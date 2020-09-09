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Полиция задержала трех участниц этнической группировки, укравших 21 тыс. грн у женщины на территории онкоцентра в Киеве. ВИДЕО

Работники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили причастность к совершению грабежей и краж на территории столицы этнической группировки в составе 3 женщин 54-х, 29-ти и 23-х лет, ранее судимых за кражи, и одного мужчины, который координировал их преступную деятельность.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ

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Злоумышленницы, находясь в онкологическом отделении Киевской областной клинической больницы в столице, ограбили женщину, похитив у нее 21 000 гривен. Оперативники задержали двух воровок сразу на месте совершения преступления. Третьей, 54-летней женщине, удалось сбежать с места на автомобиле. Однако полицейские задержали ее вечером в тот же день и вернули потерпевшей похищенные деньги.

Старшую из женщин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место проживания с 22:00 по 07:00.

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Полицейские устанавливают других участников преступной группы и их причастность к совершению имущественных преступлений на территории столицы. Досудебное расследование продолжается.

воровство (662) Киев (25577) Нацполиция (16496) ромы (25)


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Топ комментарии
+26
Не коверкайте русский язык. Нет такого слова "ромок".
Есть - цыганки.
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09.09.2020 16:02
+25
ничего святого нет у эти цыган...
воруют деньги у больных раком...
И почему потом они обижаются а правозащитники протестуют, когда люди их выгоняют их из своих населённых пунктов?
Где сейчас эти правозащитники из Европы, почему молчат, когда цыгане обкрадают онкобольных?
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09.09.2020 16:04
+19
особисто я вважаю за сміття - циган і впевнений, що більшість так людей вважає
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09.09.2020 16:34
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Правила форума Совет форумчан
А когда задержат всю падаль грабившую 30 лет Украину ????????????????????????
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09.09.2020 16:00 Ответить
Скоро. Погоди чуток.
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09.09.2020 16:03 Ответить
Ещё лет 30 ?
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09.09.2020 16:10 Ответить
Полагаю гораздо меньше.
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09.09.2020 16:12 Ответить
Похоже на то...
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09.09.2020 16:14 Ответить
А до того не грабілі?
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09.09.2020 16:04 Ответить
То того ? Ну я бы не отказался пожить так как было до того в плане медицины ,образования ,цен ,тарифов ...поэтому скажу так ,может быть до того и грабили ,но последний кусок хлеба у нищего не забирали точно ,должен уточнить что я говорю о временах которые застал я а это семидесятые-восьмидесятые ...
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09.09.2020 16:09 Ответить
Инженер молодой получал ставку - 110 рублей. Цветной телевизор советский стоил 740 рублей. Видик "Электроника" (единственный в СССР) - 1000 рублей. Кассета (пустых не продавали)...с "Ну Погоди!" - 100 рублей штука. Стиралка "Вятка-Автомат" - 340 рублей, если не ошибаюсь. В комиссионке за рубли можно было купить "Шарп 777" за....9800 рублей. Двухкассетник японский стоил 9800 рублей в комиссионке! В полтора раза дороже машины. В "чековый" ("Каштан" в УРСР) и (""Березка" в рашковании РСФСР) можно было не ходить, потому что чеков ни у кого не было. ТОлько у работавших "За бугром". Мебель? 10500 рублей - румынская мебель в гостинную. Стояла, пылилась. Те, кто покупал, сразу подходили "люди в штатском" и спрашивали "откуда деньги". Кондиционер? Бакинский. Это вам не "сплит система". ФОРТОЧНЫЙ. Стоил...дайте вспомню...рублей 400 по-моему. Моя мать стояла в очереди на "Жигули ВАЗ 2101".12 лет стояла! Плюнула...Что еще рассказать про "такуюстранупросрали"? Спрашивайте.
