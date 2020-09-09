Задолжавший 190 тыс. грн за коммуналку киевлянин угрожал оружием электрикам "Киевэнерго", пытавшимся отключить ему свет: "Уходи, б####, отсюда!". ВИДЕО

В Киеве злостный неплательщик коммунальных услуг угрожал автоматом электрикам "Киевэнерго", которые пришли отключить его квартиру от электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети замминистра МВД Антон Геращенко и публикует видеозапись инцидента.

"Мое утро сегодня началось с того, что целый ряд народных депутатов и пользователей "Фейсбука" закидали меня ссылкой на пост гражданина Владимира Ковальчука, в котором тот рассказывал о том, что какой-то неизвестный пытался взломать его дверь, а он, защищая свое имущество, вышел с зарегистрированным охотничьим ружьем и прогнал агрессора. (МОЛОДЕЦ!!!), - пишет Геращенко и дает ссылку на пост Ковальчука.

"Автор поста является злостным неплательщиком за коммунальные услуги. Общая сумма долгов – около 190 тысяч гривен. Из них : Электроэнергия - 21058,68 грн; Содержание дома – 60000 грн; Услуги водоснабжения и канализации - 7957 грн; Услуги теплоснабжения – 98 072 грн. Оно и понятно – ведь долги платят в Украине только трусы. А у этого должника есть огнестрельное оружие – карабин. На самом деле, еще в прошлом году, за злостные неплатежи, квартира гражданина Ковальчука была отключена от энергоснабжения. Но владелец квартиры незаконно подключился к щитку и уже просто воровал электроэнергию. Сотрудники "Киевэнерго" зашли в общий коридор, который является местом общего пользования, для того, чтоб прекратить факт наглого воровства электроэнергии. Они были в фирменной рабочей одежде, представились, сообщили цель своего визита. В ответ электрики получили порцию отборного мата и угроз. А затем в качестве "аргумента" гражданин обоснованно подозреваемый в воровстве электроэнергии, достал охотничье ружье и угрожал его использовать против электриков. Все это отлично видно на видео снятом сотрудниками "Киевэнерго". А затем, когда они вызвали полицию, а полицейские изъяли оружие и завели дело по статье хулиганство, Владимир Ковальчук написал лживый от начала до конца пост в надежде, что это защитит его от справедливого наказания за свои правонарушения. Нет, так не будет!" - объясняет ситуацию замминистра.

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