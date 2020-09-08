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"Вы шо прикалываетесь с меня, бл#дь? Я не хочу с вами общаться!" - сын кандидата в мэры Кривого Рога от "СН" Шевчика, сбивший 5 сентября мальчика на пешеходном переходе. ВИДЕО

18-летний сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика Марк сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП произошло 5 сентября. 11-летний криворожанин получил закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка. Кроме того, у ребенка перелом левого плеча без смещения, ушиб грудной клетки и таза.

По словам очевидцев, автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора и значительно превышал разрешенну скорость движения.

"Мальчишка падает. Мама упала над ним. Мальчишка плачет. Этот сразу же снял номера. Сюда уже подъезжал какой-то БМВ. Эти номерные знаки забрали", - говорит одна из очевидцев на записи с места ДТП, которая появилась в сети.

На записи есть и небольшой фрагмент с участие Марка Шевчика, где ему задают вопрос о скорости движения его автомобиля.

"Слушайте, вы шо прикалываетесь с меня, бл#дь? Отойдите от меня, я говорю! Я не хочу с вами общаться!", - говорит на записи Шевчик-младший.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик прокомментировал ДТП с участием сына: "Происшествие в реестре и будет рассмотрено по закону"

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ДТП (7677) Кривой Рог (1403) сынки (9) Слуга народа (2631) Шевчик Дмитрий (8)


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Топ комментарии
+71
быдло лохоторат, заскучал за партией рыгогонов и выбрал для себя СН который полностью рыгов повторяет, воруют в космических масштабах, везде расставляют своих кумов, жён любовниц, плюёт в харю лохоторату и отмазывает своих, сажая не за что остальных.

ПОЗДРАВЛЯЮ ЛОХОТОРАТ - ВЫ СДЕЛАЛИ СЕБЯ РАЗОМ!!!
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08.09.2020 16:14
+56
как с гуся вода- даже права у этого ублюдка не отберут-папашка прикроет-
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08.09.2020 16:09
+35
вам зеублюдкам сцут в глаза ваши "слуги" а вы все кричите мало?
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08.09.2020 16:31
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Страница 2 из 2
За таких выродков нужно наказывать также их выцродочных папаш и мамаш.
Но не получится - ибо квота Зебила...
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08.09.2020 16:38 Ответить
Яблоко от яблони недалеко падает. (Пословица о влиянии семейного воспитания и наследственности на формирование личности человека. Так говорят, когда хотят указать на то, что дети склонны совершать те же поступки, что и их родители, имеют схожие черты характера, манеры поведения, взгляды на жизнь. Выражение употребляется в разговорной речи чаще всего с оттенком неодобрительности). Вот кто может "править Кривым Рогом" после победы на выборах.
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08.09.2020 16:42 Ответить
Лихо начал, плохо закончит.
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08.09.2020 16:42 Ответить
Зайцева 2.0
Виноват пешеход. Рафик нивиноват
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08.09.2020 16:44 Ответить
Так работает наш закон и суды. Да.
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09.09.2020 07:23 Ответить
А что Зайцеву не посадили? Или тебе лишь бы кукарекнуть?
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09.09.2020 11:55 Ответить
Как раз то, что посадка Зайцевой выглядит как сенсация, еще больше усугубляет нынешнюю гниль судебной системы.
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09.09.2020 14:40 Ответить
Сенсацией это выглядит для малограмотных. Для разбирающихся людей (юристов) это выглядит как закономерность.
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10.09.2020 13:12 Ответить
светофору дали 10 лет
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09.09.2020 16:44 Ответить
а чим це бидло відрізняється від пре-зе-бидла, яке так само розмовляло на камеру?
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08.09.2020 16:46 Ответить
Зеленский уже взял под личный контроль расследование данного ДТП, учитывая что папу этого сцыкуна он лично двинул в мэры родного Крывбасса ?
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08.09.2020 16:48 Ответить
У тебя теперь везде Зе виноват?
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08.09.2020 18:02 Ответить
А у тебя кто?
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08.09.2020 18:08 Ответить
А ти захищаєш зе ? Воно ще не всіх задовбало ?
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08.09.2020 19:43 Ответить
Чего мне его защищать, я не голосовал за клоуна. Нужно быть объективным - когда во всех бедах, начиная от криминала и заканчивая погодой виноват Зе, это попахивает идиотизмом. Хотя это цензор, тут кто Бутусова подкормил, тот его и танцует. Контингент собирается по тому же принципу.
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09.09.2020 00:18 Ответить
пан зебил(без знака вопроса) - вот тут как раз виновато твое зе, так как папашка мажора состоит в партии "слуга народа" и при наличии 100% прокурора ему 200% ничего не будет. Потому и быкует. Зебилы ...пя.
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09.09.2020 12:21 Ответить
Зебил здесь только ты. Если каждого считаешь зебилом. Ты хоть осознаешь свою зацикленность и ущербность, папуас шоколадный?
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09.09.2020 18:24 Ответить
Кацапи , чому ви все перекручуєте ? А хто каже про клоуна ? Голосували зебіли за тупе , безграмотне , ватносовкове зе , яке до професії клоун ніякого відношення не має . До криміналу - має , на самого можна купу справ відкривати законно . А про погоду хтось щось казав ? Ну просто раша тб ! Вони точно так все перекручують .
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10.09.2020 02:24 Ответить
"Мальчишка падает. Мама упала над ним. Источник: https://censor.net/ru/v3218184\\\\\\\\\

