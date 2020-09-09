Не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не нужно бояться проводить кадровые изменения в государстве, если человек на той или иной должности не справляется со своей работой.
"Кадровые изменения сейчас? Я не знаю… Сейчас, для хайпа? Или для чего? Кадровых изменений не должно бояться государство, и президент, и премьер-министр. Всегда, когда человек в критической ситуации не выполняет свою работу. Если мы оцениваем и увидим, что человек не выполняет все свои обязанности, то нужно его менять, это моя философия, несмотря на то, сколько он работает на этой должности", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Хоть раз правду о себе сказал Зеленский.
То ссытся, то обсерается...
там было всего две метки :
ЗА Зеленского
ЗА Порошенко
Смешной зелебобик
"Iде дядько повз рiчку-вонючку, бачить - на березi стоiть рачки якесь тiло в ватнiку та п`є воду з вонючки.
Дядько: шановний, нащо ви це п`єте, туди ж гiмно зливають.
Ватнiк: што? не панимаю я по вашему. гаварите па русски.
Дядько: я говорю - черпай двумя руками. "
а, до речі, концерн Укрпромінвест шо це за бізнес такий? не знаєте випадково?
1. ВВП падает, экономика летит в пропасть, гривна опускается, нарастает инфляция, сокращаются рабочие места, начинают поднимать тарифы для населения... Ухудшается материальное положение граждан.
2. Рост украинофобии во власти, потокание пуйлу и его ставленникам в Украине - ОПЗЖ и др., сдача национальных интересов Украины на Донбассе. Готовность капитулировать перед пуйлом, ради мнимого мира, которого никогда не будет, пока жив пуйло.
(cunt)
ОН в Одессе помагал контрабандистам Приднестровья
Так это ж про тебя. Вали давай!
Не верю!
Так шо, Вова? Перевыборы?
Правильно прочитал. К себе бы применил!
Вова, еще раз почитай, что сказал "Самый великий политик современности"(с), собирай игрушки и ***** накуй
Сдай булаву и пилуй отсюда подальше!
Уже больше года, ситуация в стране критическая и не меняется.