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09.09.2020 17:19 Ответить
А дефицит товаров? В 60-х масло сливочное например. Кто говорит,что там было хорошо ,тогда не жил. Как говорил Жванецкий все имели по 1 рублю,потому все и работали. Еще мотивируют ,что путевки были в санатории бесплатные.Это конечно большое достижение.И никто не вспоминает совок 20-х ,30-х культ и голодовка,40-х война и голод 47, 50-х жизнь в бараках,60-х дефицит продуктов питания.
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09.09.2020 18:45 Ответить
Всё это так ,но у всех были и телевизоры и стиральные машинки и м***ль и люди были СЫТЫ а когда человек болел его лечили и лечили ХОРОШО а не посылали к ****ням если у него нет денег ,детей отправляли летом в лагеря а не ширяться по подвалам ,да был дефицит ,да мне мама покупала джинсы Монтана по 250 а Супер Перенс по 300 рублей, но у людей были деньги и на руках и на книжках а найти способ что-то достать и купить не было никаких проблем,было бы желание и заработать можно было как два пальца об асфальт а сейчас что ,заболел чем-то серьёзным ,бабла нет и т*** пи*да а если твой ребёнок заболел а сотен тысяч нет то что ты будешь делать ,как ты объяснишь своему детю ,что оно умрёт потому что ****** всякие за 30 лет превратили страну х*й знает во что . Я сам никогда не был ни комсомольцем ,ни коммунистом и прекрасно видел недостатки системы ,но то что происходит сейчас это уже КРАЙ это полный ПИ*ДЕЦ ,так нельзя жить .
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09.09.2020 19:05 Ответить
Дело не в совке и не в спине а про то как ты жёлтое сало кушал это ты расскажи кому-нибудь помоложе меня ,у меня мама работала на заводе ,папа учитель физкультуры в техникуме ,я ел одно мясо и колбасой заедал ,ходил в импортном шмотье и телевизор у нас был цветной и стиральная машинка и квартиру батя получил и мебель купили и мне давали рубчик каждый день в школу а на рубчик сам понимаешь как можно было покушать а когда в техникум поступил давали уже пятёрик и мне его хватало на тачку в два конца ,на сигареты Бонд или Космос и на обед ,поэтому эти бредни ты не мне рассказывай ,я всё видел собственными глазами и когда я в 12 лет Желтухой заболел мне шпилили 21 день по три укола а давали горсть таблеток и никакая падла рецепт на тысячи не выписывала и всё что я говорю это ЧИСТАЯ ПРАВДА ,это не бабушка с дедушкой мне рассказывали ,это я так жил ...правда ни машины ,ни дачи у нас не было ,зато на море я проводил практически три месяца каникул,сначала лагерь спортивный ,потом папа путёвку бесплатную получал в Коблево ,потом мама бесплатную в Рыбаковку а потом пришли гондоны которых ты защищаешь напечатали бумажек назвав их Ваучерами ,раздали работягам и всё спи*дили и понеслось и если ты мне скажешь ,что сейчас люди в Украине живут лучше чем 40-50 лет назад то я пардон буду считать тебя либо дураком ,либо мудаком.
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09.09.2020 20:49 Ответить
Слушай, я и при Совке жил даже очень неплохо по сравнению с физруками. Работая в оборонке на различных должностях, зарабатывал приличные деньги по тем временам. Но из-за проклятого КГБ не мог поехать даже в Болгарию, а Крым мне и тогда и нахер был не нужен. Вынужден был пользоваться ************** совдеповской куртулей, всеми этими кобзонами и хилями. Приличной водки не мог купить, хоть это для меня не критично. Не говоря уже о скоч-виски и джине. Коньяк можно было ДОСТАТЬ только по блату. А хороший по двойному. Помню первые штатовские джинсы в начале 70-х жена мне купила у одной жены моряка за какие-то страшные деньги. А самое страшное, что было при Совке, - это кошмарная обувь. Как вспомню эти уродцы на ногах, так и вздрогну!

