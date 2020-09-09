С погибшим на Донбассе воином 14-й ОМБр Тарасом Кубиевичем простились в Ивано-Франковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 сентября, в селе Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области состоялась церемония прощания с Тарасом Степановичем Кубиевичем, 1970 года рождения, младшим сержантом, военнослужащим 14-й отдельной механизированной бригады, который погиб 6 сентября около 17.10 в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного наемниками РФ.

Об этом говорится в материале местного издания Galka.if.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сотни людей пришли проститься с погибшим в зоне ООС прикарпатцем Тарасом Кубиевичем. Мужчину похоронили в его родном селе Ольховцы на Городенковщине.

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Воспоминаниями о погибшем поделились директор Ольховецкого учебно-воспитательного комплекса Леся Прыймак.

"Он запомнился очень доброжелательным, искренним и улыбчивым. Тарас всегда был готов помочь. Для нас было неожиданностью, когда он в 2015 году ушел добровольцем. Мы все переживали и молились за него", - говорит Приймак.

"Неоднократно он отдавал свой воинский долг нашей Родине. С 2015 года он ушел добровольцем, затем подписал контракт. В 2018-м стал на воинский учет у нас. В мае 2020-го его призвали, в июле отправился в зону ООС", - рассказал и.о. военного комиссара Городенковского районного военного комиссариата Владимир Романчук.

В связи со смертью воина в Городенковском районе с 7 по 9 сентября объявили Дни траура", - отмечается в материале издания.

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Также сегодня с утра тело погибшего военнослужащего привезли в райцентр. В городе Городенка возле часовни Воина состоялась поминальная молитва.

У Тараса Кубиевича остались мать, брат, сестра, жена и дочь.



























