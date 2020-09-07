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Зеленский напомнил о годовщине освобождения украинских моряков и политзаключенных из плена Кремля: "Украина своих не оставляет!". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о годовщине обмена украинских моряков и политзаключенных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Прошел год, но я помню почти каждое мгновение того дня. Глаза родителей, жен и детей. Поминутный взгляд на часы. Учащенное сердцебиение. И наконец момент, когда желанный самолет появился на горизонте. А дальше - улыбки, рукопожатия, объятия, слезы. Дочь бежит к отцу на руки. Мама целует и обнимает сына. Надо идти к прессе и что-то говорить, но комок в горле мешает говорить. Год назад наши пленные моряки и политзаключенные вернулись домой. Мы боролись за них всей страной. Мы ждали их по всей стране. И мы плакали от счастья всей страной", - напомнил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Требуем от президента Зеленского четкой проукраинской позиции по "делу моряков" в Международном арбитраже, - Порошенко. ВИДЕО

"Но, несмотря на слезы, тогда мы все почувствовали себя невероятно сильными. Ведь только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Без всяких "но". Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуаций. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не оставляет!" - резюмировал Зеленский.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев. Вот полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Зеленский напомнил о годовщине освобождения украинских моряков и политзаключенных из плена Кремля: Украина своих не оставляет! 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) моряки (1079) россия (95629) политзаключенные (1622) пленные (2142)


