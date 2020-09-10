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Танковые и десантно-штурмовые подразделения ООС на юге Украины проводят занятия по боевой подготовке и готовы к действиям по назначению, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На одном из полигонов на юге Украины, продолжаются ежедневные тренировки танковых и десантно-штурмовых подразделений из состава группировок войск, которые подчиняются Командованию объединенных сил ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

- На определенных участках местности военнослужащие повышают свой профессиональный уровень и совершенствуют мастерство в овладении вооружением и военной техникой, организацией боя и его всесторонним обеспечением, - отметил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Танковые экипажи осуществляют передвижения в колоннах и развертывание в боевые порядки, взаимодействуя с "крылатой пехотой". Кроме этого, военнослужащие отрабатывают постановку дымовой завесы, выход на огневой рубеж, переход в контратаку.

- Подразделения демонстрируют высокую ловкость и слаженность действий в составе экипажей и взводов. Все поставленные задачи выполняются в установленные сроки качественно и в полном объеме, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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В танковых и десантно-штурмовых подразделениях, подчиненных командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и несущих боевую службу на южном направлении, продолжаются практические занятия по боевой подготовке.

- Танкисты отрабатывают вождение по пересеченной местности, развертывание в боевой порядок, выход на определенные рубежи, а также действия при обороне и контрнаступлении, - отметил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. - В свою очередь десантники, выполняют задачи по огневой подготовке. В частности, стрельбе из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, метание ручных гранат и тому подобное. Кроме того, военнослужащие отрабатывают вопросы тактической, инженерной и медицинской подготовки - добавил он.

По его словам, занятия проходят в условиях максимально приближенных к боевым.

- Личный состав демонстрирует высокие профессиональные качества и мастерство по уничтожению танков, пулеметных расчетов и пехоты противника, что свидетельствует о результативности проведенных занятий и тренировок, подразделения готовы к действиям по назначению - подчеркнул командующий.

Танковые и десантно-штурмовые подразделения ООС на юге Украины проводят занятия по боевой подготовке и готовы к действиям по назначению, - Наев 01
Танковые и десантно-штурмовые подразделения ООС на юге Украины проводят занятия по боевой подготовке и готовы к действиям по назначению, - Наев 02
Танковые и десантно-штурмовые подразделения ООС на юге Украины проводят занятия по боевой подготовке и готовы к действиям по назначению, - Наев 03
Танковые и десантно-штурмовые подразделения ООС на юге Украины проводят занятия по боевой подготовке и готовы к действиям по назначению, - Наев 04
Танковые и десантно-штурмовые подразделения ООС на юге Украины проводят занятия по боевой подготовке и готовы к действиям по назначению, - Наев 05
Танковые и десантно-штурмовые подразделения ООС на юге Украины проводят занятия по боевой подготовке и готовы к действиям по назначению, - Наев 06
Танковые и десантно-штурмовые подразделения ООС на юге Украины проводят занятия по боевой подготовке и готовы к действиям по назначению, - Наев 07

Автор: 

танк (2260) военные учения (3459) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Танкісти молодці готуються сепарів знищувати на чолі з бойовим генералом Н.!!!
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10.09.2020 11:42
+13
Занятия проводятся именно в то время и в том месте где сейчас необходимо и задействованы именно те подразделения которые могут быстро и жёстко поставить оккупантов в стоило. Слава Украине!
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10.09.2020 13:07
+7
Главное под присмотром террористов пусть тренируются.
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10.09.2020 09:09
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Главное под присмотром террористов пусть тренируются.
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10.09.2020 09:09 Ответить
"Главное", чтобы ты не потерял справку, что ты - энурезник и у тебя плоскостопие - т.е. ты непригоден к строевой службе в армии! Иначе не будет кому тут тупизмы писать.
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10.09.2020 09:16 Ответить
Всем остальным участникам форума тоже такие оскорбления напишешь ? Или уже понял, что их нужно адресовать "президенту" ?
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10.09.2020 09:22 Ответить
А чего "оскорбления", если это правда, что ты из числа офисного планктона, закосившего от армии ?
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10.09.2020 09:25 Ответить
З передової строчиш?
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10.09.2020 09:51 Ответить
Таки да, а свинарчукам не нужно ничего адресовать вместе с порошенко?
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10.09.2020 10:27 Ответить
Игорь ты?
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10.09.2020 11:38 Ответить
Спершу вас проінспектують сєпари , а потім побачимо. Сцикло ж сказало, що закінчить війну, а про перемогу речі не йшлося.
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10.09.2020 09:10 Ответить
Яке у них призначення з точки зору капітулянта?
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10.09.2020 09:11 Ответить
Пригласите террористов из дырляндии, пусть они вас проинспектируют.
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10.09.2020 09:14 Ответить
- Личный состав демонстрирует высокие профессиональные качества и мастерство по уничтожению танков, пулеметных расчетов и пехоты противника, что свидетельствует о результативности проведенных занятий и тренировок, подразделения готовы к действиям по назначению - подчеркнул командующий. Источник: https://censor.net/ru/v3218510

