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В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, - замглавы Минздрава Микичак. ВИДЕО

В восьми областях и в Киеве кровати для больных и с подозрением на COVID-19 заняты на 50% .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

"По состоянию на сегодня на 50% загружена кроватная сеть только в нескольких областях, в частности в Киеве - 55%, в Винницкой область - 53%, в Ивано-Франковской области - 63%, во Львовской области - 50%, в Одесской области - 66%, в Ривненской области - 56%, в Тернопольской области - 56%, в Черновицкой области - 68% и в Черниговской области - 59% ", - рассказала Микичак.

По ее словам, на 7 сентября 2020 г. в Украине стационарную помощь пациентам с COVID-19 оказывают 1379 медицинских команд, в состав которых входят 29 700 врачей, среди которых 2 816 анестезиологов, 4 204 инфекционистов, терапевтов, педиатров и 46,7 тыс. младшего медицинского персонала.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разговор врача и диспетчера скорой Киевской области о госпитализации пациентов: "У него пневмония с повреждением 70% легких. Задышка" - "У меня нет ни одного места". АУДИО

больница (1440) карантин (16729) Минздрав (4901) врачи (1516) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Он не может отступать от методички.
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07.09.2020 12:50
+3
Хасан, наверное, в модераторы записался. Удалили мою рюмку. Ничего, я ещё одну налью.

У восьми областях і Києві завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищила 50%, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 7220
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07.09.2020 13:13
+2
В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, - замглавы Минздрава Микичак.

-----------------------------------------------------------
Брехня натуральная. Ибо ниже есть новость, где есть таблица МОЗ на сегодня, что количество коек именно с подтверждёнными больными на короновирус (а не с подозрениями на короновирус), не превышает 50% нигде, ни в одной области Украины! кроме Киева.
https://censor.net/ru/news/3217934/kiev_i_17_oblasteyi_ne_otvechayut_trebovaniyam_dlya_smyagcheniya_karantina_minzdrav_infografika
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07.09.2020 12:44
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Согласно этим данным МОЗ на сегодня загруженность коек именно больными короновирусом не превышает 50% нигде, кроме г. Киев.
В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 2046
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07.09.2020 12:38 Ответить
В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 6429
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07.09.2020 12:42 Ответить
"втрата нюху"...
Как у собаки.
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07.09.2020 12:45 Ответить
не смешно - у нас в отделе есть заболевший и его семья- у кого потеря нюха- легкая степень, у кого без симптомов - правостороннее воспаление легких
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07.09.2020 12:52 Ответить
Мне тоже не смешно, посмотри на смайлик.
Но нюх - у собаки, а у человека - обоняние.
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07.09.2020 12:56 Ответить
Обычные симптомы ОРВИ.
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07.09.2020 14:01 Ответить
По группам крови уже давно опровергли этот псевдонаучный факт. Хватит постить попсу.
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07.09.2020 12:46 Ответить
Он не может отступать от методички.
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07.09.2020 12:50 Ответить
В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, - замглавы Минздрава Микичак.

-----------------------------------------------------------
Брехня натуральная. Ибо ниже есть новость, где есть таблица МОЗ на сегодня, что количество коек именно с подтверждёнными больными на короновирус (а не с подозрениями на короновирус), не превышает 50% нигде, ни в одной области Украины! кроме Киева.
https://censor.net/ru/news/3217934/kiev_i_17_oblasteyi_ne_otvechayut_trebovaniyam_dlya_smyagcheniya_karantina_minzdrav_infografika
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07.09.2020 12:44 Ответить
Вопрос к редактору.
Название статьи:
"В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%"
Первая строка статьи:
"В восьми областях и в Киеве кровати для больных и с подозрением на COVID-19 заняты на 50%."
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07.09.2020 12:49 Ответить
нужно акцентировать внимание на этом, для больных и с подозрением
А подозрения это не болезнь, и большинство подозрений не подтверждается
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07.09.2020 12:55 Ответить
Я ж не против.
Напиши это редактору на СФ.
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07.09.2020 12:57 Ответить
Вот именно так на этом примере, видно как создаётся искусственная истерия вокруг короновируса...
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07.09.2020 12:58 Ответить
Я считаю, что вредны обе крайности.
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07.09.2020 13:00 Ответить
скажу так -подозрения на ковид у тех,кого госпитализировали и лежат, в большинстве случаев под капельницами вполне не безпричинный - лежат в основном с воспалением легких обычно правосторонним и сопутствующими симптомами ковида... которые в 90% случаев подтверждаются - контактники по домам "сидят" среди нас и возможно без маски..
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07.09.2020 13:17 Ответить
Только до сих пор непонятно, что показывают эти тесты - ковид, другие коронавирусы или антитела.
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07.09.2020 14:00 Ответить
МОЗу и остальным коронпсихозным лживым шавкам нечего верить
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07.09.2020 12:50 Ответить
Ali Hsan тоже так думал... В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 3363
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07.09.2020 12:52 Ответить
У восьми областях і Києві завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищила 50%, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 2495
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07.09.2020 13:08 Ответить
Хасан, наверное, в модераторы записался. Удалили мою рюмку. Ничего, я ещё одну налью.

