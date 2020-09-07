Несмотря на решение Киева, дети в Ивано-Франковске пойдут в садики и школы с 14 сентября, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Власти Ивано-Франковска, который сейчас находится в красной зоне, приняли решение вернуть детей в школы и сады несмотря на решение центральной власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем утреннем видеообращении в Facebook заявил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Надеемся, что в четверг пересмотрят красную зону, и с понедельника она будет отменена. Еще раз скажу, что есть действующее решение сессии горсовета, оно необжалованное. Поэтому с понедельника, детсады и школы Ивано-Франковска откроются в любом случае", - заявил мэр.

Марцинкив подчеркнул, что несмотря на решение Киева, дети пойдут в садики и школы с 14 сентября, поскольку имеют право на полноценное обучение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ивано-Франковский театр выехал из областного центра, находящегося в "красной" зоне, и дает спектакли в райцентре