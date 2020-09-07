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Журналисты рассказали, кто соседствует с Зеленским в Конча-Заспе: "От Кучмы и Литвина до Фокина и Богатыревой". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский на государственной даче в Конча-Заспе живет по соседству с "регионалами, схематозникамы Януковича, предателями и фигурантами расследований".

Об этом говорится в блоге журналистов Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

"На государственной даче в Конча-Заспе, где должны "жить дети", заселился президент с семьей. А среди соседей целый набор: регионалы, схематозникы Януковича, предатели и фигуранты расследований. От Кучмы и Литвина до Фокина и Богатыревой. Кто-то из них получил здесь имение в пожизненное пользование, а кто-то платит 11 000 грн за аренду дома на 1000 кв.м", - сообщает издание.

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Автор: 

Богатырева Раиса (715) Зеленский Владимир (20444) Кучма Леонид (1868) Литвин (3111) Фокин Витольд (101) Конча-Заспа (86)


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Топ комментарии
+42
Бояре плохие, а буба хароший. Эх бигусы, шмыгусы, зачем вы Пороха топили, мрази?
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07.09.2020 10:40
+34
В смысле "с Зеленским"? Там же детдом. Нет? Опять на@бал?)
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07.09.2020 10:43
+34
Журналисты рассказали, кто соседствует с Зеленским в Конча-Заспе: "От Кучмы и Литвина до Фокина и Богатыревой" - Цензор.НЕТ 1162
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07.09.2020 10:44
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и то.. ростов не резиновый.
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07.09.2020 12:09 Ответить
богатирьова фокін літвін... "Еліта", блін.. Просто якась навозна куча..
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07.09.2020 12:43 Ответить
жодного разу в Німеччині або в Австрії не бачив таких "конча засп"..
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07.09.2020 12:44 Ответить
Гнилое Зеленое яблоко не далеко падает от яблони с такой-же гнилью
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07.09.2020 12:54 Ответить
Та я выселю всех оттедова и устрою там детдом. И устроил. Теперь там живут дети Осла Оманскогою
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07.09.2020 13:00 Ответить
кругом одна илита
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07.09.2020 13:28 Ответить
І який з цього можна зробити висновок? Наприклад, віла Пепо по сусідскі з вілою Путінга - звідсі Пепо "агент Кремля"?
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07.09.2020 14:06 Ответить
Только кончений дегенерат мог проголосовать за Зеленского.
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07.09.2020 14:17 Ответить
Зеленский,- это та ещё вишенка на этой навозной куче.
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07.09.2020 17:23 Ответить
Ні Порошенко, ні Яценюк,ні Гройсман.ні Парубій,тобто "баригі" не користувались і не користуються державними дачами. А всі інші живуть за наші кошти. То ви таких хотіли навий бличь. тупіа мерзота?
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07.09.2020 20:15 Ответить
Тепер більшості зрозуміло хто є носієм висловів Зе. І про "громадянську війну", і про та сторона, і про перестати стріляти, і про те що війну розпочала Україна (сама на своїй території)). Ви уявляєте думки тих хто був керманичами в українській владі.
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07.09.2020 20:28 Ответить
то есть, Зе заехал на госдачу законно по рекомендации охраны в целях безопасности.
ну, а то, что там потужный сывочолый и его шайка рядом поселилась, так ни чего не поделаешь.
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07.09.2020 20:41 Ответить
Рахитка? Или наркоша?
Ведущая явно страдает дистрофией!
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20.10.2020 04:43 Ответить
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