Брехня, что при Совке медицина была бесплатной. Я, по крайней мере, такой не знал. Я тоже болел "желтухой" - вирусным гепатитом в тяжелой форме - два месяца провел в инфекционке. Из бесплатных лекарств были только какие-то таблетки, физраствор и капельные системы с шприцами. Периодически в больнице отсутствовал гемодез и жене приходилось его покупать. Все остальные эффективные лекарства в аптеках отсутствовали, зато были на руках за бешеные рубли у околоаптечных барыг. Про зарплату учителя физкультуры БРЕХНЯ! Мои родители были учителями, отец лет 15 директором школы, а до этого завучем. Та что мне мозги брехней про зарплату физрука не запудришь.

Короче, срал я на Совок и на быдло, которое по нему ностальгирует.
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09.09.2020 22:36 Ответить
Дурак ты однако ,я не ностальгирую по Совку ,меня ловили мусора с рубашкой с надписью US Army и два часа в райотделе стращали КГБ и тем как родителей будут разбирать на собраниях по месту работы ,в СаулесКалнсе в Прибалтике ко мне в номер зашли пару товарищей в штатском когда я слушал Севу Новгородцева из Лондона и таскали к директору школы за то что я нарисовал в тетради по истории американский флаг и я всегда был ярым антисоветчиком с детства а остальное дружок ты пиз*ишь как Троцкий ,я в жизни не носил на ногах советской обуви ,мама на заводе получала чешскую и итальянскую обувь а кроссовки ,мне покупали в Торксине за чеки которые покупали у мореманов ,там же можно было купить и любую водку ,поэтому все кто хотел мог достать всё что угодно а папа мой получал такую зарплату потому ,что попутно вёл ни одну секцию и тренировал команду техникума по волейболу которая регулярно выигрывала чемпионат города ,поэтому мозги тебе никто не пудрит по причине отсутствия таковых . Просто то что было хорошо то было хорошо а что было плохо было плохо.
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09.09.2020 22:57 Ответить
Ты хоть сам то понял где прокололся на вранье?))) Расскажи кто сейчас живет хуже чем при совке?))
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10.09.2020 00:05 Ответить
Так выйди и спроси))) Про "лучше" рассказывают только алкаши, да те кто имели доступ к стырить... Все остальные сейчас живут в разы лучше)
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10.09.2020 14:16 Ответить
Ну ты похоже не просто идиот а психически неполноценный в разы лучше живут воры раздавшие работягам ваучеры ,продажные мусора ,прокуроры,судьи ,таможенники ,депутаты ,вот они **** и есть все остальные .. а тебе надо попробовать голову полечить ,если конечно ещё не поздно ..
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10.09.2020 14:49 Ответить
Много бухаешь?) Да еще и рукожоп? Трактористом к себе значит тебя не возьму))) А так бы пятнашку бы ты зарабатывал)))
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10.09.2020 15:12 Ответить
Тебе дурачок, не тракторист а сиделка нужна ,чтобы памперсы сменить и пилюльку вовремя дать ...
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10.09.2020 15:21 Ответить
Я знал, что кроме как истерить, ты ничего не можешь))) Ну кто тебе виноват, что ты рукожоп и на жизнь себе заработать не можешь))) Бухать когда перестанешь?)))
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10.09.2020 15:23 Ответить
Выйди на улицу, посмотри на машины у людей))) И вспомни сколько их было при совке))) При совке, в моем селе на тысячу человек, было всего ТРИ машины, одна из них у моих родителей))) Как награду за добросовестный труд и 10 лет в очереди, в колхозе выдели ОДНО место в очереди ЗА ГОД))) И это был мой отец, в 84 году))) Следующий, по этой очереди, получил машину в 88-м))) Передовой тракторист))) Да только денег на 8-ку у него не оказалось, и ему пришлось отдать машину другому, брату бригадира, который жил в Запорожье))) Сейчас этот тракторист катается на Шкоде последней модели)))) Посмотри на девайс с которого ты здесь пишешь))) А в совке элементарный калькулятор стоил 25 рублей)))
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10.09.2020 15:21 Ответить
Просто взять среднюю зарплату 100 рублей и сейчас средняя 7000 грн. Разница 70 раз. Приведу примеры цен 1990 года из страны твоей мечты, и давай посмотрим действительно ли так все было доступно и дешево с коэффициентом 70:

Колбаса Останкинская»»2,90р *70=203 грн
Молоко разливное 1литр 0,28р*70 =19.6 грн
Мороженое Ленинградское 1шт.0,22р =15.4 грн
Шоколад Алёнка 1шт.0,80р= 56 грн
Батон пшеничный 0,5кг0,25р=17.5 грн
Сахар-песок 1кг 0,94р = 66 грн
Масло растительное 1литр 1,70р=119 грн
Мясо свинина»»1 кг 2,10р = 147 грн
Пиво Жигулёвское1бут. 0,5л. 0,37р = 26 грн
Водка 0.5л 4.7р=329 грн
Картофель1кг 0,10 р= 7 грн
Электроэнергия1квт·ч. 0,04р= 2 грн

