Не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не нужно бояться проводить кадровые изменения в государстве, если человек на той или иной должности не справляется со своей работой.

"Кадровые изменения сейчас? Я не знаю… Сейчас, для хайпа? Или для чего? Кадровых изменений не должно бояться государство, и президент, и премьер-министр. Всегда, когда человек в критической ситуации не выполняет свою работу. Если мы оцениваем и увидим, что человек не выполняет все свои обязанности, то нужно его менять, это моя философия, несмотря на то, сколько он работает на этой должности", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия отрицает, что Рада готовится уволить министров Марченко, Петрашко и Степанова: Это неправда, не подтверждаю