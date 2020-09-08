Концерты "Квартала-95" проходили в гостинице турецкой фирмы "Онур", которая теперь ремонтирует украинские дороги, - СМИ. ВИДЕО

Комики "Квартала-95" выступали в гостинице "Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa", входящей в группу турецкого застройщика "Онур", в 2017-м и собирались повторить там свое шоу "Весело" в 2020-м.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Стопкор".

В разные годы в шоу участвовали украинские бизнесмены, депутаты и чиновники. В частности, бывшего налоговика и нынешнего представителя Зе-команды в Черновицкой области Валерия Другановского представили Владимиру Зеленскому именно во время турецкого "вояжа", отмечает издание. В прошлом году сам Зеленский с семьей посетил фестиваль уже в статусе гаранта.

Первый в Турции резорт под брендом Hilton в туристическом центре Сарыгерме, где соединяются Средиземное и Эгейское моря, на территории 150 га в 2009 году построила местная компания "Göçay" по заказу родственной "Göçay-Onur Tourism Operation Investment Construction Transportation Mining and Trade Inc".

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Люксовый отель входит в состав группы Onur - одного из лидеров турецкого рынка строительства дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фестиваль "Весело" впервые посетил Hilton Dalaman Sarıgerme в мае 2017 года. По странному совпадению, с тех пор и началась тесная дружба "Onur" и "Göçay" с украинской властью: как показывает система Prozorro, с 2017-го по апрель 2020-го местные представительства турецких компаний разыграли между собой дорожно-строительные подряды на сумму более 37 млрд грн.

Как отмечает издание Наші гроші, после избрания президентом Украины Владимир Зеленский однажды во время визита на дорожное строительство открытым текстом предложил отдавать подряды "Онур" и лично приветствовал представителей компании на презентации "Большого строительства".

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В феврале 2020-го именно фирма "Göçay" и украинское представительство "Onur" разыграли между собой тендер на строительство моста в Запорожье за ​​12 млрд грн.

"Укравтодор" отклонил четырех конкурентов, оставив только две турецкие фирмы. Эксперты "Лиги антитраста" подали в Антимонопольный комитет заявление о признаках совместной подготовки тендерных предложений этих фирм и другие связи между ними.

Издание также напоминает, что общественная организация "Стоп коррупции" в июне договорилась о сотрудничестве с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым.