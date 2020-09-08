Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях. ВИДЕО

У Министерства внутренних дел Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса.

Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"Через несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах. Хочу предупредить: у МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса", - подчеркнул министр.

Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения.

По его словам, информация о таких попытках уже появляется.

"Мы тесно сотрудничаем с Центральной избирательной комиссией и нашим традиционным партнером "Гражданской сетью "Опора", которые осуществляют тщательный мониторинг предвыборной гонки и фиксируют нарушения. В Национальной полиции работает специальное подразделение, которое проверяет сообщения. Информацию о нарушениях избирательного процесса можно предоставлять по телефону: 044-254-97-56", - сообщил глава МВД.

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Аваков также призвал кандидатов и их предвыборные штабы в условиях пандемии COVID-19 учитывать ограничительные меры и не рисковать здоровьем своих избирателей.