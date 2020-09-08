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Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержаны не менее 55 человек, - правозащитники. ВИДЕО

Вечером 8 сентября на акции в поддержку задержанной оппозиционерки Марии Колесниковой и "Марше в поддержку репрессированных" в Минске прошли задержания.

Список задержанных обнародовал правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ. В нем 55 человек. Акции проходили вечером 8 сентября возле Комаровского рынка и на пр. Машерова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину, - секретарь Координационного совета оппозиции Кравцов

Также, по данным правозащитников, у себя дома в Минске задержан один из координаторов избирательного штаба Валерия Цепкало Иван Василюк.

Проходят и другие задержания в разных городах Беларуси. В частности, продолжают задерживать участников студенческих акций протеста. Среди задержанных студент БГТУ Дмитрий Синюк. До этого ему звонили, чтобы "просто поговорить". Он сам это связывает с событиями 9-12 августа. Сообщается также, что он был задержан в Бресте.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

Также читайте: Чтобы ее не выдворили из Беларуси, Колесникова на границе порвала свой паспорт, - Координационный совет оппозиции

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

Автор: 

Беларусь (7899) задержание (6679) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) силовики (2799) Минск (1562)


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Топ комментарии
+12
Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержано не менее 55 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2594
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08.09.2020 22:53
+12
Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержано не менее 55 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3563
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08.09.2020 22:55
+9
Интересно,белоруский ОМОН и белоруские протестующие это один народ?
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08.09.2020 22:53
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Правила форума Совет форумчан
Силовики не перейдут на сторону протестующих.
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08.09.2020 22:48 Ответить
Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержано не менее 55 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2594
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08.09.2020 22:53 Ответить
Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержано не менее 55 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3563
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08.09.2020 22:55 Ответить
Пора формувати добровольчі підрозділи для відправки в Біларусь.
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08.09.2020 23:03 Ответить
Тут скоро у нас їх не буде вистачати, щедрий ти наш.
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08.09.2020 23:15 Ответить
Да ну! Достаточно собрать всех форумных петиков, - и Лука падет!
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09.09.2020 00:02 Ответить
Достатньо взяти всіх зелебобіків, совкодрочерів і ригоублюдків, вислати в кацапію і нехай вони там будують світле майбутнє, правда на просторах Сибіру, ну то таке.
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09.09.2020 07:39 Ответить
Мусоров нужно кастрировать. Чтобы эта порода не воспроизводилась.
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08.09.2020 22:49 Ответить
Интересно,белоруский ОМОН и белоруские протестующие это один народ?
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08.09.2020 22:53 Ответить
This is a question..
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08.09.2020 22:57 Ответить
мусора всегда против своего народа - в карательные органы именно такие и идут, так их там дополнительно натаскивают...
к Украины это тоже верно..
хуже что и армия в Белоруссии против своего народа - а вот это уже зашквар..
даже не зашквар, а необъяснимая катастрофа..
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08.09.2020 23:00 Ответить
Глупости .У тебя савецкое воспитание.
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08.09.2020 23:03 Ответить
совок именно в тебе..
начитался наверное в детстве "Дядя Степа - хороший милиционер!"
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08.09.2020 23:06 Ответить
Совок, це саме ти.
Там оно вже працюють російські ССО «зєльниє чєловєчкі», а ти несеш дитячу маячню АУЕ про «мусоров».
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08.09.2020 23:11 Ответить
где "зеленые человечки"? Пруфы хоть какие-то можно?
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09.09.2020 00:04 Ответить
и кода уже вам на руку изобретут машину времени , шобы вы, как фома неверующий, навсегда пощезли в своем СССР.
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09.09.2020 02:30 Ответить
Везде есть разные люди и в милиции и в полиции.Есть такие как Кур и Поддубный,а есть такие как банда оборотней Гончарова .Поэтому нельзя всех под одну гребёнку .
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08.09.2020 23:21 Ответить
Сила действия=силе Противодействия..
Стискують пружинку, нє??
🤗
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08.09.2020 22:56 Ответить
Ничего, протестующие тоже хорошо им дали, уверен у силовиков до сих пор в ушах звенит... от писка.
Живе Беларусь!
но если хотите победить сердечками... выливайте их хотя бы из свинца.
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08.09.2020 22:56 Ответить
И как лукавый собирается править ненавидящим его народом ?
Все-равно что на пороховой бочке сидеть.
И чем дальше издевательства мусарни, тем больше и крепче будут ненавидеть.
Свали уже таракан по тихому, найди себе местечко где-нидь за плинтусом в рашке,
и доживай спокойненько денечки, пока не разорвали.. Мозги от всевластия просрал, урод.
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08.09.2020 23:00 Ответить
объясните мне зачем ходить туда где тебя ******, не отвечая на агрессию, сидите по домам амебы, ничего вы своими маршами и цветочками не добьетесь....
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08.09.2020 23:01 Ответить
Не женщины должны противостоять ментам а мужики, с битами, палками, камнями. Как было на Майдане...
Неужели белорусы до сих пор не поняли, что любая диктаторская банда подчиняется только силе. Что только силой можно умерить пыл ментов и вообще только силой можно скинуть любого диктатора, а мирно никогда.
Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержано не менее 55 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1419
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08.09.2020 23:02 Ответить
Я сегодня все видео пересмотрел из Некста в телеге там одни бабы митингуют впечетление что лукашенко всех мужиков пересажал уже
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08.09.2020 23:20 Ответить
Нет, они деньги зарабатывают. Вечером встречаются на кухне и обмениваются впечатлениями.
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09.09.2020 00:06 Ответить
так ото ж, на перший погляд дивна ситуація,
виходить мужиків-білорусів уже зашугали конкретно а ось з баришнями не получається?
якщо білорусам, колись, вдасться вигнати лукашеску і відбитися від ху.йла, то це станеться завдяки жінкам Білорусії, і президентом там має стати жінка, і всі міністри жінки, і навіть депутати.
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09.09.2020 09:47 Ответить
Люди без формы и знаков различия избивающие людей называются бандитами а не силовиками.
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08.09.2020 23:32 Ответить
титушня звичайна
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09.09.2020 02:31 Ответить
https://vk.com/chaplygin_s Сергій Чаплигін
https://vk.com/wall48318993_45 21 мар 2011

