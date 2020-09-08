Фильм о медицинском батальоне "Госпитальеры" полгода находится в топе крупнейшей платформы документального кино Artdoc. ВИДЕО

Фильм "Война ради мира" полгода находится в топе крупнейшей платформы документальных фильмов Artdoc.media.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила продюсер фильма Наталья Хазан.

Фильм снимался в 2014-2015 году профессиональным режиссером Евгением Титаренко, который в это время был добровольцем медицинского батальйона "Госпитальеры".

Картина вызвала негодование российских пропагандистов, которые даже сорвали его премьеру.

"Кинофестиваль "Артдокфест" проходит в Москве и Риге. Он единственный согласился взять фильм в свою программу. На открытии фестиваля показали фильм об Олеге Сенцове. Но со стороны пропагандистов началась просто вакханалия. В Госдуме даже выступил вице-спикер Толстой с требованием запретить фильм к показу. Слали письма Путину. Мы были в топ-10 российского твиттера. Киселев и Соловьев высказались по этому поводу в часовой программе в прайм-тайм. То есть, произошла мультипликация идиотизма. Директору фестиваля Манскому угрожали физической расправой.

Уже на сам фестиваль приехали какие-то маргинальные личности, которые сказали, что воевали в "ДНР". Облили зал мочой – в прямом смысле этого слова. Потом начали угрожать взорвать кинотеатр. Поэтому фильм с показа сняли. Тогда посольство Чехии заявило, что они готовы показ организовать у себя. Затем все эти личности начали угрожать посольству, в результате демонстрацию фильма вовсе отменили. Мне позвонил человек из трехсторонней контактной группы и сказал: то, как вы качнули Россию, еще никто не делал.

А на западные фестивале мы не смогли попасть, там своя система. Через кинофестиваль "Молодость" и Министерство информационной политики премьера состоялась в Лондоне, Нью-Йорке и Торонто в рамках программы "Дни украинсокго кино". Фильм выставлен на ютуб-канале режиссера и платформе Artdoc. Rак мы видим, сегодня кино погода держится в топе. Манский сказал, что такого сумасшедшего траффика на платформу из Украины никогда не было", - отметила Хазан.

В данный момент команда фильма работает над очередной документальной картиной – "Эвакуация". Он посвящен теме эвакуации с фронта.

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