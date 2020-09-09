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В ближайшее время подам заявление о преступлении, чтобы обязать открыть дело относительно спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов. ВИДЕО

Несмотря на заявления в СМИ и народных депутатов, правоохранительные органы не открывают дела об утечке информации относительно спецоперации по "вагнеровцам". Такое отсутствие реакции - незаконно.

Об этом в своем блоге рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Сходил на допрос в Генпрокуратуру вместе с адвокатом Маси Найемом. Ожидал допроса по делу "вагнеровцев", но оказалось, что в рамках того же самого 457-го дела рассматривается и дело по Иловайску, и вопросы интересуют только по данному делу. Очень странно. Все вопросы, которые мне задали, не были новыми, и ответы уже есть в деле. Все показания по Иловайску я дал в 2014 году - шесть лет назад. Военно-тактическую экспертизу подписал в 2016-м, четыре года назад. Я своих слов не менял. Так что допрос меня удивил - я порекомендовал прокурору ознакомиться с моим допросом 14-го года,там все это есть", - рассказал Бутусов.

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"Дело по Иловайску полностью расследовано, и давно должно быть передано в суд. Необходимо предъявить заочное обвинение за убийство украинцев президенту РФ Владимиру Путину и руководству вооруженных сил РФ. Также надо рассмотреть ответственность украинских должностных лиц". - акцентировал журналист.

"А теперь, что касается дела о "вагнеровцах". Вижу, что несмотря на публикацию аудиозаписей вербовочных бесед с террористами, несмотря на документы СБУ по спецоперации, несмотря на заявления в СМИ и народных депутатов, правоохранительные органы не открывают дела об утечке информации. Такое отсутствие реакции - незаконно. Но пойдем до конца. В ближайшее время подам заявление о преступлении, чтобы обязать открыть дело. Другого пути расшевелить правоохранительные органы и дать ответы в законном порядке по проваленной спеоперации не вижу. Необходимо создание Временной следственной комиссии ВР, необходимо уголовное дело, и общество должно получить официальные ответы. Кто прав, кто виноват, была спецоперация или нет, откуда утечка, почему? Есть ли предательство?" - резюмировал Бутусов.

Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Также Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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допрос (1373) Бутусов Юрий (4367) Иловайск (469) ЧВК Вагнер (1332) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+21
зеленое петушило уже накукарекало себе пожизненный срок. После госизмены со сливом спецоперации по вагнеровцам, часики начали тикать обратный отсчёт до начала отбывания наказания. преступления по предательству страны не имеют сроков давности, поэтому моника полюбому будет сидеть, если не через год, то через 10 лет точно.
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09.09.2020 16:02
+17
Найближчим часом подам заяву про злочин, щоб зобов'язати відкрити справу щодо спецоперації стосовно "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 386
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09.09.2020 16:26
+15
За что люблю кремлевских троллешалав, типа глока19, за то что дебилы не палятся своими измышлениями, согласно методичек, ни разу!))))) Да еще и под прокси США тут вещают, дерьмократы хреновы. Как только слышишь выдумки лаптестана про вальцмана и слова соевый- сразу бей лопатой в морду в строну звука, это мокшанская какашка тут срет. Для рабов-балалаечников Порошенко как был главный враг , так и остался, чтобы гниды брехливые тут не вещали. Сгинь, утырок.
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09.09.2020 16:02
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Подія з вагнерівцями це прямий доказ що ні Конституція, ні правохоронна система не працює, країни стрімко летить в тартарари!
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09.09.2020 21:11 Ответить
Юрий- генпрокурор- кто? А Вовчие суды? - наймите охрану ( цензорята скинутся, я надеюсь). Вы большой молодец умница и храбрец. Будьте живы и здоровы - .
И баллотируйтесь в Президенты.
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09.09.2020 22:37 Ответить
Блин, с языка сорвали... в продолжение вашей мысли... "бо кирпичом по голове уже не отделаетесь"...
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10.09.2020 03:46 Ответить
Зелёный поцёнок уже признался Трампу, что назначает лояльных на 100% "свояков", а не профессионалов. Ганьба !!!
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10.09.2020 04:51 Ответить
Вы поди - из ольгинского клуба всезнаек; или вы не понимаете, шо секльТВ с нарабсеянской прессой только на симбирский толчок ходить, бо там туалетная бумага - в дефиците (санкции) . ЩА кацапы взвыли по полной: в банке валюту со счетов не снять... Заказ долго ожидать нужно... А шо будет вскоре... Нефть опять улетела ниже 40 тугриков(зеленью).
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10.09.2020 03:53 Ответить
А КОГДА БУДТ ОТ ТЕБЯ ПОДАЧИ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЫ !!! ИЛИ БЫВШИХ КГБЭШЕННЫХ НЕ БЫВАЕТ !?)
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10.09.2020 05:43 Ответить
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