Я ниче не говорю, но ночь, город, полный.... мягко говоря, не совсем интеллигентных индивидов и мамаша плетется сзади, а малой летит по зебре. За руку не мона было взять, не? Ну теперь не скоро возьмет. Понятно шо типо прав и т.д., но еще повезло шо позв. цел(или относительно цел). секунда = оценить ситуацию и не переть ибо "мне зеленый"(на том свете немало таких зеленых)
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08.09.2020 16:50 Ответить
Брось. Пацану уже 11 лет. В этом возрасте уже сами в школу ходят.
Мало ли почему была недалеко, но рядом, причин может быть масса. С 11-летним ребенком - твой аргумент вообще лишний.
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08.09.2020 16:55 Ответить
Брошу, Балуху 49 лет, в таком возрасте уже в Гидрухе бухают. Ой!
Ты видишь шо ночь в новости? Ты в Кривом Роге был? И я тоже не был. А будешь? И я тоже не буду.
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08.09.2020 21:17 Ответить
Новость про поведение сына земрази?
Пострадавший сам виноват?
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08.09.2020 17:35 Ответить
мля, тебе очевидцы рассказали, что криворогое чучело даже не тормозило, пролетая перекресток на красный!
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08.09.2020 18:10 Ответить
мля, я же тебе специально написал - да, прав, но не цел. и про то шо секунда шоп повернуть башку и оценить не летит ли кто, не инсульт ли в кого, не отказали тормоза ли в кого - думаю не спасает, не?
сам виноват, ага - если подумать, то мог бы просто избежать этого, а не вызывать срачи виноват ли. виноват в тупости, а мажор - виновен по закону. за тупость не садят
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08.09.2020 21:14 Ответить
ЗЕбилье - оно такое. Быдло на быдле - 73%.
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08.09.2020 16:52 Ответить
Це не зебобік, це - порохобот... Інфа 147%...Просто зебобіки їздять на велосипедах...
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08.09.2020 16:53 Ответить
"а чё, так можно было?" (С) Ефремов
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08.09.2020 16:55 Ответить
Ублюдочно-мажорное быдло.......
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08.09.2020 17:00 Ответить
Хребанный экибазтуз ...
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08.09.2020 17:06 Ответить
ну и комик
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08.09.2020 17:09 Ответить
Яблочко от яблони не далеко падает.
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08.09.2020 17:10 Ответить
у зеленского весь штат слуг народа такие быдло
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08.09.2020 17:24 Ответить
"Ви шо приколюєтеся з мене, бл#дь? Я не хочу з вами спілкуватися!" - син кандидата в мери Кривого Рогу від "СН" Шевчика, який збив 5 вересня хлопчика на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 4257
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08.09.2020 17:39 Ответить
Та Сралін сам давив людей на червоне світло.
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08.09.2020 19:41 Ответить
И срал прямо посредине дороги, когда ему сказали что в кустиках обочины могут быть мины.
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09.09.2020 08:49 Ответить
ГлавЗебил попросту "слил" Кривой Рог. Сразу предполагалось вьlдвигать от СН Коряченкова-Юзика , но что то там у них не срослось и вblлезло папаша данного юнца , миллионер и Гендиректор ЦГОКа, по факту же мером останется Юрик Вилкул, папаша Сашика шепелявого, знатного сепара и просто мерзавца.
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08.09.2020 17:47 Ответить
Ну как "что то там у них не срослось" - этот занес вовочке чемодан денег, а что Юзик мог занести? Контрамарки на концерт Квартала?
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08.09.2020 18:15 Ответить
Так и есть.
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08.09.2020 18:37 Ответить
Механизм отмазки заработает по полной. Надо же было, подмочить папашке кандидатскую в мэры. Хотя сынуля не виноват--планктон есть планктон--не ведает , что творит, а что говорит так и подавно--они высшее "обчество".
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08.09.2020 18:10 Ответить
Эту мразь за жопу и на долгие года на нары, а если папаша будет возбухать, то и его следом тоже. Закон - ОДИН ДЛЯ ВСЕХ!!!
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08.09.2020 19:16 Ответить
Этот пидорок, уж очень смахивает на Алексея Панина по внешности, ну и по "уму", если конечно он у него есть.
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08.09.2020 19:42 Ответить
электорат, а шо иоптва.
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08.09.2020 20:43 Ответить
типовий ЛОХторат зебаранів!
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08.09.2020 20:59 Ответить
Спасибо жителям крив......Хотя такое ******** в любом нас. Пункте
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08.09.2020 21:09 Ответить
Порода : чорт натуральный ватно-совковый криворагульный .
