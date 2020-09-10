Танковые и десантно-штурмовые подразделения ООС на юге Украины проводят занятия по боевой подготовке и готовы к действиям по назначению, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На одном из полигонов на юге Украины, продолжаются ежедневные тренировки танковых и десантно-штурмовых подразделений из состава группировок войск, которые подчиняются Командованию объединенных сил ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

- На определенных участках местности военнослужащие повышают свой профессиональный уровень и совершенствуют мастерство в овладении вооружением и военной техникой, организацией боя и его всесторонним обеспечением, - отметил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Танковые экипажи осуществляют передвижения в колоннах и развертывание в боевые порядки, взаимодействуя с "крылатой пехотой". Кроме этого, военнослужащие отрабатывают постановку дымовой завесы, выход на огневой рубеж, переход в контратаку.

- Подразделения демонстрируют высокую ловкость и слаженность действий в составе экипажей и взводов. Все поставленные задачи выполняются в установленные сроки качественно и в полном объеме, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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В танковых и десантно-штурмовых подразделениях, подчиненных командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и несущих боевую службу на южном направлении, продолжаются практические занятия по боевой подготовке.

- Танкисты отрабатывают вождение по пересеченной местности, развертывание в боевой порядок, выход на определенные рубежи, а также действия при обороне и контрнаступлении, - отметил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. - В свою очередь десантники, выполняют задачи по огневой подготовке. В частности, стрельбе из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, метание ручных гранат и тому подобное. Кроме того, военнослужащие отрабатывают вопросы тактической, инженерной и медицинской подготовки - добавил он.

По его словам, занятия проходят в условиях максимально приближенных к боевым.

- Личный состав демонстрирует высокие профессиональные качества и мастерство по уничтожению танков, пулеметных расчетов и пехоты противника, что свидетельствует о результативности проведенных занятий и тренировок, подразделения готовы к действиям по назначению - подчеркнул командующий.

















