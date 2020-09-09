Кум Путина Медведчук на своих телеканалах требует посадить Порошенко и Турчинова. ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук на своих телеканалах требует посадить Петра Порошенко и Александра Турчинова за срыв мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности Медведчук уверен, что причиной срыва мирного урегулирования стало умышленное игнорирование Порошенко и Турчинов умышленно не подписали закон об амнистии, который был предусмотрен минскими соглашениями. Об этом Медведчук заявил на телеканале NewsOne, который полностью ему подконтрольный.

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