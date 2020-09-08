РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9489 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
2 142 24

С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка. ВИДЕО

С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка. ВИДЕО

Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск использует введенный режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"На прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжали установления минно-взрывных заграждений с использованием противопехотных и противотанковых мин", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в украинской разведке, в передовых подразделениях оккупантов продолжает расти количество потерь: "С начала сентября этого года в результате нарушений мер безопасности и подрывов на собственных минах противник понес безвозвратные потери личного состава (более 10 человек) и военной техники (2 единицы)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из РФ на оккупированный Донбасс прибыли снайперы, разведчики и связисты, а также шесть вагонов с боеприпасами, - разведка

минирование (1446) Минобороны (9357) разведка (4179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
оце швайне обере схід та південь.
людям подобається оппа і бойко.
ніяк не хочуть розуміти, що цим таваріщам цікаві виключно власні кишені, бізнеси...а люди для них лише важель влади, з допомогою якого вони багатіють.
але це ще нічого...якби вони не продавали країну росії.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:36
+5
С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 5006
показать весь комментарий
08.09.2020 13:40
+5
С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 8112
показать весь комментарий
08.09.2020 13:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
если бы еще и наши саперы в серой зоне работали то подорвалось бы 25, а мы сказали бы что на своих, это не мы. по крайней мере так раньше было.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:31 Ответить
С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 1137С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 9247С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 7509
показать весь комментарий
08.09.2020 13:33 Ответить
оце швайне обере схід та південь.
людям подобається оппа і бойко.
ніяк не хочуть розуміти, що цим таваріщам цікаві виключно власні кишені, бізнеси...а люди для них лише важель влади, з допомогою якого вони багатіють.
але це ще нічого...якби вони не продавали країну росії.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:36 Ответить
У этих людей, мечты о совковой шаре иссушили мозг и лишили зрения
показать весь комментарий
08.09.2020 13:45 Ответить
С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 5006
показать весь комментарий
08.09.2020 13:40 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2020 14:41 Ответить
самоубились
показать весь комментарий
08.09.2020 13:32 Ответить
Разминировали чутка своими дурными тушками. Это хорошо только. Жаль мало.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:33 Ответить
І це файно.
А може вони так само підривались як і наші ?
показать весь комментарий
08.09.2020 13:33 Ответить
Ну хоть так, и на том спасибо...
показать весь комментарий
08.09.2020 13:36 Ответить
Если кто-то причинил тебе https://citaty.info/topic/zlo зло , не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага. (с) Лао-Цзы
показать весь комментарий
08.09.2020 13:42 Ответить
Но в реальности часто, что враг, живой и здоровый, на яхте проплывает мимо усохшего скелета, сидящего на берегу.
показать весь комментарий
08.09.2020 14:12 Ответить
А ми тільки спостерігаємо за той стороной і показуємо дулі.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:42 Ответить
С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 8600
показать весь комментарий
08.09.2020 13:44 Ответить
С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 8112
показать весь комментарий
08.09.2020 13:55 Ответить
В нас теж хлопці гинуть.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:55 Ответить
Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевые травмы в результате подрыва на мине ПМН-2 в Донецкой области во вторникИсточник: https://censor.net/ru/n3218140
показать весь комментарий
08.09.2020 14:03 Ответить
Нагадує: «Сводкі Совінформюро» за липень 1941:
«Вчера возлє мєстєчка Н. 100500 гітлєровцев билі унічтожени помощніком повара, младшим єфрєйтором Поросьонковим».
показать весь комментарий
08.09.2020 13:58 Ответить
Можна б було рокам запропонувати ставити міни і під поїздами на ж/ д дорогах Росії.
показать весь комментарий
08.09.2020 14:15 Ответить
а откуда разведка знает, если ей запретили там появляться?
показать весь комментарий
08.09.2020 14:36 Ответить
Да это не проблема на самом деле.. есть сочувствующие люди на той территории в том числе свои люди в руководстве самого ОРДЛО .. другое дело что они дают не реальные данные а сильно завышенные.
показать весь комментарий
08.09.2020 14:59 Ответить
Единственный более менее объективный источник по потерям это ООН.. потому что нейтральный! А разведка столько сепаров уже уничтожила за 6 лет что их в природе нет столько Від початку вересня понад 10 найманців РФ підірвалися на власних мінах, - розвідка - Цензор.НЕТ 2089
показать весь комментарий
08.09.2020 14:37 Ответить
ООН? И как это они считают в лугандоне? Там в основном инфаркты и инсульты, а расейские ихтамнеты вообще засекречены, туфта твоя табличка.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:41 Ответить
Инфаркты и инсульты я полагаю там по обе стороны в тренде.. в украинской армии не боевые потери даже официально больше боевых.. https://censor.net/ru/news/3169149/neboevye_poteri_vseh_silovyh_struktur_na_donbasse_za_5_let_prevyshayut_boevye_3379_protiv_3031_matios При этом не ясная ситуация с дезертирами.. на 2015й год их было 16 тысяч из которых нашли только тысячу.. судьба остальных куда они пропали вообще неизвестна.. а это целая армия! Скользкая тема короче .. https://youtu.be/xgXGo1Tqa5A
показать весь комментарий
08.09.2020 15:49 Ответить
 
 