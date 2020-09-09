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Лукашенко не исключает агрессии РФ против Беларуси в случае ее выхода из ОДКБ. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, чем может обернуться выход Беларуси из ОДКБ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом он сообщил в интервью российским СМИ.

"У нас же оружие российское. Возьмем самое простое: выход из ОДКБ - это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БМП и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст. Россия-то продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно НАТОвское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", - отметил Лукашенко.

Также он обратил внимание, что если Беларусь решится выйти из ОДКБ и вступить в НАТО, россияне не станут на это спокойно смотреть, ведь "не очень приятно, если танки под Смоленском".

"Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий - столкновения между Россией и блоком НАТО", - сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о "перехваченном разговоре Ника и Майка": Надо мной смеялись, а у нас станция суперсовременная в Гродно. Это только кусочек всей пленки

Беларусь (7900) Лукашенко Александр (3613) НАТО (10000) ОДКБ (131) россия (95671)


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Топ комментарии
+30
Иллюстрация к выражению "бред сивой кобылы".
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09.09.2020 12:47
+22
А какой собственно дурак тебе Санёк виноват? Ты ведь с самого начала лобызал уста как Ельцину так и путлеру. Став политиком с преда в колхозе именно ты остался председателем колхоза в голове. Зачем надо было лезть без мыла в жопу этому Таёжному союзу. Что не знал что такое КГБ в расии. Нет ты завёл бл-дскую дружбу с парашей и тем самым кинув всех остальных соседей. А надо было всего поддержать идею Балто-Черноморской косы и сидел бы путин в своей руской жопе на бобах, а коса сдерживала воинственный пыс этого Ху-ла. Теперь ты погубил Беларусь и создал проблему от которой тебя же и грохнут твои мышебратья
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09.09.2020 12:52
+11
в НАТО ахахаха лепила выпей таблетку ты бредишь
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09.09.2020 12:50
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Иллюстрация к выражению "бред сивой кобылы".
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09.09.2020 12:47 Ответить
в НАТО ахахаха лепила выпей таблетку ты бредишь
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09.09.2020 12:50 Ответить
А какой собственно дурак тебе Санёк виноват? Ты ведь с самого начала лобызал уста как Ельцину так и путлеру. Став политиком с преда в колхозе именно ты остался председателем колхоза в голове. Зачем надо было лезть без мыла в жопу этому Таёжному союзу. Что не знал что такое КГБ в расии. Нет ты завёл бл-дскую дружбу с парашей и тем самым кинув всех остальных соседей. А надо было всего поддержать идею Балто-Черноморской косы и сидел бы путин в своей руской жопе на бобах, а коса сдерживала воинственный пыс этого Ху-ла. Теперь ты погубил Беларусь и создал проблему от которой тебя же и грохнут твои мышебратья
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09.09.2020 12:52 Ответить
Абсолютно верно!
Бульбозавр - это пример искуственного сдерживания хода истории диктатором. Из этого получается полный провал: Северная и Южная Кореи, Западная и Восточная Германии и т.д.

Нельзя из капитализма вернуться к феодализму. "Успехи" Белоруси - это временный эфект при болях от анестезии в виде ручного управления социальными процессами и экономикой, но анастезия проходит, а боль только усиливается. Ждать от имперского соседа, недославян, недогосударства, исповедывающего фашизм, чего-то хорошего может только совок, кем и есть бульбозавр!
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09.09.2020 13:59 Ответить
Страшней всего когда индейцы, собравшись ночью у костра - бухнут, курнут, топор зароют, и откопают - пулемет !! (с)
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09.09.2020 12:55 Ответить
рыгович уже совсем сбрендил, несет полную пургу
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09.09.2020 12:55 Ответить
бацка просто отсталый чел, если бы благословенный майдан прошел успешно, то он бы давно сидел у ростови, а у миллионов беларусов, жизнь стала бы намного прекрасней, веселее и богаче так же, как у их украинских братьев
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09.09.2020 12:56 Ответить
..как быстро хитрый превратился в идиота!!! Вот что страх, потерять власть, делает с людьми!!! Хотя у нас в Украине наоборот.... Идиот пытается превратиться в хитрого!!!!))))
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09.09.2020 12:56 Ответить
Петру это не поможет.Он уже никогда не будет президентом.
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09.09.2020 13:01 Ответить

