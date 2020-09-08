Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержаны не менее 55 человек, - правозащитники. ВИДЕО

Вечером 8 сентября на акции в поддержку задержанной оппозиционерки Марии Колесниковой и "Марше в поддержку репрессированных" в Минске прошли задержания.

Список задержанных обнародовал правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ. В нем 55 человек. Акции проходили вечером 8 сентября возле Комаровского рынка и на пр. Машерова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину, - секретарь Координационного совета оппозиции Кравцов

Также, по данным правозащитников, у себя дома в Минске задержан один из координаторов избирательного штаба Валерия Цепкало Иван Василюк.

Проходят и другие задержания в разных городах Беларуси. В частности, продолжают задерживать участников студенческих акций протеста. Среди задержанных студент БГТУ Дмитрий Синюк. До этого ему звонили, чтобы "просто поговорить". Он сам это связывает с событиями 9-12 августа. Сообщается также, что он был задержан в Бресте.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

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8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.