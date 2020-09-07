В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, - замглавы Минздрава Микичак. ВИДЕО
В восьми областях и в Киеве кровати для больных и с подозрением на COVID-19 заняты на 50% .
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.
"По состоянию на сегодня на 50% загружена кроватная сеть только в нескольких областях, в частности в Киеве - 55%, в Винницкой область - 53%, в Ивано-Франковской области - 63%, во Львовской области - 50%, в Одесской области - 66%, в Ривненской области - 56%, в Тернопольской области - 56%, в Черновицкой области - 68% и в Черниговской области - 59% ", - рассказала Микичак.
По ее словам, на 7 сентября 2020 г. в Украине стационарную помощь пациентам с COVID-19 оказывают 1379 медицинских команд, в состав которых входят 29 700 врачей, среди которых 2 816 анестезиологов, 4 204 инфекционистов, терапевтов, педиатров и 46,7 тыс. младшего медицинского персонала.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как у собаки.
Но нюх - у собаки, а у человека - обоняние.
-----------------------------------------------------------
Брехня натуральная. Ибо ниже есть новость, где есть таблица МОЗ на сегодня, что количество коек именно с подтверждёнными больными на короновирус (а не с подозрениями на короновирус), не превышает 50% нигде, ни в одной области Украины! кроме Киева.
https://censor.net/ru/news/3217934/kiev_i_17_oblasteyi_ne_otvechayut_trebovaniyam_dlya_smyagcheniya_karantina_minzdrav_infografika
Название статьи:
"В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%"
Первая строка статьи:
"В восьми областях и в Киеве кровати для больных и с подозрением на COVID-19 заняты на 50%."
А подозрения это не болезнь, и большинство подозрений не подтверждается
Напиши это редактору на СФ.
по домам "сидят"среди нас и возможно без маски..
Значит, что-то почувствовал.
На дурняк тут столько набежит...
Вон смотри, подплинтусный уже клинья подбивает.
А остальное не важно.
..А хасиди в Умань . як таргани пруть .
Прям в унисон работают парни. Чего-то они явно боятся.
...
.....