Проект "Без цензуры": Мира не будет. Почему России нужна война с Украиной. ВИДЕО
Ситуация в районе проведения ООС обостряется уже второй день, и сегодня в "Без цензуры" Богдан Буткевич объясняет, почему мира на Донбассе таки не будет.
Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин официально объявил о том, что в понедельник, 7 сентября вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициям вблизи Горловки.
В воскресенье штаб ООС сообщил, что российские террористы дважды нарушили перемирие, и заверил - ВСУ дали достойный отпор. Вот только по информации главного редактора Цензор.НЕТ, огонь по врагу не открывали. Потому что такой приказ.
Что происходит на Донбассе? Почему смерти украинских военных были лишь вопросом времени и зачем Россия решила сорвать перемирие именно сейчас? И когда на самом деле могут прекратить стрелять россияне? Спойлер - точно не для того, чтобы действительно наступил мир. Вот только Владимир Зеленский, судя по всему, до сих пор этого не понял.
Оставляйте комментарий под этим видео, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления!
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Отвоюем украинский Youtube вместе!
Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Напомним, вчера в сводке Объединенных сил по состоянию говорилось, что вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара. Кроме того, двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Также 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая следовала к месту тушения районе населенного пункта Новгородское. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ.
Позже штаб ОС поинформировал, что противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ОС недалеко от Причепиловки на Луганщине. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мы будем биться во Франции,
мы будем бороться на морях и океанах,
мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе,
мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена,
мы будем драться на пляжах,
мы будем драться на побережьях,
мы будем драться в полях и на улицах,
мы будем биться на холмах;
мы никогда не сдадимся
(Черчиль, 1940 год)
А в чем проблема перейти на Ютуб? Их канал не монетизирован...рекламы нет...они с этого ничего не зарабатывают...
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
В ходе ожесточённых воздушных боёв с июля по ноябрь 1940 года, Королевские ВВС Великобритании отразили попытки Люфтваффе достигнуть превосходства в воздухе, уничтожить британские ВВС, разрушить промышленность и инфраструктуру страны деморализовать население и тем самым принудить Великобританию к капитуляции или заключению мира.
Неспособность Люфтваффе к выполнению поставленных перед началом кампании задач, считается первым поражением Третьего рейха во Второй мировой войне и одной из её поворотных точек. В том случае, если бы Германии удалось добиться превосходства в воздухе, Гитлер планировал вторжение в Великобританию с моря.
Потери, понесённые немецкими ВВС в 1940 году в "Битве за Британию" вынудили германское командование признать невозможность сломить оборону Британских островов и моральный дух британцев.
Він думав , що загляне в очі путлера і війна скінчиться !
Ні , такого нестанеться , бо свободу потрібно заввоювати , вигризти або капітулювати !
Ти цього хочеш , зелений телепню ?
Впихнуть ОРДЛО в Украину с федерализацией и правом вето на ЕС-НАТО.
А что он будет делать если не получится?
Решить вопрос с водой в Крыму .
Впихнуть ОРДЛО в Украину с федерализацией и правом вето на ЕС-НАТО.
Канешно .
А что он будет делать если не получится?
Всегда есть под рукой Медведчук .
Вся Украина,как источник дешевых ресурсов.
Это тактика .
Раше нужна Украина,как "стержень,на котором держиться Росия"
А это стратегия .
Вся Украина,как источник дешевых ресурсов.
Уже доят , как хотят . А все украинцы делают вид , шо ничего не происходит .
Путин строит маленький СССР, где Расия должна быть окружена "независимыми" государствами по образцу соцлагеря вокруг большого СССР.
Где они, ети мифические 73%?
Били ли вообще?
Как би еще зелених и за фальсификацию виборов не засудили.
где 73%?
тут 5-6 дегенератов кацапав распинаются за зеленого и все.