В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, - замглавы Минздрава Микичак. ВИДЕО

В восьми областях и в Киеве кровати для больных и с подозрением на COVID-19 заняты на 50% .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

"По состоянию на сегодня на 50% загружена кроватная сеть только в нескольких областях, в частности в Киеве - 55%, в Винницкой область - 53%, в Ивано-Франковской области - 63%, во Львовской области - 50%, в Одесской области - 66%, в Ривненской области - 56%, в Тернопольской области - 56%, в Черновицкой области - 68% и в Черниговской области - 59% ", - рассказала Микичак.

По ее словам, на 7 сентября 2020 г. в Украине стационарную помощь пациентам с COVID-19 оказывают 1379 медицинских команд, в состав которых входят 29 700 врачей, среди которых 2 816 анестезиологов, 4 204 инфекционистов, терапевтов, педиатров и 46,7 тыс. младшего медицинского персонала.

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