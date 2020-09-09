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Кум Путина Медведчук на своих телеканалах требует посадить Порошенко и Турчинова. ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук на своих телеканалах требует посадить Петра Порошенко и Александра Турчинова за срыв мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности Медведчук уверен, что причиной срыва мирного урегулирования стало умышленное игнорирование  Порошенко и Турчинов умышленно не подписали закон об амнистии, который был предусмотрен минскими соглашениями. Об этом Медведчук заявил на телеканале NewsOne, который полностью ему подконтрольный.

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Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Порошенко Петр (19606) путин владимир (31321) Турчинов Александр (3336) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+90
заспівав в унісон із зє мразями.
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09.09.2020 10:47
+78
Кум Путіна Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Порошенка і Турчинова - Цензор.НЕТ 1168
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09.09.2020 10:56
+72
Кум Путіна Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Порошенка і Турчинова - Цензор.НЕТ 8938
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09.09.2020 11:01
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Страница 4 из 4
Їстоти що воюють проти України в ордло мають російське громадянство. Україна не може амністувати російських громадян, чисто юридично.
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09.09.2020 20:47 Ответить
помойка
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09.09.2020 16:42 Ответить
Тупе, брехливе, касабське (як варіант - зєльоне) падло я не знаю, яким мірилом ти міряєш ПАТРІОТИЗМ, АЛЕ НІ ставлеників сім'ї ян., ні мертветчуківське падло я до них не відношу, а тим більше, шустрого жида славіка, і тим більше, до об'єктивних журналістів. Тому запхнув язика в раку і до гон(р)дона на інтерв'ю, поки не обрізали чи не підрізали, плять косорила.
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09.09.2020 17:22 Ответить
Зебуины орут о том же.Причем ,,унисон,, с ватой их не смущает от слова совсем.
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09.09.2020 17:42 Ответить
соевая ботоферма не даст посадить своего работодателя
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09.09.2020 17:44 Ответить
Одобряю!
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09.09.2020 18:21 Ответить
Я тоже одобряю https://censor.net/ru/user/473719а обезглавить,ввиду отсутствия у данной особи мозга
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09.09.2020 18:47 Ответить
Разрывом псевдосвідомого удовлетворён.
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09.09.2020 19:23 Ответить
"Не выполнение Минских соглашений"... - а что эти угоды имею какою либо юридическую силу ?! НЕТ ! И соответственно в Украине нет за его "не выполнение" - никаких последствий !
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09.09.2020 19:06 Ответить
А чого Порошенко не посадив Медведчука?
Не міг, боявся, чи не хотів?
Вони всi - (Порошенко, Медведчук і інші) один з одним друзі, їх мета водити за ніс народ., І знищувати народ.
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09.09.2020 19:27 Ответить
Лука своїх противників попереспаджав, повбивав, і безпроблемно правив країною 26 років. Кому подобається - нах драп на Мінськ.
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09.09.2020 19:57 Ответить
Ну так звичайно. Тільки на Луку рашка не нападала, а кум путіна в Мінську не сидів на відміну від України.
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09.09.2020 20:08 Ответить
А надо ж по демократичному : там наши люди-торговые партнеры, электрику в крысм(а теперь уж митька померает, водички просит ). Просрали революцию беззубые барыги-решалы. Ибо их дело-бабки. Коммуняки ( да и их последователи гебня-путинисты) подальновиднее будут. Хоть и сволочи, но идея-во главе угла.
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09.09.2020 22:34 Ответить
Здесь про Пороженко либо хорошо, либо никак. Хотя он же еще совсем не памятник вроде.
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09.09.2020 22:37 Ответить
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10.09.2020 06:58 Ответить
А НАРОД УКРАЇНИ ВИМАГАЄ ТРИБУНАЛУ ДЛЯ ЦІЄЇ ГНИДИ!!!
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09.09.2020 19:47 Ответить
Сексот гебістський, з'їж нарешті ампулу з ціанідом, яку тобі видали в Першому управлінні КГБ!
