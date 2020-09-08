С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка. ВИДЕО

Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск использует введенный режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"На прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжали установления минно-взрывных заграждений с использованием противопехотных и противотанковых мин", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в украинской разведке, в передовых подразделениях оккупантов продолжает расти количество потерь: "С начала сентября этого года в результате нарушений мер безопасности и подрывов на собственных минах противник понес безвозвратные потери личного состава (более 10 человек) и военной техники (2 единицы)".

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