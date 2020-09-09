Интегрировать Беларусь и РФ в соответствии с Союзным договором невозможно, - Лукашенко. ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что реализовать интеграцию с Россией так, как это записано в Союзном договоре, уже невозможно, и нужно искать новые пути.
Об этом он заявил в интервью российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".
"Сейчас многое изменилось. Сейчас два поколения после этого выросло, и сегодня уже невозможно уже ту интеграцию реализовать", - сказал Лукашенко.
В связи с этим Лукашенко и Путин начал обсуждать так называемые карты, чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции.
Кроме того, он отметил, что нужна равноправная экономическая интеграция.
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"Если говорить о глубине интеграции, никаких вопросов нет с точки зрения экономической интеграции. Никаких нет проблем, главное - равноправная основа. Нет, не все объединить и напополам поделить, это глупость, мы подавимся от этого куска. Это должна быть равноправная основа", - сказал Лукашенко.
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75 лет вам рассказывали сказочки про фашизм, а теперь посмотрите на настоящих фашистов, своими глазами!
Подогрел же бог кореша *****)))
Сидит теперь видать в бункере и репу чешет...то ли сразу ввести войска потом травонуть,то ли травонуть потом ввести...)))
пересажал и отп**л оппозицию, придушил протесты и страйкомы, - И СНОВА начал возить мордой по столу и доить тупого вову-***** и вместе с ним остальных московитов..
Гений мля..
Лише віддано,з надією дивитись у очі ХУ№ЛА.