"Служимо українській нації": бойцы 74-го отдельного разведбата показали свои умения и поздравили коллег с Днем военной разведки. ВИДЕО
Бойцы 74-го отдельного разведбата ко Дню военной разведки презентовали видеоролик о своей работе и поздравили коллег с профессиональным праздником.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео бойцы показали отдельные упражнения подготовки разведчиков, фрагменты боев с российскими оккупантами и организацию своего быта на фронте.
Видео Михаил Ухман
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Окремий розвідувальний батальон під час війни розбивається на тактичні групи і накриває декілька сот км фронту.
-Чому ви не виступаєте з протестами, мітингами після того, як Пушилін видав наказ, що завтра о 7-00 він розпочне масовий обстріл непідконтрольної йому української території і бомбардування військ ЗСУ? Ви з цим згідні?
-Тоді нікому і нічого жалітися, коли під вогнем ЗСУ у відповідь загинуть і мирні люди в ЛуГандонії!!!
_Пам'ятаю - в 2014 році ви натовпами масово мітингували і горлопанили - "Путін ввєді".. рукоплескали, коли, вбивали, різали і топили патріотів України. А тепер що, заціпило, тобто ви схвалюєте , бо не чините опору завтрашнім агресивним і кровопролитним крокам Орди і його маріонетки Пушиліна?
-Якщо вас не влаштовує перемир'я, якщо ви згідні, щоб і далі масово вбивали Українців в Україні , то завтра реально відчуєте на власній шкурі, що таке "отвєтка"! Тоді - не жалійтеся на когось, окрім як на самих себе!
-І мене не дивує, що ЗЕ не виступив з такою заявою, бо його позиція вже давно і однозначео окреслена словами: - "А какая разніца?"
-А ЗСУ слід реально відбити подальше бажання сепарам до авантюр! Якщо ж такого кроку зі сторони ЗСУ не станеться, то в ЗЕ слід відбити НАЗАВЖДИ бажання й надалі грати роль президента, бо Україна -не цирк і не 95-й квартал. А війне - не шоу!!
Чому? Що за цим стоїть, чому "передумав", чому зірвав наступ???
1. Пушилін.
-або Пушилін нічим не керує, що малоімовірно, бо інакше був би моментально відстороненим;
-або був під наркотою (тоді чому "протверезівши" не відмінив наказ?)
-або виконував чиюсь усну вказівку "зверху", як на віддачу наказу, так і на його невиконання (найбільш імовірно, бо покарань він "верху" не поніс).
2. Путін.
- як дав усний наказ Пушиліну, так і відмінив- -найбільш імовірно;
-для чергових понтів (малоімовірно, бо для нього втрата іміджу як всередині і зовні країни - неприйнятні. Тому наказ Путіна і не був письмовим!).
-Найбільш прийнятними є два пояснення:
а) перевірка здатності України підготуватися в передислокаціях, логістиці, тактики комбінацій в застосуванні різних видів озброєнь, переналаштування систем зв'язку, комунікацій , проходження команд по вертикалі та горизонталі, реакцію українського суспільства (найбільш імовірно, оскільки, "наказ Пушиліна" був відданий за кілька діб до наступу і свідомо - був публічно оголошений)
б) перевірка розвідслужб Орди на якість виявленої інформації, визначення "слабких місць" в їх діяльності, перевірка за тими ж показниками надійності агентів Орди - як серед "консерв" в українській владі та її структурах, так і серед цивільного населення - п'ятої колони, щоб визначити - як змінити їх фінансування, поліпшити координацію їх діяльності. А для цього був потрібен час в умовах стрес-коду. (Найбільш імовірно, оскільки, "наказ Пушиліна" був відданий за кілька діб до наступу і свідомо - був публічно ним оголошений)
-ЗЕ і Єрмак.
їх пофігістська поведінка може засвідчувати лише одне- вони також отримали команду "зверху":
-не втручатися- щоб "експеримент" з розвідкою Путіна пройшов "чисто";
-щоб не виступили з заявами і закликами до країн світу про нові санкції проти РФ, до розгляду в ООН, НАТО, ОБСЄ, про військову та фінансову допомогу... не телефонував Макрону, Меркель, не скликав позачергову сесію українського парламенту ;
-щоб "зопалу" не роздали зброю формуванням тероборони, не розпочинали мобілізацію і формування нових підрозділів добробатів;
-щоб ЗСУ, знаючи про наказ Пушиліна, не розпочали упереджувальну операцію. Ще і "кравчучка" закликала - не провокувати!
-щоб Зе не виступив з заявою та зверненням до народу України!
В ДІЯХ ЗЕ САМЕ ТАК ВСЕ І ВІДБУЛОСЯ!
ВИСНОВОК: Виходячи з того що сталося, що підтвердилося в діях ЗЕ і Пушиліна - "режисером" цього театру був Путін , а Зе і Пушилін - "добросовісно" зіграли свої ролі. МАРІОНЕТКИ
Поздравляю тех, кто подходил к врагу на расстояние вытянутой руки и это й рукой делал из противника Груз-200
. С праздником тебя, Разведка! 👍🏼👍🏼👍🏼❤️