Зеленский напомнил о годовщине освобождения украинских моряков и политзаключенных из плена Кремля: "Украина своих не оставляет!". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о годовщине обмена украинских моряков и политзаключенных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Прошел год, но я помню почти каждое мгновение того дня. Глаза родителей, жен и детей. Поминутный взгляд на часы. Учащенное сердцебиение. И наконец момент, когда желанный самолет появился на горизонте. А дальше - улыбки, рукопожатия, объятия, слезы. Дочь бежит к отцу на руки. Мама целует и обнимает сына. Надо идти к прессе и что-то говорить, но комок в горле мешает говорить. Год назад наши пленные моряки и политзаключенные вернулись домой. Мы боролись за них всей страной. Мы ждали их по всей стране. И мы плакали от счастья всей страной", - напомнил президент.
"Но, несмотря на слезы, тогда мы все почувствовали себя невероятно сильными. Ведь только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Без всяких "но". Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуаций. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не оставляет!" - резюмировал Зеленский.
Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев. Вот полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
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Відмовляюся вірити, щоб такий героїчний бойовий офіцер прогнувся перед таким покидьком.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
Поэтому достал из нафталина своё "достижение" об освобождении моряков и хочет этим фактом перебить информационную волну о гибели украинских воинов во время его "перемирия" с террористами и оккупантами
или сдал *****? шото подзабыл я.
1. никто моряков ***** не сдавал. ***** их захватил
2. освободил моряков суд. тот же суд дал ***** срок до которого он обязан вернуть моряков. иначе будут санкции по морскому праву. срок истекал на следующий день когда шмаркля торжественно их встретил в аэропорту. тем самым зеленский спас ***** от санкций
я тренирую выдержку
Єдине до чого воно має відношення, так це до того, що за командою кремля хлопців таскали на допити в дбр.
Задали вопрос Зеленскому и о том, что он приезжает на открытие объектов, которые начинали строить за бюджетные деньги во время предыдущей власти. Президент не отказался отвечать, а наоборот пообещал закончить все объекты.
"Вот и живите на недостороенных объектах. Мы хотим жить и строить Украину? Мне достраивать или морозить харьковчан? Мы строим. Если вы не видите... Вы можете ездить по хорошим дорогам и говорить, что их строил кто-то, а достроил я. Я буду благодарен вам и за это", - сказал Зеленский.
в угоду себе и своим кукловодам.. Он не лицемер, он лицемразь.
Просто не до всего 73**** это пока ещё дошло.
Це - гріх.
Йому цього не забудуть до смерті і після смерті теж.
А зе увел рф от ответственности да еще в обмен отдал террористов А Журавля взял под личный контроль и оставил на поле боя умирать А теперь пиарится ,,мы своих не бросаем,,
https://censor.net/ru/news/3217865/syn_ob_uznike_kremlya_dudke_pro_obmen_daje_ne_sprashival_smirilsya_s_tem_chto_budet_sidet
Сепаратист сраный!
Действительно, своих (друзей,соседей,квартальскую тусовку) ты не бросаешь и обеспечиваешь их теплыми местами.
Между строк ,так и просится : " Україно,тобі личить моє кохання".
Пошла предвыборная жара.
Гундосый, другой бы на твоем месте задумался, потому шо другому думать есть чем...
Розкажи це Журавлю, якого ти кинув "під особистим контролєм". Худоба, бл...
поэтому это освобождение - тоже зрада.
"За год… вопрос практически исчез с рассмотрения… Нет той мощной общественно-политической раИсточник: https://censor.net/ru/n3217979