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"БУКи мы сопровождали. Через ноль много техники проходило: и танчики, и БМПшки, и БК проходило", - новые записи вербовки "вагнеровцев". АУДИО

Журналистка Янина Соколова опубликовала новые аудиозаписи вербовки террористов ЧВК Вагнера, в которых наемники рассказывают о подробностях своего участия в боевых действиях на украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозаписи опубликованы на странице Соколовой в youtube.

Соколова пишет, что записи были присланы ей на электронную почту. На них зафиксированы переговоры с вагнеровцами Алексеем Волгиным, Дмитрием Савицким и Дмитрием Григоряном. Они подтверждают участие ЧВК Вагнера в боевых действиях на Донбассе и доказывают причастность этой группы к перевозке через российско-украинскую границу ракетных комплексов "БУК" и другой российской военной техники.

"БУКи мы сопровождали. Через ноль много техники проходило: и танчики, и БМПшки, и БК проходило", - рассказывает на записях Григорян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Родственники погибших воинов зарегистрировали на сайте ВР петицию с требованием создать ВСК по расследованию дела "вагнеровцев"

Автор: 

россия (95660) Донбасс (26956) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+26
****, каких еще вам доказательств не хватает, чтобы отправить зеленую козлину на нары по статье госизмена!
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08.09.2020 17:46
+20
Ермак - козлина и предатель
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08.09.2020 17:44
+17
Ну, что 73% зедебилов , каких вм ещё доказательств надо , чтобы убедиться, что Ермак и зеленский предатели Украины??!!
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08.09.2020 18:11
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Ермак - козлина и предатель
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08.09.2020 17:44 Ответить
Всі ці записи неможливо приєднати до кримінальної справи бо більше за все брешуть під час війни, під час полювання і під час співбесіди з майбутнім роботодавцем!
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08.09.2020 18:33 Ответить
Не в тему .Поумничал))
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08.09.2020 22:16 Ответить
****, каких еще вам доказательств не хватает, чтобы отправить зеленую козлину на нары по статье госизмена!
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08.09.2020 17:46 Ответить
Стаття держзрада не має строку давності, тому не тепер то в четвер блазень неодмінно сяде.
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08.09.2020 17:54 Ответить
Скоро (с)
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08.09.2020 20:11 Ответить
у слуги Урода по прежнему 30% рейтинга (больше всех)
ЗЕБИЛЫ - НЕОБУЧАЕМЫЕ
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09.09.2020 06:23 Ответить
Всех этих кацапо-фышистких мразей отловим.даже 20 лет
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08.09.2020 17:52 Ответить
Какие они тупые все. На таком разводе пойматься... Не ну жадные, от контрак-бабло...
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08.09.2020 18:01 Ответить
Подивись непоганий матеріал від Миротворця "За двома зайцями". У найманці ідуть не від великого розуму.
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08.09.2020 19:02 Ответить
Ну, что 73% зедебилов , каких вм ещё доказательств надо , чтобы убедиться, что Ермак и зеленский предатели Украины??!!
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08.09.2020 18:11 Ответить
Вони сюди не заходять. А якщо й зайдуть, то тільки для того, щоб заявити "ВывсёвретИ". Кацапська школа.
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08.09.2020 18:32 Ответить
Навіть чогось не хочеться це слухати.
Іпаний квартальний клоун все просрав.
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08.09.2020 18:11 Ответить
Зешквар
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08.09.2020 18:12 Ответить
Якби москалі таким чином вирішили підставити зеленьського, то вони би не записували ці плівки. Це точно була операція наших спецслужб. І точно Зеля її скасував, бо побоявся реакції *******.
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08.09.2020 18:22 Ответить
Вчора на Слабоді слова Шапоклячина розпиналась що ніякої операції не було і запльовувала всім очі.
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08.09.2020 18:29 Ответить
Она как Жирик, только в юбке - такая же тупая и беспринципная, и с таким же поганым ртом
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08.09.2020 18:39 Ответить
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464 Петиция о создании ТСК по вагнеровцам.

Как только петиция наберет 25 000 голосов - Верховна Рада будет ОБЯЗАНА ее рассмотреть и дать официальный ответ.

"БУКи мы сопровождали. Через ноль много техники проходило: и танчики, и БМПшки, и БК проходило", - новые записи вербовки "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 5634

Текст петиции:

"Практично єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на ці та інші питання залишилося створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. І ми наполягаємо на тому, щоб така ТСК розпочала свою роботу негайно. Ігнорування наших вимог, як і вимог активної, небайдужої частини суспільства буде наругою над пам'яттю загиблих захисників України.

Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто підставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією."

Это наша ответственность (как граждан Украины) - бороться за правду и разобраться в том что произошло.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2741005059447335&set=a.1543210132560173&type=3 Mark Savchuk
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08.09.2020 21:05 Ответить
Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто підставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Он что предлагает посадить Бутусова?
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09.09.2020 18:37 Ответить
это импичмент - и ермак - агент гру добивается именно этого (напомню лучший друг Зе) - везде уже на нужние места поставлени шестерки и агенти мертветчука, что би он стал следующим презом и вуаля - союзное государство вместе с рф и рб ... печалька однако ...
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08.09.2020 21:24 Ответить
У мудраго нарида следующий през будет Бойко ..Обосрали и Черновола выбрав коммуняку, и Ющенко послушав Йулю КАпительман и рашенскую пропаганду и Пороха против которОго было 86% всего черного пиара и фэйков (сначала тоже верил и возмущался) .Этот мудрий нарид не способен иметь свое независимое государствло-Державу --ВІН ОБОВЬЯЗКОВО ЇЇ ПРОСРЕ АБО ПРОДАСТЬ ЗА КОВБАСУ ПРО 2 .20
__ЛІНА КОСТЕНКО----- "Часом мені здається, що існує якийсь мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів..."
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08.09.2020 22:56 Ответить
телефонные переговоры есть.
доказательств планов посадки турецкого самолёта в Киеве нет.
копайте дальше.
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08.09.2020 22:26 Ответить
В.А.ЗЕЛЕН-ий сказав, що "маячня" - значить маячня! "Не заважайте."
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08.09.2020 22:35 Ответить
"...Валєрьїч його звали..." шо, і тут Бєня засвітився?
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09.09.2020 01:02 Ответить
" Я понял, я понял... .Как попугай. Надо говорить: " Я тебя услышал..."
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09.09.2020 09:18 Ответить
Что то по записям нигде не указывается что буки из росий, а с какого то нуля, и что с них стреляли прям бомжи какие то а не росиянские вояки. Это прям получается не операция нашей разведки, с сомнительными целями захватить, что б потом отпустить, как с Цемахом. А фсб какая то что б отмазать росян от причастности к сбитию малазийского боинга.
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09.09.2020 10:29 Ответить
Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464?aname=published
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09.09.2020 12:42 Ответить
_ЛІНА КОСТЕНКО----- "Часом мені здається, що існує якийсь мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів..."
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09.09.2020 18:23 Ответить
 
 