Полиция задержала трех участниц этнической группировки, укравших 21 тыс. грн у женщины на территории онкоцентра в Киеве. ВИДЕО
Работники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили причастность к совершению грабежей и краж на территории столицы этнической группировки в составе 3 женщин 54-х, 29-ти и 23-х лет, ранее судимых за кражи, и одного мужчины, который координировал их преступную деятельность.
Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Злоумышленницы, находясь в онкологическом отделении Киевской областной клинической больницы в столице, ограбили женщину, похитив у нее 21 000 гривен. Оперативники задержали двух воровок сразу на месте совершения преступления. Третьей, 54-летней женщине, удалось сбежать с места на автомобиле. Однако полицейские задержали ее вечером в тот же день и вернули потерпевшей похищенные деньги.
Старшую из женщин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.
Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место проживания с 22:00 по 07:00.
Полицейские устанавливают других участников преступной группы и их причастность к совершению имущественных преступлений на территории столицы. Досудебное расследование продолжается.
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Брехня, что при Совке медицина была бесплатной. Я, по крайней мере, такой не знал. Я тоже болел "желтухой" - вирусным гепатитом в тяжелой форме - два месяца провел в инфекционке. Из бесплатных лекарств были только какие-то таблетки, физраствор и капельные системы с шприцами. Периодически в больнице отсутствовал гемодез и жене приходилось его покупать. Все остальные эффективные лекарства в аптеках отсутствовали, зато были на руках за бешеные рубли у околоаптечных барыг. Про зарплату учителя физкультуры БРЕХНЯ! Мои родители были учителями, отец лет 15 директором школы, а до этого завучем. Та что мне мозги брехней про зарплату физрука не запудришь.
Короче, срал я на Совок и на быдло, которое по нему ностальгирует.
Колбаса Останкинская»»2,90р *70=203 грн
Молоко разливное 1литр 0,28р*70 =19.6 грн
Мороженое Ленинградское 1шт.0,22р =15.4 грн
Шоколад Алёнка 1шт.0,80р= 56 грн
Батон пшеничный 0,5кг0,25р=17.5 грн
Сахар-песок 1кг 0,94р = 66 грн
Масло растительное 1литр 1,70р=119 грн
Мясо свинина»»1 кг 2,10р = 147 грн
Пиво Жигулёвское1бут. 0,5л. 0,37р = 26 грн
Водка 0.5л 4.7р=329 грн
Картофель1кг 0,10 р= 7 грн
Электроэнергия1квт·ч. 0,04р= 2 грн
http://soveticus5.narod.ru/85/ceny.htm ссылка на сайт . Смотри сам, если не веришь.
Так где? В каком именно месте твой совок был доступен и хорош?
А чтобы не знали как живут люди за рубежом - максимально использовали глушилки и специально выбрали в цветных телевизорах систему Secam а не Pal, распространенную во всем мире,и со смещением звуковой частоты, чтобы неповадно было. И везде кгб-шники и стукачи, за рубеж, в Болгарию, можно было поехать по большому блату, и то, если "партейный" и семья остается дома, чтобы не сбежал, и, конечно, в группе обязательно имелся кгб-шник, который потом в своем рапорте отмечал кто как себя вёл "за рубежом". Вот этот совковый мир - идеальный для совков, со сдвинутым от пропаганды сознанием, И, если ещё это залить водкой, то это вообще рай! Опять же для совка. А от европейца он отличается довольно сильно, его уже видно издалека по походке и выражению лица..
Лучше жить не стали бы. Экономика, запертая границами внутри страны, никакой конкуренции, бери то что есть, а то и этого не будет. И т.д.. Всё, кранты. Кранты и настали, когда границы для импортных товаров открыли, конкурентноспособные.
ой, нет, простите, "этнических"
раньше были цыгане, потом ромы, а теперь стали этнические,
но воровать при этом не перестали
Есть - цыганки.
запишіть собі у стайлбук (догму, протокол погодження...):
циган - ром, однина род. відм. рома, множина род. відм. - ромів
циганка - ромна, однина род. відм. ромни, множина род. відм. ромен
воруют деньги у больных раком...
И почему потом они обижаются а правозащитники протестуют, когда люди их выгоняют их из своих населённых пунктов?
Где сейчас эти правозащитники из Европы, почему молчат, когда цыгане обкрадают онкобольных?
Кстате в сериале "Острые козырьки" есть цыганская легенда,
им там типа бог за какую-то услугу, один смертный грех скостил (воровство).
...
Чотири (!) помилки у слові "вошей"
По евреям тема на отдельный задушевный разговор )))))
Они по этой теме их конкретно донимают...