"БУКи мы сопровождали. Через ноль много техники проходило: и танчики, и БМПшки, и БК проходило", - новые записи вербовки "вагнеровцев". АУДИО
Журналистка Янина Соколова опубликовала новые аудиозаписи вербовки террористов ЧВК Вагнера, в которых наемники рассказывают о подробностях своего участия в боевых действиях на украинской территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозаписи опубликованы на странице Соколовой в youtube.
Соколова пишет, что записи были присланы ей на электронную почту. На них зафиксированы переговоры с вагнеровцами Алексеем Волгиным, Дмитрием Савицким и Дмитрием Григоряном. Они подтверждают участие ЧВК Вагнера в боевых действиях на Донбассе и доказывают причастность этой группы к перевозке через российско-украинскую границу ракетных комплексов "БУК" и другой российской военной техники.
"БУКи мы сопровождали. Через ноль много техники проходило: и танчики, и БМПшки, и БК проходило", - рассказывает на записях Григорян.
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ЗЕБИЛЫ - НЕОБУЧАЕМЫЕ
Іпаний квартальний клоун все просрав.
Как только петиция наберет 25 000 голосов - Верховна Рада будет ОБЯЗАНА ее рассмотреть и дать официальный ответ.
Текст петиции:
"Практично єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на ці та інші питання залишилося створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. І ми наполягаємо на тому, щоб така ТСК розпочала свою роботу негайно. Ігнорування наших вимог, як і вимог активної, небайдужої частини суспільства буде наругою над пам'яттю загиблих захисників України.
Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто підставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією."
Это наша ответственность (как граждан Украины) - бороться за правду и разобраться в том что произошло.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2741005059447335&set=a.1543210132560173&type=3 Mark Savchuk
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Он что предлагает посадить Бутусова?
__ЛІНА КОСТЕНКО----- "Часом мені здається, що існує якийсь мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів..."
доказательств планов посадки турецкого самолёта в Киеве нет.
копайте дальше.
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464?aname=published