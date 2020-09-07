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Проект "Без цензуры": Мира не будет. Почему России нужна война с Украиной. ВИДЕО

Ситуация в районе проведения ООС обостряется уже второй день, и сегодня в "Без цензуры" Богдан Буткевич объясняет, почему мира на Донбассе таки не будет.

Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин официально объявил о том, что в понедельник, 7 сентября вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициям вблизи Горловки.

В воскресенье штаб ООС сообщил, что российские террористы дважды нарушили перемирие, и заверил - ВСУ дали достойный отпор. Вот только по информации главного редактора Цензор.НЕТ, огонь по врагу не открывали. Потому что такой приказ.

Что происходит на Донбассе? Почему смерти украинских военных были лишь вопросом времени и зачем Россия решила сорвать перемирие именно сейчас? И когда на самом деле могут прекратить стрелять россияне? Спойлер - точно не для того, чтобы действительно наступил мир. Вот только Владимир Зеленский, судя по всему, до сих пор этого не понял.

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Напомним, вчера в сводке Объединенных сил по состоянию говорилось, что вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара. Кроме того, двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Также 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая следовала к месту тушения районе населенного пункта Новгородское. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ.

Позже штаб ОС поинформировал, что противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ОС недалеко от Причепиловки на Луганщине. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.

Автор: 

Донбасс (26956) перемирие (1648) Пушилин Денис (134) операция Объединенных сил (6766) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+27
Мира не будет, пока не будет силового освобождения части оккупированной украинской земли (Донбасса и Крыма) от рашистских оккупантов. Это аксиома истории.
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07.09.2020 09:32
+26
Проект "Без цензуры": Мира не будет. Почему России нужна война с Украиной - Цензор.НЕТ 654
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07.09.2020 09:34
+25
Где видосик с речью о срыве распиаренного перемирия?Где приказ отомстить за смерть нашего бойца?Говнокомандувач в рот г... набрал?
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07.09.2020 09:39
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Мира не будет, пока не будет силового освобождения части оккупированной украинской земли (Донбасса и Крыма) от рашистских оккупантов. Это аксиома истории.
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07.09.2020 09:32 Ответить
Мы пойдем до конца,
мы будем биться во Франции,
мы будем бороться на морях и океанах,
мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе,
мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена,
мы будем драться на пляжах,
мы будем драться на побережьях,
мы будем драться в полях и на улицах,
мы будем биться на холмах;
мы никогда не сдадимся

(Черчиль, 1940 год)
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07.09.2020 10:18 Ответить
добрый день! у меня только один вопрос, Николай, вы сейчас в окопе на передовой????
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08.09.2020 12:45 Ответить
Загарбані території можна відвоювати лише ціною власної крові або збігом сприятливих обставин (розвал Російської імперії у 1918 році, тощо), що трапляється вкрай рідко. Інакше матимемо "свій британський Гібралтар на іспанській території" ще сотні років.
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07.09.2020 10:52 Ответить
_Заведите раздел "Без цензуры" в шапке на главной. И не блокируйте просмотр в полноэкранном режиме! Не бесите!
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07.09.2020 09:32 Ответить
Там есть кнопочка перехода в Ютуб...а там в каком хошь режиме смотри хоть в полноэкранном хоть нет...
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07.09.2020 09:37 Ответить
_Они зловредно спецом блокируют чтобы переходили на канал ютуб. Не будет этого! Не стану ни переходить, ни смотреть в крошечном квадратике!
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07.09.2020 09:42 Ответить
Это твои...сугубо личные проблемы....
А в чем проблема перейти на Ютуб? Их канал не монетизирован...рекламы нет...они с этого ничего не зарабатывают...
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07.09.2020 09:44 Ответить
Проект "Без цензуры": Мира не будет. Почему России нужна война с Украиной - Цензор.НЕТ 654
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07.09.2020 09:34 Ответить
Всім нормальним українцям відомо без різного роду "проектів" що з *********** миру не буде! Одним хохлам не відомо про те що якщо між війною і ганьбою вибрати ганьбу то в результаті отримаєш і ганьбу і війну. Чому ***** не нападає на Прибалтійські країни - а тому що він їх боїться тому що йому НАТО не по зубах а нашу країну в свій час замість того щоб чим по швидше вести в НАТО роздирали на шматки олігархи - ось і маємо те що маємо.
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07.09.2020 09:38 Ответить
Вони її і зараз роздирають на шматки
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07.09.2020 10:45 Ответить
Мир бубочки -- это капитуляция перед "той стороной". Миротворец хренов

Проект "Без цензуры": Мира не будет. Почему России нужна война с Украиной - Цензор.НЕТ 8226
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07.09.2020 09:38 Ответить
Где видосик с речью о срыве распиаренного перемирия?Где приказ отомстить за смерть нашего бойца?Говнокомандувач в рот г... набрал?
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07.09.2020 09:39 Ответить
Это не его свои гибнут, гибнут его враги. Чего ону быть недовольным?
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07.09.2020 09:44 Ответить
...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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07.09.2020 10:22 Ответить
Тільки потерпіле зелене чмо гидила на укрпїнців не "остані 5",більш 12 років поспіль,фінансоване рефією!
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07.09.2020 10:32 Ответить
Ага. В рот из глаза ху&ла,пока смотрел.
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07.09.2020 10:28 Ответить
Проект "Без цензуры": Мира не будет. Почему России нужна война с Украиной - Цензор.НЕТ 1898
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07.09.2020 09:40 Ответить
Под предводительством Черчиля в 1940 году, после падения Франции, Великобритания оказалась единственной страной в Европе, которая оказывала вооружённое сопротивление Гитлеру. СССР на тот момент был союзником Гитлера.
В ходе ожесточённых воздушных боёв с июля по ноябрь 1940 года, Королевские ВВС Великобритании отразили попытки Люфтваффе достигнуть превосходства в воздухе, уничтожить британские ВВС, разрушить промышленность и инфраструктуру страны деморализовать население и тем самым принудить Великобританию к капитуляции или заключению мира.