https://vk.com/note48318993_10821703 Тактика революції: Сьогодні заблокуємо ЖЕК - завтра Банкову
Великою помилкою є чекати на масові протести, як реакцію на якісь суперзлоччині дії влади. Боротись слід тут і зараз. Атакувати систему слід на кожному кроці - холодні батареї - штурмуйте ЖЕКи, хамить чи краде місцевий чиновник - оголосіть йому громадський джихад, зажрався податківець - обвішайте весь район з його фото з підписом «Увага! Розшук рецедивіста!» і т.д.

Лише навколо конкретних проблем та локальних гарячих точок можна формувати реальні осередки опору. Більшість громадян не готові вийти на Майдан, але заблокувати ЖЕК, чи прийти на незаплановану зустріч в місцеву адміністрацію цілком можуть. Чим більше проблема торкається конкретного громадянина тим більша ймовірність його взяти участь у протесті. Українці поки що не готові змагатись за демократію чи незалежність, але виявляють активність у захисті своїх дворів від забудов, у захисті шкіл, парків та боротьбі з незаконними смтієзвалищами.

Громадянин, який один раз ковтнув свободи, один раз вийшовши на протест , один раз кинув виклик чиновникам є потенційним Че, або Кон-Бендітом.

Силовики увечері 8 вересня жорстко розганяли учасників акцій у Мінську. Затримано не менше 55 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4576
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08.09.2020 23:37 Ответить
Одни женщины... Тимошонковщиной попахивает.
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08.09.2020 23:45 Ответить
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08.09.2020 23:48 Ответить
Дайте угадаю, они будут голосовать за Тихановскую пока не умрут от старости?
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08.09.2020 23:52 Ответить
Одни женщины,когда придут ослоебы мужчины будут упорно продолжать собирать мазы.
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08.09.2020 23:46 Ответить
Вообще впечатляет. Мировая история революций еще не знала такого визга.
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08.09.2020 23:55 Ответить
если терпило,грузись в автозак)
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09.09.2020 01:22 Ответить
нуууу еще лет 10 и беларусы поймут что бороться с режимом надо палками и камнями.....и ладошки должны превратится в кулак - вот так ! (с) "Цой"
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09.09.2020 01:42 Ответить
Силовики увечері 8 вересня жорстко розганяли учасників акцій у Мінську. Затримано не менше 55 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 768
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09.09.2020 02:12 Ответить
ось явний приклад того, як совкова система виховала стадо - ніби і хочуть раби чогось, але не знають ні чого хочуть, ні за що, ні проти кого боротись, ні лідера, ні ідей щоб щось відстоювати.....ходять і мекають, а в цей час їх час від часу висмикують з натовпу і стрижуть як овець - дубинками і піздюлінами.
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09.09.2020 07:05 Ответить
білоруси - це самий вдалий експеримент по вихованню совкового "общєства".
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09.09.2020 07:06 Ответить
Кацапским командировочным никогда не надоест переодеваться.
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09.09.2020 10:51 Ответить
 
 