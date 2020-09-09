Полиция задержала трех участниц этнической группировки, укравших 21 тыс. грн у женщины на территории онкоцентра в Киеве. ВИДЕО

Работники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили причастность к совершению грабежей и краж на территории столицы этнической группировки в составе 3 женщин 54-х, 29-ти и 23-х лет, ранее судимых за кражи, и одного мужчины, который координировал их преступную деятельность.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Злоумышленницы, находясь в онкологическом отделении Киевской областной клинической больницы в столице, ограбили женщину, похитив у нее 21 000 гривен. Оперативники задержали двух воровок сразу на месте совершения преступления. Третьей, 54-летней женщине, удалось сбежать с места на автомобиле. Однако полицейские задержали ее вечером в тот же день и вернули потерпевшей похищенные деньги.

Старшую из женщин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место проживания с 22:00 по 07:00.

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Полицейские устанавливают других участников преступной группы и их причастность к совершению имущественных преступлений на территории столицы. Досудебное расследование продолжается.