Я не могу ни за кого агитировать на местных выборах. Вам решать: вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому? - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что он не может агитировать за кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах.
Во вторник во время рабочей поездки в Сумскую область, отвечая на вопрос о том, почему в мэры Сум была выдвинута народный депутат от партии "Слуга народа" Татьяна Рябуха, Зеленский сказал: "Победа зависит не только от кандидатуры госпожи Рябухи, а зависит от того, как ее сумчане видят, и видят ли вообще городской головой, нравится ли им программа. Я желаю успеха, но это выбор только народа Украины. Вам жить в Сумах, и вам решать: вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому? Я не могу ни за кого агитировать, и, честно говоря, это не является справедливым, чтобы я агитировал", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский указал, что ему, конечно, не всё равно, кого выдвигают в мэры городов, на глав ОТГ от "Слуги народа". "Все считают, что это (Рябуха. – Ред.) сильный человек. Она знает это место, патриот Сумщины", - отметил он.
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- проблеял Зе-ЛЖЕЦ на фоне десятков огромных зелено-желтых плакатов "Зе-местные".
А сєводня ,просто, офігєнно!!
Гасло ЛЮБОЇ ВЛАДИ!!
🤣🤣
Тоді, звісно, по іншому.
У тебя, дебил, люди на фронте гибнут, а ты ездишь по городам, агитируя за слуг.
Тебе, тварь, только рейтинг и выборы важны. Та ты должно, чмо, уже бить тревогу и говорить с мировыми, а не унижаться перед россией.
Люди, ну как можно было выбрать ЭТО?
Тем более, шо шута-наркомана реально окружают враги.
По стечению обстоятельств,50% принадлежит Бене,50% РАхметову.
Картинка Украины в миниатюре.
Хуже не будет!
Вы же сами голосовали за Беню, РАхметова, Зеленскага. Порохоботы вас предупреждали !!
А, кроме ЗЕ и СН, кто-то реально может хотеть, чтобы было как сейчас???!!!
Ответ: реформирующий медицину зеленский.
Боевики уничтожили блиндажи ВСУ в Красногоровке: фото последствий смертельного удараВторник, 08 сентября 2020, 14:50
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2020-09-08/boeviki-unichtojili-blindaji-vsu-v-krasnogorovke-foto-posledstviy-smertelnogo-udara-/208700 переглянути новину українською
Боевики возобновили обстрелы на Донбассе и уничтожили блиндажи украинских военных в Красногоровке Донецкой области. В результате обстрела есть раненый.
Как сообщает https://apostrophe.ua/ "Апостроф", об этом в Facebook https://www.facebook.com/iryna.kaptur/posts/1988493377952729 написала волонтер Ирина Каптур.
По ее информации, удары были нанесены по нескольким позициям украинских бойцов, в результате чего сгорело шесть блиндажей.
"В других местах еще сложнее там есть погибшие. Уже официально подтвердили с ГШ. Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи. Спасали оружие", - пишет она.