"БУКи мы сопровождали. Через ноль много техники проходило: и танчики, и БМПшки, и БК проходило", - новые записи вербовки "вагнеровцев". АУДИО

Журналистка Янина Соколова опубликовала новые аудиозаписи вербовки террористов ЧВК Вагнера, в которых наемники рассказывают о подробностях своего участия в боевых действиях на украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозаписи опубликованы на странице Соколовой в youtube.

Соколова пишет, что записи были присланы ей на электронную почту. На них зафиксированы переговоры с вагнеровцами Алексеем Волгиным, Дмитрием Савицким и Дмитрием Григоряном. Они подтверждают участие ЧВК Вагнера в боевых действиях на Донбассе и доказывают причастность этой группы к перевозке через российско-украинскую границу ракетных комплексов "БУК" и другой российской военной техники.

"БУКи мы сопровождали. Через ноль много техники проходило: и танчики, и БМПшки, и БК проходило", - рассказывает на записях Григорян.

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