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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Журналист Михаил Ухман просит о помощи в съемках фильма о борьбе украинского народа "Шлях поколінь". ВИДЕО

В Украине проходят съемки фильма "Шлях поколінь" об истории борьбы украинского народа от Второй мировой войны до вторжения России в 2014 году.

Сюжет фильма: История связной УПА - Анны Абрамчук с Волыни; бойца службы безопасности УПА - Степана Петраша из Калуша и Ивана Залужного, ветерана Второй мировой из Запорожья, внука которого россияне убили в 2014 году, тесно переплетается с современной войной украинского народа, против российского агрессора, сообщает Цензор.НЕТ.

Уникальность этого фильма в том, что его герои - живы и именно на основе их рассказов писался сценарий.

"Этот фильм-история даст возможность будущему поколению украинцев знать правду. Зритель сможет найти в этом фильме нужное для себя: любовь, верность, преданность стране, бои, разлуку", - отмечают авторы проекта.

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Первые сцены фильма были сняты в Волынской области, в урочище Вовчак, где зародилась армия УПА. В съемках приняли участие более сотни человек - это профессиональные актеры из Луцка, Киева, среди них: Назар Борушок, Алексей Паламаренко.

Следующий этап съемок фильма вскоре пройдет в зоне боевых действий, где будет показана современная война. Затем съемки фильма пройдут в Киеве и опять же на Волыни.

Продюсером фильма, сосценаристом, автором идеи является - Михаил Ухман: журналист сайта Цензор.НЕТ, доброволец российско-украинской войны. Он давно мечтал увековечить память тех, кто в прошлом веке боролся и борется за свободу Украины. Некоторые из чиновников и бизнесменов откликнулись на призыв Михаила о помощи - этих денег хватило на первый этап съемок. На данный момент Михаил ищет деньги, чтобы продолжить снимать этот исторический фильм. Он призывает всех патриотов: чиновников, предпринимателей, диаспору, все, кому небезразлична судьба украинского кино, - присоединиться к этому проекту.

Реквизиты для финансовой помощи:

4149439316662786 (приват) – Олег Ревега

IBAN UA643052990000026206888741162

Автор: 

благотворительность (613) кино (1535) помощь (7820) фильмы (399) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+3
Не чіпайте артистів, кучерів та проституток-вони прислуговують ЛЮБІЙ ВЛАДІ!
Колчак
🤣
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08.09.2020 14:37
+3
Быдло не поймет, это же не говносваты.
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08.09.2020 18:34
+2
Не бреши.
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08.09.2020 14:53
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здається я знаю звідки прилетить лев'яча частка коштів на цей фільм...
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08.09.2020 14:26 Ответить
Настораживает имя и фамилия этого журналиста, это раз.
Второе - следует тщательно проверить героев картины по архивам КГБ, которые открыты только по 1947 год.
Напрягает, что стукачи, сдавшие, например, Шухевича, ходят в героях Украины.
Таких случаев больше, чем достаточно.
Если все чисто - можно поддержать и приветствовать.
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08.09.2020 14:31 Ответить
Не чіпайте артистів, кучерів та проституток-вони прислуговують ЛЮБІЙ ВЛАДІ!
Колчак
🤣
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08.09.2020 14:37 Ответить
Михаил Ухман просит скинуть кто сколько может на карточку получателя Олег Ревега
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08.09.2020 14:45 Ответить
Не бреши.
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08.09.2020 14:53 Ответить
То получается Зебил - порохобот? А зачем вы за него тогда голосовали?
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08.09.2020 16:19 Ответить
Странный подход к съёмкам: начать снимать, не имею в наличии суммы, необходимой для того, чтобы снять всё целиком. А потом крауфандить.
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08.09.2020 14:55 Ответить
Це схема Ющенко,нагадую про Лікарню майбутнього,ні Юща,ні коштів,ні лікарні.Схема працює.
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08.09.2020 17:09 Ответить
Там достаточно будет пятиминутной короткометражки
1. Борьба.
2. Долбанутый выбор кучи идиотов.

3. Руина
4. перейти к п.1
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08.09.2020 16:18 Ответить
Быдло не поймет, это же не говносваты.
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08.09.2020 18:34 Ответить
 
 