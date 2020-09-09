Лукашенко не исключает агрессии РФ против Беларуси в случае ее выхода из ОДКБ. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, чем может обернуться выход Беларуси из ОДКБ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом он сообщил в интервью российским СМИ.

"У нас же оружие российское. Возьмем самое простое: выход из ОДКБ - это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БМП и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст. Россия-то продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно НАТОвское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", - отметил Лукашенко.

Также он обратил внимание, что если Беларусь решится выйти из ОДКБ и вступить в НАТО, россияне не станут на это спокойно смотреть, ведь "не очень приятно, если танки под Смоленском".

"Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий - столкновения между Россией и блоком НАТО", - сказал Лукашенко.

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