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09.09.2020 19:50 Ответить
Та у него вид такой , что сожрал и не одну. Но кащей таки ж безсмертный
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09.09.2020 22:41 Ответить
Зебили покривают сепаров и раздеоят их участь.
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09.09.2020 19:52 Ответить
когда уже эту мразь грохнут? украинофоб медведчук Открытый враг Украины, и агент влияния кремля.- исправно работает на ФСБ=путина.
Ведет давно подрывную деятельность страны.
Почему его до сих пор не арестовали это загадка...власть похоже в доле с Медведчуком, и повязана с ним.
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09.09.2020 20:06 Ответить
у свого пастора спроси)))
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09.09.2020 23:35 Ответить
почему поросенко у всех враг и у пуцина и ДыНыРы и у зеленых? Да потому что всем врал, всех обманул и одурачил. "сивочоле гивно"....
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09.09.2020 20:17 Ответить
цього вимагає і Зе-скот який гадить регулярно тут на Цензорі
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09.09.2020 20:21 Ответить
сосни хер пуйла!!!
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09.09.2020 20:57 Ответить
посадять? тільки після тебе скотина
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09.09.2020 21:56 Ответить
один я уявляю, з якою насолодою я би розмозжив битою голову цьому кремлівському виродку?!
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09.09.2020 22:07 Ответить
Я не зверь, но здесь помог бы.
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09.09.2020 22:19 Ответить
Учитывая такое низкое кол-во лайков, нихрена нам не светит. Бо солоденькі дуже.
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09.09.2020 22:43 Ответить
Так вроде Медведчук и Порошенко тоже кумовья. Того порошенковского сынка, который в Лондоне хвастался, что он русский.
==="От себя добавлю, что ОПЗЖ получила значительное влияние на рынке дизельного топлива, сжиженного газа и масс-медиа именно благодаря президенту Порошенко и подконтрольным ему СБУ, Антимонопольному комитету, Нацраде по телевидению и судам", - отметил Лещенко.
Представляя на митинге стоящих рядом соратников по партии, Порошенко будет называть их "наш парламентский спецназ, который защищает Украину". При этом, конечно, Порошенко будет опускать тот факт, что Николай Княжицкий является кумом ФСБшника Владимира Сивковича, сбежавшего в Россию и причастному к первой крови на Майдане в 2013 году. А Степан Кубив лично вводил санкции против конкурентов структур Медведчука на рынке сжиженного газа в 2017 году.===
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09.09.2020 22:17 Ответить
Не забьівайте доставать себя из спама и других тоже.
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10.09.2020 03:49 Ответить
А кума не пора вже посадити?
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09.09.2020 22:20 Ответить
каждый раз, когда эта мразь говорит, хочется чтобы его скорее закопали.. Живьем.
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09.09.2020 22:23 Ответить
А можно ссьілочку, в каком месте?
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10.09.2020 03:47 Ответить
Вот мне просто интересно: что ещё должна сделать Пятая колонна, насколько более откровенно она должна играть на стороне агрессора чтобы в Украине наконец проснулись, стряхнули оцепенение и уничтожили всю эту сволочь? Если не физически, то хотя бы политически.
Похоже Украина - единственная страна в истории человечества, в которой в военное время сторонники противника, страны-агрессора, чувствуют себя абсолютно безопасно, в-открытую ведя борьбу против своей страны. При полном попустительстве населения этой самой страны! Всё это просто не поддаётся пониманию...
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09.09.2020 22:59 Ответить
А що там розуміти? Який ще нарід виморювали голодом так, як українців? Хто б ще таке дозволив би з собою зробити? Українці дозволяють
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09.09.2020 23:03 Ответить
Отож...
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09.09.2020 23:12 Ответить
Отож-отож, п`ята колона-п`ята колона... вы як мала дитина, забыли упомянуть о полезных дураках, которые в прыжке переобуваются, по своей тупости... Но главное , шо они до вас самi линуть...
