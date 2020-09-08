Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержаны не менее 55 человек, - правозащитники. ВИДЕО
Вечером 8 сентября на акции в поддержку задержанной оппозиционерки Марии Колесниковой и "Марше в поддержку репрессированных" в Минске прошли задержания.
Список задержанных обнародовал правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ. В нем 55 человек. Акции проходили вечером 8 сентября возле Комаровского рынка и на пр. Машерова.
Также, по данным правозащитников, у себя дома в Минске задержан один из координаторов избирательного штаба Валерия Цепкало Иван Василюк.
Проходят и другие задержания в разных городах Беларуси. В частности, продолжают задерживать участников студенческих акций протеста. Среди задержанных студент БГТУ Дмитрий Синюк. До этого ему звонили, чтобы "просто поговорить". Он сам это связывает с событиями 9-12 августа. Сообщается также, что он был задержан в Бресте.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.
Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.
8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
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к Украины это тоже верно..
хуже что и армия в Белоруссии против своего народа - а вот это уже зашквар..
даже не зашквар, а необъяснимая катастрофа..
начитался наверное в детстве "Дядя Степа - хороший милиционер!"
Там оно вже працюють російські ССО «зєльниє чєловєчкі», а ти несеш дитячу маячню АУЕ про «мусоров».
Стискують пружинку, нє??
🤗
Живе Беларусь!
но если хотите победить сердечками... выливайте их хотя бы из свинца.
Все-равно что на пороховой бочке сидеть.
И чем дальше издевательства мусарни, тем больше и крепче будут ненавидеть.
Свали уже таракан по тихому, найди себе местечко где-нидь за плинтусом в рашке,
и доживай спокойненько денечки, пока не разорвали.. Мозги от всевластия просрал, урод.
Неужели белорусы до сих пор не поняли, что любая диктаторская банда подчиняется только силе. Что только силой можно умерить пыл ментов и вообще только силой можно скинуть любого диктатора, а мирно никогда.
виходить мужиків-білорусів уже зашугали конкретно а ось з баришнями не получається?
якщо білорусам, колись, вдасться вигнати лукашеску і відбитися від ху.йла, то це станеться завдяки жінкам Білорусії, і президентом там має стати жінка, і всі міністри жінки, і навіть депутати.
https://vk.com/wall48318993_45 21 мар 2011
https://vk.com/note48318993_10821703 Тактика революції: Сьогодні заблокуємо ЖЕК - завтра Банкову
Великою помилкою є чекати на масові протести, як реакцію на якісь суперзлоччині дії влади. Боротись слід тут і зараз. Атакувати систему слід на кожному кроці - холодні батареї - штурмуйте ЖЕКи, хамить чи краде місцевий чиновник - оголосіть йому громадський джихад, зажрався податківець - обвішайте весь район з його фото з підписом «Увага! Розшук рецедивіста!» і т.д.
Лише навколо конкретних проблем та локальних гарячих точок можна формувати реальні осередки опору. Більшість громадян не готові вийти на Майдан, але заблокувати ЖЕК, чи прийти на незаплановану зустріч в місцеву адміністрацію цілком можуть. Чим більше проблема торкається конкретного громадянина тим більша ймовірність його взяти участь у протесті. Українці поки що не готові змагатись за демократію чи незалежність, але виявляють активність у захисті своїх дворів від забудов, у захисті шкіл, парків та боротьбі з незаконними смтієзвалищами.
Громадянин, який один раз ковтнув свободи, один раз вийшовши на протест , один раз кинув виклик чиновникам є потенційним Че, або Кон-Бендітом.