Порошенко Сьомий Президент України.
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09.09.2020 13:05 Ответить
Если к тому времени будет Украина.
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09.09.2020 18:27 Ответить
Дай Боже!
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11.01.2021 18:35 Ответить
..да тебе ..кацапсинка... тоже!)))) У вас вообще кризис уже.... Тупорылые вы какие то...
https://censor.net/ru/user/297436...... https://censor.net/ru/user/472293 Иван Иванов juhsm66 андрей Андреев.... этот правда без цифирей!!!))) хотя чего можно ожидать от просто идиотов!?
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09.09.2020 13:05 Ответить
А тебе то что рашистик? У тебя как било гебнявое *****, так и останеться!
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09.09.2020 13:17 Ответить
Хитрым он никогда не был. Хитрость это когда ты как минимум кого то вводишь в заблуждение получая с этого выгоду. А кого он вводил в заблуждение?! Он в открытую играл на 2-3 фронта, с чего все потешались. Думаете Путин велсяи не видел этого?! Да хрен там! Он вел свои игру, постепенно закручивая белорусскому шуту гайки...
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09.09.2020 13:38 Ответить
нарушены причинно-следственные связи в речи. Это оправдание годится только для тупого колхозника не пользовавшегося своей головой лет 30 и соверщенно не думающего что его и его детей ждет впереди.
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09.09.2020 12:57 Ответить
честно, я вообще не представляю как он собирается остаться у власти сдаст скорее всего страну кацапне, а сам губернатором в Воронежскую область
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09.09.2020 12:58 Ответить
Зачем в воронежскую?
Ему и белорусской хватит
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09.09.2020 13:02 Ответить
Цього не дочекаєтесь. Лука є мудрим державником і патріотом Білорусі. Якби він хотів, то ще 30 років тому здав би країну кацапні. І як би його не називали вороги і телепні, але він збудував країну Незалежну і з розвиненою економікою та соціальним захистом.
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11.01.2021 18:46 Ответить
Полкозаводец, ***, как генералы в фильме "Фанфан Тюльпан"
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09.09.2020 12:59 Ответить
ОДКБ это аналог ЛГБТ ,только в СНГ? Эко их глючит😂😅🤦🤔🤫
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09.09.2020 13:00 Ответить
Лукашенко допустив агресію РФ проти Білорусі в разі її виходу з ОДКБ - Цензор.НЕТ 4615
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09.09.2020 13:00 Ответить
Оно также должно быть по форме круглым.
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09.09.2020 18:29 Ответить
Надмірно занизька оцінка громадян, маже явні ознаки нарцисизму до власної дупи.
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09.09.2020 13:03 Ответить
Смішно, про НАТо він говорить не так, як про ерефію.З його слів виходить що, головна загроза це, Москва. Ві не говорить по те що, ната відповість на російські танки на кордоні з ЄС, а ерефія відповість на натині танки біля своїх кордонів.
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09.09.2020 13:03 Ответить
.. не пий прокисший самогон! І так дурнуватий... а коли ще й щось видавиш з себе письмово, то тут вже повний .......!)))))
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09.09.2020 13:09 Ответить
Танки под Смоленском..Совковые штампы о агрессивности НАТО. Живя в стране входящей в НАТО, могу с уверенностью сказать, что нападать на кого то, тут в голову никому не прийдёт. В эпоху глобализации, можно с помощью экономики, подчинять страны. В отличии от паРаши, в западных странах нет культа армии, нет милитаристского воспитания, а наоборот военных считают за чокнутых.
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09.09.2020 13:07 Ответить
нападение НАТО - сказки для совкопитеков, их защищают и они спят потом спокойно
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09.09.2020 13:38 Ответить
