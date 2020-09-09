Задолжавший 190 тыс. грн за коммуналку киевлянин угрожал оружием электрикам "Киевэнерго", пытавшимся отключить ему свет: "Уходи, б####, отсюда!". ВИДЕО
В Киеве злостный неплательщик коммунальных услуг угрожал автоматом электрикам "Киевэнерго", которые пришли отключить его квартиру от электроснабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети замминистра МВД Антон Геращенко и публикует видеозапись инцидента.
"Мое утро сегодня началось с того, что целый ряд народных депутатов и пользователей "Фейсбука" закидали меня ссылкой на пост гражданина Владимира Ковальчука, в котором тот рассказывал о том, что какой-то неизвестный пытался взломать его дверь, а он, защищая свое имущество, вышел с зарегистрированным охотничьим ружьем и прогнал агрессора. (МОЛОДЕЦ!!!), - пишет Геращенко и дает ссылку на пост Ковальчука.
"Автор поста является злостным неплательщиком за коммунальные услуги. Общая сумма долгов – около 190 тысяч гривен. Из них : Электроэнергия - 21058,68 грн; Содержание дома – 60000 грн; Услуги водоснабжения и канализации - 7957 грн; Услуги теплоснабжения – 98 072 грн. Оно и понятно – ведь долги платят в Украине только трусы. А у этого должника есть огнестрельное оружие – карабин. На самом деле, еще в прошлом году, за злостные неплатежи, квартира гражданина Ковальчука была отключена от энергоснабжения. Но владелец квартиры незаконно подключился к щитку и уже просто воровал электроэнергию. Сотрудники "Киевэнерго" зашли в общий коридор, который является местом общего пользования, для того, чтоб прекратить факт наглого воровства электроэнергии. Они были в фирменной рабочей одежде, представились, сообщили цель своего визита. В ответ электрики получили порцию отборного мата и угроз. А затем в качестве "аргумента" гражданин обоснованно подозреваемый в воровстве электроэнергии, достал охотничье ружье и угрожал его использовать против электриков. Все это отлично видно на видео снятом сотрудниками "Киевэнерго". А затем, когда они вызвали полицию, а полицейские изъяли оружие и завели дело по статье хулиганство, Владимир Ковальчук написал лживый от начала до конца пост в надежде, что это защитит его от справедливого наказания за свои правонарушения. Нет, так не будет!" - объясняет ситуацию замминистра.
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А вот с Суркисами, которые хотят обуть Украину через Приватбанк на 10 млрд. грн. Вы что-нибудь делать будете?
Стрелять таких "защитников" без предупреждения.
кто вникал в суть проблемы, почему у человека нет денег
никто и не вникал
Поэтому мне лично невообразимо представить как можно так бесаппеляционно либо осудить чувака , либо им восхищаться .
Один фак однозначный : вопрос ведь даже не в том, что абсолютные показатели тарифов в ЕС ниже , чем в Украине . А в том , что процент отчислений ЖКХ несовместим со средней запрлатой в Украине . Когда это 40-70% от средней зарплаты , то Украину даже сложно отнести к "государству стационарного бандита" -- такие тарифы устанавливают для населения исключительно "кочующие бандиты" .
Чем собственники ресурсов (пославшие отключить рубильник электриков) лучше того депутата , который предложил бабушке продать собачку . Чем ?
Та же логика !
І що робити? Дотувати грошима влада не хоче, інші варіанти корупційні!
І знову, що робити?
Вони дуже добре це не тільки розуміють , але впевненно знають що в їх країнах за таке їх лекторат швидко випише стусана під дупу . Але українців вони вважають за папуасів , яким за стекляні буси можно що завгодно впарити .
Його недоторкана приватна власність починається за дверима квартири і електрики туди не лізли. Погрожував зброєю не в ситуації захисту свого життя і здоров'я - заберуть дозвіл на зброю. І правильно зроблять, бичара явно неадекватний. Просто послухайте його інтонації і будову речень.
Не платишь за свет годами - получаешь долг в 200 тыс грн, переоформляешь квартиру на жену (тещу, брата), и когда приходят электрики отключать квартиру от сети, жена, теща, брат с автоматом в руках гонят всех вон, так как лично они, как новые хозяева квартиры никому ничего не должны!
Профит!
Але там треба виграти суд, а без цього все це скидається на самоуправство
Якщо не тямиш, то не зображай "вумного"... В договорах може буть написано, що-завгодно... А от чи відповідає цей договір закону - "ПИТАННЯ"... Тому їх і розривають в судах, і визнають недійсними, і тому подібне...
Возвращайся в село и в мазанке живи бесплатно..
на вот, прочти сам себе о себе: "тебе надо нахаляву ты и возвращайся, нищеброд"
А мужику спочатку треба було б спитати у них посвідчення, допуск до робіт, наряд на виконання робіт, а не биковати з порогу.
https://www.facebook.com/Vl.Kovalchuk/posts/317352046377651