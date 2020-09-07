"Пушилін, люди чекають. Журналісти приїхали. Сука, совість маєш? Я встав о шостій, а вони ще раніше", - боец 503 ОБМП об обещанном террористами обстреле позиций. ВИДЕО

Боевики "ДНР" не начали обещанный их главарем Пушилиным обстрел украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские морпехи из 503 ОБМП, а именно по их позициям террористы планировали нанести удар, записали специальное видео.

"Пушилін, Душилін, люди чекають. Журналісти приїхали. Тут знімальна група, там знімальна група, і там знімальна група. Сука, совість маєш? Я встав о шостій, а вони ще раніше. Тварина", - говорит боец 503 ОБМП.

Напомним, боевики ДНР пригрозили уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.

5 сентября главарь террористов Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. В частности, он обещает, что артиллерийский удар будет нанесён утром в понедельник, 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесен удар.

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