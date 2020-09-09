Все было так, как написал Бутусов, даже хуже, - Богдан о спецоперации по "вагнеровцам". ВИДЕО

Экс-глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан подтвердил проведение спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.

Об этом Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет Цензор.НЕТ.

На вопрос, верит ли он, что по спецоперации все именно так, как описал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Богдан ответил: "Я не верю, я знаю, что было именно так. Там даже хуже все". Он подтвердил каждый момент: ГУВР готовило спецоперацию вместе с США, наемников заманивали в Беларусь, обещая работу.

Операцию готовили больше года. "Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который сделал этот звонок, он фактически признался, что это сделал [...] Из ближайшего [окружение президента]", - сказал Богдан, но отказался называть фамилию, добавив, что об этом скоро "расскажет прокурор в этом деле".

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По словам Богдана, Зеленский не отменял операцию, а "согласился с тем, что надо перенести на несколько дней". Связано это с желанием создавать положительный пиар-образ в связи со скорыми выборами: "И для него перемирие - главный запрос". При этом бывший глава ОП не подтвердил, что звонок был в Россию.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.