Танковые и десантно-штурмовые подразделения ООС на юге Украины проводят занятия по боевой подготовке и готовы к действиям по назначению, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На одном из полигонов на юге Украины, продолжаются ежедневные тренировки танковых и десантно-штурмовых подразделений из состава группировок войск, которые подчиняются Командованию объединенных сил ВС Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.
- На определенных участках местности военнослужащие повышают свой профессиональный уровень и совершенствуют мастерство в овладении вооружением и военной техникой, организацией боя и его всесторонним обеспечением, - отметил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Танковые экипажи осуществляют передвижения в колоннах и развертывание в боевые порядки, взаимодействуя с "крылатой пехотой". Кроме этого, военнослужащие отрабатывают постановку дымовой завесы, выход на огневой рубеж, переход в контратаку.
- Подразделения демонстрируют высокую ловкость и слаженность действий в составе экипажей и взводов. Все поставленные задачи выполняются в установленные сроки качественно и в полном объеме, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
В танковых и десантно-штурмовых подразделениях, подчиненных командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и несущих боевую службу на южном направлении, продолжаются практические занятия по боевой подготовке.
- Танкисты отрабатывают вождение по пересеченной местности, развертывание в боевой порядок, выход на определенные рубежи, а также действия при обороне и контрнаступлении, - отметил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. - В свою очередь десантники, выполняют задачи по огневой подготовке. В частности, стрельбе из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, метание ручных гранат и тому подобное. Кроме того, военнослужащие отрабатывают вопросы тактической, инженерной и медицинской подготовки - добавил он.
По его словам, занятия проходят в условиях максимально приближенных к боевым.
- Личный состав демонстрирует высокие профессиональные качества и мастерство по уничтожению танков, пулеметных расчетов и пехоты противника, что свидетельствует о результативности проведенных занятий и тренировок, подразделения готовы к действиям по назначению - подчеркнул командующий.
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Лебедь, то есть Наев, вы должен быть обесп. класс. преимущество в районе удара, а потом расширение прорыва, а не "лаблабла, готовы", да я тоже готов щас на перекур пойти.
совковые дегенераты, вам вот Эрдоган показал что-то? (и это не вагина)
Миша. Танк лучче, по пулімьоту pаз ******* і *********. (З цими словами Миша наливає вино Опанасу, Гpиші, Толі і собі).