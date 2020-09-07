Зеленский напомнил о годовщине освобождения украинских моряков и политзаключенных из плена Кремля: "Украина своих не оставляет!". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о годовщине обмена украинских моряков и политзаключенных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Прошел год, но я помню почти каждое мгновение того дня. Глаза родителей, жен и детей. Поминутный взгляд на часы. Учащенное сердцебиение. И наконец момент, когда желанный самолет появился на горизонте. А дальше - улыбки, рукопожатия, объятия, слезы. Дочь бежит к отцу на руки. Мама целует и обнимает сына. Надо идти к прессе и что-то говорить, но комок в горле мешает говорить. Год назад наши пленные моряки и политзаключенные вернулись домой. Мы боролись за них всей страной. Мы ждали их по всей стране. И мы плакали от счастья всей страной", - напомнил президент.

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"Но, несмотря на слезы, тогда мы все почувствовали себя невероятно сильными. Ведь только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Без всяких "но". Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуаций. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не оставляет!" - резюмировал Зеленский.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев. Вот полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.