http://soveticus5.narod.ru/85/ceny.htm ссылка на сайт . Смотри сам, если не веришь.
Так где? В каком именно месте твой совок был доступен и хорош?
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09.09.2020 20:38 Ответить
О чём ты шепчешь ,какая на хрен зарплата в 100 рублей ,у меня бабка в бане была вахтёршей получала 110 плюс пенсия 60 ,мама получала 230-240 и батька 220 ,ты тут будешь сказки мне рассказывать ,у меня стипендия была 50плюс50 как спортсмену выступающему за технарь ,ещё раз повторяю ,ты эту херню рассказывай кому-нибудь другому а не мне и ты ещё забыл рассказать про то сколько отопление трёхкомнатной квартирки тогда стоило и сейчас ,газ сколько стоил ,коммуналка и многое другое ,сколько стоило в кино сходить или в кабак ,ты не неси чуши человеку который тогда жил ,я не знаю ,может у тебя мама и папа работали дворниками на пол ставки каждый ,ну тогда другое дело ..
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09.09.2020 21:01 Ответить
Не все так радужно -Серый волк! У воспитателя в д. с зарплата была -90 р . путевки никто не давал . единственное хорошо. что медицина действительно была бесплатной
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09.09.2020 21:33 Ответить
Ну и не всё так плохо ,воспитательницы в детском саду кушали бесплатно .. ну а про путёвки не скажу ,в дет саду не работал .
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09.09.2020 22:30 Ответить
Не кушали бесплатно, а ВОРОВАЛИ у детей и ели сами... Называй вещи своими именами....
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10.09.2020 00:08 Ответить
Хрен его знает, товарисч, в совке было хорошо жить совкам, без особых требований, ватник есть или куртка из клеёнки, т.е. не холодно и нет чувства голода - вот оно совковое счастье!
А чтобы не знали как живут люди за рубежом - максимально использовали глушилки и специально выбрали в цветных телевизорах систему Secam а не Pal, распространенную во всем мире,и со смещением звуковой частоты, чтобы неповадно было. И везде кгб-шники и стукачи, за рубеж, в Болгарию, можно было поехать по большому блату, и то, если "партейный" и семья остается дома, чтобы не сбежал, и, конечно, в группе обязательно имелся кгб-шник, который потом в своем рапорте отмечал кто как себя вёл "за рубежом". Вот этот совковый мир - идеальный для совков, со сдвинутым от пропаганды сознанием, И, если ещё это залить водкой, то это вообще рай! Опять же для совка. А от европейца он отличается довольно сильно, его уже видно издалека по походке и выражению лица..
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09.09.2020 21:53 Ответить
Всё вами сказанное это чистая правда спорить с которой совершенно глупо и вот именно всю вышеперечисленную вами выше херню и надо было уничтожить а не разворовывать страну и делать из людей бомжей . Надо было удалять аппендикс а не изымать вместе с ним печень ,почки ,сердце и всё остальное ...
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09.09.2020 22:37 Ответить
..Ну и как вы себе это представляете в то время, я имею в виду "уничтожение всей вышеперечисленной херни", интересно было бы узнать? Как в 37-м году? Ну, а дальше что?
Лучше жить не стали бы. Экономика, запертая границами внутри страны, никакой конкуренции, бери то что есть, а то и этого не будет. И т.д.. Всё, кранты. Кранты и настали, когда границы для импортных товаров открыли, конкурентноспособные.
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09.09.2020 22:55 Ответить
Мне не надо даже представлять ничего ,есть примеры ,Чили-Пиночет ,Сингапур-ЛиКванЮ, да и тот же самый Китай ...дело в Украине обстоит крайне просто ,либо такой вариант либо распад государства с вероятностью 99%, распада мне как-то не хочется ,всё дело в том ,что всё что должно поддерживать государство и развивать его настолько прогнило ,что без хирургического вмешательства организм погибнет ,ну как при запущенной гангрене .
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09.09.2020 23:06 Ответить
А, речь шла о сегодняшней Украине, ну, здесь я вам не советчик, думаю, разберетесь сами..
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09.09.2020 23:14 Ответить
Очень на это надеюсь ибо если не разберёмся сами за нас это сделают другие а этого бы крайне не хотелось .
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09.09.2020 23:28 Ответить
А пенсию 8 рублей, 12 рублей не хочешь?))) Сказочник))) А зарплату зимой в колхозе, все технику на морозе отремонтируй и ДВАДЦАТЬ рублей получи... Про чеки он рассказывает))) Так ты договаривай, что в нагрузку к ним шло еще 15 лет зоны)))
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10.09.2020 14:22 Ответить
До того грабили чужие, а потом, 30 лет уже грабили свои родные, народом избранные.
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09.09.2020 16:15 Ответить
Какие они"родные"? Посмотри на их рожи, там 80% нацменов. Они кто и чьи угодно, но только не наши.
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09.09.2020 16:47 Ответить
ЭТИХ ТОЛСТОЖОПЫХ ВОРОВОК послать НА ГОД КОПАТЬ ТРАНШЕИ,а потом лишить гражданства и отправить в лугандонию
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09.09.2020 17:53 Ответить
цыган что-ли ?
ой, нет, простите, "этнических"