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Топ комментарии
+54
к освобождению моряков ты не имеешь НИКАКОГО отношения кроме того что ты их встртетил с самолета
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07.09.2020 09:26
+41
Сдохни, вражеская мразь!
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07.09.2020 09:25
+41
ты все забыл
1. никто моряков ***** не сдавал. ***** их захватил
2. освободил моряков суд. тот же суд дал ***** срок до которого он обязан вернуть моряков. иначе будут санкции по морскому праву. срок истекал на следующий день когда шмаркля торжественно их встретил в аэропорту. тем самым зеленский спас ***** от санкций
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07.09.2020 09:40
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Сдохни, вражеская мразь!
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07.09.2020 09:25 Ответить
Онє "почувствовало сєбя нєвєроятно сільним". О! І тому погодилися на шантаж Пушиоіеа і дало таки команду відійти і засипати окопи біля Шумів. "В чьом сіла, брат?" За Зєлєнскім сила точно не у правді.
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07.09.2020 09:39 Ответить
Тобто, це - правда ?
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07.09.2020 09:55 Ответить
Схоже на те.
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07.09.2020 09:57 Ответить
Подивилася в ЮБ (він підтримує зв*язок з Сухаревським) - поки нічого нема за сьогодні.
Відмовляюся вірити, щоб такий героїчний бойовий офіцер прогнувся перед таким покидьком.
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07.09.2020 10:02 Ответить
Про, ню ситуацію. Бдюлизько року назад орки, вирівнюючи лінію укріплень, відійшли в районі Шумів, залишивши деякі свої окопи. Наші ці окопи зайняли, дещо докопавши, але не дуже. Щоб не нарватися на звинувачення, у недотриманні угод. Оркам весь час "боліло", що наші використовуються їхні "копанки". І саме про ці позиції у "сірій" зоні швидше за все йде мова. Формально це не наші позиції - це "сіра" зона. Саме їх наказали залишити і засипати, щоб не дражнити орків. Тому зради формально начебто і немає. Але захоплені без бою позиції довелося залишити. У мене інформація поки що така.
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07.09.2020 10:43 Ответить
Дякую за пояснення. Але як тоді сприймати повідомлення від батальйону: обстрілу не було (Слава Богу), то наші стоять там, де стояли ? Чи це вже просто вони насміхаються над самим фактом відсутності вогню ? Тільки орки тоді обов*язково напишуть, що наші відійшли.
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07.09.2020 10:51 Ответить
Так обстрілу і не було! Старі орківські траншеї засипали і передовий пост звідтам забрали - тобто вимоги Пушиліна виконали. І формально територію теж начебто не здали. Ту, яка там була під нашим контролем до минулого року. Просто мало місце явище, широко розповсюджене при Порошенку - рух вперед малими кроками. Хлопців вдарили по руках. Іїх просто повернули назад, заборонивши хоч і маленькими кавалками звільняти рідну землю.
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07.09.2020 12:46 Ответить
Після звільнення українських моряків жодних інших поступок від путіна не було! Отже стратегія направлена на переговори з путіним показала свою повну неспроможність! Звільняти по 20 людей в рік -це не результати. Так ми і за 200 років всіх не звільнимо!
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07.09.2020 17:56 Ответить
Так обстрілу і не було! Старі орківські траншеї засипали і передовий пост звідтам забрали - тобто вимоги Пушиліна виконали. І формально територію теж начебто не здали. Ту, яка там була під нашим контролем до минулого року. Просто мало місце явище, широко розповсюджене при Порошенку - рух вперед малими кроками. Хлопців вдарили по руках. Іїх просто повернули назад, заборонивши хоч і маленькими кавалками звільняти рідну землю. Це моя версія на основі того, що знаю.
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07.09.2020 12:47 Ответить
Дякую.
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08.09.2020 15:39 Ответить
Ага, про ці "копанки" орки добре пам'ятають, а про те, що Дебальцево-то наш (до речі, як і всі інші) населений пункт з міцною залізничною розв'зкою, вони падли "забули". І наші горе-переговірники ні пари з вуст! За цю зелену ТЛЮ взагалі мовчу, бо гидко.
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07.09.2020 13:35 Ответить
У кацапів вибіркова пам'ять - визначальна ознака.
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07.09.2020 13:54 Ответить
...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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07.09.2020 10:20 Ответить
сдохни зеленый голубок мира
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07.09.2020 11:59 Ответить
А десь у небі пролетів журавель, він усе бачить.
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07.09.2020 09:25 Ответить
Зеленский напомнил о годовщине освобождения украинских моряков и политзаключенных из плена Кремля: "Украина своих не оставляет!" - Цензор.НЕТ 6244
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07.09.2020 09:27 Ответить
Зєлєнскій "лічно" контролював евакуацію. Потім вочевидь переконався, що то не "свій". Не клоун. А "нє бросажт" він лише своїх. І треба віддати йому належне, робить це вперто. Як приклад - в дошку свій Єрмак.
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07.09.2020 09:42 Ответить
"Україна своїх не залишає" - скажи це батькові Журавля.
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07.09.2020 10:48 Ответить
вот именно!!!
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07.09.2020 17:34 Ответить
Зеленський нагадав про річницю визволення українських моряків і політв'язнів з полону Кремля: "Україна своїх не залишає!" - Цензор.НЕТ 4100
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07.09.2020 20:35 Ответить
опять готовится что-то сдать парашке в обмен на заложников
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07.09.2020 09:25 Ответить
торговлю с ОРДЛО
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07.09.2020 09:41 Ответить
Піар понад усьо, а що на фронті гинуть бійці, то таке.
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07.09.2020 09:26 Ответить
А ему нечего сказать про гибель на фронте, ведь он громогласно обещал, что уже перемирие и никто не гибнет уже месяц и не будет гибнуть... А тут, вдруг пуйло опять отдал приказ убивать украинских воинов... И зеля обосрался, с этим перемирием.
Поэтому достал из нафталина своё "достижение" об освобождении моряков и хочет этим фактом перебить информационную волну о гибели украинских воинов во время его "перемирия" с террористами и оккупантами
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07.09.2020 09:29 Ответить
к освобождению моряков ты не имеешь НИКАКОГО отношения кроме того что ты их встртетил с самолета
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07.09.2020 09:26 Ответить
точно.этож пэдро аликсеич их асвабадил.
или сдал *****? шото подзабыл я.
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07.09.2020 09:35 Ответить
Это суд освободил.
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07.09.2020 09:38 Ответить
ты все забыл
1. никто моряков ***** не сдавал. ***** их захватил
2. освободил моряков суд. тот же суд дал ***** срок до которого он обязан вернуть моряков. иначе будут санкции по морскому праву. срок истекал на следующий день когда шмаркля торжественно их встретил в аэропорту. тем самым зеленский спас ***** от санкций
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07.09.2020 09:40 Ответить
Етот зетипилл хорошо все знает и понимает. Обидно ему за Осла. шо такую тварину вибрав.
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07.09.2020 09:42 Ответить
я в курсе
я тренирую выдержку
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07.09.2020 09:47 Ответить
Наших моряків, порушивши Міжнародні Закони, захопило *****. А звільнив, Міжнародний Трибунал. Так що ваш "потерпевший", не має до їх звільнення ніякого відношення.
Єдине до чого воно має відношення, так це до того, що за командою кремля хлопців таскали на допити в дбр.
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07.09.2020 09:45 Ответить
У тебя память 3 сек, а мозгов совсем нет.
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07.09.2020 09:48 Ответить
гей геев 44e19e14 - сиди на бутылке ровно
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07.09.2020 10:08 Ответить
А он представляет, что именно это его заслуга, вот мразь какая!
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07.09.2020 17:38 Ответить
И ты забейся,зеголосилка гребаная
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07.09.2020 09:29 Ответить
Це сцикун абикнавєнний, патєрпєвший ат Пороха, і йому всі винні.
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07.09.2020 09:32 Ответить
Ссыкло полное . Оно даже от тени своей Мендельвошки ссытся .
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07.09.2020 09:47 Ответить
Пошёл на уй тварь малороская!
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07.09.2020 09:26 Ответить
Лживый лицемер .
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07.09.2020 09:27 Ответить
родным Журавля это расскажи,падаль
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07.09.2020 09:27 Ответить
Да сдохни уже...
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07.09.2020 09:28 Ответить
ты лучше по вчерашнему "перемирию" расскажи чего нибудь
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07.09.2020 09:28 Ответить
Вава, у*буй похарошему!
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07.09.2020 09:31 Ответить
Марусь, звездочка взамен буквы ё или дифтонга йо???
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07.09.2020 12:48 Ответить
Звичайно ЙО!))) Ти ж мене знаєш!)
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07.09.2020 13:05 Ответить
Зеленський відмазав росію від виконання міжнародного суду, яке принесло б росії тяжки наслідки. Моряки вже через три дні були б відпущенні ,а цей ворогУкраїни ,разом з путіним для лохів придумали "добровільний " обмін.
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07.09.2020 09:31 Ответить
Таки, да.
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07.09.2020 09:33 Ответить
циничный зелёный подонок!
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07.09.2020 09:32 Ответить
Тварь Зеленая и ни слова об убийстве и ранениях вчера,а запостил этот видосик причем профессионально сделан не из за ценности жизнец как написал,своих не бросаем" ты уже показал на примере Журавля а чтоб пропиариться,я смог я сделал
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07.09.2020 09:35 Ответить
Лучше бы ты про "дело вагнеровцев" рассказал, да поподробнее, гнида кокаиновая.
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07.09.2020 09:36 Ответить
Наркомани на городі косять мак.
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07.09.2020 09:40 Ответить
Зеленский, когда же ты сделаешь передоз?
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07.09.2020 09:42 Ответить
А как под его контролем бросили солдатика умирать, этот предатель (Зеленский) не хочет вспомнить!!!!
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07.09.2020 09:45 Ответить
Гнида зеленая - твое какое участие было в этом? Ты причем?
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07.09.2020 09:46 Ответить
будто в этом есть твоя заслуга, а не решение трибунала.
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07.09.2020 09:51 Ответить
Убийца Ярослава Журавля рассказывает нам, как он не бросает "своих".... Да, он не оставляет своих , шоу-поп-певичек и кварталовскую говношваль без орденов "За заслуги", без званий, СВОЕГО папашу без пожизненной стипендии "на хлеб", чтоб с голоду не подох.... Да уж, СВОИХ, кварталовских он не бросает без козырных должностей, без бюджетных потоков, без нужных судебных решений СВОИМ олигархам и врагам Украины....
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07.09.2020 09:52 Ответить
Де ти було в 2014?
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07.09.2020 09:52 Ответить
В Харькове Зеленский признался что в основном достраивает то что было начато и в большинстве своем почте закончено еще до весны 2019 года

