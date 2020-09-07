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"Служимо українській нації": бойцы 74-го отдельного разведбата показали свои умения и поздравили коллег с Днем военной разведки. ВИДЕО

Бойцы 74-го отдельного разведбата ко Дню военной разведки презентовали видеоролик о своей работе и поздравили коллег с профессиональным праздником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео бойцы показали отдельные упражнения подготовки разведчиков, фрагменты боев с российскими оккупантами и организацию своего быта на фронте.

Видео Михаил Ухман

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Уровень подготовки воинов 74-го отдельного разведбатальона позволяет противостоять любому противнику, в том числе РФ", - комбат подразделения Туман. ВИДЕО

Автор: 

праздник (1691) разведка (4179) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+20
Красавцы!!! Желаю вам побольше убить проклятых сепаров и рашистских оккупантов! Слава Украине!!!
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07.09.2020 16:24
+14
Золотий генофонд української нації! Щирі вітання!
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07.09.2020 16:35
+13
Вітаю вас, Захисники !
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07.09.2020 16:31
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Красавцы!!! Желаю вам побольше убить проклятых сепаров и рашистских оккупантов! Слава Украине!!!
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07.09.2020 16:24 Ответить
Кто ж им теперь отдаст такой приказ?
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07.09.2020 17:13 Ответить
Сумне відео. Жодного бійця в українському пікселі, різні автомати у членів однієї групи, слабенька амуніція, великий середній вік біців, що не дозволить здійснювати протяжні піші марш-броски на 130 км в тил ворога з захопленням панівних висот! А техніка БМП-1, без динамічного та активного захисту та протикумулятивних екранів - це просто катастрофа! На такій техниці йти в розвідку боєм це самогубство. Потрібні хоча б важкі БМПВ-64 які можуть стати надійним захистом бійцям під час розвідки боєм. Висновок - як ізраїльська легка піхота цей батальйон не може бути використаний від слова зовсім, отже в його існуванні немає жодного тактичного та стратегічного сенсу.
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07.09.2020 17:13 Ответить
Идиот.
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07.09.2020 19:07 Ответить
На аргументовану дискусію я і не розраховував, занадто низький рівень дописувачів.
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07.09.2020 19:12 Ответить
Дискусія з дибілом що навіть не служив в армії? Про що? По те що різні автомати? І що? Чи про розвідку боєм і захоплення панівніх висот? Розвідниками?!!!
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07.09.2020 19:20 Ответить
В ******** війні утримувати цілий окремий розвідувальний БАТАЛЬЙОН, який час від часу десь на лінії фронту ходить в розвідку і дублює бригадну розвідку - це занадто велика розкіш для військового бюджету України. Або батальйон має мати на озброєнні якісь унікальні бойові системи (удароно-розвідувальні БПЛА), для успішного застосування та експлуатації яких потрібна саме батальйонна структура з допоміжними технічними підрозділами, або це має бути спецназ який уходить далеко за лінію фронту і виконує надважливе бойове завдання абсолютно самостійно, як ізраїльська легка піхота!
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07.09.2020 20:27 Ответить
Ти, Ігорьоня , відстав від життя).
Окремий розвідувальний батальон під час війни розбивається на тактичні групи і накриває декілька сот км фронту.
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07.09.2020 22:02 Ответить
400 бійців тримати в ОРБ щоб кілька тактичних груп по 5-7 людей ходило в розвідку і дублювало розвідку мехбригад? Ну добре 100-150 людей будуть зайняті роботою, а що будуть робити решта 250 чоловік, управління, штаб, медики, зв'язківці, забезпечення? Для чого утримувати штат батальйону заради кількох груп розвідки? Тим більше ОРБ не має якихось унікальних БПЛА чи складних систем РЕБ та радіорозвідки які потребують окремого штату додаткових фахівців! Це абсолютно бездумне витрачання державних коштів і повна відсутність бачення реформ в ЗСУ у Генштабу та міноборони!
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07.09.2020 22:16 Ответить
Прикинь, воно так і працює. В баті є розвідвзвод, інколи навіть рота. В бригаді розвідрота. А в оперативного командування цілий розвідбатальон. Тільки цифри ти перекрутив. Там приблизно 300 бійців і 100-150 людей в забезпеченні.
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07.09.2020 22:59 Ответить
В ******** війні оперативному командуванню потрібні не стільки піші групи як ******* технічні системи розвідки, БПЛА, радіорозвідка, системи он-лайн трансляції відеосигналу з БПЛА які літають над полем бою. Тоді є сенс тримати окремий розвідбат з купою додаткових технічних фахівців, водіїв, зв'язківців! А сьогодні розвідбат використовують як піхоту і це абсолютно неправильно!
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08.09.2020 08:10 Ответить
В ******** війні, коли розвідка - це головне для армії, тримати розвід.бат це розкіш?!!! А покласти батальйон в землю це не розкіш? Хоча, після твого тупого висеру, стосовно розвідки боєм, дивуватися з дибіла не має чого. Жюков ти наш, доморощений.
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08.09.2020 07:56 Ответить
В тому вигляді в якому зараз існують окремі розвідбати - вони себе ізжили. Ми вже не будемо вести розвідку боєм зі страшними втратами, як це передбачалось радянською тактикою! А глибинну розвідку можна проводити технічними засобами, це більш ефективно!
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08.09.2020 08:15 Ответить
Яке ти маєш відношення до армії, тварино? "Ми вже буднемо"?!!! Що ти "будемо" гнидо диванна? Твої висери мають таку ж цінність, як вказівки двірника кардіохірургу, стосовно планової операції.
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08.09.2020 10:01 Ответить
Окреме запитання до жителів ОРДЛО:

-Чому ви не виступаєте з протестами, мітингами після того, як Пушилін видав наказ, що завтра о 7-00 він розпочне масовий обстріл непідконтрольної йому української території і бомбардування військ ЗСУ? Ви з цим згідні?

