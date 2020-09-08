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Новости Видео Беженцы из Донбасса и Крыма
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Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: "Ми вдома, але без будинку!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Офиса Президента в Киеве прошел митинг внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с требованием возобновить финансирование жилищных программ: "Доступное жилье" и льготного кредитования под 3%.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Основное требование митингующих - возобновить финансирование жилищных программ для ВПЛ до конца 2020 года. По словам организаторов, на такие жилищные программы средства в Украине выделяются, но затем они используются для других целей. Организаторы призывают власти к диалогу и предлагают образовать межведомственную комиссию либо координационный комитет для решения жилищных проблем ВПЛ, которые, по их словам, не решаются уже шесть лет.

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Властям также предлагают создать отдельную программу "Временное жилье для ВПЛ", достроить долгострои или возобновить остановленное строительство и использовать их для жилищных программ, привлечь на программы средства от иностранных доноров и создать специализированные кооперативы для строительства жилья для ВПЛ.

Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 01
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 02
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 03
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 04
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 05
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 06
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 07
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 08
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 09
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 10
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 11
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 12
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 13
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 14
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 15
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 16
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 17
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 18
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 19
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 20
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: Ми вдома, але без будинку! 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

беженцы (1643) жилье (909) Донбасс (26956) переселенцы (531) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+8
Опять бамбас не слышат. Остальным гражданам жилье не нужно?
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08.09.2020 13:19
+6
Дай Бог, чтобы и ваш дом не пришла война,умники. Чтоб вы знали, нет более патриотичных людей, чем переселенцы. И за 6 лет власть копейки не выделила на жилье, так что это пустые разговоры. Вы не знаете чувства, когда у вас есть собственное жилье, а вы не можете им воспользоваться потому что туда пришла абизяна с автоматом, а вы вынуждены жить на съёмном
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08.09.2020 14:40
+5
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: "Ми вдома, але без будинку!" - Цензор.НЕТ 8102
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08.09.2020 13:15
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Добро пожаловать в Межигорье.
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08.09.2020 13:13 Ответить
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: "Ми вдома, але без будинку!" - Цензор.НЕТ 8102
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08.09.2020 13:15 Ответить
В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу", - Шмыгаль

Идите в Кончу-Заспу выбирайте любой понравившийся вам замок. Все они построены за ваши деньги.
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08.09.2020 13:15 Ответить
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: "Ми вдома, але без будинку!" - Цензор.НЕТ 9442
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08.09.2020 13:16 Ответить
Опять бамбас не слышат. Остальным гражданам жилье не нужно?
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08.09.2020 13:19 Ответить
Так тож кормильцы. И родственники оставшихся в бамбабве кормильцев. Им нужно. Они заслужили
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08.09.2020 13:34 Ответить
Ерунда, пустое. Сами, всё сами, по-другому бессмысленно. Как в той дурноватой песенке: никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и не герой.
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08.09.2020 13:32 Ответить
А не ****** ли Вы? Своё не захотили защитить когда была возможность, а теперь подавай им 3%. А я чем хуже этих домбасятин? Почему я должен арендовать жильё, платить по 10 000 грн в месяц и по копейке откладывать на своё жильё в ближайшее 5 лет потому что мне нихуя никакие 3% страна не даст?
Просрали своё теперь арендуйте и ******* пол жизни на новое. С плакатиками оно в буден день вышло, ****** работай.
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08.09.2020 13:35 Ответить
Супер. А почему все ОСТАЛЬНЫЕ не имеют право на такую ипотеку? Пусть под 6%?
Или все должны "слышать бамбас" ?
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08.09.2020 13:51 Ответить
а потому что Дамбас всегда был как сборище больных детей, с которыми возиолсь государство. Шахтера завалило в шахте - трагедия, государство выплачивает деньги семье. Ты или я погибнем на работе, например в аварии - государство фигу нашим семьям покажет.
Схерали жизнь шахтера имеет цену для государста, а все остальные жизни - там учителя или водителя - нет?
Вот такая публика там. И голосовать они будут за того кто и дальше будет им халяву обещать.
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08.09.2020 14:39 Ответить
Дайте нам жытло (желательно в Киеве) мы же должны проголосовать за Медведчука с Рабиновичем что бы без выстрелов вместе с жытлом стать федеральным округом раши?
Откуда в ЗЖОП 20% рейтинга кто как думает?
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08.09.2020 13:57 Ответить
Донбасс всегда был совок по натуре. Люди привыкли "государство ДАЙ!"
Сейчас они с Донбасса уехали, но Донбасс из них никуда не уехал.
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08.09.2020 14:36 Ответить
Дай Бог, чтобы и ваш дом не пришла война,умники. Чтоб вы знали, нет более патриотичных людей, чем переселенцы. И за 6 лет власть копейки не выделила на жилье, так что это пустые разговоры. Вы не знаете чувства, когда у вас есть собственное жилье, а вы не можете им воспользоваться потому что туда пришла абизяна с автоматом, а вы вынуждены жить на съёмном
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08.09.2020 14:40 Ответить
Как так? Жилья НЕТУ, а детки в колясках ЕСТЬ?! Даже по двое!
И почему не на работе?
ЧТОБЫ КОМУ-ТО ДАТЬ, нужно у кого-то забрать.

...и почему они в роисю не пошли жилье просить... Они бы там и не пикнули!
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08.09.2020 14:56 Ответить
От не варто всіх під одну гребінку. Серед переселенців і ті, хто відправив робини на мирні території і пішли захищати Батьківщину. Особисто знаю двох бійців "Донбасу".
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08.09.2020 15:07 Ответить
А хрена вам переселенцы, а не бесплатное жильё!! сначала, в 2014 году ложились под наши танки и БТР,. а теперь хватает наглост, что -то требовать!! Все ваши вопросы к путину!! А у нас жильё сначала получают:: дети сироты и инвалиды, затем ветераны Ато, затем остронуждающиеся всех категорий и лишь потом, по остаточному принципу получат жильё прерселенцы-предатели!!! Идите работать и зарабатывайте себе сами на жильё и не сидите дома на дотациях!! Любители -халявщики!!
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08.09.2020 18:20 Ответить
главный мессидж переселенцев из Донбасса:
Вы все нам обязаны - за то, что мы приехали к вам жить, а не остались с Россией стрелять по вашим воинам. Теперь мы хотим ключ от квартиры, где деньги лежат! А не то вернемся и расскажем Меркель и Пушилину, какие вы изверги.
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08.09.2020 18:54 Ответить
Это нормально помогать своим согражданам в беде. А если бы твой город захватили, ты бы остался и сотрудничал с окупантами или переехал на свободную часть Украины? Эти люди выбрали Украину.
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08.09.2020 21:21 Ответить
Вместо пенсий в ОРДЛО лучше построить лагеря для переселенцев и обеспечить их минимальным необходимым для жизни. Пенсия на окупированную територию это поддержка экономики врага.
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08.09.2020 21:16 Ответить
А скільки вояків не мають свого житла, офіцерів, інших українських громадян з дітьми туляться по чужих квартирах? Сотні тисяч українців виїжджають за кордон і кілька років працюють, щоб заробити на житло в Україні. Переселенці можуть і в селах займати порожні хати, а не лізти в столицю зі своїм руцьким язиком.
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08.09.2020 21:57 Ответить
 
 