У восьми областях і Києві завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищила 50%, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 7220
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07.09.2020 13:13 Ответить
Я видел. И помянуть не дают.
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07.09.2020 13:31 Ответить
Наверное, из религиозных соображение. Он же мусульманин. Водку нельзя. Может кальян подогнать?
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07.09.2020 13:35 Ответить
А с чего ты решил, что с Хасаном, что-то случилось. Я знаю, что он деактивировал свой аккаунт. Видать надоело с зебилами воевать
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07.09.2020 13:42 Ответить
Самоликвидировался.
Значит, что-то почувствовал.
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07.09.2020 13:47 Ответить
Хвосты рубаем!
На дурняк тут столько набежит...
Вон смотри, подплинтусный уже клинья подбивает.
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07.09.2020 13:45 Ответить
на какой дурняк? Да я б с тобой в одну маршрутку не сел бы, не то что выпивать вместе
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07.09.2020 13:56 Ответить
Главное, что подплинтусным ты себя уже считаешь.
А остальное не важно.
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07.09.2020 14:00 Ответить
И что?Заболел?
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07.09.2020 13:03 Ответить
Больницы сократили в 4-5 раз, вот и загруженность оставшихся увеличилась. Когда то на район было по крайней мере 5 больниц, сейчас на район осталась одна и по несколько больниц в области. Вот шариковые во главе с Зе дебилами увеличили загруженность больниц, простая арифметика и ничего лишнего.
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07.09.2020 13:14 Ответить
https://youtu.be/XgUuzuZIO10
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07.09.2020 13:30 Ответить
В Їзраїлі з сьгоднішнього дня комендантська година ..з 19 по 5 .00.
..А хасиди в Умань . як таргани пруть .
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07.09.2020 13:15 Ответить
Закон сохранения вещества.
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07.09.2020 13:16 Ответить
У нас в Мельбурне тоже комендантский час, с 20:00 до 5:00

Прям в унисон работают парни. Чего-то они явно боятся.
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07.09.2020 13:24 Ответить
Вы тоже зебилов выбрали?
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07.09.2020 13:32 Ответить
Нет, не мы. У нас голоса примерно так: 60% за коммунистов-лейбористов (т.е. китайских агентов), 40% за "правых".
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07.09.2020 14:45 Ответить
Вибори ....
...
..У восьми областях і Києві завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищила 50%, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 6502...
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07.09.2020 13:17 Ответить
Ты кстати за кого будеш на месных голосовать, за зебилов?
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07.09.2020 13:22 Ответить
А ты за мародёров?
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07.09.2020 13:33 Ответить
угу. и за барыг
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07.09.2020 13:39 Ответить
Пролетарий хронический.
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07.09.2020 13:42 Ответить
"с подозрением на COVID-19" Уже всех с насморком и лёгкой простудой ложат?
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07.09.2020 13:57 Ответить
Да, конечно. Иначе не получаются цыфры, которые заказаны их хозяевами (ротшильдами).
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07.09.2020 14:46 Ответить
65 млрд.грв. растратили, койко-места дополнительные не создали, аппараты ШВЛ не закупили, карантином угробили экономику Украины,пора возбуждать уголовные дела.
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07.09.2020 14:20 Ответить
Уголовными делами дело на этот раз не ограничится. Ошибки шестилетней давности повторены не будут.
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07.09.2020 14:47 Ответить
 
 