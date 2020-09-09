Проект "Без цензуры": Война за воду в Крым. Как Зеленский и Ко загоняют нас в ловушку России. ВИДЕО
Как Владимир Зеленский несется в очередную ловушку россиян и при чем здесь подача воды в оккупированный Крым - главная тема свежего выпуска "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Не так давно президент обещал - о подаче воды в Крым речь не идет. Однако, кажется, гарант солгал, потому что с недавних пор тему подачи воды на оккупированный полуостров активно раскручивают премьер-министр Денис Шмыгаль и глава украинской делегации ТКГ в Минске Леонид Кравчук.
Кроме того, давить на жалость и рассказывать о хунте, которая жалеет крымчанам воды, еще активнее начали на телеканалах Виктора Медведчука.
Так кому на самом деле не хватает воды в Крыму? Как оккупанты перекрывают реки и пытаются выкручиваться подачей воды по четным и нечетным числам? И как Владимир Путин хочет выменять воду в Крым на призрачный мир на Донбассе?
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Напомним, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жестко ограничили подачи воды.
25 августа первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае гуманитарной катастрофы Украина подаст воду в Крым.
Также о возможной подаче воды в Крым ранее сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он также, как и Кравчук, отметил, что Украина готова обеспечивать оккупированный РФ Крым пресной водой, только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Тогда он подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".
Он также отметил, что Крымский канал перекрыт и подача воды по нему технически не возможна. "Необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", - добавил премьер-министр.
В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет. Этот тезис придумала российская пропаганда в своих целях.
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https://censor.net/ru/news/3218266/dostupnoyi_v_okkupirovannom_krymu_vody_dostatochno_dlya_obespecheniya_potrebnosteyi_grajdanskogo_naseleniya
https://censor.net/ru/news/3218000/mid_ulichil_rossiyiskih_propagandistov_v_iskajenii_pozitsii_oon_o_postavkah_vody_v_okkupirovannyyi_krym
https://censor.net/ru/news/3215857/vodu_v_krym_do_deokkupatsii_podavat_nelzya_predstavitel_prezidenta_v_ark_korinevich
воду ???? щоб потушити паспорт, який ті курви спалювали?!
Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств
обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и
санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить
необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие
предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории
будут недостаточны.
Оккупирующая держава может реквизировать съестные припасы или
другие предметы, а также санитарные материалы, находящиеся на
оккупированной территории, только для оккупационных войск и для
администрации и только с учетом нужд гражданского населения. При
условии соблюдения других международных конвенций оккупирующая
держава должна принять меры для обеспечения того, чтобы всякая
реквизиция была справедливо возмещена.
Держава - покровительница имеет право во всякое время
беспрепятственно проверять состояние продовольственного снабжения
и снабжения санитарными материалами на оккупированной территории с
учетом временных ограничений, вызванных настоятельными военными
требованиями.
Еще вопросы есть?
То чим вони не задоволені?
Щодо до того , як тут пишуть боти , що в Криму живуть украінські громадяни !
Так от :
Украінські громадяни або сидять по тюрмам разом із кримськими татарами , або покинули півострів !
Наразі Крим заселяють росіянами і кадирівцями !
Яблуко ще не дозріло тому трусити яблуню поки що зарано.
давай сфокусируемся на украине.
украина, далеко не бедная на природные ресурсы страна.
показательно, что украинцы сами ориентируют/сравнивают свою жизнь с россией, а не европой.
Это чисто их проблема. Хоть шлангами с материковой ******** пусть подают. Вообще не понятно что там ноют "за воду" и какие в целом могут быть "претенизии" !!! к Украине??? Это вообще нонсенс. Окупант требует обеспечения А что еще нужно "дать"? Может сразу тупо деньгами для обспечения ВСЕХ нужд? Бред полный
У 2014-15 роках роках влада не купилась на це, а зараз тільки і вичікує, як би вигідніше продатися.
Крим - це приречений регіон.