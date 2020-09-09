В ближайшее время подам заявление о преступлении, чтобы обязать открыть дело относительно спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов. ВИДЕО

Несмотря на заявления в СМИ и народных депутатов, правоохранительные органы не открывают дела об утечке информации относительно спецоперации по "вагнеровцам". Такое отсутствие реакции - незаконно.

Об этом в своем блоге рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Сходил на допрос в Генпрокуратуру вместе с адвокатом Маси Найемом. Ожидал допроса по делу "вагнеровцев", но оказалось, что в рамках того же самого 457-го дела рассматривается и дело по Иловайску, и вопросы интересуют только по данному делу. Очень странно. Все вопросы, которые мне задали, не были новыми, и ответы уже есть в деле. Все показания по Иловайску я дал в 2014 году - шесть лет назад. Военно-тактическую экспертизу подписал в 2016-м, четыре года назад. Я своих слов не менял. Так что допрос меня удивил - я порекомендовал прокурору ознакомиться с моим допросом 14-го года,там все это есть", - рассказал Бутусов.

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"Дело по Иловайску полностью расследовано, и давно должно быть передано в суд. Необходимо предъявить заочное обвинение за убийство украинцев президенту РФ Владимиру Путину и руководству вооруженных сил РФ. Также надо рассмотреть ответственность украинских должностных лиц". - акцентировал журналист.

"А теперь, что касается дела о "вагнеровцах". Вижу, что несмотря на публикацию аудиозаписей вербовочных бесед с террористами, несмотря на документы СБУ по спецоперации, несмотря на заявления в СМИ и народных депутатов, правоохранительные органы не открывают дела об утечке информации. Такое отсутствие реакции - незаконно. Но пойдем до конца. В ближайшее время подам заявление о преступлении, чтобы обязать открыть дело. Другого пути расшевелить правоохранительные органы и дать ответы в законном порядке по проваленной спеоперации не вижу. Необходимо создание Временной следственной комиссии ВР, необходимо уголовное дело, и общество должно получить официальные ответы. Кто прав, кто виноват, была спецоперация или нет, откуда утечка, почему? Есть ли предательство?" - резюмировал Бутусов.

Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Также Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.