Задали вопрос Зеленскому и о том, что он приезжает на открытие объектов, которые начинали строить за бюджетные деньги во время предыдущей власти. Президент не отказался отвечать, а наоборот пообещал закончить все объекты.
"Вот и живите на недостороенных объектах. Мы хотим жить и строить Украину? Мне достраивать или морозить харьковчан? Мы строим. Если вы не видите... Вы можете ездить по хорошим дорогам и говорить, что их строил кто-то, а достроил я. Я буду благодарен вам и за это", - сказал Зеленский.
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07.09.2020 09:53 Ответить
Якщо він нє Гєннадій!)))
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07.09.2020 13:11 Ответить
Это говорит обдолбыш, который без капли сожаления, походя, взял и кинул свой 73елохторат,
в угоду себе и своим кукловодам.. Он не лицемер, он лицемразь.
Просто не до всего 73**** это пока ещё дошло.
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07.09.2020 09:57 Ответить
Як у цієї погані повертається язик говорити про =боротьбу за кожного громадянина= після залишення на смерть Ярослава Журавля ?
Це - гріх.
Йому цього не забудуть до смерті і після смерті теж.
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07.09.2020 09:59 Ответить
Зеленський нагадав про річницю визволення українських моряків і політв'язнів з полону Кремля: "Україна своїх не залишає!" - Цензор.НЕТ 1770
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07.09.2020 10:00 Ответить
квартальный подонок...
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07.09.2020 10:02 Ответить
Моряков при Порохе через суд присудили вернуть в срок который истекал через пару дней
А зе увел рф от ответственности да еще в обмен отдал террористов А Журавля взял под личный контроль и оставил на поле боя умирать А теперь пиарится ,,мы своих не бросаем,,
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07.09.2020 10:02 Ответить
цинична зелена мразота....ти це загиблому морпеху скажи
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07.09.2020 10:05 Ответить
https://censor.net/ru/news/3217865/syn_ob_uznike_kremlya_dudke_pro_obmen_daje_ne_sprashival_smirilsya_s_tem_chto_budet_sidet