Лебедь, то есть Наев, вы должен быть обесп. класс. преимущество в районе удара, а потом расширение прорыва, а не "лаблабла, готовы", да я тоже готов щас на перекур пойти.
совковые дегенераты, вам вот Эрдоган показал что-то? (и это не вагина)
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10.09.2020 09:18 Ответить
кстати, сорри, преимущество инога лишнее, см. поход Александра Великого и Удар Вермахта по совкам - там преимуществом даже близко не пахло, но ведь разбивали орды варваров наступающие войска.
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10.09.2020 09:21 Ответить
А для чого вони готуються? На стороні росії воювати в Сирії чи Венесеєлі? Ви ж до цього доводите нашу армвію? У нас немає вже вого московії, вони брати? Це не вони вбивали наших на Донбасі, то наші самі?
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10.09.2020 09:23 Ответить
Солярку палят красиво,украинскую территорию собираются когда-нибудь освобождать?
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10.09.2020 10:27 Ответить
А як же інспектюрен ДЕНЕРЕЮРЕН ?
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10.09.2020 10:39 Ответить
Важливо щоб стріляти навчилися точніше ніж кацапи на показових стрільбах.
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10.09.2020 10:43 Ответить
Танкісти молодці готуються сепарів знищувати на чолі з бойовим генералом Н.!!!
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10.09.2020 11:42 Ответить
Толя. Папа, а шо лучче - пулімьот чи танк?
Миша. Танк лучче, по пулімьоту pаз ******* і *********. (З цими словами Миша наливає вино Опанасу, Гpиші, Толі і собі).
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10.09.2020 12:56 Ответить
Занятия проводятся именно в то время и в том месте где сейчас необходимо и задействованы именно те подразделения которые могут быстро и жёстко поставить оккупантов в стоило. Слава Украине!
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10.09.2020 13:07 Ответить
Высокие профессиональные качества и мастерство по уничтожению танков, пулеметных расчетов и пехоты противника показывают что подразделения готовы к действиям в любых условиях обстановки.
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10.09.2020 13:47 Ответить
Высокие профессиональные качества и мастерство по уничтожению танков, пулеметных расчетов и пехоты противника показывают что подразделения готовы к действиям в любых условиях обстановки.
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10.09.2020 13:50 Ответить
Вибачте за таке порівняння, але як кажуть: "Собаки лають, а караван іде." Ніхто і ніщо не зупинить потужне зростання військової мощі Української армії. І щіра подяка керівництву ЗСУ, за стабільне підвищення фахового рівня українського воїна.
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10.09.2020 14:23 Ответить
ВПЕРЁД !!! ПОРА МОСКВУ ОСВОБОЖДАТЬ ОТ ИГА КОРРУПЦИОННОГО !)
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10.09.2020 15:44 Ответить
Пока на фронте "Режим тишины" нужно не терять времени и усовершенствовать свои навыки. Бойцы на таких занятиях по боевой подготовке показывают отличные результаты, что в очередной раз доказывает, что наша армия готова к отражению сил противника
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10.09.2020 16:10 Ответить
 
 