Вера в агресивность НАТО - это первый признак веры в совково-комунистическую религию, т.к. это один из основных постулатов бесноватой московитско-шовинистической псевдокоммунистической религии.
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09.09.2020 14:04 Ответить
Emu jasno skazali sto nuzni novyje vybori poskolku netu daze vlasti v dani moment,on tak nikto.A tut samozvanec pro NATO ili ES govorit,da i jesli xotel ego tuda nepriniali
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09.09.2020 13:08 Ответить
LSD РУЛИТ!!!!!
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09.09.2020 13:11 Ответить
дед таблетки пропустил.
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09.09.2020 13:11 Ответить
Да че там - принял ректально членок от Путена и понесло про Омэрику и НАТУ.
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09.09.2020 13:59 Ответить
Клоун картопляний може тільки в гі#но вступить, а не в НАТО...)
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09.09.2020 13:17 Ответить
Еще и войска от границы рф отводит, браво.
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09.09.2020 13:20 Ответить
Бацька повністю ліг під паРарашу. Наступний Зєля.
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09.09.2020 13:29 Ответить
Вообще-то договор о коллективной безопасности (ОДКБ) создавался для взаимной защиты стран, в него входящих. Возможная агрессия россии против Беларуси прямо противоречит этому договору.
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09.09.2020 13:35 Ответить
а ты почитай что Лука сказал. Он не говорил об агрессии Раши против Беларуси. Это редактор "натянул" заголовок чтобы поскандальней вышло.
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09.09.2020 13:53 Ответить
И когда это "договора" руцкие свиньи исполняли? с 1939 г. - немцев кинули, японцев кинули и пошло поехало. "Договор" в понятии руцкого ивана не более чем клочек бумаги с непонятной фигней.
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09.09.2020 16:20 Ответить
Очень тонко и мягко нажимает на йухло, в этом ему не откажешь!
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09.09.2020 13:37 Ответить
И это правильно!
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09.09.2020 13:50 Ответить
Заголовок врет, как впрочем часто случается здесь.
Лукашенко не говорит об "агресси России против Беларуси", а о сражении "НАТО против Раши" на территории Беларуси чтобы коварная НАТА не поставила свои танки против Смоленска..
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09.09.2020 13:52 Ответить
Еще год назад опросы общественного мнения в Украине рисовали популярность Лукашенко на уровне73%, как образец хозяйственника, заботливого правителя, неустанно думающего о народе, бессеребренника, живущего скромно всего лишь в 17 дворцах, раскиданных по всей Беларуси
Окуеть!
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09.09.2020 13:52 Ответить
Какой позор- 73 процента верящих в картофелетека! Почти этот же процент - результат наших последних выборов. Все сходится, к сожалению...
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09.09.2020 14:08 Ответить
-
Танки под Смоленском. Да должны быть обязательно но белорусские .Смоленск ещё при переписи населения в 1913 году тогда было констатировано, что абсолютное подавляющие большинство жителей свыше 80% Смоленской губернии - этнические славяне - беларусы в отличии от не славян москалей- ордынцев. Но всё равно три уезда Витебской губернии, часть Гомельской губернии, а также Смоленская губерния они навсегда были аннексированы вражеской бандитской РСФСР. Так как кремлёвские коммуно - фашисты заявили, что все эти славянские беларуские территории с городом литвинов -кривичей Смоленском были ранее захвачены татаро - угро - финской Московией - Ордой у ВКЛ. Итог коммуно - фашистская Россия захватила себе половину Витебской области и всю Смоленскую область этих истинных славянских белорусских земель.
А всё руководство БССР и ее политические, научные национальные лидеры в лице Вацлава Ластовского и других, добившиеся возвращения всех окупированных восточных территорий Беларуси,кровавым палачом Сталиным были поголовно уничтожены в 1938 году как «комм-националисты». В 1980-х они были реабилитированы как жертвы незаконных репрессий.