https://censor.net/ru/news/3217865/syn_ob_uznike_kremlya_dudke_pro_obmen_daje_ne_sprashival_smirilsya_s_tem_chto_budet_sidet
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07.09.2020 10:16 Ответить
"Бо лише сильна країна бореться за кожного свого громадянина..." - ти не маєш ніякого відношення до України, фейсбучник ти сраний.
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07.09.2020 10:23 Ответить
Зеленський нагадав про річницю визволення українських моряків і політв'язнів з полону Кремля: "Україна своїх не залишає!" - Цензор.НЕТ 5491
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07.09.2020 10:31 Ответить
Газ дурачёк действует
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07.09.2020 10:48 Ответить
Расскажи это бойцу, который несколько суток брошенный умирал пока ты шашлыки жрал в "деловых поездках".
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07.09.2020 11:38 Ответить
Да за Цемаха,Рассея бы всех отдала
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07.09.2020 11:53 Ответить
Иди ты **** на уй!
Сепаратист сраный!
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07.09.2020 11:53 Ответить
Циничный хвастунишка! Семье Журавля расскажи об этом.
Действительно, своих (друзей,соседей,квартальскую тусовку) ты не бросаешь и обеспечиваешь их теплыми местами.
Между строк ,так и просится : " Україно,тобі личить моє кохання".
Пошла предвыборная жара.
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07.09.2020 12:02 Ответить
Лицемірна тварина!
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07.09.2020 12:10 Ответить
пусть Зеленский напомнит , как он подарил Суркисам 10 миллиардов из приват банка
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07.09.2020 12:22 Ответить
Питання про повернення моряків було вирішене ще попередньою владою. А тут як з тим півнем коли курка знесла яйце, то він розкукурікався на весь район.
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07.09.2020 12:53 Ответить
Читаю (за некоторыми исключениями откровенных ********), и волосы в жилах стынут... это ж до чего ж народ же ж любит этого клоуна в роли президента! От любви такой готов его поставить вверх тормашками и подвесить за яйца, прицепив для утяжеления восторга мендель...
Гундосый, другой бы на твоем месте задумался, потому шо другому думать есть чем...
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07.09.2020 12:55 Ответить
когда зеленый дегенерат открывает рот, всю страну накрывает рвотный рефлекс. зечмошник, пожалей народ, закрой свой вонючий рот , лучше уже кури айкосики.
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07.09.2020 12:58 Ответить
ВРЕТ!
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07.09.2020 13:58 Ответить
Та усі добре пам'ятають як чотири дні поранений український солдат помирав в «сірій зоні», а Зеленський обіцяв взяти справу під свій контроль, але при цьому поїхав відпочивати на курорт в Запорізькій області. Чи пам'ятає про це президент?
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07.09.2020 14:30 Ответить
Порох в десятки раз больше освободил и не вспоминает об этом через год, чтоб попиариться...
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07.09.2020 17:38 Ответить
Зеленский тогда получил аванс от Мордора, а сейчас пришло время отдавать долги.
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07.09.2020 17:44 Ответить
Хто з них зрадник? Хтось один, чи всі разом?



Зеленський нагадав про річницю визволення українських моряків і політв'язнів з полону Кремля: "Україна своїх не залишає!" - Цензор.НЕТ 4667
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07.09.2020 20:36 Ответить
Чотирижди ссикло розповіло про "нє брасаєт"...
Розкажи це Журавлю, якого ти кинув "під особистим контролєм". Худоба, бл...
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07.09.2020 20:47 Ответить
все моряки были тайными таксистами.
поэтому это освобождение - тоже зрада.
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07.09.2020 21:01 Ответить
Как отметил директор Благотворительного фонда "Родственники политзаключенных Кремля" Игорь Гриб, после 7 сентября прошлого года, когда была освобождена группа украинских политзаключенных, вопрос освобождения узников Кремля замалчивается.

"За год… вопрос практически исчез с рассмотрения… Нет той мощной общественно-политической раИсточник: https://censor.net/ru/n3217979
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07.09.2020 21:50 Ответить
неее, он не пиарится. просто вспомнил. совпадение.
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07.09.2020 21:50 Ответить
Проблема Осла Оманского не в том что он ИДИОТ , а в том , что он свой идиотизм пытается всем впарить как самое умное что было в Украине. Оно ж даже не понимает , что сдало все что можно и играло на стороне нашего врага. Короче если это тупорылое криворожское падло не сдохнет в ближайшее время , нам очень туго придется .
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08.09.2020 10:18 Ответить
 
 