Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 9 сентября на стихийной акции протеста в поддержку задержанной и брошенной в СИЗО Марии Колесниковой в Минске зафиксированы задержания.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна", несколько десятков женщин вышли с плакатами на улицу Немиги, 3. Вскоре к ним подъехали микроавтобусы милиции, и женщины были задержаны.

Люди проводили мирные акции протеста в разных районах столицы. Сообщается, что задержания были в Малиновском районе, где вышли студенты-медици. ОМОН бросил как минимум семь человек в спецтранспорт.

По подсчетам правозащитников, задержаны не менее 22 человек.

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