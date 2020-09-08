Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях. ВИДЕО
У Министерства внутренних дел Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса.
Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Через несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах. Хочу предупредить: у МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса", - подчеркнул министр.
Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения.
По его словам, информация о таких попытках уже появляется.
"Мы тесно сотрудничаем с Центральной избирательной комиссией и нашим традиционным партнером "Гражданской сетью "Опора", которые осуществляют тщательный мониторинг предвыборной гонки и фиксируют нарушения. В Национальной полиции работает специальное подразделение, которое проверяет сообщения. Информацию о нарушениях избирательного процесса можно предоставлять по телефону: 044-254-97-56", - сообщил глава МВД.
Аваков также призвал кандидатов и их предвыборные штабы в условиях пандемии COVID-19 учитывать ограничительные меры и не рисковать здоровьем своих избирателей.
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≈ 45 Кг «варьонки»: («ухо-горло-нос-сіська-піська-хвост»).
Хай хто зараз поділить свій доход, на вартість 1 кг ковбаси для котів.
Скіко ?
А именно, пустые магазинные полки, витрины, морозильники и холодильники!
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https://mobile.twitter.com/lemberg_15 Лісовий Брат https://mobile.twitter.com/lemberg_15 @lemberg_15 https://mobile.twitter.com/lemberg_15/status/1303335040403808257 1 ч
Зовсім не шановні виборці ЗЄ!
Явка на виборах тіко в уніформі
В менший масштаб пика не влазила
🤣
Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків. За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн. (всього від початку серпня Державне управління справами перерахувало авіакомпанії "Україна" більш ніж 1 млн грн за перельоти В. Зеленського). При цьому варто врахувати, що ці цифри не враховують значних коштів, які держава витрачає на охорону та безпеку перших осіб.
Понимая, что они с треском проваливают выборы, они включили самые грязные методы механизмы борьбы с местным самоуправлением.
По всей стране, а не только в Днепре, фабрикуются уголовные дела.
Городам не согласовывают кредиты на строительство больниц.
Тепловикам арестовывают счета, чтобы сорвать отопительный сезон, а обвинить в этом действующих мэров.
Всеми этими подлостями руководят из Офиса Президента.
Зеленскому не удасться сделать вид, что он к этому не причастен.
Мэры всех городов Украины, вне зависимости от партийной принадлежности и политических взглядов, требуют личной встречи с Гарантом Конституции.
Борис Филатов