Неспособность Люфтваффе к выполнению поставленных перед началом кампании задач, считается первым поражением Третьего рейха во Второй мировой войне и одной из её поворотных точек. В том случае, если бы Германии удалось добиться превосходства в воздухе, Гитлер планировал вторжение в Великобританию с моря.
Потери, понесённые немецкими ВВС в 1940 году в "Битве за Британию" вынудили германское командование признать невозможность сломить оборону Британских островов и моральный дух британцев.
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07.09.2020 10:00 Ответить
Якби Зелебенському в голову стрельнули, щоб прозрів навіки!
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07.09.2020 09:47 Ответить
Зробити 2 дірки,щоб гімно витекло.
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07.09.2020 10:34 Ответить
втиче ****, 100% втиче неушкодженим, може вже пора виходити та рвати цю владу як вовк курку
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07.09.2020 13:26 Ответить
как там приказ пушилина?
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07.09.2020 09:49 Ответить
Шумы бомбили , нам объявили что началася война
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07.09.2020 09:55 Ответить
Началась! И то не вчера.
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07.09.2020 10:04 Ответить
Гнида зелена , та доки ж ти будеш відсмоктувати у сєпарів !? Тварина . Ненавиджу .. .
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07.09.2020 09:57 Ответить
Проєкт "Без цензури": Миру не буде. Чому Росії потрібна війна з Україною - Цензор.НЕТ 8899
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07.09.2020 09:59 Ответить
Судить Зеленского будут - однозначно.
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07.09.2020 10:09 Ответить
Если доживет.
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07.09.2020 10:35 Ответить
Зеля , амбіційна , недорозвинута істота !
Він думав , що загляне в очі путлера і війна скінчиться !
Ні , такого нестанеться , бо свободу потрібно заввоювати , вигризти або капітулювати !
Ти цього хочеш , зелений телепню ?
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07.09.2020 10:01 Ответить
Глупец... Вовсе он так не думал. Он враг и изначально был на стороне путлера.
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07.09.2020 10:06 Ответить
Чего хочет Путин?
Впихнуть ОРДЛО в Украину с федерализацией и правом вето на ЕС-НАТО.
А что он будет делать если не получится?
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07.09.2020 10:03 Ответить
Чего хочет Путин?

Решить вопрос с водой в Крыму .

Впихнуть ОРДЛО в Украину с федерализацией и правом вето на ЕС-НАТО.

Канешно .

А что он будет делать если не получится?

Всегда есть под рукой Медведчук .
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07.09.2020 10:23 Ответить
Это все частности. Раше нужна Украина,как "стержень,на котором держиться Росия"- по словам их же политологов.
Вся Украина,как источник дешевых ресурсов.
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07.09.2020 10:39 Ответить
Это все частности.

Это тактика .

Раше нужна Украина,как "стержень,на котором держиться Росия"

А это стратегия .

Вся Украина,как источник дешевых ресурсов.

Уже доят , как хотят . А все украинцы делают вид , шо ничего не происходит .
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07.09.2020 10:48 Ответить
_Об этот ещё психопат по кличке (кличка как у собаки вместо имени как у людей) ленин писал: расийская империя без Украины невозможна, это ноль без палочки.
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07.09.2020 10:49 Ответить
Всё это второстепенно.
Путин строит маленький СССР, где Расия должна быть окружена "независимыми" государствами по образцу соцлагеря вокруг большого СССР.
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07.09.2020 12:21 Ответить
И что?
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07.09.2020 10:10 Ответить
когда будет ЧТО Я сообщу
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07.09.2020 10:15 Ответить
ждем-с!
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07.09.2020 10:17 Ответить
читая комменты вижу безграничную любовь к Зелени
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07.09.2020 10:14 Ответить
Как-то не видно 73% масси в поддержку товарисча Зеленского.
Где они, ети мифические 73%?
Били ли вообще?
Как би еще зелених и за фальсификацию виборов не засудили.
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07.09.2020 10:19 Ответить
ну, так и спроси.
где 73%?
тут 5-6 дегенератов кацапав распинаются за зеленого и все.
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08.09.2020 15:49 Ответить
Они были и есть. Увидишь на следующих выборах
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08.09.2020 15:06 Ответить
их уже не будет.
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08.09.2020 15:50 Ответить
кондитерская туфта.
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07.09.2020 21:03 Ответить
Цель у росии одна расчленить Украину присоединив к себе частями .
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07.09.2020 21:20 Ответить
Зелёный утырок рулит по схеме, два раза не расстреляют .... на один расстрел он уже давно себе нацарювал ..... 😊
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08.09.2020 00:15 Ответить
Только жирные пропагандисты в своих уютных студиях все знают и понимают...
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08.09.2020 08:57 Ответить
Не будет клоуна,не будет ху@ла ,а имперская орда никогда не свыкнется с потерей Украины и прочих, захваченных ранее ,земель! И даже сжавшись возле краснокаменной (а дело к этому идет) правильнославящие бояре из татаро-угрофинских кровей будут точить топор.
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08.09.2020 10:35 Ответить
Зелений голуб миру обісрався, як несподівано!
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08.09.2020 12:29 Ответить
 
 