Участники акции в Минске прыгали в реку, убегая от силовиков. Вытаскивавших их из воды спасателей нашли и задержали. ВИДЕО
Спасаясь от неизвестных в масках и силовиков, люди прыгали в реку Свислочь в парке Победы в Минске.
Соответствующее видео опубликовало издание TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.
Снятое происходило 6 сентября, после того как участники Марша единства практически разошлись. Силовики устроили рейд в Парке Победы. Чтобы избежать задержаний, митингующие прыгнули с набережной в реку. Там их подобрали спасатели - и перевезли на другой берег озера, где находится их станция.
По данным нескольких независимых источников, вечером 6 сентября были задержаны спасатели, которые вытащили из воды тех, кто прыгнул в Свислочь, спасаясь от ОМОНа. Один из источников сообщает Euroradio, что шесть сотрудников станции водоспасательной организации, расположенной на озере Комсомольск, сейчас находятся в Центральном РОВД Минска.
Напомним, 6 сентября в Минске и других городах Беларуси прошел очередной Марш единства. Акции сопровождались жесткими задержаниями.
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они сами вылезли и сделали заявку на свободу
а теперь не хотят ей соответствовать
значит, их забьют на мясо
без вариантов
и у них не 2004-й, а 1991-й, причем неудачный
мозги включи
сейчас протестующих батька поубивает или выгонит из страны, оставшихся сломает
а потом придут кацапы и дополируют
Беларусь будет в НАТО раньше чем Украина.
Може буде український сценарій, а може стануть на коліна перед ****** як армяшки, а може винайдуть свій власний метод революції.
Тільки час покаже.
1) Люди начинают отбивать своих от мусоров. Поверьте, для нашего затюканного за годы диктатуры пипла - это очень большое достижение.
2) До людей начинает доходить, кто нам на самом деле - друг, кто - враг, а кто просто - торговый партнер. Очень для многих - это огромнейший разрыв шаблона (после 26 лет вливаний в мозг таракнье-совковой пропаганды и соловьиного помета), но... Глаза не врут, а мыслительный процесс какой-никакой имеется. Так что, это тоже можно записать в достижения.
3) Наверное самый главный козырь. Я бы сказал тяжелая артиллерия - айтишники. Вот их, таракан зря задел. Сейчас они просто веселятся: то на сайте МВД таракана с главмусором Караевым в розыск объявят, то на сайте Академии МВД, фоточку запилят гитлерюгенда с тараканом в центре Т.е., это чисто "по-приколу", они хакнули сайты госструктур. А если всерьез возьмутся за дело?
Поэтому завязывайте со своими "рабы"-"нерабы". Каждый своим путем идет к Свободе. Я не знаю, может уже завтра, до нашего большинства дойдет, что за Свободу нужно драться, а может вообще через полгода. А может вообще никогда. Время покажет. Но "ванговать" - дело глупое и неблагодарное, как показывает практика. Ещё полгода назад ни у кого и в мыслях не было выходить куда-то с БЧБ сцягом, как и сам флаг воспринимался, как что-то неприемлимое и маргинальное. И тут на тебе. Сегодня уже сикелев слюни пускал про бело-красно-белы, под которым дидов сжигали Знакомо звучит? Вдвойне доставило, когда он рассказывал про Кондрусевича, зачем-то упомянул, что тот участвовал в службе, когда в Вильнюсе перезахоронили нашего национального героя "возглавившего "антироссийское" восстание" Кастуся Калиновского Я понимаю, что он тупой, как пробка жопализ, но хоть чуточку знание матчасти иметься должно же. А то совсем жиденько вышло
Тут ви помиляєтесь. Наші завжди давали відсіч.
Бої почались від моменту побиття студентів.
Хто знає...
В мене вроджене несприйняття москалів.
Маразм лукашеску крепчает. Беларусы должны выиграть эту битву за свою свободу , иначе из ждут впереди только репрессии - с таким антирейтингом , как у лукашенко, иначе править ещё не придумали
Настала пора,кожен з белорусiв
Постав перед вибором часу
До влади прийшли диктатор Лукаш
З безбатченками i ментами
Здолали державу i склали до нiг
П'ючи вашу кров як вампiри
А iхний пахан,психований тип
Веде белорусiв до прiрви
Лукашенкi правлять свiй вiдьомский бал,
Зiйшла мов зоря,iхня раса
Бiлоруси знову раби
Убий психопата
Тебе не забуде Бiлорусь,коли
Шахтар з Солiгорська,
Ти вiзмеш у руки сталеве кайло
I вб'эш психопата
Нема в вас святiшоi бiльше мети
Чи iншого спасу!
У Бога прощення пiди попроси
I вбий психопата
Коли на тарiлочцi вас подадуть
Кремлю,що вже плямкаэ ласо
Бо буде запiзно,повстань i убий
Убий психопата
Наприклад, їм вдалося досягти неймовірного- втягнути в боротьбу і зробити своїми прихильниками великі маси народу; вони ідентифікують і публікують імена прибічників влади, які активно боряться з мітингувальниками; навіть діти в школі включилися в дію...Їм далося створити за добомогою криптовалюти мережу допомоги постраждалим. Відпрацювали координацію дій в умовах блокади інтернету. Та багато іншого, що потрібно ще гарно вивчати.