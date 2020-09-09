Проект "Без цензуры": Война за воду в Крым. Как Зеленский и Ко загоняют нас в ловушку России. ВИДЕО

Как Владимир Зеленский несется в очередную ловушку россиян и при чем здесь подача воды в оккупированный Крым - главная тема свежего выпуска "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Не так давно президент обещал - о подаче воды в Крым речь не идет. Однако, кажется, гарант солгал, потому что с недавних пор тему подачи воды на оккупированный полуостров активно раскручивают премьер-министр Денис Шмыгаль и глава украинской делегации ТКГ в Минске Леонид Кравчук.

Кроме того, давить на жалость и рассказывать о хунте, которая жалеет крымчанам воды, еще активнее начали на телеканалах Виктора Медведчука.

Так кому на самом деле не хватает воды в Крыму? Как оккупанты перекрывают реки и пытаются выкручиваться подачей воды по четным и нечетным числам? И как Владимир Путин хочет выменять воду в Крым на призрачный мир на Донбассе?

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Напомним, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жестко ограничили подачи воды.

25 августа первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в случае гуманитарной катастрофы Украина подаст воду в Крым.

Также о возможной подаче воды в Крым ранее сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также, как и Кравчук, отметил, что Украина готова обеспечивать оккупированный РФ Крым пресной водой, только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Тогда он подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".

Он также отметил, что Крымский канал перекрыт и подача воды по нему технически не возможна. "Необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", - добавил премьер-министр.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет. Этот тезис придумала российская пропаганда в своих целях.