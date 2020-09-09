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Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 9 сентября на стихийной акции протеста в поддержку задержанной и брошенной в СИЗО Марии Колесниковой в Минске зафиксированы задержания.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна", несколько десятков женщин вышли с плакатами на улицу Немиги, 3. Вскоре к ним подъехали микроавтобусы милиции, и женщины были задержаны.

Люди проводили мирные акции протеста в разных районах столицы. Сообщается, что задержания были в Малиновском районе, где вышли студенты-медици. ОМОН бросил как минимум семь человек в спецтранспорт.

По подсчетам правозащитников, задержаны не менее 22 человек.

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Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 01
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 02
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 03
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 04
Авторские права на изображение: TUT.BY
 

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Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 05
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 06
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 07
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 08
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 09
Авторские права на изображение: TUT.BY
 

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Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 10
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 11
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 12
Авторские права на изображение: TUT.BY
 

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Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 13
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 14
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 15
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 16
Авторские права на изображение: TUT.BY
 

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Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 17
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 18
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 19
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 20
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 21
Авторские права на изображение: TUT.BY
 

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Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 22
Авторские права на изображение: TUT.BY
 

Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 23
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 24
Авторские права на изображение: TUT.BY
 
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 25
Авторские права на изображение: TUT.BY
 

Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники 26
Авторские права на изображение: TUT.BY
 

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Автор: 

Беларусь (7900) задержание (6679) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767)


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Топ комментарии
+4
З хороводів нічого не вийде.
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10.09.2020 00:02
+3
умер Денис Янтарь, которому зеленский доказывал что он янелох
А цензор тут опять какую-то х* про беларусь постит
31 год был мальчику.
Господи....
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10.09.2020 00:10
+2
шо это за протест? 20 женщин с цветами и "креативными" плакатиками? Да там фотографов больше чем "протестующих".
Эх, сябры, не дозрели вы до осознания трещины между 2 мирами, в которую пытаетесь усесться.
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10.09.2020 00:43
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З хороводів нічого не вийде.
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10.09.2020 00:02 Ответить
Вийде.
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10.09.2020 00:12 Ответить
Хто?
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10.09.2020 00:27 Ответить
Не хто, а що.
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10.09.2020 01:27 Ответить
Здоровенный колхозный бугай-диктатор Лукашеску, начавший со сворой ментовских псов воевать с хрупкой стильной женщиной Марией, фактически сам себя политически кастрировал.
Угрёбок просто стал смешон, а смешный цар - гэта уже не цар...
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10.09.2020 00:06 Ответить
Про стильную и хрупкую можно говорить на подиумах, на концертах... среди друзей...
Даже в Правилах Дорожного Движения нет понятия "стильная и хрупкая".
Иначе на дорогах наступил бы хаос.
На дороге все мужчины и женщины - водители и равны перед ПДД.
В политике и государственном строительстве - тем более.
Хаос только на дороге и хаос во всей стране - понятия не сопоставимые.
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10.09.2020 00:12 Ответить
Сейчас на дворе эпоха визуальных образов: поэтому здоровенный колхозный Бугай-диктатор, который со своей ментовской сворой псов-волкодавов скручивает хрупкую стильную женщину очень западноевропейского вида, безнадёжно опускает себя в зеркале СМИ ниже канализации. Этот колхозный долбак просто не понял, что на дворе другой век, другая эпоха. Он уже конченый "цар": потому что стал "смешный и ганебный" :

колхозный бугай весом 110 кг с утробным рёвом бодается с модельно-хрупкой женщиной - это же дико смешно )

После такого медийного позора политическое бытие плешивых диктаторов неизбежно заканчивается...
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10.09.2020 00:48 Ответить
Начитался Васю Рыбникова?
Слабовато.
Ищи себе другой жанр.
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10.09.2020 00:55 Ответить
Всё ясно, кацап: украинцы-то ведь на "Вы" общаются даже в конфликтной ситуации.
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10.09.2020 01:03 Ответить
1. На форумах общаются на "ты".
2. Всё, хрупкий.
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10.09.2020 01:06 Ответить
украинцы, в основном массе, почти сразу переходят на оскорбления и часто на мат.
доказывается этим форумом. и даже ты не удержался от национальной манеры общения.
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10.09.2020 07:50 Ответить
Протестующим надоел Лукашенко...
и кастрюли на кухне.
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10.09.2020 00:06 Ответить
С каждым таким "хороводом" все больше будут выхватывать самых активных и сажать.И вскоре эти свистопляски закончатся.
Так,шо встречайте "лигитимного" сцаря всея белоРоссии луку.
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10.09.2020 00:06 Ответить
умер Денис Янтарь, которому зеленский доказывал что он янелох
А цензор тут опять какую-то х* про беларусь постит
31 год был мальчику.
Господи....
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10.09.2020 00:10 Ответить
Это тот, который в серой футболке?
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5100
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10.09.2020 00:15 Ответить
Єрмак "підклопотав"?
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10.09.2020 01:08 Ответить
Мужчины поддерживают своих протестующих жён и согласны ещё немного потерпеть.
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 428
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10.09.2020 00:36 Ответить
шо это за протест? 20 женщин с цветами и "креативными" плакатиками? Да там фотографов больше чем "протестующих".
Эх, сябры, не дозрели вы до осознания трещины между 2 мирами, в которую пытаетесь усесться.
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10.09.2020 00:43 Ответить
А до щели доросли.
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10.09.2020 00:57 Ответить
Люди получили опыт. Или Вы считаете, что обязательно вопросы такого масштаба, как смена власти или потеря территорий надо решать без отсрочки, иначе ты терпила, так?
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10.09.2020 09:01 Ответить
Вопросы нужно РЕШАТЬ. А не водить хороводы с шариками.
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10.09.2020 10:05 Ответить
Границу полуострова Вы уже перешли, надеюсь, не откладывать же решение проблемы? а с клоуном порешали или, похоже все-таки, как мы до следующих выборов потерпите?
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10.09.2020 10:18 Ответить
Мы воюем с врагом, и 2 раза убирали зарвавшихся "президентов". Вы хоть Луку сначала скиньте, чтобы что-то вякать нам.
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10.09.2020 10:22 Ответить
Это ты вякаешь нам. не видишь что ли, что просто скинуть - этого мало. куча факторов. через пять лет и у нас будет свой шанс, если не раньше.
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10.09.2020 13:32 Ответить
Такой себе няшный женский Майдан.
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10.09.2020 00:45 Ответить
Майдан? Да это флешмоб какой-то
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10.09.2020 02:19 Ответить
Боріться і поборите, шановні білоруси! Українці за вас вболівають!
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10.09.2020 01:06 Ответить
Уточните, за какую Беларусь вы "вболіваєте"?
За тихановскую Беларусь?
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10.09.2020 01:09 Ответить
Знаю тільки одне - Бацька на 100% прокацапський українофоб. І він зробить все, щоб Україна отримала катастрофу.
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10.09.2020 01:26 Ответить
 
 