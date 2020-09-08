Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: "Ми вдома, але без будинку!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Офиса Президента в Киеве прошел митинг внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с требованием возобновить финансирование жилищных программ: "Доступное жилье" и льготного кредитования под 3%.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Основное требование митингующих - возобновить финансирование жилищных программ для ВПЛ до конца 2020 года. По словам организаторов, на такие жилищные программы средства в Украине выделяются, но затем они используются для других целей. Организаторы призывают власти к диалогу и предлагают образовать межведомственную комиссию либо координационный комитет для решения жилищных проблем ВПЛ, которые, по их словам, не решаются уже шесть лет.

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Властям также предлагают создать отдельную программу "Временное жилье для ВПЛ", достроить долгострои или возобновить остановленное строительство и использовать их для жилищных программ, привлечь на программы средства от иностранных доноров и создать специализированные кооперативы для строительства жилья для ВПЛ.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