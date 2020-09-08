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Новости Видео Местные выборы-2020
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Я не могу ни за кого агитировать на местных выборах. Вам решать: вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому? - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что он не может агитировать за кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах.

Во вторник во время рабочей поездки в Сумскую область, отвечая на вопрос о том, почему в мэры Сум была выдвинута народный депутат от партии "Слуга народа" Татьяна Рябуха, Зеленский сказал: "Победа зависит не только от кандидатуры госпожи Рябухи, а зависит от того, как ее сумчане видят, и видят ли вообще городской головой, нравится ли им программа. Я желаю успеха, но это выбор только народа Украины. Вам жить в Сумах, и вам решать: вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому? Я не могу ни за кого агитировать, и, честно говоря, это не является справедливым, чтобы я агитировал", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что ему, конечно, не всё равно, кого выдвигают в мэры городов, на глав ОТГ от "Слуги народа". "Все считают, что это (Рябуха. – Ред.) сильный человек. Она знает это место, патриот Сумщины", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать. ФОТОрепортаж

Автор: 

агитация (508) Зеленский Владимир (20482) местные выборы (2752) Сумы (1152) Слуга народа (2631) Рябуха Татьяна (3)


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Топ комментарии
+77
Я особисто хочу бачити тебе в Кварталі.
Здай булаву, бовдуре.
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08.09.2020 15:02
+50
разумеется, тому, при ком результат был наилучший!

не догадываешься, кому?
кто восстановил рост экономики в условиях войны?
при ком был профицит бюджета?
при ком торговля с ЕС превысила торговлю с рф?

не догадался?
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08.09.2020 15:12
+44
Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський - Цензор.НЕТ 1113
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08.09.2020 15:23
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"Я не могу ни за кого агитировать"
- проблеял Зе-ЛЖЕЦ на фоне десятков огромных зелено-желтых плакатов "Зе-местные".
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08.09.2020 15:13 Ответить
Завтра будєт луччє , чєм вчєра!!
А сєводня ,просто, офігєнно!!
Гасло ЛЮБОЇ ВЛАДИ!!
🤣🤣
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08.09.2020 15:13 Ответить
Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський - Цензор.НЕТ 6889
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08.09.2020 15:20 Ответить
і чим тобі вона люба?
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09.09.2020 09:25 Ответить
"чтобы было, как сейчас", - це як? Країна - 95 квартал?
Тоді, звісно, по іншому.
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08.09.2020 15:16 Ответить
"ВАЗ был застенчивый агитатор. Все существо его протестовало против агитации, но не агитировать он не мог" почти (с)
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08.09.2020 15:17 Ответить
выступает с символикой "Зе місцеві", но агитировать ему низя и он это знает и конечно же придерживается) ага) вообще уже положили большой и толстый на конституцию... забили на все, на ковид, на социалку, на законы - главное свои мэры и дороги делать, на все деньги делать дороги!) никак глава государства не выйдет с образа прораба
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08.09.2020 15:18 Ответить
Изыди,нечисть зелёная.
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08.09.2020 15:20 Ответить
Дебилина ценично-брехливая.
У тебя, дебил, люди на фронте гибнут, а ты ездишь по городам, агитируя за слуг.
Тебе, тварь, только рейтинг и выборы важны. Та ты должно, чмо, уже бить тревогу и говорить с мировыми, а не унижаться перед россией.
Люди, ну как можно было выбрать ЭТО?
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08.09.2020 15:21 Ответить
С мировыми лидерами
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08.09.2020 15:28 Ответить
Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський - Цензор.НЕТ 1113
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08.09.2020 15:23 Ответить
давайте, сумчане! не подведите зелесрань! вы же хотите, чтоб у вас было не как сейчас, а в сто раз хуже!
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08.09.2020 15:33 Ответить
Валяет дурака и демагогией занимается, а на петиции не отвечает.
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08.09.2020 15:35 Ответить
в гаранта відчувається невпевненість...владна ейфорія проходить, впевненість в силах і можливостях покидає кловуна... чого чекати? чи чекати чогось взагалі небезпечно..?
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08.09.2020 15:41 Ответить
В таких случаях у трусов, обличенных властью, развивается праранойя.

