по крайней мере один действующий оппозиционный телеканал. У беларусов этого всего нет. Но движутся они все же в правильном направлении и все у них получится, но не факт, что в этот раз.
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07.09.2020 08:01 Ответить
а я и не требую
они сами вылезли и сделали заявку на свободу
а теперь не хотят ей соответствовать
значит, их забьют на мясо
без вариантов

и у них не 2004-й, а 1991-й, причем неудачный
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07.09.2020 08:36 Ответить
Скорее "не могут", чем "не хотят". И да, скорее всего их ждут репрессии, многим придется бежать из страны, но Лукашенко теперь из "бацьки" превратился в "усатого таракана" и править уже дальше так не сможет, во всяком случае Коленьке трон точно не светит.
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07.09.2020 08:59 Ответить
пы.сы. у них не будет "следующего раза"
мозги включи
сейчас протестующих батька поубивает или выгонит из страны, оставшихся сломает
а потом придут кацапы и дополируют
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07.09.2020 08:38 Ответить
Будет у них шанс, но только тогда, когда кацапам будет явно не до беларусов. Сейчас же спрыгнуть с кацапского кукана им не дадут, слишком плотно они на нем сидят.
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07.09.2020 09:04 Ответить
Що ви пропонуєте?
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07.09.2020 09:15 Ответить
Честно сказать, уже надоела эта "революция в Белоруссии"... Напоминает известную российскую пословицу: "Нас е-т - а мы крепчаем!" Если раньше лукашенко еще мог торговаться сколько ему РФ заплатит за то что он не будет сотрудничать с западом. То сейчас идет торговля за то что ему позволят быть хотя бы губернатором Белорусской области.
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07.09.2020 01:42 Ответить
Беларусы молодцы! Они всё делают правильно.
Беларусь будет в НАТО раньше чем Украина.
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07.09.2020 02:30 Ответить
Вполне может быть, что так и будет. Хотя тебя сейчас заплюют. Чтобы принять в НАТО Украину, нужны яйца. А вот Беларусь туда пройдет по быстрой процедуре, как и Грузия.
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07.09.2020 02:50 Ответить
Не кажіть, куме, "гоп", поки не перескочите. Может бути все... "Волю народу" Турції хтось питав? А в неї вже 50 років територіальний конфлікт з Грецією (Північний Кіпр). І нічого - повноцінний і я би сказав, що цінний член НАТО, не дивлячись на всі протиріччя.
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07.09.2020 03:15 Ответить
То же самое можно было бы сказать и о Грузии в 2003 во время революции Роз. Но почему то я уверен, что Грузия до 2025 года будет в НАТО, а Украина нет. Поспорим?
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07.09.2020 03:32 Ответить
Всьому свій час, у всякого процесу є внутрішня логіка і доки людей не дістануть, не доведуть до крайньої межі, пояснювати їм, що треба радикалізуватись, не має сенсу.
Може буде український сценарій, а може стануть на коліна перед ****** як армяшки, а може винайдуть свій власний метод революції.
Тільки час покаже.
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07.09.2020 05:04 Ответить
Участники акции в Минске прыгали в реку, убегая от силовиков. Вытаскивавших их из воды спасателей нашли и задержали - Цензор.НЕТ 7858
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07.09.2020 06:04 Ответить
Читаю наших "сяброу" и акуеваю, если честно. Сколько вы доходили до самообороны Майдана? Месяц? 1,5-2? А до этого все то же самое было и беркутня с титушками киздила и караводы с квiточками... Но дошло же наконец. Так вот. У нас все на самом деле не так уж безрадужно:
1) Люди начинают отбивать своих от мусоров. Поверьте, для нашего затюканного за годы диктатуры пипла - это очень большое достижение.
2) До людей начинает доходить, кто нам на самом деле - друг, кто - враг, а кто просто - торговый партнер. Очень для многих - это огромнейший разрыв шаблона (после 26 лет вливаний в мозг таракнье-совковой пропаганды и соловьиного помета), но... Глаза не врут, а мыслительный процесс какой-никакой имеется. Так что, это тоже можно записать в достижения.
3) Наверное самый главный козырь. Я бы сказал тяжелая артиллерия - айтишники. Вот их, таракан зря задел. Сейчас они просто веселятся: то на сайте МВД таракана с главмусором Караевым в розыск объявят, то на сайте Академии МВД, фоточку запилят гитлерюгенда с тараканом в центре Т.е., это чисто "по-приколу", они хакнули сайты госструктур. А если всерьез возьмутся за дело?
Поэтому завязывайте со своими "рабы"-"нерабы". Каждый своим путем идет к Свободе. Я не знаю, может уже завтра, до нашего большинства дойдет, что за Свободу нужно драться, а может вообще через полгода. А может вообще никогда. Время покажет. Но "ванговать" - дело глупое и неблагодарное, как показывает практика. Ещё полгода назад ни у кого и в мыслях не было выходить куда-то с БЧБ сцягом, как и сам флаг воспринимался, как что-то неприемлимое и маргинальное. И тут на тебе. Сегодня уже сикелев слюни пускал про бело-красно-белы, под которым дидов сжигали Знакомо звучит? Вдвойне доставило, когда он рассказывал про Кондрусевича, зачем-то упомянул, что тот участвовал в службе, когда в Вильнюсе перезахоронили нашего национального героя "возглавившего "антироссийское" восстание" Кастуся Калиновского Я понимаю, что он тупой, как пробка жопализ, но хоть чуточку знание матчасти иметься должно же. А то совсем жиденько вышло

