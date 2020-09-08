"Вы шо прикалываетесь с меня, бл#дь? Я не хочу с вами общаться!" - сын кандидата в мэры Кривого Рога от "СН" Шевчика, сбивший 5 сентября мальчика на пешеходном переходе. ВИДЕО
18-летний сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика Марк сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП произошло 5 сентября. 11-летний криворожанин получил закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка. Кроме того, у ребенка перелом левого плеча без смещения, ушиб грудной клетки и таза.
По словам очевидцев, автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора и значительно превышал разрешенну скорость движения.
"Мальчишка падает. Мама упала над ним. Мальчишка плачет. Этот сразу же снял номера. Сюда уже подъезжал какой-то БМВ. Эти номерные знаки забрали", - говорит одна из очевидцев на записи с места ДТП, которая появилась в сети.
На записи есть и небольшой фрагмент с участие Марка Шевчика, где ему задают вопрос о скорости движения его автомобиля.
"Слушайте, вы шо прикалываетесь с меня, бл#дь? Отойдите от меня, я говорю! Я не хочу с вами общаться!", - говорит на записи Шевчик-младший.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но не получится - ибо квота Зебила...
Виноват пешеход. Рафик нивиноват
Я ниче не говорю, но ночь, город, полный.... мягко говоря, не совсем интеллигентных индивидов и мамаша плетется сзади, а малой летит по зебре. За руку не мона было взять, не? Ну теперь не скоро возьмет. Понятно шо типо прав и т.д., но еще повезло шо позв. цел(или относительно цел). секунда = оценить ситуацию и не переть ибо "мне зеленый"(на том свете немало таких зеленых)
Мало ли почему была недалеко, но рядом, причин может быть масса. С 11-летним ребенком - твой аргумент вообще лишний.
Ты видишь шо ночь в новости? Ты в Кривом Роге был? И я тоже не был. А будешь? И я тоже не буду.
Пострадавший сам виноват?
сам виноват, ага - если подумать, то мог бы просто избежать этого, а не вызывать срачи виноват ли. виноват в тупости, а мажор - виновен по закону. за тупость не садят
- Цивилизация...
- Ну-ну эта "цивилизация" еще не раз вас нагнёт.
папашу нах с пляжа. не смог воспитать порядочного сына , нах с политики , кроме дерьма за этой гнидой ничего не будет.