Тем более, шо шута-наркомана реально окружают враги.
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08.09.2020 17:08 Ответить
ДЕБІЛА КУСОК
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08.09.2020 15:42 Ответить
Хочемо щоб було добре а не по-іншому
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08.09.2020 15:43 Ответить
Конечно, как политик, блазень заметно вырос, и догнал даже политическую проститутку, тимоху, и хочу с ним согласиться, я не хочу, чтобы было, как сейчас с блазнем, Украина устала от дремучих совков, мы должны идти на Запад, а не восток.
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08.09.2020 15:44 Ответить
Ну откровенно ж сцыт в глаза , но как хебилам нравиться когда он из себя физрука или пачтальрна строит.
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08.09.2020 15:47 Ответить
іди в ср#ку і забирай з собою своїх дебільних слуг....
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08.09.2020 15:48 Ответить
Этот гандон совершает чес по Украине за госсчет для агитации за Зедибилят.
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08.09.2020 15:48 Ответить
Гоните его вместе с его прихлебателями! Пора очистить страну от Зе-сорняка!
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08.09.2020 15:55 Ответить
На КЖРК уже трое бастуют шахтёры Кривого Рога.
По стечению обстоятельств,50% принадлежит Бене,50% РАхметову.
Картинка Украины в миниатюре.
Хуже не будет!
Вы же сами голосовали за Беню, РАхметова, Зеленскага. Порохоботы вас предупреждали !!
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08.09.2020 15:57 Ответить
Це Слов'янськ! Слава Україні!!!
Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський - Цензор.НЕТ 4365
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08.09.2020 16:05 Ответить
Просто хочется, что бы , ради смеха, каждый, считающий себя Украинцем, плюнул в в рожу зеленому клоуну, маме Римме и папику
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08.09.2020 16:08 Ответить
Зєлєнскій прагне ОДНОГО - приходу до влади мєдвєдчукОВА та його банди...(((
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08.09.2020 16:21 Ответить
Странные вы. Кокаина не хотите? Рей.
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08.09.2020 16:36 Ответить
Зелупа .просто.иди нахйу..
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08.09.2020 16:40 Ответить
для того.что бы было не так как сейчас.нужно заптретить голосовать тем,кто голосованием "квартальным" привел к власти "слуг" которые их сделали(голосовавших за них) и всю Украину.
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08.09.2020 16:40 Ответить
"вся твоя жизнь - реклама безопасного секса" (С)
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08.09.2020 16:53 Ответить
Вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому?

А, кроме ЗЕ и СН, кто-то реально может хотеть, чтобы было как сейчас???!!!
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08.09.2020 17:06 Ответить
Странно, что в Сумской области пока еще ничего не случилось катастрофического.
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08.09.2020 17:27 Ответить
Сумская область должна срочно приготовиться к катаклизмам-пожары, наводнения, землетрясения!!! Везде где проскакал Ишак, там беда!
Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський - Цензор.НЕТ 4823
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08.09.2020 17:29 Ответить
Загадка: что такое волк с корзиной, который ловит неизвестно откуда прилетающие яйца?
Ответ: реформирующий медицину зеленский.
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08.09.2020 17:47 Ответить
Я особисто не можу агітувати, але агітую: ви ж не хочете щоб було так як зараз, а хочете що б у Києві було так як при мені в Україні? Голосуйте за Хабалку Дупінс, під зеленої парасолькою.
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08.09.2020 18:04 Ответить
Зеленський НЕ МОЖЕ, але ''через силу'' і за державний кошт, порушуючи закон, агітує. Порошенка гнобили за ''дорогенька'', а зеленському все, навіть відверте порушення закону, сходить з рук. Тому що більшовизм, тому, що нарід дав йому необмежену владу і зараз кожного разу отримує брехливі пояснення, де чорне видається за біле, і чомусъ вірить їм.
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08.09.2020 18:23 Ответить
Не поддавайтесь на провокацию и красивые обещания Зеленского!! Ведь на сегодня стало ясно и понятно всем что:: Зеленский и его банда, брехуны и воры!!! И пришли к власти на лжи!.. Хотите , что бы и на местах , в городах и сёлах, командовали эти безграмотные кухарки, мусорщики , гармонисты и пофигисты?
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08.09.2020 18:35 Ответить
Вот твоя агитация.
Боевики уничтожили блиндажи ВСУ в Красногоровке: фото последствий смертельного удараВторник, 08 сентября 2020, 14:50

https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2020-09-08/boeviki-unichtojili-blindaji-vsu-v-krasnogorovke-foto-posledstviy-smertelnogo-udara-/208700 переглянути новину українською

Боевики возобновили обстрелы на Донбассе и уничтожили блиндажи украинских военных в Красногоровке Донецкой области. В результате обстрела есть раненый.
Как сообщает https://apostrophe.ua/ "Апостроф", об этом в Facebook https://www.facebook.com/iryna.kaptur/posts/1988493377952729 написала волонтер Ирина Каптур.
По ее информации, удары были нанесены по нескольким позициям украинских бойцов, в результате чего сгорело шесть блиндажей.
"В других местах еще сложнее там есть погибшие. Уже официально подтвердили с ГШ. Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи. Спасали оружие", - пишет она.
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08.09.2020 18:50 Ответить
Следующий этап плата за транспортировку воздуха и света с теплом от солнца .голосуйте .голосуйте за этого гандона зеленского
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08.09.2020 18:54 Ответить
"вы хотите как сейчас или чтобы было по другому?" Как сейчас, при тебе,Зе,никто не хочет! Конечно все хотят по другому1
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08.09.2020 19:10 Ответить
Місце всіх зрадників - не політика і не сцена, а ТЮРМА. Що там з вагнерівцями? Ще не розібралися?
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08.09.2020 19:59 Ответить
всё верно сказал.
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08.09.2020 20:38 Ответить
Дурик сбрей усы
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08.09.2020 20:53 Ответить
я хочу шо б було як при Порохе - жити з вірою в найкраще!
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08.09.2020 20:58 Ответить
Та ні, нарід хоче щоб було гірше - Медведчук - Бойко це під силу))) Занадто добре зараз - ні кумівства, весна пройшла - бандитам пофіг, мир в очах Путіна і тд.
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08.09.2020 22:31 Ответить
ДА иди ты ***** ***** ЗЕленый.
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09.09.2020 07:42 Ответить
Ты,Чмо,уже наобещало. И дальше продолжаеш блеять, не Лох ты наш. Уже весь мир над Украиной смеется...
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09.09.2020 10:15 Ответить
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