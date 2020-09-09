Лукашенко не исключает агрессии РФ против Беларуси в случае ее выхода из ОДКБ. ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, чем может обернуться выход Беларуси из ОДКБ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом он сообщил в интервью российским СМИ.
"У нас же оружие российское. Возьмем самое простое: выход из ОДКБ - это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БМП и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст. Россия-то продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно НАТОвское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", - отметил Лукашенко.
Также он обратил внимание, что если Беларусь решится выйти из ОДКБ и вступить в НАТО, россияне не станут на это спокойно смотреть, ведь "не очень приятно, если танки под Смоленском".
"Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий - столкновения между Россией и блоком НАТО", - сказал Лукашенко.
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Бульбозавр - это пример искуственного сдерживания хода истории диктатором. Из этого получается полный провал: Северная и Южная Кореи, Западная и Восточная Германии и т.д.
Нельзя из капитализма вернуться к феодализму. "Успехи" Белоруси - это временный эфект при болях от анестезии в виде ручного управления социальными процессами и экономикой, но анастезия проходит, а боль только усиливается. Ждать от имперского соседа, недославян, недогосударства, исповедывающего фашизм, чего-то хорошего может только совок, кем и есть бульбозавр!
Порошенко Сьомий Президент України.
https://censor.net/ru/user/297436...... https://censor.net/ru/user/472293 Иван Иванов juhsm66 андрей Андреев.... этот правда без цифирей!!!))) хотя чего можно ожидать от просто идиотов!?
Ему и белорусской хватит
Лукашенко не говорит об "агресси России против Беларуси", а о сражении "НАТО против Раши" на территории Беларуси чтобы коварная НАТА не поставила свои танки против Смоленска..
Окуеть!
Танки под Смоленском. Да должны быть обязательно но белорусские .Смоленск ещё при переписи населения в 1913 году тогда было констатировано, что абсолютное подавляющие большинство жителей свыше 80% Смоленской губернии - этнические славяне - беларусы в отличии от не славян москалей- ордынцев. Но всё равно три уезда Витебской губернии, часть Гомельской губернии, а также Смоленская губерния они навсегда были аннексированы вражеской бандитской РСФСР. Так как кремлёвские коммуно - фашисты заявили, что все эти славянские беларуские территории с городом литвинов -кривичей Смоленском были ранее захвачены татаро - угро - финской Московией - Ордой у ВКЛ. Итог коммуно - фашистская Россия захватила себе половину Витебской области и всю Смоленскую область этих истинных славянских белорусских земель.
А всё руководство БССР и ее политические, научные национальные лидеры в лице Вацлава Ластовского и других, добившиеся возвращения всех окупированных восточных территорий Беларуси,кровавым палачом Сталиным были поголовно уничтожены в 1938 году как «комм-националисты». В 1980-х они были реабилитированы как жертвы незаконных репрессий.
Стоит ли украинским этническим братьям славянам беларусам возвращать свои аннексированные вражеской Россией - ордой истинные славянские земли конечно да. Но не при марионеточном руководстве продажного кацапского холуя кровавого Иуды луки...
А сейчас их главная задача сберечь современное славянское Беларуское пока ещё государство но уже гибнущее. Сберечь так как фашистские кремлёвские орды фюрера фашиста )(уйла хотят как и раньше при палаче сталине оккупировать и сделать его полностью своей гадкой кацапской колонией -губерней.
Упали вы НАТО на член 300 раз - они только перекрестятся.
Украину как раз берут и не просто берут, а заранее сообщили, что берут даже вопреки правилам НАТО (не брать страны с нерешенными территориальными конфликтами), как исключение против политики кремлядей, которые знают эти правила и спецом такие проблемы и устраивают (Грузия была первая).
Но чтобы любую страну взяли в НАТО, этой стране нужно пройти экзамен на соответствие. НАТО это не благотворительная организация, если ты не в курсах. Это чисто военный союз. И если у тебя нет нужного уровня (соответствие стандартам НАТО), то к экзамену ты не готов.
Украина пока вовсю готовится к этому экзамену - активно переводит армию на стандарты НАТО, на что требуется не один год и не два, учитывая что почти все вооружение у нас совкового образца.
А Белоруссия пока даже в проекте не стоит. Блок НАТО и так силен, а в случае войны с Хренлостаном Белоруссия сразу перейдет на сторону вероятного противника.