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07.09.2020 06:26 Ответить
Беркутня безкарно нас не кіздила.
Тут ви помиляєтесь. Наші завжди давали відсіч.
Бої почались від моменту побиття студентів.
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07.09.2020 06:40 Ответить
И нашли тех, кто уши резал, Черновол избивал, и еще масса????
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07.09.2020 06:53 Ответить
Може і знайшли.
Хто знає...
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07.09.2020 09:02 Ответить
Держи 5. Все правильно. Вот только желания идти к свободе я не вижу. Есть желание идти в говнорашу, только уже не с тараканом, а с кем-нибудь другим.
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07.09.2020 06:56 Ответить
Ще чого..
В мене вроджене несприйняття москалів.
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07.09.2020 09:03 Ответить
Задержали спасателей за то, что они выполняли свои профессиональные обязанности и спасали людей?
Маразм лукашеску крепчает. Беларусы должны выиграть эту битву за свою свободу , иначе из ждут впереди только репрессии - с таким антирейтингом , как у лукашенко, иначе править ещё не придумали
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07.09.2020 06:45 Ответить
Цікаво, вони на льоту встигали квіти купити і подарувати омонівцям?
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07.09.2020 06:52 Ответить
Крысы Мавзолейныве всегда одинаковы во все века....Майдан Моряков Кронштадта топили в Неве,Тамбовских крестьян наградили химическим оружием...,На Тоцком полигоне взорвали ядерную бомбу и через 10 минут 50 000 бойцов пошли в Эпицентр взрыва типа отбивать атаку противника...Крысы есть КРЫСЫ...
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07.09.2020 07:24 Ответить
Ну про ядерные испытания в присутствии реальных военнослужащих - это, батенька, мог бы и поосторожней, раньше это было распространенной практикой в мире. могу кинуть ссылки на видео, но тебе это все равно не надо.
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07.09.2020 08:19 Ответить
Лукашеску арестовал Бабарику,теперь он начальником станет всея белорусов...,после Обнуления Лукашеску...
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07.09.2020 07:31 Ответить
Юрiй Винничук написав вiрш "Убий ********" про Януковича та його команду.Я переробив цей вiрш з огляду на подii в Белорусi:

Настала пора,кожен з белорусiв
Постав перед вибором часу
До влади прийшли диктатор Лукаш
З безбатченками i ментами

Здолали державу i склали до нiг
П'ючи вашу кров як вампiри
А iхний пахан,психований тип
Веде белорусiв до прiрви

Лукашенкi правлять свiй вiдьомский бал,
Зiйшла мов зоря,iхня раса
Бiлоруси знову раби
Убий психопата

Тебе не забуде Бiлорусь,коли
Шахтар з Солiгорська,
Ти вiзмеш у руки сталеве кайло
I вб'эш психопата

Нема в вас святiшоi бiльше мети
Чи iншого спасу!
У Бога прощення пiди попроси
I вбий психопата

Коли на тарiлочцi вас подадуть
Кремлю,що вже плямкаэ ласо
Бо буде запiзно,повстань i убий
Убий психопата
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07.09.2020 08:31 Ответить
Не революція, а такі події нагадують уболівальників в футбол, одні за Луку бульбофана інші за Вофку з його газпромівським озером і дзюуудо, а ще деякі за прокремлівську опозицію з олігофренів, бо дісна опозиція знищена ще років з 20 назад. Таке враження що йде вибір між Муссоліні з його м'яким фашизмом і Гітлером з його жорским націонал-соціалізмом.
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07.09.2020 09:07 Ответить
В принципі білоруси відпрацьовують дуже багато цікавих старих і нових тактик вборотьбі з внутрішньою окупацією. Їх дії здаються безглуздими виключно нубам. Ті ж, хто хоч трохи цікавиться цим питанням спостерігають і з олівцем занотовують всі події.
Наприклад, їм вдалося досягти неймовірного- втягнути в боротьбу і зробити своїми прихильниками великі маси народу; вони ідентифікують і публікують імена прибічників влади, які активно боряться з мітингувальниками; навіть діти в школі включилися в дію...Їм далося створити за добомогою криптовалюти мережу допомоги постраждалим. Відпрацювали координацію дій в умовах блокади інтернету. Та багато іншого, що потрібно ще гарно вивчати.
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07.09.2020 09:12 Ответить
Шановні білоруси , я ні в якому разі не хочу образити вас, але дивитись на таку беззубу революцію ,немає сил . Лука робить з вами що завгодно , а ви й далі хочете налякати його одними лиш вигуками - уході . Та не - уйдьот він , по своїй волі ,, годі й думати . Його можна викинути тільки силою але ,на жаль , при цьому жертв не уникнути ,, можливо навіть багатьох . Готові ви до цього , тоді продовжуйте , а якщо ні , то , краще вам заспокоїтись і про всяку свободу забути . . імхо .
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07.09.2020 09:35 Ответить
Вот когда мусора будут от протестующих прыгать в реки,тогда что то поменяется.
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07.09.2020 10:26 Ответить
Нужно больше шариков.И громче кричать "Позор!".Ну и в ладоши хлопать.
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07.09.2020 12:01 Ответить
А тем временем, все страны осуждают, а в уме посасывают у *****, ибо никто с ним не будет тягаться, вот и не поможет никто белорусам. У всех хата с краю.
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07.09.2020 12:51 Ответить
Послушал вчера по "прямому" одного белоруса. Он сказал приблизительно следующее если мы начнём палить шины - к нам за час прибудут зелёные человечки. ПОЭТОМУ упор делается на мирные протесты...
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08.09.2020 09:26 Ответить
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