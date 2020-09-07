Журналисты рассказали, кто соседствует с Зеленским в Конча-Заспе: "От Кучмы и Литвина до Фокина и Богатыревой". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский на государственной даче в Конча-Заспе живет по соседству с "регионалами, схематозникамы Януковича, предателями и фигурантами расследований".

Об этом говорится в блоге журналистов Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

"На государственной даче в Конча-Заспе, где должны "жить дети", заселился президент с семьей. А среди соседей целый набор: регионалы, схематозникы Януковича, предатели и фигуранты расследований. От Кучмы и Литвина до Фокина и Богатыревой. Кто-то из них получил здесь имение в пожизненное пользование, а кто-то платит 11 000 грн за аренду дома на 1000 кв.м", - сообщает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Билборд "Слуги народа" на шоссе под Конча-Заспой "отредактировали": "Кривий Ріг це ти". ФОТО