Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 9 сентября на стихийной акции протеста в поддержку задержанной и брошенной в СИЗО Марии Колесниковой в Минске зафиксированы задержания.
Как пишет
Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна", несколько десятков женщин вышли с плакатами на улицу Немиги, 3. Вскоре к ним подъехали микроавтобусы милиции, и женщины были задержаны.
Люди проводили мирные акции протеста в разных районах столицы. Сообщается, что задержания были в Малиновском районе, где вышли студенты-медици. ОМОН бросил как минимум семь человек в спецтранспорт.
По подсчетам правозащитников, задержаны не менее 22 человек.
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Угрёбок просто стал смешон, а смешный цар - гэта уже не цар...
Даже в Правилах Дорожного Движения нет понятия "стильная и хрупкая".
Иначе на дорогах наступил бы хаос.
На дороге все мужчины и женщины - водители и равны перед ПДД.
В политике и государственном строительстве - тем более.
Хаос только на дороге и хаос во всей стране - понятия не сопоставимые.
колхозный бугай весом 110 кг с утробным рёвом бодается с модельно-хрупкой женщиной - это же дико смешно )
После такого медийного позора политическое бытие плешивых диктаторов неизбежно заканчивается...
Слабовато.
Ищи себе другой жанр.
2. Всё, хрупкий.
доказывается этим форумом. и даже ты не удержался от национальной манеры общения.
и кастрюли на кухне.
Так,шо встречайте "лигитимного" сцаря всея белоРоссии луку.
А цензор тут опять какую-то х* про беларусь постит
31 год был мальчику.
Господи....
Эх, сябры, не дозрели вы до осознания трещины между 2 мирами, в которую пытаетесь усесться.
За тихановскую Беларусь?