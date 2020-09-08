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Концерты "Квартала-95" проходили в гостинице турецкой фирмы "Онур", которая теперь ремонтирует украинские дороги, - СМИ. ВИДЕО

Комики "Квартала-95" выступали в гостинице "Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa", входящей в группу турецкого застройщика "Онур", в 2017-м и собирались повторить там свое шоу "Весело" в 2020-м.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Стопкор".

В разные годы в шоу участвовали украинские бизнесмены, депутаты и чиновники. В частности, бывшего налоговика и нынешнего представителя Зе-команды в Черновицкой области Валерия Другановского представили Владимиру Зеленскому именно во время турецкого "вояжа", отмечает издание. В прошлом году сам Зеленский с семьей посетил фестиваль уже в статусе гаранта.

Концерты Квартала-95 проходили в гостинице турецкой фирмы Онур, которая теперь ремонтирует украинские дороги, - СМИ 01

Первый в Турции резорт под брендом Hilton в туристическом центре Сарыгерме, где соединяются Средиземное и Эгейское моря, на территории 150 га в 2009 году построила местная компания "Göçay" по заказу родственной "Göçay-Onur Tourism Operation Investment Construction Transportation Mining and Trade Inc".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших миллионы на строительстве дорог

Люксовый отель входит в состав группы Onur - одного из лидеров турецкого рынка строительства дорожно-транспортной инфраструктуры.

Концерты Квартала-95 проходили в гостинице турецкой фирмы Онур, которая теперь ремонтирует украинские дороги, - СМИ 02

Фестиваль "Весело" впервые посетил Hilton Dalaman Sarıgerme в мае 2017 года. По странному совпадению, с тех пор и началась тесная дружба "Onur" и "Göçay" с украинской властью: как показывает система Prozorro, с 2017-го по апрель 2020-го местные представительства турецких компаний разыграли между собой дорожно-строительные подряды на сумму более 37 млрд грн.

Как отмечает издание Наші гроші, после избрания президентом Украины Владимир Зеленский однажды во время визита на дорожное строительство открытым текстом предложил отдавать подряды "Онур" и лично приветствовал представителей компании на презентации "Большого строительства".

Также читайте: "Большое строительство" Зеленского на Днепропетровщине поручили скандальной компании, связанной с главой облсовета Олейником, - СМИ

В феврале 2020-го именно фирма "Göçay" и украинское представительство "Onur" разыграли между собой тендер на строительство моста в Запорожье за ​​12 млрд грн.

"Укравтодор" отклонил четырех конкурентов, оставив только две турецкие фирмы. Эксперты "Лиги антитраста" подали в Антимонопольный комитет заявление о признаках совместной подготовки тендерных предложений этих фирм и другие связи между ними.

Издание также напоминает, что общественная организация "Стоп коррупции" в июне договорилась о сотрудничестве с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым.

Автор: 

дороги (2512) Квартал-95 (223) Укравтодор (663)


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Топ комментарии
+32
та совпадение ))))) да? )))))))))
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08.09.2020 20:56
+24
ой как неудобно...
хотя вру. этим уродам все удобно. случайно с этой конторой 95 рыгатник сотрудничает давая концерты "тагилам" в турции и не менее случайно эта контора строит большгинство дорог в Украине получая огромные деньги из бюджета бесконтрольно и по завышенным сметам.
бизнес по криворожски
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08.09.2020 20:56
+14
он им хреном по роялю, они нам дороги.., хотя, конечно, может быть и совпадение
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08.09.2020 21:01
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та совпадение ))))) да? )))))))))
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08.09.2020 20:56 Ответить
он им хреном по роялю, они нам дороги.., хотя, конечно, может быть и совпадение
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08.09.2020 21:01 Ответить
100%, Турецькі готелі ремонтують дороги, наші готелі працюють як навчальні заклади. Все по спеціальності.
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08.09.2020 21:09 Ответить
Барига!!
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08.09.2020 22:00 Ответить
ой как неудобно...
хотя вру. этим уродам все удобно. случайно с этой конторой 95 рыгатник сотрудничает давая концерты "тагилам" в турции и не менее случайно эта контора строит большгинство дорог в Украине получая огромные деньги из бюджета бесконтрольно и по завышенным сметам.
бизнес по криворожски
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08.09.2020 20:56 Ответить
Вообще-то ОНУР строит украинские дороги уже более 10 лет. И Зеленский и Порошенко здесь совсем не причём
Сколько ездила в Закарпатье - столько и видела как техника ОНУР работала на строительстве трассы. Так же на трассе работали македонцы
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08.09.2020 20:57 Ответить
Да, только вот другие президенты, не предлагали открытым текстом, отдавать ОНУР подряды
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08.09.2020 21:01 Ответить
баран ты отличаешь "тендеры через Прозорро" и "отдайте строить этим как его Онур о"?
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08.09.2020 21:31 Ответить
Буквально пару месяцев назад у нас, в Полтаве, ОНУР пытались отодвинуть, ходили слухи, что наши будут достраивать. Да и технику им жгли. Турки строят качественно, в отличие, от наших автодорожников.
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08.09.2020 21:30 Ответить
Я разве что то говорил о качестве?! Даже если они строят лучше всех! Должны быть определенные принципы подбора подрядчика - это т.н. тендеры. И придумали их во всем мире, не просто так!!!
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08.09.2020 21:48 Ответить
Кстати вокруг Житомира окружную китайцы строили .
Я как в Украину еду или обратно - темпы невероятные
А Тепер что-то тормознулось