раньше были цыгане, потом ромы, а теперь стали этнические,
но воровать при этом не перестали
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09.09.2020 21:00 Ответить
Я аж кіксонув, а потім згадав що наш Ромка у відпустці і відлягло...
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09.09.2020 16:01 Ответить
Цигани Lives Matters.
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09.09.2020 16:01 Ответить
Не коверкайте русский язык. Нет такого слова "ромок".
Есть - цыганки.
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09.09.2020 16:02 Ответить
Краще "воші".
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09.09.2020 16:05 Ответить
редактори ЦН,
запишіть собі у стайлбук (догму, протокол погодження...):

циган - ром, однина род. відм. рома, множина род. відм. - ромів
циганка - ромна, однина род. відм. ромни, множина род. відм. ромен
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09.09.2020 16:03 Ответить
ничего святого нет у эти цыган...
воруют деньги у больных раком...
И почему потом они обижаются а правозащитники протестуют, когда люди их выгоняют их из своих населённых пунктов?
Где сейчас эти правозащитники из Европы, почему молчат, когда цыгане обкрадают онкобольных?
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09.09.2020 16:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/111978 Якщо онкохворий білий,то це сміття.Ви маєте розуміти сьогоднішні тренди.
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09.09.2020 16:12 Ответить
особисто я вважаю за сміття - циган і впевнений, що більшість так людей вважає
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09.09.2020 16:34 Ответить
Зато в домах у них разве что на полу, икон нет.
Кстате в сериале "Острые козырьки" есть цыганская легенда,
им там типа бог за какую-то услугу, один смертный грех скостил (воровство).
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09.09.2020 16:39 Ответить
за то, что гвоздь с креста украли.
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09.09.2020 17:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/111978, я загалом вкрай негативно ставлюсь до циган: наркотики, крадіжки, шахрайство. А те, що циганом був класний музикант Джанго Рейнгард - то виняток, що підтверджує правило. І звісно, баби, про яких пишуть - сволота, вони не зупиняться, нічний арешт?! -Не хочеться матюкатись. І таке буває і в інших лікарнях, я в минулому році був пацієнтом нашої харківської лікарні ім. Гіршмана, там теж були такі випадки. А тепер таке: сьогодні, близько 1-2 години дня в Харкові, на Олексіївському базарі у незрячого (сліпого) чоловіка, що співами заробляв собі щось на життя, якась.... не знайду слова... вкрала зароблені гроші!! Чуєте?! У сліпого! Я нізащо не повірю, що в давні часи, коли Україною ходили сліпі співці, таке могло бути! Я почувався гірше, ніж якби у мене вкрали, тож я дав йому грошей щоб компенсувати втрату, але... І ця мерзота не була циганом, циган там не бачили. Ось так.
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09.09.2020 19:06 Ответить
Полиция задержала 3 ромок