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08.09.2020 21:12 Ответить
Суд лінча, треба мочити цю мерзоту, не то вона буде і далі мочити нас.
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08.09.2020 22:35 Ответить
Сопляк - падло, не хочет общаться, а ребёнка сбивать хотел? Этого отморозка, надо было проверить на алкоголь и наркоту, так - как его поведение в таком возрасте, ну уж очень сомнительное, хотя от этого его папаша,-100% отмажет. Твари - мажорчики, по полной надо их наказывать, а родителей тоже, за такое воспитание. Так-что, твоему папаше хрен в жопу, а не кресло мэра!!!
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08.09.2020 22:40 Ответить
быдло криворогское !!!
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08.09.2020 22:58 Ответить
Зе-*****, пора их уже в утиль
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08.09.2020 23:17 Ответить
Яблочко от яблони далеко не катится!
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08.09.2020 23:31 Ответить
Криворогий борзий який. Знає, що йому нічого не буде, він може бавити дітей, біти жінок, красти гроші в банку і саме йому ніколи та нічого не буде. Це особлива каста бидла при владі.
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09.09.2020 00:41 Ответить
от Вы уже непреклонна... Тоже мне скажете. Это еще цветочки. Детство зебика в 90-х было более пестрым, когда неугодного в Кривом Рогу кидали в клетку на съедение тиграми .
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09.09.2020 04:16 Ответить
- Почему этот ***** еще не повешен заживо?
- Цивилизация...
- Ну-ну эта "цивилизация" еще не раз вас нагнёт.
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09.09.2020 07:24 Ответить
так вловіть його по-тихому і зламайте шию....не пошкодуйте 200 баксів або самі...
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09.09.2020 08:45 Ответить
а що ви ще хотіли почути від зашквареного
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09.09.2020 09:12 Ответить
Большой строительство "Дороги": еду куда и как хочу. И, в каком состоянии состоянии тоже. А, "некачественные людишки", которые иногда болтаются под ногами ( в смысле - колесами), виноваты сами. А, вы говорите нет идеологии.
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09.09.2020 09:33 Ответить
бубочка отмажет
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09.09.2020 11:15 Ответить
то что сопливая мразь была под наркотой в этом нет сомнения. судя по разговору с корреспондентом, у чувака реально нет мозгов, тупой сынок своего папочки. такая же мразь как и предок. бычара конченый, который считает что он хозяин жизни и ему ничего не будет, папашка гнида отмажет. на зону сопливую мразоту!!!!
папашу нах с пляжа. не смог воспитать порядочного сына , нах с политики , кроме дерьма за этой гнидой ничего не будет.
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09.09.2020 11:39 Ответить
на кол...
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09.09.2020 11:46 Ответить
То, что Зеленский выдвинул на мэра города Кривого Рога Шевчика просто в голову не вкладывается, Шевчик махровый чисто про российский олигарх - почитайте его биографию и доходы, он друг Вилкула С повязан с Новинским И Ахметовым., А по поведению его 18 летнего сына можно сказать, ЧТО и папанька его такой же. ЭТО одно из! в чём я не поддерживаю Зеленского В., в родном городе! где он вырос и ПОДСУНУЛ такую БЯКУ жителям города КРИВОГО РОГА.
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09.09.2020 12:50 Ответить
Сынуле плевать и на сбитого , да и на всех в принципе, судя из видео, хозяин жизни!! И уверен в себе , что ему ничего не будет.. а папочка то как распинался и молятся и вообще они такие пушистые и добрые, и вдобавок слету соврал людям " обеъзжал другое транспортное средство" когда люди, свидетели, говорят, что тупо ехал на красный.. Вот такая мразь и лезет в управление страной, а потом мы диву даемся и че у нас все в говне и жопе!
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09.09.2020 13:22 Ответить
Человек говорит, и сразу по речи видно что он из народа. Простым человеческим языком рубит, без всяких этих ваших словоблудий. Прям также как и президент из народа. Это современный политологический жаргон на котором ранее Корней и Арахам общались. Баба-да подтвердила.
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09.09.2020 14:51 Ответить
Этого сынка-чмошника надо срочно опустить в очко - оно уже заслужило. А папашку под срандель из политики.
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09.09.2020 14:58 Ответить
Днепровская, богом избранная "консерватория" докажет, что мальчик был не прав
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09.09.2020 15:31 Ответить
папа из слуг все порешает

"Ви шо приколюєтеся з мене, бл#дь? Я не хочу з вами спілкуватися!" - син кандидата в мери Кривого Рогу від "СН" Шевчика, який збив 5 вересня хлопчика на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 5675
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14.09.2020 07:08 Ответить
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