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10.09.2020 03:27 Ответить
цирк на дроті)))только недавно ногами двери открывал к сладкому сывочолому гетьману ,кум(путин) в сахарные соевые губы целовал пЭтюню!а тут для пЭтра по замовленню (пЭтюни) и санкции и посадить)))бо у пЭти рейтинг"0")))))корыша друг другу рейтинг подымают))ню ню)))
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09.09.2020 23:33 Ответить
Кум Путіна Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Порошенка і Турчинова - Цензор.НЕТ 6616
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09.09.2020 23:40 Ответить
пане Бутусов, и зачем ото постить эту несуразицу -мертвечука , по котрому смерека плаче...
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10.09.2020 03:22 Ответить
Братове, кто знает, где запропастился пан Али Хасан, а то за ним девчонки сохнут на авторских темах. Маякнул бы им, что ли.
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10.09.2020 03:32 Ответить
Когда на базаре два еврейских жулика начинают разьігрьівать между собой ругань, толпа перестает сльішать голос разума и начинает сочувствовать одному из них.
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10.09.2020 03:44 Ответить
А вы вместо того , чтобы остепенить народ, просто прикалываетесь или тупо и безучастно наблюдаете за происходящим?
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10.09.2020 04:40 Ответить
А что, идти с гранатой захватьівать центральньій телеканал? Народ, поврежденньій движущимися картинками, хочет не правду, а дозу, или дружбьі народов, или победьі над супостатом, без разницьі.
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10.09.2020 08:45 Ответить
СТРАННО ЧТО ОНИ ЗА ЕГО ГОЛОВУ ХОТЬ 10 МИЛЛИОНОВ $ НЕ ДАЮТ !)
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10.09.2020 05:46 Ответить
путин требует посадить Порошенко, кум путина медведчук требует, коломойский требует, зеленский требует, совпадение? не думаю...
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10.09.2020 08:55 Ответить
Порошенко - це для ворогів України їхній Моральний І Політичний ... СУДДЯ і КАТ. І вони розуміють,що Порошенко - це і є та Дійсна Державна Сильна Україна. Тому гнила піна у рота ворогів і є ОЗНАКА СПРАВЕДЛИВОСТІ НАШОЇ БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ КРАЇНИ.
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04.02.2021 07:25 Ответить
Медведчук,ця мерзота зрадницька,ще сміє щось крякати на рятівників та державних діячів країни,падаль. Зрадник,якому місце не в автомобілі "Мерседес", а в кращому випадку за гратами. В іншій,в любій,навіть країні Папуа-Нова Гвінея, за Постійну Державну Зраду цю гниду московитську уже давно б скормили б варанам або крокодилвм з усією сім'єю ( така у них там кара неофіційна),а у нас воно всупереч всьому: Конституції,законам,моралі,присязі депутата,громадського обовязку ....своїми зрадами "імєєт" Україну, я у свій час починав з патріота і поета України Василя Стуса за ради інтересів ,як і тоді,Москви. При Лійснгму Керманичу країни,як от у Іспанії чи Швеції,Англії і Влади як у США,ця Падаль уже б давно ....самі розумієте,що з ними було б такими,а у нас...ЛІБЕРТАРІАНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ!
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04.02.2021 07:11 Ответить
Висновок. Державність України і її безпекові принципи зараз практично на.....НУЛІ. Крім цього, на днях диверсійно-шпигунський центр РФ в Київі повав масшабну "перевірку" стану ЗСУ на передовій. Мета замаскована під якусь хєрню. Чекайте чогось неьезпечного від таких перевірок,як відомо вже таке було з ПВО ,вке відновив Порошенко,коли всю таємну інформацію змнаведенням та звдачами діі було вилучено. Привіт шпигунам і диверсантам,успішної їм роботм!
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04.02.2021 07:18 Ответить
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