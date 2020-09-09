Все было так, как написал Бутусов, даже хуже, - Богдан о спецоперации по "вагнеровцам". ВИДЕО
Экс-глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан подтвердил проведение спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.
Об этом Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет Цензор.НЕТ.
На вопрос, верит ли он, что по спецоперации все именно так, как описал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Богдан ответил: "Я не верю, я знаю, что было именно так. Там даже хуже все". Он подтвердил каждый момент: ГУВР готовило спецоперацию вместе с США, наемников заманивали в Беларусь, обещая работу.
Операцию готовили больше года. "Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который сделал этот звонок, он фактически признался, что это сделал [...] Из ближайшего [окружение президента]", - сказал Богдан, но отказался называть фамилию, добавив, что об этом скоро "расскажет прокурор в этом деле".
По словам Богдана, Зеленский не отменял операцию, а "согласился с тем, что надо перенести на несколько дней". Связано это с желанием создавать положительный пиар-образ в связи со скорыми выборами: "И для него перемирие - главный запрос". При этом бывший глава ОП не подтвердил, что звонок был в Россию.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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скука, зеваю... буэнос ночес.
да, твой слив тебе засчитан.... в минус.
а за зеленского он разложил всё по полочкам, так как сам учавствовал в создании этой авантюры
это настоящий Гетьман, которого уважает весь мир
а кто такой зеленский? дурачек которого никто в мире не принимает, и не воспринимает в серьёз, он только может кататься по Украине и открывать дороги и мосты которые начинались строится при Порошенко, Зе даже меры городов не уважают, его таскают за собой на привязи как собачку и боятся оставить одного как бы ничего лишнего не ляпнул
Але ПОРОХ при порівнянні з Зе клоуном це еталон патріота України
А зараз що вам "США та їхні союзники" кажуть?
Ви знаєте, як зветься все те, що ви щойно перелічили? Відповідь: політичні трупи. Я не знаю, хто таке Смєшко, і за що він має бути головнокомандувачем України. Гриценко став трупом ще під час Революції гідності. Як? Та дуже просто: він не проявив себе взагалі тоді, коли мав нагоду те зробити. Ну не та він людина, яка має бути на чолі держави у стані війни. Ви вигадуєте собі фантастичну постать Гриценко так само, як те робили малокультурні телеглядачі зіц-Зєлупи, вкладаючи в нього всю свою дурість, яка їм спадала на думку. Щось не було чутно про те, що "Полковнік" хоча б будь-яким чином був стурбований російсько-українською війною - він не пішов попереду. Віш взагалі в бік фронту не пішов. Гриценко не був помічений у добрих справах. То нахіба за нього треба голосувати - незрозуміло.
А про ставлення америкнців до персони Порошенко як, начебто, представника "мафї", то є ваша вигадка, бо справжні представники мафії не є в'їздними до США, наприклад, Ахмєтов.
ты слепой или бот просто?
Террорюгам упоротым по 3 годика испольнилось, что их как имбецилов заманивают туда, куда нужно и кому нужно??
Террорюги прибыли убивать и это точка - иного занятия у этих мразей нет. Соответственно всем вышка через публичное четвертование.
И дежурные хитрожопые, которые изображают "патрийотов" - тоже.
Цель у них одна - сделать из Украины гешефт.
Не покупайтесь на кагальные хитрости и выбирайте правильно...
в историю с вагнеровцами НЕ ВЕРЮ, слишком притянуто и НЕ реально.
Як це буває? А так завжди є, коли особа зазнає ОСОБИСТО образу від того, кому вона служить. Ось характерні приклади з нашої історії: 1) Богдан Хмельницький повстав проти поляків лише після того, як його маєток в Суботові був пограбований польським урядником і польський король не відреагував на звернення; 2) Десь 1703-1705 р. гетьман Правобережної України Семен Палій передав свою булаву Іванові Мазепі закликаючи його стати гетьманом обох частин України, але Мазепа видав Палія цареві Перові -1; і саме тому Мазепа став для Палія особистим ворогом № 1 і з 1709 р. воював з остервенінням проти Мазепи на боці Петра 1-го; 3) 1708 р. Іван Мазепа вирішив відійти від Петра 1-го лише після того, коли Петро1-й наніс йому особисту образу - дав ляпаса на плацу перед усім народом.
Поэтому я двумя руками "За" скорейшую урбанизацию населения Украины. 3% фермеров среди всего населения вполне достаточно для эффективного сельского хозяйства. Долой сужрикоязычные рассадники подлого хуторского менталитета,который разьедает нашу страну изнутри.
как по мне , зебарану осталось либо застрелится либо подать в отставку и автоматом на зону вместе со своим завхозом дерьмаком, консервой фсб.
этому зеленому говну никто их уважаемых людей руку не подаст, потому что бубочка гей, как по народному вы знаете
Вывод что страшнее - такие мозги или предательство? Богдан охоче надеяться что виноваты мозги , ну это он так огласил... А что он думает и знает?
Украина для них гешефт.
Сделали выбор - жрите - лайно...
Вся эта зеленая секта - это про-кацапские мрази и подонки, которые должны сидеть в тюрьме за предательство, госизмену, шпионаж и сотрудничество с врагом - парашей/кацапстаном.
Зебилы, так была операция или нет? Что скажите? Кому верить?
А БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ
Опять во власть лезет воровать и мутить. Думает проскочит. По спискам, может быть.
Дякуємо, що не даєте Україні втратити шанс перемоги у Великій Вітчизняній Війні за незалежність над Московським Улусом!
НЕ ЗДАВАЙТЕСЬ!
Народ і Бог з Вами!!!
Зеленую, опухшую и жырную кабанюку до кучи.
В конце ударного интервью досточтимый БАЙ даже предложил одного из Андреев в качестве лидера центра. Во как.