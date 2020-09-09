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Интегрировать Беларусь и РФ в соответствии с Союзным договором невозможно, - Лукашенко. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что реализовать интеграцию с Россией так, как это записано в Союзном договоре, уже невозможно, и нужно искать новые пути.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

"Сейчас многое изменилось. Сейчас два поколения после этого выросло, и сегодня уже невозможно уже ту интеграцию реализовать", - сказал Лукашенко.

В связи с этим Лукашенко и Путин начал обсуждать так называемые карты, чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции.

Кроме того, он отметил, что нужна равноправная экономическая интеграция.

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"Если говорить о глубине интеграции, никаких вопросов нет с точки зрения экономической интеграции. Никаких нет проблем, главное - равноправная основа. Нет, не все объединить и напополам поделить, это глупость, мы подавимся от этого куска. Это должна быть равноправная основа", - сказал Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7900) Лукашенко Александр (3613) россия (95671)


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75 лет вам рассказывали сказочки про фашизм, а теперь посмотрите на настоящих фашистов, своими глазами!

Интегрировать Беларусь и РФ в соответствии с Союзным договором невозможно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2243
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09.09.2020 14:06
+5
Просто дай денег. А то Америка нападёт
Интегрировать Беларусь и РФ в соответствии с Союзным договором невозможно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1360
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09.09.2020 14:06
+5
Трехпроцентный хочет усидеть одной жопой на два базара))))
Подогрел же бог кореша *****)))
Сидит теперь видать в бункере и репу чешет...то ли сразу ввести войска потом травонуть,то ли травонуть потом ввести...)))
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09.09.2020 14:08
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А как же тезис про то ,что ДВА ДЕБИЛА ЭТО СИЛА ???
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09.09.2020 14:03 Ответить
Что-что, но саня, целку из себя строить- умеет
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09.09.2020 14:03 Ответить
Лука знов брикається?
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09.09.2020 14:05 Ответить
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https://twitter.com/USSRComeBack Вернем Все Взад
https://twitter.com/USSRComeBack 󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿 https://twitter.com/USSRComeBack/status/1303477412592644096 11 ч

75 лет вам рассказывали сказочки про фашизм, а теперь посмотрите на настоящих фашистов, своими глазами!

Интегрировать Беларусь и РФ в соответствии с Союзным договором невозможно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2243
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09.09.2020 14:06 Ответить
Під.ри вирішили доторкнутись до жінок. Жінка, а що це таке? Інших у ОМОНІ не тримають.
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09.09.2020 14:23 Ответить
Каратели НКВД никуда и не уходили. Белорусская Милиция и НКВД имеют практически одинаковую символику даже.
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09.09.2020 15:15 Ответить
Это одно и то же.
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09.09.2020 15:44 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает"...(с)
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09.09.2020 14:06 Ответить
Просто дай денег. А то Америка нападёт
Интегрировать Беларусь и РФ в соответствии с Союзным договором невозможно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1360
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09.09.2020 14:06 Ответить
Хитрый бацька хочет и сесть и съесть.
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09.09.2020 14:06 Ответить
ИМБЕЦИЛОМАНЫ!
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09.09.2020 14:07 Ответить
Жареный петух клюнул сразу заговорил о "новых путях интеграции".
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09.09.2020 14:08 Ответить
Трехпроцентный хочет усидеть одной жопой на два базара))))
Подогрел же бог кореша *****)))
Сидит теперь видать в бункере и репу чешет...то ли сразу ввести войска потом травонуть,то ли травонуть потом ввести...)))
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09.09.2020 14:08 Ответить
Пока есть возможность нада смываться. Вон Януковоше все смеялись что оно дурак да полудурок-Профэссор. А Профэссор вспомнил молодость и чуйка ему сразу сказала, что пора линять. И он слинял грамотно - с золотишком и вовремя.
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09.09.2020 15:54 Ответить
равноправная экономическая интеграция... Це якраз про расіюшку
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09.09.2020 14:09 Ответить
У нас с рашкой до 2014 года целая куча договоров была подписана. Сильно помогло?
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09.09.2020 14:10 Ответить
Ну Украина хоть задницей Хренлостану не продалась, а Белоруссия продалась давно под ликование народа, который сейчас дубиносом охаживают.
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09.09.2020 15:45 Ответить
Колхозник пытается с путинского хера слезть... Грыгорыч, - поздняк мететься! Розлабься и получай удовольствия, как женщщщина)
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09.09.2020 14:12 Ответить
Усе - я снова за Луку..

пересажал и отп**л оппозицию, придушил протесты и страйкомы, - И СНОВА начал возить мордой по столу и доить тупого вову-***** и вместе с ним остальных московитов..
Гений мля..
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09.09.2020 14:15 Ответить
пока еще ничего непонятно...может и так, а может его с довольствия уже сняли...в любом случае пространства для прежних танцев - "уйду к другому!", у луки уже нет...
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09.09.2020 16:17 Ответить
Для такого случая ***** найдет подходящий договор
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09.09.2020 14:16 Ответить
Посмотрите (фото в заставке сообщения), как ехидно Путиноид улыбается, глядя на Бульбопитека... Верить Путиноиду может только полный идиот! "Равноправие" с кагебистом и фашистом, совково-имперским маньяком! Это за пределами понимания...
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09.09.2020 14:17 Ответить
НЕмаэ у ЛУки зараз виходу..
Лише віддано,з надією дивитись у очі ХУ№ЛА.
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09.09.2020 14:32 Ответить
Отпустили бы Беларусь погулять вместе с Украиной по свалке истории.
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09.09.2020 14:27 Ответить
а хто єйо дєржит?
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09.09.2020 14:29 Ответить
Лука фсьо такі понімает ,шо на Белорусь у ХУ@Ла сейчас денег просто нет
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09.09.2020 14:29 Ответить
Единая армия - ну вот Хренло скажет: а это не я войска ввел, а Таркан приказ отдал и войска пошли в Белоруссию! Армия же у нас единая.
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09.09.2020 15:50 Ответить
лука же сам понимает, что вякать о своих условиях он уже тупо не может - Москва его единственный оплот...а вот для Москвы он уже просто старая грязная портянка, которую и выбрасывать жалко, но и носить стремно...вангую - на смену рыгорычу до зимы придет толковый генерал из КГБ, и построение единого государство приобретет настоящий темп...
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09.09.2020 16:22 Ответить
Лука заныл старую песню, только хрен ему что обломится - Путя скажет ему "сиди и не вякай!"
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09.09.2020 16:41 Ответить
Я так понял что договор изменят чтобы РБ СТАЛА ГУБЕРНИЕЙ РФ
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09.09.2020 21:39 Ответить
А как же от бреста до владивостока? Шизофреник хренов
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09.09.2020 21:42 Ответить
Всё, Лука опять обыграл кремль и его "оппозиционеров" из газпрома :Он поставил на "Союзном государстве " крест. СССР №2 не будет.
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09.09.2020 21:57 Ответить
 
 