Стоит ли украинским этническим братьям славянам беларусам возвращать свои аннексированные вражеской Россией - ордой истинные славянские земли конечно да. Но не при марионеточном руководстве продажного кацапского холуя кровавого Иуды луки...
А сейчас их главная задача сберечь современное славянское Беларуское пока ещё государство но уже гибнущее. Сберечь так как фашистские кремлёвские орды фюрера фашиста )(уйла хотят как и раньше при палаче сталине оккупировать и сделать его полностью своей гадкой кацапской колонией -губерней.
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09.09.2020 13:58 Ответить
В НАТО кого попало не берут. Тем более такое задрипанное и осовковелое, как Сябростан.
Упали вы НАТО на член 300 раз - они только перекрестятся.
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09.09.2020 13:58 Ответить
Украину тоже не берут.
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09.09.2020 14:04 Ответить
В каком смысле Украину не берут?? Кто это тебе в уши нассал??
Украину как раз берут и не просто берут, а заранее сообщили, что берут даже вопреки правилам НАТО (не брать страны с нерешенными территориальными конфликтами), как исключение против политики кремлядей, которые знают эти правила и спецом такие проблемы и устраивают (Грузия была первая).
Но чтобы любую страну взяли в НАТО, этой стране нужно пройти экзамен на соответствие. НАТО это не благотворительная организация, если ты не в курсах. Это чисто военный союз. И если у тебя нет нужного уровня (соответствие стандартам НАТО), то к экзамену ты не готов.
Украина пока вовсю готовится к этому экзамену - активно переводит армию на стандарты НАТО, на что требуется не один год и не два, учитывая что почти все вооружение у нас совкового образца.
А Белоруссия пока даже в проекте не стоит. Блок НАТО и так силен, а в случае войны с Хренлостаном Белоруссия сразу перейдет на сторону вероятного противника.
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09.09.2020 15:25 Ответить
Можна подумати, що армії Румунії, Болгарії, Чехії, Словакії, Польщі та Прибалтики -- відповідали стандартам НАТО... Лапша на вуха. Насправді все залежить від волі вищого керівництва країни. А якщо Порох і Зеля навіть відмовлялися написати заявку... то про що можна говорити...
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11.01.2021 19:11 Ответить
А НАТО прям заждалось бульбашей !?? Им эти проблемы по ночам сняться. Был непримиримый конфликт с идеологическим противником ,тады понятно .....чем дальше от дома тем лучшее! А нынче ? В орде дичайший капитализм и дети бояр учатся в Кембриджах. Ну, своему быдлу они успешно втирают очки про всякие "бессмертные" полки и прочую ахинею ,чтобы не рыпались. А НАТО тут каким боком?
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09.09.2020 14:09 Ответить
Все смешалось люди кони) Колхозника как начинает нести уже не остановить)
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09.09.2020 15:25 Ответить
Звісно,- треба було ж Будапештську угоду с з ними підписувати, бо то річ надійна.
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09.09.2020 15:42 Ответить
Лукашенко: "Сама, сама, сама.."
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09.09.2020 15:48 Ответить
А СЕЙЧАС БЕЛАРУСЬ СТАРАЯ, ДЕШЕВАЯ ВОЕННАЯ БАЗА РОССИИ !!! ЛУКАШЕНКО СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК !!!
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09.09.2020 16:08 Ответить
История, когда сам себя перехитрил. Обычная история для хитровжаренных. Как говорится "сколько веревочке не виться, конец все равно будет". Жаль только, что заложником этой стратегии стали белорусы.
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09.09.2020 16:13 Ответить
Доктора, доктора!
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09.09.2020 16:24 Ответить
Поздно, доктор сказал - в морг.
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09.09.2020 18:33 Ответить
Таракан залякує!
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09.09.2020 16:38 Ответить
 
 