Интегрировать Беларусь и РФ в соответствии с Союзным договором невозможно, - Лукашенко. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что реализовать интеграцию с Россией так, как это записано в Союзном договоре, уже невозможно, и нужно искать новые пути.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

"Сейчас многое изменилось. Сейчас два поколения после этого выросло, и сегодня уже невозможно уже ту интеграцию реализовать", - сказал Лукашенко.

В связи с этим Лукашенко и Путин начал обсуждать так называемые карты, чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции.

Кроме того, он отметил, что нужна равноправная экономическая интеграция.

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"Если говорить о глубине интеграции, никаких вопросов нет с точки зрения экономической интеграции. Никаких нет проблем, главное - равноправная основа. Нет, не все объединить и напополам поделить, это глупость, мы подавимся от этого куска. Это должна быть равноправная основа", - сказал Лукашенко.