Раньше китайцы были на площадке , а вот в последний раз китайцев видно не было
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08.09.2020 22:23 Ответить
одно дело работать через тендер а другое по указке недомерка
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08.09.2020 21:32 Ответить
Вопрос присутствует
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08.09.2020 22:20 Ответить
Бути такого не може. Випадковість. Співпадіння і не більше.
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08.09.2020 20:57 Ответить
Исполнительный продюсер "95 квартала" Божков "зацепил" машину в Киеве и скрылся с места ДТП

https://www.dialog.ua/ukraine/214420_1599151391?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork

Концерты "Квартала-95" проходили в гостинице турецкой фирмы "Онур", которая теперь ремонтирует украинские дороги, - СМИ - Цензор.НЕТ 8138
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08.09.2020 20:58 Ответить
Кошмар!
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08.09.2020 21:18 Ответить
Шмара, а если он бы твою(хотя откуда у тебя она) машину задел?
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08.09.2020 21:31 Ответить
Еще один кокаинист.
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08.09.2020 23:36 Ответить
Турки, конечно, жулики еще те! Вспомним о чем брат Ермака на пленках вещал. Но, с другой стороны, Онур в Украине работает давно и качественно!
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08.09.2020 20:59 Ответить
А почему турки жулики ? Пример приведите пожалуйста
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08.09.2020 22:25 Ответить
Хтось із прихвосней оголосив, що на дорожніх тендерах наші привладні мародери збирають 40% відкатів. Мабуть не без участі турків.
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08.09.2020 23:07 Ответить
НЕЕТЬ . 50 процентов отката на дорогах были ещё до турков
Строительство дорог - жто хорошая стиральная машина , власть моет бюджет себе на выборы
Вот и Кирпа Строил трассу Одесса Киев как раз под выборы 2094
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08.09.2020 23:13 Ответить
2004
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08.09.2020 23:13 Ответить
Это Бубочка так уничтожил "тендерных тролей"
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08.09.2020 20:59 Ответить
а не надо так гаварить)))
он же 10 процентов для своих приныкал... не уничтожил? ну? и какие предъявы? ))))))
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08.09.2020 22:05 Ответить
Вообще дороги строили с откатом 50 процентов .

Так шо не надо на БУБОЧКУ ругаться из-за 10 процентов 😀😀😀
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08.09.2020 22:26 Ответить
не-не-не...я не про то...
08.09.20 13:13 Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших миллионы на строительстве дорог

я и подытожил - что 10 процентиков все же для своих, закадычных... оставил (приныкал)
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08.09.2020 22:33 Ответить
30.05.2017
Турецкая компания "Онур" выиграла тендер на ремонт дорог во Львовской области
13.04.2018
Турецкая Onur выиграла тендер на ремонт дороги в Киеве стоимостью 418,5 млн грн

5 октября 2018
"Онур Конструкцион Интернешнл" построит участок дороги Н-31 за 428 млн гривен

24 июля 2018 г.

