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Новости Видео Агрессия России против Украины
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"Пушилін, люди чекають. Журналісти приїхали. Сука, совість маєш? Я встав о шостій, а вони ще раніше", - боец 503 ОБМП об обещанном террористами обстреле позиций. ВИДЕО

Боевики "ДНР" не начали обещанный их главарем Пушилиным обстрел украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские морпехи из 503 ОБМП, а именно по их позициям террористы планировали нанести удар, записали специальное видео.

"Пушилін, Душилін, люди чекають. Журналісти приїхали. Тут знімальна група, там знімальна група, і там знімальна група. Сука, совість маєш? Я встав о шостій, а вони ще раніше. Тварина", - говорит боец 503 ОБМП. 

Напомним, боевики ДНР пригрозили уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.

5 сентября главарь террористов Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесён утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если формирования РФ обстреляют территорию Украины, Командование ОС ответит всеми имеющимися силами и средствами, - командующий Кравченко

Автор: 

Донецьк (6322) терроризм (18691) Пушилин Денис (134)


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Топ комментарии
+78
Хлопці, рідненькі, ну, ви ж не відійшли і не позакопували траншеї ?
Тримайтеся ! І слухайте свого комбата, а не те чмо, що в оп-і сидить.
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07.09.2020 10:25
+60
ты первый или восьмой номер в этом списке?!
"Пушилін, люди чекають. Журналісти приїхали. Сука, совість маєш? Я встав о шостій, а вони ще раніше", - боєць 503 ОБМП про обіцяний терористами обстріл позицій - Цензор.НЕТ 4693
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07.09.2020 10:33
+53
Пеніс Душилін не приїхав...
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07.09.2020 10:24
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Петушилин ждет московского одобрения .
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07.09.2020 20:41 Ответить
а как быть с вот этим ? https://eadaily.com/ru/news/2020/09/07/ukrainskie-*******-pokinuli-ukrepleniya-pod-gorlovkoy-posle-ultimatuma-dnr
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08.09.2020 01:07 Ответить
а как біть с вот етім: https://eadaily.com/ru/news/2020/09/07/v-dnr-perenesli-artudar-po-poziciyam-vsu-pod-gorlovkoy-na-9-sentyabrya ??? Зачєм пєрєнасіть, єслі пакінулі укрєплєнія????
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08.09.2020 01:28 Ответить
ви так ніби перший раз маєте справу з ордою???? БРЕХНЯ - ОДНА З НАЙГОЛОВНІШИХ ЇХ ФІШОК! Якщо сказали, що будуть стріляти, значить стріляти НЕ БУДУТЬ! Якщо сказали, що НЕ БУДУТЬ стріляти, то ОБОВ'ЯЗКОВО БУДУТЬ СТРІЛЯТИ!!!
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08.09.2020 01:23 Ответить
Козацький дух непереможний.
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08.09.2020 01:37 Ответить
шо характєрно: якби оцьому понторєзу в очєчах прямо під час зйомки прилетіло 152-мм об голову - невже оті всі "герої" котрі там поруч і котрі отут в коментах, пішли би в атаку щоб відомстити? А йух там. Вони би всі дружно розмазували соплі по фейсбуках і скаржилися на подлих сєпарів котрі пемемир'я порушили і "патріота" задвухсотили. НУ, може хтось би висадив ще скілький снарядів "в напрямку тудой", чисто для пафосу, на тому все би і скінчилося.

Да, ледве не забув: коли знадобилося витягнути свого з сірої зони - оці от ******** "херої" пафосних відео чомусь не записували. Вони чомусь сосали піськи 4 дні, і нили що Зєля не хоче приїхати з Києва і лічно всьо порішати. Дивні якісь такі херої, я би навіть сказав - дешеві сцикуни з дешевими понтами.
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08.09.2020 01:44 Ответить
ХЛОПЦІ!ВИ НАЙКРАЩІ!БУДЕМО ЖИТИ!
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08.09.2020 06:59 Ответить
Вату дратує таке відео і не дивно 🤣
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08.09.2020 09:46 Ответить
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