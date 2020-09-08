Журналист Михаил Ухман просит о помощи в съемках фильма о борьбе украинского народа "Шлях поколінь". ВИДЕО

В Украине проходят съемки фильма "Шлях поколінь" об истории борьбы украинского народа от Второй мировой войны до вторжения России в 2014 году.

Сюжет фильма: История связной УПА - Анны Абрамчук с Волыни; бойца службы безопасности УПА - Степана Петраша из Калуша и Ивана Залужного, ветерана Второй мировой из Запорожья, внука которого россияне убили в 2014 году, тесно переплетается с современной войной украинского народа, против российского агрессора, сообщает Цензор.НЕТ.

Уникальность этого фильма в том, что его герои - живы и именно на основе их рассказов писался сценарий.

"Этот фильм-история даст возможность будущему поколению украинцев знать правду. Зритель сможет найти в этом фильме нужное для себя: любовь, верность, преданность стране, бои, разлуку", - отмечают авторы проекта.

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Первые сцены фильма были сняты в Волынской области, в урочище Вовчак, где зародилась армия УПА. В съемках приняли участие более сотни человек - это профессиональные актеры из Луцка, Киева, среди них: Назар Борушок, Алексей Паламаренко.

Следующий этап съемок фильма вскоре пройдет в зоне боевых действий, где будет показана современная война. Затем съемки фильма пройдут в Киеве и опять же на Волыни.

Продюсером фильма, сосценаристом, автором идеи является - Михаил Ухман: журналист сайта Цензор.НЕТ, доброволец российско-украинской войны. Он давно мечтал увековечить память тех, кто в прошлом веке боролся и борется за свободу Украины. Некоторые из чиновников и бизнесменов откликнулись на призыв Михаила о помощи - этих денег хватило на первый этап съемок. На данный момент Михаил ищет деньги, чтобы продолжить снимать этот исторический фильм. Он призывает всех патриотов: чиновников, предпринимателей, диаспору, все, кому небезразлична судьба украинского кино, - присоединиться к этому проекту.

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