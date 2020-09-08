"Вы шо прикалываетесь с меня, бл#дь? Я не хочу с вами общаться!" - сын кандидата в мэры Кривого Рога от "СН" Шевчика, сбивший 5 сентября мальчика на пешеходном переходе. ВИДЕО

18-летний сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика Марк сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП произошло 5 сентября. 11-летний криворожанин получил закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка. Кроме того, у ребенка перелом левого плеча без смещения, ушиб грудной клетки и таза.

По словам очевидцев, автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора и значительно превышал разрешенну скорость движения.

"Мальчишка падает. Мама упала над ним. Мальчишка плачет. Этот сразу же снял номера. Сюда уже подъезжал какой-то БМВ. Эти номерные знаки забрали", - говорит одна из очевидцев на записи с места ДТП, которая появилась в сети.

На записи есть и небольшой фрагмент с участие Марка Шевчика, где ему задают вопрос о скорости движения его автомобиля.

"Слушайте, вы шо прикалываетесь с меня, бл#дь? Отойдите от меня, я говорю! Я не хочу с вами общаться!", - говорит на записи Шевчик-младший.

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