Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: "Ми вдома, але без будинку!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под зданием Офиса Президента в Киеве прошел митинг внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с требованием возобновить финансирование жилищных программ: "Доступное жилье" и льготного кредитования под 3%.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Основное требование митингующих - возобновить финансирование жилищных программ для ВПЛ до конца 2020 года. По словам организаторов, на такие жилищные программы средства в Украине выделяются, но затем они используются для других целей. Организаторы призывают власти к диалогу и предлагают образовать межведомственную комиссию либо координационный комитет для решения жилищных проблем ВПЛ, которые, по их словам, не решаются уже шесть лет.
Властям также предлагают создать отдельную программу "Временное жилье для ВПЛ", достроить долгострои или возобновить остановленное строительство и использовать их для жилищных программ, привлечь на программы средства от иностранных доноров и создать специализированные кооперативы для строительства жилья для ВПЛ.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Просрали своё теперь арендуйте и ******* пол жизни на новое. С плакатиками оно в буден день вышло, ****** работай.
Или все должны "слышать бамбас" ?
Схерали жизнь шахтера имеет цену для государста, а все остальные жизни - там учителя или водителя - нет?
Вот такая публика там. И голосовать они будут за того кто и дальше будет им халяву обещать.
Откуда в ЗЖОП 20% рейтинга кто как думает?
Сейчас они с Донбасса уехали, но Донбасс из них никуда не уехал.
И почему не на работе?
ЧТОБЫ КОМУ-ТО ДАТЬ, нужно у кого-то забрать.
...и почему они в роисю не пошли жилье просить... Они бы там и не пикнули!
Вы все нам обязаны - за то, что мы приехали к вам жить, а не остались с Россией стрелять по вашим воинам. Теперь мы хотим ключ от квартиры, где деньги лежат! А не то вернемся и расскажем Меркель и Пушилину, какие вы изверги.