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Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях. ВИДЕО

У Министерства внутренних дел Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса.

Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"Через несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах. Хочу предупредить: у МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса", - подчеркнул министр.

Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения.

По его словам, информация о таких попытках уже появляется.

"Мы тесно сотрудничаем с Центральной избирательной комиссией и нашим традиционным партнером "Гражданской сетью "Опора", которые осуществляют тщательный мониторинг предвыборной гонки и фиксируют нарушения. В Национальной полиции работает специальное подразделение, которое проверяет сообщения. Информацию о нарушениях избирательного процесса можно предоставлять по телефону: 044-254-97-56", - сообщил глава МВД.

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Аваков также призвал кандидатов и их предвыборные штабы в условиях пандемии COVID-19 учитывать ограничительные меры и не рисковать здоровьем своих избирателей.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) МВД (9320) местные выборы (2752) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+6
Клоун продовжує використовувати службове становище і здійснювати політичну агітацію за гроші платників податків. Сьогодні в Житомирі.Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 3325
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08.09.2020 18:18
+3
Суммы не совпадают, колбаса была по 2-20,(в рублях) ,потом стала 54грн,а сейчас если посчитать колбаса обошлась 580 грн,а показывают 54грн
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08.09.2020 18:35
+2
клянчат? это лошье взяло в осаду базары и магазины со всех сторон ,они знают в стоянку все не влезут Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 8502 Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 2271вот этим и не хило на овёс сшибают !!!!!
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08.09.2020 18:21
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Правила форума Совет форумчан
Аваков молодец .Навёл в Украине порядок в полиции.
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08.09.2020 18:10 Ответить
))))))))))) раньше деньги на дорогах выбивали, в нагляк, теперь клянчат как потерпевшее лошье.
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08.09.2020 18:13 Ответить
клянчат? это лошье взяло в осаду базары и магазины со всех сторон ,они знают в стоянку все не влезут Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 8502 Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 2271вот этим и не хило на овёс сшибают !!!!!
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08.09.2020 18:21 Ответить
Клоун продовжує використовувати службове становище і здійснювати політичну агітацію за гроші платників податків. Сьогодні в Житомирі.Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 3325
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08.09.2020 18:18 Ответить
ОПЗЖ идут вторым списком и происходит тихий захват власти любителями Руського Мира,ну это те которые любят жить колхозно общаком ,ничего не делать и получать одинаково, стучать на .....и очень любя халяву ,и новости Мацквы.
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08.09.2020 18:23 Ответить
Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 1021
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08.09.2020 18:26 Ответить
А есть доказательства что за бюджетные деньги кто то что то рекламирует?Ведь все проходные партии получили деньги плательщиков налогов по закону .
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08.09.2020 18:28 Ответить
Суммы не совпадают, колбаса была по 2-20,(в рублях) ,потом стала 54грн,а сейчас если посчитать колбаса обошлась 580 грн,а показывают 54грн
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08.09.2020 18:35 Ответить
На середню зарплату в СССР 100 («чистими»), можна було купити 100 рупь : 2,20 рупь/кг
45 Кг «варьонки»: («ухо-горло-нос-сіська-піська-хвост»).
Хай хто зараз поділить свій доход, на вартість 1 кг ковбаси для котів.
Скіко ?
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08.09.2020 18:42 Ответить
На среднюю зарплату в ссср (чистыми), гарантированно можно было купить только вот этот продукт:
Аваков закликав учасників виборчого процесу дотримуватися законів і повідомляти про порушення - Цензор.НЕТ 4806

А именно, пустые магазинные полки, витрины, морозильники и холодильники!
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08.09.2020 18:54 Ответить
Так сейчас зарплата те же 4 700 гривен ,но за комуналку нужно отдать 3 000 гривен . Вот и считай математик.
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08.09.2020 19:03 Ответить
Є доказ, що Янелох порушує Закон, рекламуючи свою партію. І цей доказ у вас перед очима. Він якої країни президент? Зе- срани, чи, все-таки, України? Чи вам "какаяразница"?
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08.09.2020 18:55 Ответить
Просто Коломойский пишет сценарий Голобородько,а артист Зеленский всё делает по сценерию,так в контракте записано.
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08.09.2020 19:01 Ответить
https://mobile.twitter.com/lemberg_15
https://mobile.twitter.com/lemberg_15
https://mobile.twitter.com/lemberg_15


https://mobile.twitter.com/lemberg_15
https://mobile.twitter.com/lemberg_15
https://mobile.twitter.com/lemberg_15 Лісовий Брат https://mobile.twitter.com/lemberg_15 @lemberg_15 https://mobile.twitter.com/lemberg_15/status/1303335040403808257 1 ч

Зовсім не шановні виборці ЗЄ!
Явка на виборах тіко в уніформі

Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 5079
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08.09.2020 18:20 Ответить
Щоб ви розуміли: це - гігантський портрет голови Рівненської ОДА Коваля, який балотується на посаду Рівненського міського голови від "слуг"

В менший масштаб пика не влазилаАваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 6406
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08.09.2020 18:25 Ответить
А ви кажете: "Дурак, куда деньги дел? Куда деньги дел?"
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08.09.2020 18:59 Ответить
Типа они у нас когда то соблюдались.. Или типа у нас когда то кого то за это наказали.. Не смешите людей.
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08.09.2020 18:25 Ответить
Вспомнились слова Скрябина Кузьмы.....
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08.09.2020 18:29 Ответить
Какія стария слова і кака крюжітца галава..
🤣
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08.09.2020 18:33 Ответить
Авакян, а ты со своими мусорами, соблюдаешь законы, аль они для вас не писаны???
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08.09.2020 18:35 Ответить
зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію «Слуга Народу». Про це свідчать фото та відеоматеріали, оприлюднені за результатами регіональних поїздок президента.
Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків. За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн. (всього від початку серпня Державне управління справами перерахувало авіакомпанії "Україна" більш ніж 1 млн грн за перельоти В. Зеленського). При цьому варто врахувати, що ці цифри не враховують значних коштів, які держава витрачає на охорону та безпеку перших осіб.
Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 3743
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08.09.2020 18:39 Ответить
Зелёная власть конкретно сошла с ума.

Понимая, что они с треском проваливают выборы, они включили самые грязные методы механизмы борьбы с местным самоуправлением.

По всей стране, а не только в Днепре, фабрикуются уголовные дела.

Городам не согласовывают кредиты на строительство больниц.

Тепловикам арестовывают счета, чтобы сорвать отопительный сезон, а обвинить в этом действующих мэров.

Всеми этими подлостями руководят из Офиса Президента.

Зеленскому не удасться сделать вид, что он к этому не причастен.

Мэры всех городов Украины, вне зависимости от партийной принадлежности и политических взглядов, требуют личной встречи с Гарантом Конституции.

Борис Филатов
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08.09.2020 18:40 Ответить
соблюдать законы/ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский / Заявление Авакова 23.02.19 Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, оказалось пуком. За который надо ответить.
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08.09.2020 19:18 Ответить
Я вказую авакову на зеленського, який за державний кошт їздить по Україні і агітує за слуг. Аваков, чуєте?
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08.09.2020 19:45 Ответить
 
 