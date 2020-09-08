Концерты "Квартала-95" проходили в гостинице турецкой фирмы "Онур", которая теперь ремонтирует украинские дороги, - СМИ. ВИДЕО
Комики "Квартала-95" выступали в гостинице "Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa", входящей в группу турецкого застройщика "Онур", в 2017-м и собирались повторить там свое шоу "Весело" в 2020-м.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Стопкор".
В разные годы в шоу участвовали украинские бизнесмены, депутаты и чиновники. В частности, бывшего налоговика и нынешнего представителя Зе-команды в Черновицкой области Валерия Другановского представили Владимиру Зеленскому именно во время турецкого "вояжа", отмечает издание. В прошлом году сам Зеленский с семьей посетил фестиваль уже в статусе гаранта.
Первый в Турции резорт под брендом Hilton в туристическом центре Сарыгерме, где соединяются Средиземное и Эгейское моря, на территории 150 га в 2009 году построила местная компания "Göçay" по заказу родственной "Göçay-Onur Tourism Operation Investment Construction Transportation Mining and Trade Inc".
Люксовый отель входит в состав группы Onur - одного из лидеров турецкого рынка строительства дорожно-транспортной инфраструктуры.
Фестиваль "Весело" впервые посетил Hilton Dalaman Sarıgerme в мае 2017 года. По странному совпадению, с тех пор и началась тесная дружба "Onur" и "Göçay" с украинской властью: как показывает система Prozorro, с 2017-го по апрель 2020-го местные представительства турецких компаний разыграли между собой дорожно-строительные подряды на сумму более 37 млрд грн.
Как отмечает издание Наші гроші, после избрания президентом Украины Владимир Зеленский однажды во время визита на дорожное строительство открытым текстом предложил отдавать подряды "Онур" и лично приветствовал представителей компании на презентации "Большого строительства".
В феврале 2020-го именно фирма "Göçay" и украинское представительство "Onur" разыграли между собой тендер на строительство моста в Запорожье за 12 млрд грн.
"Укравтодор" отклонил четырех конкурентов, оставив только две турецкие фирмы. Эксперты "Лиги антитраста" подали в Антимонопольный комитет заявление о признаках совместной подготовки тендерных предложений этих фирм и другие связи между ними.
Издание также напоминает, что общественная организация "Стоп коррупции" в июне договорилась о сотрудничестве с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым.
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хотя вру. этим уродам все удобно. случайно с этой конторой 95 рыгатник сотрудничает давая концерты "тагилам" в турции и не менее случайно эта контора строит большгинство дорог в Украине получая огромные деньги из бюджета бесконтрольно и по завышенным сметам.
бизнес по криворожски
Сколько ездила в Закарпатье - столько и видела как техника ОНУР работала на строительстве трассы. Так же на трассе работали македонцы
Я как в Украину еду или обратно - темпы невероятные
А Тепер что-то тормознулось
Раньше китайцы были на площадке , а вот в последний раз китайцев видно не было
https://www.dialog.ua/ukraine/214420_1599151391?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
Строительство дорог - жто хорошая стиральная машина , власть моет бюджет себе на выборы
Вот и Кирпа Строил трассу Одесса Киев как раз под выборы 2094
он же 10 процентов для своих приныкал... не уничтожил? ну? и какие предъявы? ))))))
Так шо не надо на БУБОЧКУ ругаться из-за 10 процентов 😀😀😀
08.09.20 13:13 Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших миллионы на строительстве дорог
я и подытожил - что 10 процентиков все же для своих, закадычных... оставил (приныкал)
Турецкая компания "Онур" выиграла тендер на ремонт дорог во Львовской области
13.04.2018
Турецкая Onur выиграла тендер на ремонт дороги в Киеве стоимостью 418,5 млн грн
5 октября 2018
"Онур Конструкцион Интернешнл" построит участок дороги Н-31 за 428 млн гривен
24 июля 2018 г.
В Запорожье "Onur" заканчивает ремонт дороги возле "Украины": делали вечером и ночью
Зрада! Зеленский! Расследование! Карупция! Арррряяя!
І будуйте якісно
А то -одне фуфло з відкатами ...
У когось є претензії по якості та термінах роботи доріг від Онур ?
Бо Зеленський та Ко - їздять на мерсах ..ламборджини .., лексусах ..., і т.д. і т.п.
То ли дело Порошенко с Кличко абсолютно случайно встретились с хфирташем , так совпало, что прямо перед выборами в Украине. Потом Луценко часто с некоторыми фигурантами громких дел в Украине случайно встречался то в Израиле, то в Нидерландах.
Ночные встречи порошенко с медведчуком, бойкой и другими одиозными личностями , жму руку-обнимаю, наконец, тоже все случайное стечение обстоятельств.
Но вот концерт Квартала - это чудо чудное! Они ж должны были вместо концерта шпалы класть или клубнику собирать
Онур будував трасу Київ-Чоп ще до Євро 2012.
Потім проводив реконструкцію проспекту Бажана в Києві. Далі будував трасу Київ-Харків.
Це ще задовго до Зеленського
Чи як вище вже писано - погано їхні дрони громят москалів ?
Ще з 90- х привикли , що турецьке - не зовсім якісне ...
Та вони за цей час пройшли весь путь , який мала пройти Україна та вступили у НАТО !
"ТрындЯт и ТрЫндят, ТрындЯт и ТрЫндят, ТрындЯт и ТрЫндят..."