В Запорожье "Onur" заканчивает ремонт дороги возле "Украины": делали вечером и ночью

Зрада! Зеленский! Расследование! Карупция! Арррряяя!
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08.09.2020 21:02 Ответить
То ви хочете сказати, що Онур - порохоботи?)))))
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08.09.2020 21:03 Ответить
Они ещё перед евро 2012 строили. Скорей янучары
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08.09.2020 21:10 Ответить
Это чертило ольгинское
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08.09.2020 21:33 Ответить
так новость об чем?они уже лет 10 строят дороги.
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08.09.2020 21:03 Ответить
Не люблю Зеленского, но "Онур" делает дороги в Украине ой как много лет уже...
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08.09.2020 21:04 Ответить
дик створіть свої дорогобудівельні фірми - накупіть техніки на 10 000 000 ,освойте ******* технології , платіть робітникам -щоб не тільки синяки у вас працювали !

І будуйте якісно
А то -одне фуфло з відкатами ...
У когось є претензії по якості та термінах роботи доріг від Онур ?
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08.09.2020 21:47 Ответить
Добавлю - їздіть на Тавріях чи Запорожцях !
Бо Зеленський та Ко - їздять на мерсах ..ламборджини .., лексусах ..., і т.д. і т.п.
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08.09.2020 21:53 Ответить
А мосты?
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08.09.2020 23:37 Ответить
Зрада!
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08.09.2020 21:04 Ответить
5 лет катались по Турциям,Кипрам,Израилям,Грециям с гастролями....а в это времия Мужики защищали Украину не щадя жизни своей чтобы эти гастролеры бабло косили...,и кто итоге идиот?
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08.09.2020 21:08 Ответить
Будь в Украине в 2014 году маршал Финляндии Маннергейм...думаю что Зелемойские висели бы на столбах...
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08.09.2020 21:11 Ответить
Еще не вечер . Будет он там висеть это уже факт.
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08.09.2020 21:17 Ответить
Ужос!
То ли дело Порошенко с Кличко абсолютно случайно встретились с хфирташем , так совпало, что прямо перед выборами в Украине. Потом Луценко часто с некоторыми фигурантами громких дел в Украине случайно встречался то в Израиле, то в Нидерландах.

Ночные встречи порошенко с медведчуком, бойкой и другими одиозными личностями , жму руку-обнимаю, наконец, тоже все случайное стечение обстоятельств.
Но вот концерт Квартала - это чудо чудное! Они ж должны были вместо концерта шпалы класть или клубнику собирать
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08.09.2020 21:16 Ответить
Зеленые гниды пилят бюджет, ничего нового, переплюнули в корупции яныка
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08.09.2020 21:25 Ответить
Вы все проспали. Посмотрите видео, какие дороги, какого великолепного качества , бетонные дороги, необходимые нам всем , строятся по программе президента Большая стройка. Это все делается глобально. Я просто не понимаю, почему такое позитивное дело все равно воспринимается вами в штыки. Вы никуда не ездите? Сидите безвылазно дома?
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08.09.2020 21:34 Ответить
воровство просто зашкаливает, бюджет распилен, антикороновирусный фонд попилен этими ворами тоже, я видосики не смотрю, езжу да, межгород весь в ямах, такое впечатление, что вы живете в другой реальности.
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08.09.2020 22:01 Ответить
Вона зебілка-аутистка, у них дійсно інша реальність.
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08.09.2020 23:03 Ответить
Читаю и плачу, дорога накатана давно, это не новость, это продолжение.Нет времени объяснять, прахоботы и зелень, не выживут На прахе, даже зелень пропадает.
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08.09.2020 21:18 Ответить
Ну хоть не сантехник с электриком из 95-го квартала и то плюс , хотя там видимо уже просто люди кончились ,все при должностях среди новых лиц.
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08.09.2020 21:20 Ответить
Концерты "Квартала-95" проходили в гостинице турецкой фирмы "Онур", которая теперь ремонтирует украинские дороги, - СМИ - Цензор.НЕТ 1789
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08.09.2020 21:21 Ответить
Майдан проходил без всяких Фирташей, Ведмедчуков и прочих миллиардеров из РосУкрЭнерго и их Папы Кучмы...к которым Порошенко не имел никакого отношения...Таня вам бы в школу...подучится...
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08.09.2020 21:21 Ответить
Так поэтому и подсуетились олигархи, чтобы президентом Порошенка выбрали, который их в обиду не даст. Так и получилось. Я ещё с момента, когда он запрыгнул на бульдозер, сдерживая народ, понял, что он не на стороне народа - волк в овечей шкуре.
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08.09.2020 21:32 Ответить
да пох кто... турки-не турки... все равно будут дучше, чем при укравтодоре...!!!
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08.09.2020 21:22 Ответить
А коментировать КТО( армяне и другие товарищи) и которые"ремонтировали" дороги тридцать лет за ЧЕТЫРЕЖДЫ большие бюджеты не хотите? Ну прокомментируйте дороги сейчас ЗА ГОД и мизерный бюджет и дороги за тридцать лет и "саавсем" другие бюджеты. Мне очень интересно почему не комментируют Шулявский мост( стоящий на подпорках) ,который китайцы сделали бы дней за четырнадцать,а боксер делал с ЗА 100% предоплату ГОД и затем "заплатил" ещё 100% стоимости тендера( между прочим из киевского бюджета). И ,****,никого из придурков не интересует как это спокойно добавили полмиллиарда и почему,например, банку Аркада ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ работу киевский бюджет НЕ платит,а тут за НЕ выполненную работу заплатил 100% предоплаты. Никому не интересно. Да по мне пусть ИШАКИ из Судана строят лишь бы дёшево и нормального качества,а не как тридцать лет до этого.
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08.09.2020 21:28 Ответить
Эрдоган делает все красиво,особенно в Сирии и Ливии... А то что дроны Эрдогана летают на украинских двигателях,то просто сказка...
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08.09.2020 21:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=eggclBNf4Zc&feature=emb_logo Напрасно гундявого ругают за дурной вкус и потаканию низменным инстинктам быдляцких масс янелох просто украл чужую идею
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08.09.2020 21:33 Ответить
Журналісти брехуни.
Онур будував трасу Київ-Чоп ще до Євро 2012.
Потім проводив реконструкцію проспекту Бажана в Києві. Далі будував трасу Київ-Харків.
Це ще задовго до Зеленського
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08.09.2020 21:45 Ответить
І що погано ?
Чи як вище вже писано - погано їхні дрони громят москалів ?
Ще з 90- х привикли , що турецьке - не зовсім якісне ...
Та вони за цей час пройшли весь путь , який мала пройти Україна та вступили у НАТО !
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08.09.2020 22:05 Ответить
А еще ОНУР покупает у брата Юзика щебень, по завышенной в два раза цене.
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08.09.2020 22:00 Ответить
ой зрада. надо было только мальдивскому готелю подряд отдать.
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08.09.2020 22:06 Ответить
Свій до свого по своє.
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08.09.2020 22:09 Ответить
Перефразируя цитату "сериала всех времён и народов":

"ТрындЯт и ТрЫндят, ТрындЯт и ТрЫндят, ТрындЯт и ТрЫндят..."
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08.09.2020 22:10 Ответить
ахмед ма доллар?
Концерти "Кварталу-95" відбувалися в готелі турецької фірми "Онур", яка тепер ремонтує українські дороги, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6135
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08.09.2020 22:44 Ответить
Зебіли вже писали під цією новиною про свинарчуків і баригу шоколадного? 😂😂😂
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08.09.2020 23:34 Ответить
Украинским участникам тендера не дали из говна и палок налепить дорог и раскрасть деньги. Вот беда. Каждый день иду мимо дороги,которую строит Onur и понимаю, что наши косорукие и воровитые кустари им и в подметки не годятся
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09.09.2020 00:26 Ответить
А шо, мощный ЗЕ не имеет в команде новых лиц умеющих строить дороги? Запер их в социальном лифте? 🤡
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09.09.2020 07:53 Ответить
Запер, а тут оборвались ЗЕ-тросы и "мементум море". Пришлось турков нанимать.
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09.09.2020 08:02 Ответить
А что у нас при ПАП были виртуозные дорожные строители? Откуда им взяться в Украине, если страна продолжает оставаться совком?
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09.09.2020 09:55 Ответить
Старая советская пословица - рука руку моет...
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09.09.2020 10:18 Ответить
Старая советская пословица - рука руку моет...
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09.09.2020 10:19 Ответить
Если шут пытается управлять страной, то почему гостинничная компания не может ремонтировать дороги? Наоборот,очень даже прикольненько получается. Одна беда - нам потом по этим дорогам ездить...
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09.09.2020 10:23 Ответить
Так тут ще лише вчора Зелене Гавно щось про дорожні тендери тявкало, і сказало, що проблеми вже усунені. Не такий Клоун вже й баран, як всі про нього думають. Він не просто ворог, він кідарас (прошу вибачити мене ЛГБТ-спільноту, це не про вас). І якщо до деяких ворогів ще можна відноситись з повагою, то до кідарасів - ніколи.
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09.09.2020 10:35 Ответить
 
 