-Тоді нікому і нічого жалітися, коли під вогнем ЗСУ у відповідь загинуть і мирні люди в ЛуГандонії!!!

_Пам'ятаю - в 2014 році ви натовпами масово мітингували і горлопанили - "Путін ввєді".. рукоплескали, коли, вбивали, різали і топили патріотів України. А тепер що, заціпило, тобто ви схвалюєте , бо не чините опору завтрашнім агресивним і кровопролитним крокам Орди і його маріонетки Пушиліна?

-Якщо вас не влаштовує перемир'я, якщо ви згідні, щоб і далі масово вбивали Українців в Україні , то завтра реально відчуєте на власній шкурі, що таке "отвєтка"! Тоді - не жалійтеся на когось, окрім як на самих себе!

-І мене не дивує, що ЗЕ не виступив з такою заявою, бо його позиція вже давно і однозначео окреслена словами: - "А какая разніца?"

-А ЗСУ слід реально відбити подальше бажання сепарам до авантюр! Якщо ж такого кроку зі сторони ЗСУ не станеться, то в ЗЕ слід відбити НАЗАВЖДИ бажання й надалі грати роль президента, бо Україна -не цирк і не 95-й квартал. А війне - не шоу!!
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07.09.2020 17:41 Ответить
Обіцяне Пушиліним "ватерлоо" не відбулося...

Чому? Що за цим стоїть, чому "передумав", чому зірвав наступ???

1. Пушилін.

-або Пушилін нічим не керує, що малоімовірно, бо інакше був би моментально відстороненим;
-або був під наркотою (тоді чому "протверезівши" не відмінив наказ?)
-або виконував чиюсь усну вказівку "зверху", як на віддачу наказу, так і на його невиконання (найбільш імовірно, бо покарань він "верху" не поніс).

2. Путін.

- як дав усний наказ Пушиліну, так і відмінив- -найбільш імовірно;
-для чергових понтів (малоімовірно, бо для нього втрата іміджу як всередині і зовні країни - неприйнятні. Тому наказ Путіна і не був письмовим!).
-Найбільш прийнятними є два пояснення:
а) перевірка здатності України підготуватися в передислокаціях, логістиці, тактики комбінацій в застосуванні різних видів озброєнь, переналаштування систем зв'язку, комунікацій , проходження команд по вертикалі та горизонталі, реакцію українського суспільства (найбільш імовірно, оскільки, "наказ Пушиліна" був відданий за кілька діб до наступу і свідомо - був публічно оголошений)
б) перевірка розвідслужб Орди на якість виявленої інформації, визначення "слабких місць" в їх діяльності, перевірка за тими ж показниками надійності агентів Орди - як серед "консерв" в українській владі та її структурах, так і серед цивільного населення - п'ятої колони, щоб визначити - як змінити їх фінансування, поліпшити координацію їх діяльності. А для цього був потрібен час в умовах стрес-коду. (Найбільш імовірно, оскільки, "наказ Пушиліна" був відданий за кілька діб до наступу і свідомо - був публічно ним оголошений)

-ЗЕ і Єрмак.

їх пофігістська поведінка може засвідчувати лише одне- вони також отримали команду "зверху":
-не втручатися- щоб "експеримент" з розвідкою Путіна пройшов "чисто";
-щоб не виступили з заявами і закликами до країн світу про нові санкції проти РФ, до розгляду в ООН, НАТО, ОБСЄ, про військову та фінансову допомогу... не телефонував Макрону, Меркель, не скликав позачергову сесію українського парламенту ;
-щоб "зопалу" не роздали зброю формуванням тероборони, не розпочинали мобілізацію і формування нових підрозділів добробатів;
-щоб ЗСУ, знаючи про наказ Пушиліна, не розпочали упереджувальну операцію. Ще і "кравчучка" закликала - не провокувати!
-щоб Зе не виступив з заявою та зверненням до народу України!
В ДІЯХ ЗЕ САМЕ ТАК ВСЕ І ВІДБУЛОСЯ!

ВИСНОВОК: Виходячи з того що сталося, що підтвердилося в діях ЗЕ і Пушиліна - "режисером" цього театру був Путін , а Зе і Пушилін - "добросовісно" зіграли свої ролі. МАРІОНЕТКИ
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07.09.2020 17:46 Ответить
Героям слава !

Поздравляю тех, кто подходил к врагу на расстояние вытянутой руки и это й рукой делал из противника Груз-200
. С праздником тебя, Разведка! 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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07.09.2020 17:43 Ответить
Вітаю вас, Захисники !
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07.09.2020 16:31 Ответить
Золотий генофонд української нації! Щирі вітання!
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07.09.2020 16:35 Ответить
"Слава українській нації" від наших військових як бальзам на душу після словоблуддя єрмаків!
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07.09.2020 17:01 Ответить
СПАСИБО ВАМ РЕБЯТА - СЛАВА КИБОРГАМ - всех Патриотов - а в военной разведки ,без фонатения нельзя, это сильнейшая мотивация ,когда невозможно вроде как - доказано Донецким Аэропортом и не только - будете вы - будет и Украина - Слава Украине
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07.09.2020 17:33 Ответить
Слава Героям
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07.09.2020 18:20 Ответить
Поважаю. Люди честі, хай Вдача буде вашим другим ім'ям.
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07.09.2020 20:15 Ответить
Всем настоящим воинам нужно увеличить в два раза пособие на детей!!!!
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08.09.2020 11:54 Ответить
 
 