...
Чотири (!) помилки у слові "вошей"
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09.09.2020 16:04 Ответить
Етнічні українці повинні просити в них пробачення,бо являються привілейованими.
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09.09.2020 16:05 Ответить
Ромки. рюмки.. (****, журналюжные понты.. Всю жизнь были цыгане, теперь они, оказывается, ромы). А где корректность? Нужно ж говорить лица неустановленной национальности и непонятного пола..
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09.09.2020 16:05 Ответить
Полиция задержала 3 ромок, укравших 21 тыс. грн у женщины на территории онкоцентра в Киеве - Цензор.НЕТ 4931
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09.09.2020 16:06 Ответить
http://sum.in.ua/s/rom
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09.09.2020 16:07 Ответить
Сначала думал сразу 3 Романа пострадали, а нет, это просто цыгане в своём репертуаре
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09.09.2020 16:09 Ответить
Давайте виберемо цигана в президенти.Думаю в Європі і США,будуть тільки за.
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09.09.2020 16:10 Ответить
просто дно у смертельнобольных воровать какой нахрен домашний арест
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09.09.2020 16:13 Ответить
Вліпіть їм по 6 років, БЕЗ УДО. Скільки це може тривати??? Вже й в онкоцентрі крадуть.
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09.09.2020 16:16 Ответить
Мою ФБ-приятельницю адміни забанили в мордокнизі ім. Цукермана за те, що вона вжила в тексті допису слово цигани, хоч сам текст був не про них. Не знаю ніяких "ромів"! Є цигани та й годі.
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09.09.2020 16:16 Ответить
Їх би хоч стерилізувати, бо геть біда. Чи резервацію якусь для цього людського непотребу організувати. Бо користь від них, як людей, буде хіба що коли на органи пустити або на розмінування Лугандону.
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09.09.2020 16:17 Ответить
Как то не политкорректно. Чернож... простите, этническая группировка может обидется, ведь они древний и гордый народ, как евреи или жиды по-простому.
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09.09.2020 17:08 Ответить
у поляків навіть дієслово існує- зциганить,циганить...
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09.09.2020 16:28 Ответить
Пишите правильно. Не ромы, а цыгане. Цыгане - это название всех, кто относится к этой этнической группе. Среди цыган есть сэрвы, влахи , ловами, синти, урсары и те же ромы. Это все равно, что всех славян вдруг начать называть русскими.
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09.09.2020 16:29 Ответить
Минуточку, не знаю имеют ли какое-либо отношение ромы к цыганам, но 100500% знаю что русские имеют примерно такое же отношение к славянам, как морские свинки к морю.
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09.09.2020 16:55 Ответить
Ці люди, цигани, яких ліваки лагідно називають ромА, внутрішньо, свідомо самопозбавлені яких-небудь моральних правил. Такі правила, "понятія" прийняті навіть злодіями, в кацапській субкультурі шанобливо нвзвані "ворами". Обидві категорії цих осіб належать до невиправних, або скаженних (без лапок). Моє відношення до них - ніякої толєранції, тільки примус і кайданки - з метою очищення суспільства від дуже небезпечних людських паразитів. За законом Мойсея- око за око, зуб за зуб.
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09.09.2020 16:40 Ответить
За грабеж в составе организованной группы в особо крупном размере ночной домашний арест .....
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09.09.2020 16:40 Ответить
этнической группировки монегасков
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09.09.2020 16:49 Ответить
эк как красиво "упаковали" слово цыгане: "этнической группировки" . налицо эволюция: вначале называли цыганами, потом ромами, а теперь этническая группировка
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09.09.2020 16:51 Ответить
Самое тяжкое преступление для гаагского суда не сбитый террористами пассажирский самолет, не расстрелы в сирии мирного населения, не развязывание войны с гибелью миллионов людей...а нарушение прав недочеловека ...дегенератов, цыган, **********....
По евреям тема на отдельный задушевный разговор )))))
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09.09.2020 16:52 Ответить
Совсем долбанулись от политкорректности? Вонючих цыган называть "этническая группировка"? Это как негры стали "афроамериканцами". Обхохотаться можно.
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09.09.2020 17:03 Ответить
Как толерантно - участники этнической группировки. Ну как в Америке афроамериканцы. Да грязные ромы. цигане, отбросы! Домашний арест, б-ть! У них есть дом? Или они будут квартировать у судьи, вынесшего это "гуманное" решение?
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09.09.2020 17:10 Ответить
Лет по 7 на каждый глаз ,а детей -на усыновление в Мексику или США
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09.09.2020 17:21 Ответить
Цигане - не люди. Собственно, как и мусора, крышующие их.
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09.09.2020 17:36 Ответить
Если б не С14 менты б окончательно превратились в ихнюю крышу...
Они по этой теме их конкретно донимают...
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09.09.2020 17:44 Ответить
это какими нужно быть шакалами..?!
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09.09.2020 18:40 Ответить
Эй, латентные защитники нацменьшинств, где вы? Переименование цыган в ромов ничего не поменяет. Цыганье остается цыганьем! Отбирать деньги в онкоцентре, куда несут последнюю копейку чтобы спасти родных! За это нужно расстреливать. Я не нацист, но назовите мне что сделало для человечества это отребье. Воровство, продажа наркотиков, мошенничество - стали отличительными чертами этих тунеядцев.
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09.09.2020 18:51 Ответить
Якщо вкрали у хворої, то сором, а якщо у лікаря, які отримають такі гроші за лікування на державному обладнанні та державних ліках, то - молодці !
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09.09.2020 18:55 Ответить
раніше судимої за крадіжки ..запобіжний захід у вигляді "...домашнего ареста с запретом покидать место проживания с 22:00 по 07:00" ...напевне дали прокурорським чи судді хабаря..за запобіжний? Тепер з 07.00 по 22.00 циганва буде чистити кишені українцям (не сприйміть за розпалювання ба бо у своїх вони не крадуть ) щоб зібрати кошти для вироку без реального строку
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09.09.2020 19:40 Ответить
 
 